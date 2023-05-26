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        Партнерская программа брокера бинарных опционов Binarium

        Партнерская программа Binarium

        Партнерская программа брокера бинарных опционов Binarium не уступает другим партнеркам, так как брокер постоянно развивается, меняя как технические составляющие, так и визуальные. Также данная компания является одной из самых первых, кто начал предоставлять трейдерам из стран СНГ услуги по торговле на финансовых рынка. Поэтому привлекать трейдеров в данную компанию имеет смысл. Давайте узнаем подробней о партнерской программе и какие о ней отзывы.

        Что из себя представляет партнерская программа брокера Binarium и как с ней работать?

        Рекламировать брокера Binarium не сложно, так как минимальный депозит у него $10 или эквивалент этой суммы в любой другой валюте (рубли или евро). Данный брокер также имеет удобную торговую браузерную платформу со всем необходимым функционалом и мобильное приложение, ничем не уступающее веб-версии.

        Поэтому данная компания может без проблем соперничать со своими конкурентами.

        Промо-материалы партнерской программы брокера Binarium

        Для качественной рекламы брокера Bianrium предоставляются все необходимые материалы и инструменты. Но каждый промо-материал нужно будет настроить самостоятельно.

        Материалы и их настройки находятся в разделе «Промо материалы» и первое, что необходимо будет сделать, это выбрать программу для вознаграждений:

        Промо материалы

        После этого нужно выбрать тип промо для рекламы, которых есть четыре вида:

        • Посадочная страница.
        • Баннер.
        • Виджет.
        • Всплывающее окно.

        тип промо для рекламы

        И последнее, что останется сделать, это выбрать понравившийся промо материал и нажать на кнопку «Получить код»:

        Выбор промо материала

        Для удобного отслеживания своих кампаний также можно указать SubID (не обязательно):

        Указание SubID

        Предложения партнерской программы брокера Binarium

        Как уже было сказано выше, на выбор есть несколько вариантов для отчисления партнерских комиссионных. Также все ссылки для привлечения новых клиентов можно использовать и сразу по двум или трем тарифам.

        Статистика по привлеченным клиентам есть разных видов и разделяется на:

        • Общую.
        • По программам.
        • По промо материалам.
        • По трекерам.
        • По SubID.
        • По лендингам.
        • По трейдерам.

        Поэтому проводить анализ можно довольно гибкими способами:

        Анализ приглашенных клиентов

        Также хочется сказать о проценте для RevShare, который зависит от количества привлеченных трейдеров, совершивших первый депозит:

        Комиссии партнерки

        Как принять участие в партнерской программе брокера Binarium?

        Как и везде, для начала потребуется зарегистрироваться на официальном сайте партнерки брокера Binarium, который находится по адресу: http://cleveraff.com

        На главной странице нужно будет нажать на кнопку «Регистрация»:

        Регистрация в партнерке

        После заполнения всех обязательных данных останется лишь нажать на еще одну кнопку «Регистрация»:

        Заполнение формы регистрации

        Финансовые составляющие партнерской программы брокера Binarium

        Заработок в данной партнерке может быть немного меньше, чем у конкурентов, но он все равно будет считаться достойным, если рекламные компании будут построены правильно.

        Сколько можно заработать с партнерской программой брокера Binarium

        При хорошо продуманной рекламной стратегии можно рассчитывать на доход около $3 500 в месяц, что значительно превосходит отчисления от некоторых других партнерских программ.

        Как вывести прибыль от партнерской программы брокера Binarium

        Выплаты заработанных средств происходят два раза в месяц в автоматическом режиме. Но предварительно необходимо будет настроить выплаты, связавшись с поддержкой партнерской программы.

        Историю транзакций можно будет найти в разделе «Взаиморасчеты»:

        История транзакций

        Реферальная система партнерской программы брокера Binarium

        Что касается реферальной программы, то она не отличается от других и позволяет заработать 5% от прибыли привлеченных партнеров, что довольно неплохо, так как такой доход считается полностью пассивным.

        Статистику по рефералам можно будет найти в разделе «РЕФЕРАЛЫ»:

        Статистика по рефералам

        Контакты и техническая поддержка партнерской программы Binarium

        Раздел «Связь с оператором» поможет получить ответы на любые интересующие вопросы. Для связи необходимо будет заполнить данные и задать свой вопрос:

        Техническая поддержка

        Плюсы и минусы партнерской программы брокера Binarium

        К плюсам можно отнести:

        • Выгодное сотрудничество для партнеров.
        • Настраиваемые рекламные материалы.
        • Вывод средств два раза в месяц.
        • Rev Share и CPA на выбор.
        • Доход от привлеченных клиентов, начинающийся от 50% заработка брокера.

        К минусам можно отнести:

        • Заработок партнера может расти или падать в зависимости от действий привлеченного трейдера, и поэтому сложно спрогнозировать, какой будет доход в будущем.

        Заключение

        Отзыв о партнерской программе Binarium крайне положительный. Партнерка брокера дает возможность зарабатывать привлечением новых трейдеров в активно развивающуюся компанию, а предоставляемые рекламные материалы помогут сделать это максимально эффективно. Особенно это подойдет тем, у кого есть свой сайт или другой интернет-ресурс, на котором можно размещать рекламу.

        Зарегистрироваться в партнерской программе Binarium

        Бинариум

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        Комментарии

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        Option Bull
        Option Bull
        В партнерке учитываются бонусы, которые были ипользованы приглашенными трейдерами?
        Руслан, конечно
        10 ноября 2022
        Ответить
        Руслан
        Руслан
        В партнерке учитываются бонусы, которые были ипользованы приглашенными трейдерами?
        10 ноября 2022
        Ответить
        Владимир
        Владимир
        Партнерка это всегда выгодное сотрудничество, но нужно уделать этому особое внимание и тогда будет дополнительный пассивный доход от такой деятельности. Ну и хорошо если трейдер будет торговать и реально зарабатывать
        27 октября 2022
        Ответить
        Артур
        Не самая новая партнерка, но это думаю и плюс, по РФ часто бонусы дают, можно гнать трафик
        25 мая 2021
        Ответить
        Вячеслав
        Вячеслав
        Нормальная партнерка, платит исправно, хоть и конвертит похуже покетпошн
        04 января 2021
        Ответить
        Михаил Добрый
        разные типы отчислений, просто комиссии ли cpa удобный кабинет, статистика, связь всегда есть по все вопросам помогают. топ!
        05 октября 2020
        Ответить
        GVM
        GVM
        с Binarium в партнертсве уже пару лет и люди туда торговать идут, поэтому в моей личном топе среди партнерок!
        24 сентября 2020
        Ответить
        onlyprofit
        onlyprofit
        лучшая партнерка в совокупности условий, удобный личный кабинет и выплаты всегда своевременно без задержек
        а сколько можно заработать?
        зависит от твоей активности. тут сложно цифры говорить, но если у тебя будет свой сайт с хорошей посещаемостью, то 5000к баксов в месяц будет не редко
        30 августа 2020
        Ответить
        Гарик
        лучшая партнерка в совокупности условий, удобный личный кабинет и выплаты всегда своевременно без задержек
        а сколько можно заработать?
        08 августа 2020
        Ответить
        onlyprofit
        onlyprofit
        лучшая партнерка в совокупности условий, удобный личный кабинет и выплаты всегда своевременно без задержек
        23 июля 2020
        Ответить
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