Брокер Binarium развод или нет? Можно ли ему доверять?

Отзывов о множестве брокеров бинарных опционов (в том числе о Binarium) в сети можно найти неисчисляемое количество. Но все ли из них правдивы и актуальны? Конечно же нет. Потому что большая часть этих отзывов является заказной и пишется конкурентами. Существуют и просто недовольные клиенты, которые не до конца были ознакомлены с пользовательским соглашением, и скорее всего поэтому у них возникли проблемы при работе с брокером.

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Общая информация о брокере бинарных опционов Binarium

Брокер бинарных опционов Binarium работает с 2012 года и с самого начала не останавливался в развитии как визуальном, так и техническом, чем и заслужил доверие многих трейдеров.

Компания Binarium по праву является одной из самых известных брокерских фирм на территории России, так как изначально поставила цель предоставлять финансовые услуги для стран СНГ и в том числе России. Но от отрицательных отзывов никуда не деться и они периодически продолжают появляться на различных интернет сервисах. Нет смысла отрицать, что хоть отрицательные комментарии бывают и реальными, но чаще всего их малая часть и все разногласия брокер Binarium старается разрешать с клиентами при их появлении.

Также не стоит забывать, что любые отзывы сегодня можно написать самому без особых усилий, поэтому самым объективным вариантом проверки работы брокера бинарных опционов будет являться личный опыт использования предоставляемых услуг, тем более что минимальный депозит у брокера Binarium составляет всего $10, а открытие позиций разрешается с $1.

Почему брокеру бинарных опционов Binarium можно доверять?

За все время деятельности компании Binarium только единицы отрицательных отзывов были подкреплены номерами счетов, документами и скриншотами, из которых часть оказалась поддельными. В остальных же случаях это просто слова, не подкрепленные доказательствами. В остальном же представители компании всегда стараются решить любые проблемы с клиентами.

Давайте теперь посмотрим на все составляющие брокера Binarium, чтобы полагаться не на отзывы, а на реальные факты.

Если пользователь не проходил регистрацию на официальном сайте binarium.com и не имеет реального счета, то пройти ее можно стандартным способом с использованием электронной почты и с помощью социальных сетей:

После указания почты и пароля можно выбрать валюту счета, и на выбор есть 7 видов валют, включая криптовалюты:

После ввода данных можно прочитать пользовательское соглашение, в котором объясняется много моментов, из-за которых многие и пишут негативные отзывы.

Также на сайте брокера Binarium в разделе «Компания» можно найти полезную информацию о брокере и его деятельности:

Стоит обратить внимание, что клиентские средства хранятся в европейских банках, что снижает риски для трейдеров.

Присутствуют и все контактные данные компании, в том числе и для англоговорящих клиентов.

Кроме этих данных в разделе есть вкладка «Клиентское соглашение» и «Конфиденциальность», в которых находится важная юридическая информация.

Преимущества брокера бинарных опционов Binarium

Одним из важных преимуществ брокера является раздел под названием «Обучение», благодаря которому можно пройти бесплатное обучение для новичков и в котором можно узнать о том, что такое бинарные опционы и как с ними работать. Также там присутствует информация о торговых активах, валютных парах и торговых сессиях, экономический календарь и много другое. Но, пожалуй, самым ценным является вкладка «Стратегии для Бинариум»:

Стратегии разделены на уровни сложности, чтобы новички могли сразу понять, какие из них стоит отложить на потом, а какие можно изучить сейчас.

Каждая стратегия для бинарных опционов расписана и имеет информацию о том, какую лучше всего использовать экспирацию и скольким процентом от суммы депозита стоит рисковать в каждой сделке.

Отдельного внимания заслуживает сервис «Торговая комната», который позволяет трейдерам получать аналитику, бонусы и эксклюзивные торговые сигналы от лучших трейдеров платформы. Но доступ к ней получают только те клиенты компании, которые пополнили счета на сумму от $500.

Из других преимуществ можно отмметить:

Наличие самых волатильных и популярных торговых активов.

Периоды экспирации, начинающиеся от 15 минут и заканчивающиеся 4 месяцами.

Онлайн поддержка, которая ответит на все вопросы в чате или по телефону.

Брокер бинарных опционов Binarium — развод?

Многие трейдеры, прочитавшие негативнее отзывы о брокере, могут начать думать, что Binarium — это развод. Но высокий уровень предоставления услуг и постоянное развитие платформы говорит о том, что это не так. И как уже было сказано, авторы негативных комментариев никогда не предоставляют даже частичных доказательств. Кроме этого, большинство отзывов пишутся клиентами компании, которые решили пренебречь прочтением пользовательского соглашения, что и приводит к негативным последствиям. Давайте обратим внимание на некоторые из таких отзывов:

Как видно, Андрей написал о том, что вывод средств был совершен довольно быстро, на что Алесандр возразил и ответил, что этого не может быть. Но как уже говорилось выше, прочитав пользовательское соглашение, станет ясно, что вывод средство происходит в течении 24 часов, а не через 24 часа.

Остальная часть отзывов является положительной. Там же, где проскальзывают негативные комментарии, доказательств никаких не предоставляется.

Также многие могут жаловаться на слив депозита и на то, что брокер отнимает их деньги, но хороший комментарий на эту тему написал Max:

Поэтому прежде, чем начинать торговать при помощи реальных средств, обязательно протестируйте все варианты и потренируйтесь на демо-счету. Также не лишним будет изучить материалы на тему торговли на финансовых рынках, чтобы быть готовым к различным ситуациям.

Заключение

Хочется отметить, что не стоит всегда ориентироваться лишь на отзывы о брокере. Прежде всего стоит самостоятельно проверить его работу и оценить качество предоставляемых услуг. Большинство брокеров дают возможность начинать торговлю с минимальных сумм, которые могут позволить себе все трейдеры, и это тоже можно использовать при проверке, так как даже при потере этой суммы по вине компании это не окажет огромного психологического давления.

Также всегда стоит читать соглашение, в котором прописаны все правила и юридические моменты при работе клиента и брокера. Там есть информация как о времени, в течение которого обрабатываются заявки на вывод средств, так и о том, что для вывода потребуется обязательно пройти верификацию аккаунта Бинариум. Именно эта тема чаще всего становится причиной написания негативных отзывов.

Надеемся, что данная информация поможет защититься от недобросовестных брокеров и желаем вам удачи в торговле и успехов на финансовых рынках!

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