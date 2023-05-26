Партнерская программа Binarium

Партнерская программа брокера бинарных опционов Binarium не уступает другим партнеркам, так как брокер постоянно развивается, меняя как технические составляющие, так и визуальные. Также данная компания является одной из самых первых, кто начал предоставлять трейдерам из стран СНГ услуги по торговле на финансовых рынка. Поэтому привлекать трейдеров в данную компанию имеет смысл. Давайте узнаем подробней о партнерской программе и какие о ней отзывы.

Что из себя представляет партнерская программа брокера Binarium и как с ней работать?

Рекламировать брокера Binarium не сложно, так как минимальный депозит у него $10 или эквивалент этой суммы в любой другой валюте (рубли или евро). Данный брокер также имеет удобную торговую браузерную платформу со всем необходимым функционалом и мобильное приложение, ничем не уступающее веб-версии.

Поэтому данная компания может без проблем соперничать со своими конкурентами.

Промо-материалы партнерской программы брокера Binarium

Для качественной рекламы брокера Bianrium предоставляются все необходимые материалы и инструменты. Но каждый промо-материал нужно будет настроить самостоятельно.

Материалы и их настройки находятся в разделе «Промо материалы» и первое, что необходимо будет сделать, это выбрать программу для вознаграждений:

После этого нужно выбрать тип промо для рекламы, которых есть четыре вида:

Посадочная страница.

Баннер.

Виджет.

Всплывающее окно.

И последнее, что останется сделать, это выбрать понравившийся промо материал и нажать на кнопку «Получить код»:

Для удобного отслеживания своих кампаний также можно указать SubID (не обязательно):

Предложения партнерской программы брокера Binarium

Как уже было сказано выше, на выбор есть несколько вариантов для отчисления партнерских комиссионных. Также все ссылки для привлечения новых клиентов можно использовать и сразу по двум или трем тарифам.

Статистика по привлеченным клиентам есть разных видов и разделяется на:

Общую.

По программам.

По промо материалам.

По трекерам.

По SubID.

По лендингам.

По трейдерам.

Поэтому проводить анализ можно довольно гибкими способами:

Также хочется сказать о проценте для RevShare, который зависит от количества привлеченных трейдеров, совершивших первый депозит:

Как принять участие в партнерской программе брокера Binarium?

Как и везде, для начала потребуется зарегистрироваться на официальном сайте партнерки брокера Binarium, который находится по адресу: http://cleveraff.com

На главной странице нужно будет нажать на кнопку «Регистрация»:

После заполнения всех обязательных данных останется лишь нажать на еще одну кнопку «Регистрация»:

Финансовые составляющие партнерской программы брокера Binarium

Заработок в данной партнерке может быть немного меньше, чем у конкурентов, но он все равно будет считаться достойным, если рекламные компании будут построены правильно.

Сколько можно заработать с партнерской программой брокера Binarium

При хорошо продуманной рекламной стратегии можно рассчитывать на доход около $3 500 в месяц, что значительно превосходит отчисления от некоторых других партнерских программ.

Как вывести прибыль от партнерской программы брокера Binarium

Выплаты заработанных средств происходят два раза в месяц в автоматическом режиме. Но предварительно необходимо будет настроить выплаты, связавшись с поддержкой партнерской программы.

Историю транзакций можно будет найти в разделе «Взаиморасчеты»:

Реферальная система партнерской программы брокера Binarium

Что касается реферальной программы, то она не отличается от других и позволяет заработать 5% от прибыли привлеченных партнеров, что довольно неплохо, так как такой доход считается полностью пассивным.

Статистику по рефералам можно будет найти в разделе «РЕФЕРАЛЫ»:

Контакты и техническая поддержка партнерской программы Binarium

Раздел «Связь с оператором» поможет получить ответы на любые интересующие вопросы. Для связи необходимо будет заполнить данные и задать свой вопрос:

Плюсы и минусы партнерской программы брокера Binarium

К плюсам можно отнести:

Выгодное сотрудничество для партнеров.

Настраиваемые рекламные материалы.

Вывод средств два раза в месяц.

Rev Share и CPA на выбор.

Доход от привлеченных клиентов, начинающийся от 50% заработка брокера.

К минусам можно отнести:

Заработок партнера может расти или падать в зависимости от действий привлеченного трейдера, и поэтому сложно спрогнозировать, какой будет доход в будущем.

Заключение

Отзыв о партнерской программе Binarium крайне положительный. Партнерка брокера дает возможность зарабатывать привлечением новых трейдеров в активно развивающуюся компанию, а предоставляемые рекламные материалы помогут сделать это максимально эффективно. Особенно это подойдет тем, у кого есть свой сайт или другой интернет-ресурс, на котором можно размещать рекламу.

Зарегистрироваться в партнерской программе Binarium

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