Стратегия для Binarium "Домино"

Трейдеры брокера Binarium применяют стратегию «Домино» для торговли бинарными опционами на спокойном рынке. Эта система отличается проста в использовании. Поэтому стратегию «Домино» могут применять на практике начинающие трейдеры, не обладающие достаточными знаниями в области технического анализа.

Также для успешной торговли не будут лишними дополнительные средства, которые можно получить с помощью промокодов для пополнения счета.

Почему трейдеры брокера Binarium применяют эту стратегию?

Как было отмечено, популярность системы во многом обусловлена ее простотой. Применяя стратегию для Бинариум, можно добиться высокой результативности в торговле различными активами. Однако важно четко придерживать правил рассматриваемой системы. В этом случае стратегия «Домино» будет стабильно приносить доход. Повышенные интерес к данной стратегии можно объяснить еще и тем, что она более эффективна в том случае, когда рынок не подвержен заметным колебаниям.

Правила торговли

Чтобы начать торговать по данной стратегии, нужно выбрать в терминале брокера Binarium свечной график. После этого необходимо выбрать актив с боковым трендом. Цена в данном случае должна двигаться в бок (иметь горизонтальное направление). Торговля в рамках данной стратегии ведется на часовом графике (можно применять и более крупный интервал).

Принцип торговли по данной стратегии сводится к следующему: открывать сделку на покупку опциона необходимо после того, как на графике выявлено как минимум 8 чередований красных и зеленых свечей. Тип сделки определяется цветом фигур. То есть открывать ордер на покупку Call нужно, если последняя закрывшаяся свеча окрашена в красный, Put – зеленый.

Как видно из приведенного примера, последняя закрывшаяся свеча окрашена в красный. В данном случае нужно открывать покупать опцион Call.

Торговать в рамках данной стратегии рекомендуется опционами со сроком экспирации в один час. Инвестировать в одну сделку можно не более 5% от депозита.

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