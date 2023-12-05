Промокод на любое пополнение счета у брокера Binarium: WINBINPROMO100, WINBINPROMO50, SNOW125 SNOW65, SNOW55.

Брокер бинарных опционов Binarium вышел на рынок онлайн-трейдинга в 2012 году и с того времени зарекомендовал себя в качестве надежного брокера бинарных опционов, услугами которого пользуются многие трейдеры. Часто трейдеры ищут рабочие промокоды для пополнения счета, такие промокоды могут увеличить ваш депозит до 100%, но конечно важно что бы брокер был надежным. Добиться этого удалось за счет нескольких составляющих. В частности, компания Binarium обеспечивает хороший уровень защиты персональных данных своих клиентов, тем самым сводя к минимуму вероятность получения доступа к аккаунту со стороны третьих лиц. Брокер хранит деньги пользователей на специальных счетах, за счет чего нивелируются неторговые риски, с которыми приходится сталкиваться трейдерам. Кроме того, компания Binarium стремиться предоставлять максимально прозрачные услуги, а ее служба поддержки отличается повышенной эффективностью.

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Промокоды для брокера Binarium

Одна из главных особенностей Binarium, которая привлекает много трейдеров к этому брокеру, заключается в том, что компания предоставляет новым и постоянным клиентам бонусные предложения. К числу последних относятся и промокоды, посредством которых пользователи не только получают дополнительную возможность для заработка, но и увеличивают (если речь идет о действующих пользователях) оборот денежных средств. Однако данное предложение наиболее актуально именно для начинающих трейдеров.

Под промокодом понимается один из эффективных маркетинговых инструментов, посредством которых многие компании привлекают к себе новых клиентов. Данный актив применительно к бинарным опционам представляет собой набор символов, после введения которых в соответствующее поле трейдеры получают право на ведение торговли по специальным условиям.

В частности, компания Binarium с помощью промокода на 100% позволяет удвоить сумму первоначального вложения. То есть, пополняя баланс на 100 долларов, трейдер получает в распоряжение 200 долларов, которыми тот может торговать бинарными опционами. Благодаря таким условиям пользователи могут в два раза увеличить размер потенциальной прибыли, не тратя собственные деньги.

При этом количество бонусов зависит от типа промокода. Так, «WINBINPROMO100» позволяет увеличить баланс при условии, если за раз пользователь переведет на счет не менее 2 тысяч рублей или 30 долларов. Деньги по этому промокоду зачисляются при первичном пополнении баланса на сайте брокера. Доход, полученный с использованием данного бонуса, трейдеры выводят в полном объеме. В этом случае необходимо пройти процедуру верификации аккаунта. Если вам нужен еще промокод, для повторного пополнения счета, то введите промокод "WINBINPROMO50", который даст еще и бонус ко всем следующим пополнениям счета.

Получить данный промокод можно, выполнив следующие действия:

Зарегистрироваться на официальном сайте брокера. На данном этапе рекомендуется ознакомиться с условиями сотрудничества. Это поможет правильно пройти регистрацию, тем самым избежав различных проблем, связанных с выводом денег со счета брокера. Пройти авторизацию и верификацию, предоставив требуемые брокером документы. В разделе «Касса» указать способ пополнения баланса. Ввести сумму перевода и поставить галочку напротив фразы «У меня есть промокод». В поле рядом нужно ввести «WINBINPROMO100».

Нажав «Внести депозит», трейдер тем самым соглашается с условиям пополнения баланса. Деньги переводятся на депозит практически сразу.

Что дает промокод от Binarium?

Согласно результатам проведенных исследований, к 2023 году число мошенников, которые работают на рынке финансовых услуг, достигло 85% от общего количества брокеров. Поэтому главным критерием, на которые трейдеры опираются при поиске подходящей компании бинарных опционов для сотрудничества, является надежность. Этому критерию отвечает брокер Binarium, интерес к которому со стороны пользователей в последнее время заметно вырос.

При этом нужно отметить, что уровень надежности компании не определяет размер дохода, который трейдер получает при торговле бинарными опционами. Уровень заработка напрямую зависит от действий пользователей, применяемых стратегий и других факторов. Особенно важно это понимать начинающим трейдерам. Тем более что торговля бинарными опционами — высокорисковый вид заработка. И полная ответственность за результат в данном случае лежит на трейдерах.

Брокер Binarium за счет бонусных предложений позволяет увеличить размер потенциальной прибыли. Эта возможность появляется, если трейдер, пополняя баланс, вводит промокод, который увеличивает сумму первоначального взноса.

Например, если пользователь перечисляет на счет одну тысячу долларов, то при условии правильно подобранной стратегии брокер будет ежемесячно увеличивать его баланс на ту же сумму. Но добиться такого результата можно, если пользователь соблюдает правила мани-менеджмента и риск-менеджмента. Так, крайне не рекомендуется начинающим трейдерам приступать к торговле бинарными опционами, инвестируя крупные суммы. В первый раз следует пополнить баланс не более чем на 100 долларов. Это позволит избежать ненужных рисков и набрать достаточно опыта для торговли на крупные суммы.

Также новичкам перед началом торговли стоит пройти бесплатное обучение торговле бинарными опционами, а тренироваться первое время в покупке опционов обязательно на демо-счету.

Итоги

Компания Binarium предоставляет каждому трейдеру возможность увеличить сумму, переводимую на счет, в два раза. Для этого клиентам брокера достаточно ввести промокод «WINBINPROMO100» в соответствующее поле при пополнении баланса. Снять этот бонус нельзя. Зато им можно воспользоваться при торговле бинарными опционами, тем самым увеличив размер дохода в 2 раза.

Промокод на любое пополнение счета у брокера Binarium: BOOST150, BOOST90, WINBINPROMO100, WINBINPROMO50.

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