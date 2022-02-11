Как зарегистрироваться в Binarium

Что бы начать зарабатывать трейдингом, вам нужно нужно выбрать надежного брокера. Будь то Форекс брокер или брокер бинарных опционов, вам придется пройти на первый взгляд простую регистрацию на его сайте. В нашей статье мы пошагово разберем как правильно, а главное без ошибок пройти регистрацию и открытие нового счета на платформе брокера Binarium.

Содержание:

Правила и условия для регистрации у брокера Бинариум

Доступ к торговым сделкам через платформу Binarium закрыт для лиц, проживающих на территории:

США;

ЕС;

КНДР и ряда других государств.

Согласно общим правилам сотрудничества с Бинариум, каждый клиент может иметь только один аккаунт. То есть трейдер не может создавать несколько личных кабинетов на свое имя. При потере доступа потребуется обратиться в службу поддержки. При создании нескольких аккаунтов брокер оставляет за собой право заблокировать все счета, запретив вывод заработка. В подобной ситуации также рекомендуется обратиться в службу поддержки, где вам предложат оставить одну учетную запись для постоянной работы.

Прежде чем пройти регистрацию на Binarium и перевести деньги, важно ознакомиться с пользовательским соглашением. Это поможет избежать проблем в будущем.

Платформа Бинариум: регистрация

Брокер Бинарум оказывает брокерские услуги с 2012 года и работает на территории России и стран СНГ. Чтобы воспользоваться возможностями, которые предлагает компания, необходимо пройти регистрацию на официальном сайте. Эта процедура занимает немного времени, но требует соблюдения ряда нюансов. В частности, на официальном сайте Бинариум регистрация доступна для всех пользователей, но открыть счет и вести торговые операции могут исключительно совершеннолетние.

На сайте брокера Бинариум зарегистрироваться можно за несколько кликов. Для этого нужно открыть главную страницу и открыть одноименную вкладку:

В открывшемся окне следует ввести:

Электронную почту, к которой будет привязана учетная запись. Надежный пароль. Валюту.

Клиенты в момент регистрации у брокера Бинариум могут открыть счет в таких валютах, как:

Украинская гривна; Российский рубль; Доллар США; Евро; Казахстанский тенге; Bitcoin; Litecoin.

Валюту рекомендуется выбирать ту, которую вы используете в повседневной жизни. То есть трейдерам, проживающим в России, удобнее будет использовать рубли, для Украины – гривны и так далее. Это позволит сэкономить при проведении конвертации. Однако это правильно является не обязательным и при желании можно выбрать любую из валют.

При возникновении вопросов, связанных как с регистрацией Binarium, так и с условиями сотрудничества, рекомендуется ознакомиться с пользовательским соглашением. Чтобы получить эту информацию, нужно нажать на одноименную ссылку, расположенную внизу экрана:

После завершения процедуры потребуется нажать на кнопку «Открыть счет бесплатно» и подтвердить указанный e-mail, перейдя по соответствующей ссылке из письма.

Регистрация через социальные сети

На платформе Бинариум регистрацию можно ускорить, воспользовавшись аккаунтом одной из четырех социальных сетей:

Google+; Vkontakte; Одноклассники; Facebook.

Но данный вариант подходит для пользователей, у которых в профиле приведена достоверная информация. Эти сведения система автоматически копирует и вставляет в личный кабинет на сайте брокера.

В частности, важно, чтобы в профиле социальной сети были правильно указаны:

ФИО;

дата рождения;

город проживания.

В случае расхождения между данными из соцсети и теми, что указаны в паспорте, компания оставляет за собой право заблокировать счет. То есть трейдеры не смогут снять деньги с баланса, если он будет пополнен.

Для регистрации аккаунта у брокера с помощью ВК нужно нажать на соответствующую иконку, расположенную с правой стороны экрана:

При необходимости нужно ввести данные от аккаунта этой соцсети. Затем система Binarium запросит подтверждение на использование персональной информации. После согласия пользователь перейдет в личный кабинет, через который можно совершать все операции, доступные в брокерской платформе.

Аналогичный алгоритм применяется, чтобы пройти регистрацию через «Одноклассники»:

При проведении данной процедуры через Google+ важно проверить правильность выбора аккаунта. Многие люди используют разные учетные записи для работы с этой соцсетью. Поэтому во избежание ошибок и проблем в будущем трейдер должен проверить правильность заполнения информации на сайте брокера:

Чтобы зарегистрироваться через Facebook, также следует разрешить доступ к использованию информации, представленной на странице пользователя.

Регистрация через мобильное приложение

Торговля опционами на платформе Бинариум доступна владельцам смартфонов на Android. Но разработчики должны скоро представить версию, поддерживающую Apple iOS. Мобильное приложение Бинариум по набору функций не отличается от браузерной. Поэтому у брокера Binarium регистрацию можно пройти через приложение, используя описанные ранее шаги:

Вход на официальный сайт и обзор личного кабинета

После завершения регистрации открывается страница, где представлена информация о:

ближайших турнирах;

действующих акциях;

доступных бонусах.

Для перехода в личный кабинет нужно кликнуть по кнопке «Профиль», вынесенной в правую верхнюю часть экрана:

В новом окне представлено несколько вкладок с настройками учетной записи. Первая позволяет изменять личные данные и привязывать дополнительные аккаунты из соцсетей. Делается это для упрощения доступа к торговой площадке:

Чтобы отредактировать личную информацию, нужно кликнуть по кнопке «Изменить».

В разделе с контактами можно задать:

номер телефона;

часовой пояс, в котором проживает трейдер;

адрес проживания.

Раздел «История торговли» открывает список ранее проведенных операций, который можно изменять, задавая соответствующие временные интервалы.

В остальных разделах собраны:

учебные материалы;

сведения о компании;

интерфейс для пополнения депозита и другое.

Чтобы приступить к торговле бинарными опционами, достаточно нажать на одноименную клавишу. После этого откроется торговая платформа с двумя типами счетов, переключение между которыми происходит в один клик.

Терминал отличается расширенным функционалом. Трейдерам доступны несколько видов базовых индикаторов (Стохастик, RSI, скользящие средние и другие), инструменты для анализа графика (уровни Фибоначчи и так далее), 4 типа отображения процесса изменения цен (бары, линия, свечи и зоны) и множество таймфреймов (от 5 секунд до 12 часов).

Для получения первых навыков трейдинга и отработки стратегий, Binarium предлагает воспользоваться бесплатным демо-счетом. Среди достоинств данного терминала клиенты брокера выделяют интуитивно понятный интерфейс и удобное расположение основных элементов управления. При возникновении проблем можно задать вопрос в чат службы поддержки, которая оперативно разрешает разные вопросы.

Пополнение счета и вывод средств

Операции ввода/вывода денег проводятся через специальный раздел, открыть который можно, нажав на кнопку в правом верхнем углу:

В новом окне представлены все платежные системы, которые поддерживает брокерская компания:

При первом пополнении депозита на сумму от 50 долларов зачисляются дополнительные 50% в виде бонуса, который можно использовать только при проведении сделок. Зачисление на депозит обычно занимает несколько секунд. Но не исключены задержки, вызванные особенностью работы выбранной платежной системы.

Вывод заработка проводится в том же разделе. Чтобы снять прибыль, нужно оставить заявку, указав способ перевода и сумму:

Binarium устанавливает ряд ограничений на вывод заработка, но зависят они от типа счета. Для начальных счетов действуют такие ограничения:

за раз разрешено подавать одну заявку;

минимальная сумма – 300 рублей, максимальная – 15 тысяч;

каждая заявка обрабатывается в течение суток и только в будние дни в период с 9 до 18 часов;

поставить на вывод деньги могут исключительно верифицированные клиенты.

Деньги переводятся на счет той платежной системы, которая была использована при первичном пополнении баланса. В связи с тем, что каждая заявка обрабатывается в ручном режиме, иногда этот процесс занимает двое суток. Задержки в переводах возможны по вине платежной системы или банка. При возникновении сложностей в подобных обстоятельствах рекомендуется связаться со службой поддержки.

Как уже было сказано, для вывода средств нужно пройти верификацию. Процедура не является обязательной для ведения торговли. Не верифицированные клиенты могут пополнять баланс и совершать сделки. Но вывести деньги с депозита без данной процедуры не получится. Это ограничение обусловлено требованиями, которые предъявляют контролирующие организации к брокерским конторам.

Для верификации нужно предоставить следующие данные:

имя;

фамилию;

дату рождения;

страну проживания;

номер телефона.

После заполнения указанных полей на телефон придет код для подтверждения номера. Далее брокеру необходимо будет отправить документы, подтверждающие личность. Брокер может сам запросить эти документы. Подробнее узнать о том, как это сделать можно из нашей статьи – «Верификация у брокера Binarium».

Заключение

Как можно было увидеть, у брокера Бинариум регистрация проходит менее пяти минут. Компания предлагает несколько вариантов для регистрации новой учетной записи. После авторизации открывается доступ к торговой платформе с обширным функционалом, учебным материалам и другим инструментам, которые могут быть полезны в трейдинге бинарными опционами.

До открытия первой сделки рекомендуется ознакомиться с пользовательским соглашением, так как ряд операций проводится при соблюдении нескольких обязательных условий.

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