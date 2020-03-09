Верификация счета у брокера бинарных опционов Binarium

Процедура верификации является обязательным условием при работе с лицензированными брокерами бинарных опционов, каким является и Binarium. Таким образом компании исключают возможность отмывания денег (политика AML) и препятствуют образованию других мошеннических схем с финансами. Все брокеры, которые официально предоставляют услуги на финансовых рынках, следуют политике AML, так как при несоблюдении данных правил они рискуют получить немалый штраф. Поэтому если у какого-либо брокера отсутствует обязательная верификация, то вполне возможно такая компания не строит планов на перед и является мошеннической.

Что такое верификация и как она происходит?

Если говорить коротко, то верификация — это процесс подтверждения личных данных посредством предоставления скан-копий документов. Почти всегда такими документами выступают паспорт (гражданский или заграничный) и выписка из банка или квитанция за коммунальные услуги.

Копии документов должны быть высокого качества, чтобы на них четко читались ФИО и другие данные, иначе верификация не будет возможной.

Как пройти верификацию у брокера бинарных опционов Binarium?

Брокер Binarium официально предоставляет услуги по торговле на финансовых рынках с 2012 года. За все время существования компания получила признание от многих трейдеров со всех стран СНГ и России в том числе. Большая часть отзывов о брокере Бинариум является положительной, и так как имидж имеет не последнее значение в данном бизнесе, компания следует политике AML и работает по всем нормам и законам, чтобы его не потерять.

Примечание: более подробную информацию о требованиях прохождения верификации можно прочитать в пользовательском соглашении брокера Binarium. Кроме этой информации там можно узнать и многих других моментах, которые могут быть полезны при работе с данным брокером в будущем.

Перед прохождением верификации потребуется, чтобы был открыт торговый счет в компании. Все детали и пошаговый процесс описаны в статье под названием — как правильно открыть новый счет в компании Binarium.

После открытия нового счета в личном кабинете у каждого трейдера появляется свой персональный ID:

Данный ID требуется для того, чтобы отправить письмо в службу поддержки с темой — «Верификация» и сопроводительным текстом о желании пройти верификацию. ID потребуется внести в текст письма, чтобы менеджеры компании смогли понять, какой аккаунт потребуется верифицировать.

Перед отправкой письма обязательно следует проверить правильность введенных личных данных в профиле:

В ответном письме будет получена информация о деталях верификации и о том, какие документы для этого потребуются. Список документов всегда стандартный:

Паспорт.

Выписка из банка или квитанция оплаты коммунальных услуг.

Примечание: отправлять можно как скан-копии документов, так и фотографии, сделанные на телефон. Но важно понимать, что фотографии должны быть наивысшего качества и вся информация на них должна свободно считываться.

Как много времени занимает верификация счета у брокера бинарных опционов Binarium?

Процесс верификации обычно занимает 48 часов или два полных рабочих дня.

Как только аккаунт будет подтвержден, на почту, указанную при регистрации, будет отправлено письмо от компании с текстом о том, что данные были успешно подтверждены.

Можно не проходить верификацию у брокера бинарных опционов Binarium?

Открыть счет и пополнить его можно и без прохождения верификации. Также можно использовать демо-счет и тренировать свои навыки. Но если торговля на реальном счету будет успешна и будет получена прибыль, то вывести ее без верификации скорее всего не получится. Компания всегда оставляет за собой право отказать в выводе средств не верифицированным пользователям, что подробно описано в пользовательском соглашении. Поэтому лучше не рисковать и верифицировать профиль перед пополнением и торговлей на реальном счету.

Заключение

Верификация является обязательной процедурой, которой не стоит пренебрегать клиентам компании. Пройти ее не так сложно, как может показаться, и она дает максимальные привилегии при работе с брокером.

Также не стоит боятся и разглашения личных данных, как как политика конфиденциальности защищает клиентов компании от использования данных третьими лицами.

И всегда стоит обращать внимание на то, требует ли брокер пройти верификацию, так как если такого условия нет, то стоит задуматься о том, не является ли данная компания мошеннической.

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