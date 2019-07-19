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        WinOptionGame - #1 онлайн игра для трейдеров

        WinOptionGame - сделай правильный прогноз и заработай без брокера

        Устали от сомнительных брокеров, непрозрачных условий и проблем с выводом выигрышей? WinOptionGame переворачивает мир трейдинга с ног на голову! Здесь вы не будете сражаться с бездушным алгоритмом или алчным брокером, а будете соревноваться с реальными людьми, такими же трейдерами, как и вы. Готовы ли вы к настоящему испытанию своих навыков? WinOptionGame – это не просто платформа для трейдинга, это настоящая арена для интеллектуальных дуэлей, где побеждает не толстый кошелек, а острый ум и хладнокровный расчет.

        Содержание:

        презентация WinOptionGame

        Что такое WinOptionGame?

        Это онлайн игра, где ты можешь не только играть, прогнозируя курс биткоина, но и выводить свой заработок в реальные деньги. Все сделки здесь открыты и честны, без участия брокера-напрямую с другими трейдерами. Вы видите действия своих оппонентов и всегда знаете, за какую сумму идет борьба. В этой игре нет никаких скрытых подвохов и сомнительных манипуляций брокеров. Только трейдеры, ваш ум и правильный прогноз курса BTC.

        Эта игра невероятно увлекательная. Напряжение настоящего противостояния заставит вашу кровь кипеть, а адреналин биться ключом. Каждый раунд – это шанс отточить свои навыки, изучить новые стратегии и стать лучшим трейдером.

        интерфейс WinOptionGame

        WinOptionGame – это не только игра, но и активное сообщество. Общайтесь с единомышленниками в социальных сетях этого проекта, делитесь опытом, находите друзей и достойных соперников. Испытайте себя, свои силы и нервы в честном интеллектуальном поединке. Оттачивайте навыки, учитесь на своих и чужих ошибках, чтобы стать еще лучше. Докажите всем, что умеете читать рынок лучше других, и забирайте крупные денежные призы.

        Как играть?

        Забудьте о нечестных брокерах! С WinOptionGame ты будешь играть против других трейдеров, а не подкрученных алгоритмов. У тебя будет возможность проверь свои навыки и знания в захватывающих противостояниях с другими трейдерами, где побеждает тот, кто лучше всех чувствует рынок. Готов к настоящему вызову?

        Как это работает?

        Перед тобой откроется реальный график Биткоина и тебе нужно будет предсказать, что произойдет с его курсом через 15, 30 и 60 секунд: пойдет вверх или вниз. Все участники делятся на два пула – одни верят в рост цены, другие - в падение. Кто угадает направление рынка, тот и заберет все деньги соперников, разделив их в соответсвии со своей ставкой. Интерес к игре возрастает, когда коэффициенты неравномерно распределены между командами  и может достигать 1000% выплаты – именно этот подход и реализован в WinOptionGame: чем больше трейдеров поставит денег в одном пуле, тем выше будет коэффициент у игроков из другого пула.

        процесс игры в WinOptionGame

        Как начать играть?

        1. Подключите свой кошелек TronLink к сайту игры.
        2. Изучи график BTC и предскажите движение цены в выбранном интервале.
        3. Поставьте на рост или падение заняв нужный пул. При выигрыше ваша ставка умножится на коэффициент твоего пула.
        4. Получи мгновенную выплату– забирай свой приз в токенах сразу после раунда.
        5. В любой момент ты можешь обменять токены обратно на USDT.

        Играть

        Где купить криптовалюту для игры в WinOptionGame?пункт обмена криптовалюты в WinOptionGame

        Да, для игры вам понадобиться криптовалюта. Не знаешь, где взять USDT? Не проблема! Мы подготовили для тебя ТОП-3 проверенных способа, чтобы ты легко мог начать играть и приумножить капитал:

        1. BestChange– легендарный агрегатор обменников, самый популярный и надежный в рунете. После перехода по этой ссылке откроется сайт, где нужно выбрать направление обмена, сравнить предложения и выбрать самый выгодный курс. Это один из самых надежных способов, т.к. BestChange сотрудничает только с проверенными обменниками.
        2. Электронные кошельки ADVCash и WEBmoney– можно покупать USDT прямо в своем кошельке, не посещая сторонние сайты, что очень удобно.
        3. Прямо на сайте игры WinOptionGame – уже скоро появится такая возможность, чтобы сделать покупку USDT еще проще.

         

         

        Как пополнить игровой счет?

        Прежде, чем пополнять игровой счет, убедись в том, что у тебя установлен криптовалютный кошелек TronLink, который позволяет пользователям взаимодействовать с децентрализованными приложениями (dApps) на блокчейне Tron. Если у тебя его нет, зайди на официальный сайт TronLink, чтобы скачать и установить кошелек себе на компьютер или смартфон.

        криптовалютный кошелек tronlink в WinOptionGame

        После этого подключить кошелек TronLink к сайту WinOptionGame можно всего за два клика!

        подключение криптовалютного кошелька к WinOptionGame

        Теперь вы сможете обменять ваши USDT(TRC-20) на внутри игровые токены WINGT (WiOptionGameToken)

        обмен криптовалюты на внутриигровой токен в WinOptionGame

         

        Почему это честно?

        Платформа WinOptionGame обеспечивает честную игру всем участникам: каждый игрок играет против реальных людей, а не алгоритмов. При этом платформа не вмешивается в игру, а лишь обеспечивает честные расчеты и берет за это минимальную комиссию. При этом ты сам решаешь, сколько ставить и куда инвестировать – на рост или снижение актива.

        Заключение

        WinOptionGame – не просто игра, а ваш шанс доказать всем что вы мастер трейдинга и заработать реальные деньги. Присоединяйтесь к WinOptionGame сегодня! Переходите на сайт: https://winoptiongame.io/. Подключитесь в пару кликов и начните свой путь к успеху!

        Играть

         

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