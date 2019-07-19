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        Бесплатные сигналы онлайн

        Бесплатные сигналы для бинарных опционов онлайн

        Если виджет online сигналов не работает, пожалуйста сообщите нам support@winoptionsignals.com

         

         

        winoptionsignals

         

        Время выдачи сигналов 9:00-22:00 МСК, в рабочие биржевые дни
        Средняя точность прогнозов онлайн сигналов 71%
        Мартингейл Используется
        Валютные пары Основные валютные пары, золото,серебро, Bitcoin
        Рабочие таймфреймы M5, M15, M30, H1
        Кол-во стратегий 9
        Рекомендованные брокеры Quotex, PocketOption, Binarium, Binary.com,

         

        Зарегистрироваться - зарегистрируйтесь что бы быть в курсе добавления новых стратегий
         

        Каждый трейдер рано или поздно приходит к выводу о необходимости в максимальной оптимизации своей работы, что подразумевает получение готовых сигналов для бинарных опционов онлайн.

        Торговые роботы обеспечивают множество возможностей. Благодаря им трейдер может принимать взвешенные решения в кратчайшие сроки и нет необходимости в проведении долгого анализа рынка при помощи стратегий и индикаторов для бинарных опционов. Сигналы онлайн основаны на техническом анализе, что обеспечивает их точность.

        Есть как платные, так и бесплатные сигналы для бинарных опционов. Большинство брокеров БО предоставляют их бесплатно, но есть ряд компаний, которые предлагают только для VIP-клиентов.

        Рассмотрим, какие особенности имеют бесплатные сигналы для бинарных опционов онлайн, как их использовать.

        Бесплатные сигналы онлайн от WinOptionSignals

        Бесплатные онлайн сигналы для бинарных опционов от WinOptionSignals - это новый инструмент на сайте компании. Они формируются как в автоматическом режиме, обрабатывая данные наиболее прибыльных стратегий для бинарных опционов, установленных на наших серверах, так и живые сигналы реальных трейдеров компании, на которые они непосредственно сами делают ставки.

        Платформа онлайн сигналов для бинарных опционов от WinOptionSignals состоит из:

        1. Активного окна с графиком валютной пары, по которой был выдан сигнал для входа в сделку.

        график валютной пары

        1. Меню переключения между активными сигналами, результатами прошлых сигналов и общей статистикой.

        Меню переключения фото

        1. Активного окна с информацией о текущих сигналах и их результатах.

        информация о сигналах и их результатах

        1. Вспомогательного окна для фильтрации сигналов при их большом кол-ве.

        фильтрация сигналов

        Как работают онлайн сигналы для бинарных опционов WinOptionSignals

        Наш сервер обрабатывает все основные валютные пары предоставленные для торговли бинарными опционами, на каждой валютной паре установлено сразу несколько торговых стратегий ( в данный момент 3), каждая такая стратегия ищет сигналы для входа сразу на четырех таймфреймах m5, m15, m30 и H1.

        Как только условия одной из стратегий выполняются, на основном экране сигнальной платформы появляется график валютной пары, по которой появился сигнал для входа в сделку.

        сигнал для входа в сделку фото

        Верхняя строка под графиком, показывает график какого именно актива сейчас отображается. Так же в строке указанно время поступления сигнала, время его экспирации, точка входа (далее мы расскажем зачем это нужно), направление сделки(покупка или продажа), название стратегии (пока test1,2,3..) и используется ли в нем Мартингейл.

        Валютная пара

        Если активных сигналов несколько, то в основном окне платформы будет показан график последнего сигнала, для вашего удобства вы можете переключать графики просто кликнув по нужному вам активу из активных сигналов.

        переключение графика

        Обратите внимание, что так как данных обрабатывается очень много, возможны задержки в переключении графиков(подождите некоторое время для переключения).

        Как пользоваться онлайн сигналами для бинарных опционов от WinOptionSignals

        В главном окне платформы вы увидите точную точку входа в сделку, отмеченную стрелкой в нужном направлении (зеленая вверх Call, красная вниз Put) и пунктирной линией для более наглядной визуализации точки входа.

        уровень точки входа фото

        Если вы не успели сделать ставку сразу в момент выхода сигнала и цена уже пошла в указанную сторону, то вам стоит дождаться пока цена вернется к точке входа, отмеченной пунктирной линией на графике, а так же указанной в самом сигнале.

        точка входа картинка

        Так же, для более успешной торговли, стоит обращать внимание на шаг Мартингейла в сигнале.

        шаг Мартенгейл

        Шаг 1 Мартингейла означает, что на данной валюте, ранее уже была проиграна ставка по данной стратегии и система предлагает вам удвоить ставку для отыгрыша, вы же можете выбирать сигналы с заведомо высоким шагом и начинать ставить с вашей минимальной ставки.

        Онлайн сигналы для бинарных опционов от WinOptionSignals генерируются круглосуточно, но как показывает статистика, лучшая результативность достигается в период с 9:30 до 22:00 МСК (GMT+3) и составляет в среднем до 75% прибыльных сделок.

        Бесплатные онлайн-сигналы для бинарных опционов

        Одним из самых популярных сервисов в России является сервис от компании Investing, который предоставляет множество новостей и аналитики, а также бесплатные сигналы онлайн как для бинарных опционов, так и для торговли на Форекс.

        Торговые рекомендации можно рассматривать на нескольких торговых периодах:

        1. М5 (5 минут);
        2. М15 (15 минут);
        3. H1 (1 час).

        За дневными сигналами следить нет смысла кроме случаев торговли бинарными опционами с временем экспирации от 24 часов.

        Если на всех трех торговых периодах, обозначенных выше, бесплатные сигналы для бинарных опционов онлайн демонстрируют одинаковый параметр, то нужно покупать опцион в их направлении. К примеру, если напротив необходимого торгового актива на всех трех таймфреймах будет написано – «Продавать», то необходимо покупать опционы Put с экспирацией в 30 минут:

        сигналы онлайн по скользящим средним

        Чтобы точнее установить период сделки, можно использовать экономический календарь. Если, к примеру, в 18:40 появляется качественный онлайн-сигнал, а в 19:00 должна выйти важная новость, то стоит уменьшить экспирацию сделки с 30 до 10 минут, что позволит ей закрыться перед выходом данной новости и тем самым уменьшить риск, так как на новостях очень часто можно наблюдать высокую волатильность валют.

        Бесплатные сигналы онлайн для бинарных опционов по индикаторам

        Чтобы получить конкретное понимание направление цены нужного актива с высокой точностью, можно сверять показания от представленных выше сигналов для бинарных опционов онлайн с показателями индикаторов. Наблюдать за индикаторами можно самостоятельно в терминале MetaTrader 4, в торговой платформе брокера бинарных опционов или на живом графике. Сервис Инвестинг также предоставляет готовые решения по индикаторами для бинарных опционов бесплатно онлайн:

        сигналы онлайн по индикаторам 

        При необходимости можно выбрать любой торговый актив и любой таймфрейм, а ориентироваться на торговые сигналы для бинарных опционов бесплатно онлайн можно либо на какой-то один индикатор, или же на несколько. И как правило, если направление тренда сильное, то большая часть индикаторов покажет одинаковые точки входа.

        Также можно отслеживать сигналы и по нескольким таймфреймам. При выдаче индикатором аналогичных сигналов на торговых периодах М5 и М15 можно пробовать покупать опционы с экспирацией в 5 минут.

        Важно отметить, что они не обновляются автоматически и для получения новых направлений или изменений необходимо периодически обновлять страницу.

        Сигналы для бинарных опционов онлайн с использованием новостей

        Во время торговли бинарными опционами на валютных парах рекомендовано отслеживать появление актуальных новостей, что позволит грамотно установить период экспирации для опционов, поскольку перед выходом ожидаемой новости сделка должна быть уже завершена. В противном случае есть вероятность лишиться прибыли, если новость значительно поменяет направление цены.

        Для того, чтобы оставаться в курсе событий, необходимо регулярно изучать экономический календарь:

        экономический календарь 

        Новости – это сильнейшие показатели для входа, способные на продолжительный период установить новый тренд или кардинально поменять направление имеющегося тренда.

        В экономическом календаре к просмотру доступны следующие данные:

        1. Дата выхода новости;
        2. Валюта государства, на которую новость оказывает первоочередное влияние;
        3. Сила новости;
        4. Наименование новости;
        5. Экономические показатели до выхода новости;
        6. Прогнозы от компании (могут не совпадать с фактическим значением);
        7. Фактическое значение экономического показателя (появляется после выхода новости).

        Прежде всего следует обращать внимание на силу новости, а уже потом на показатели в прошлом и в будущем. Двигают рынок только самые сильные новости (3 звезды), но иногда цена может сильно вырасти или упасть и после новостей средней важности (2 звезды). Слабые новости (1 звезда) могут вообще не повлиять на цены.

        Онлайн сигналы от брокеров бинарных опционов

        Немало брокеров предлагают свои бесплатные сигналы для бинарных опционов онлайн, доступные каждому клиенту компании. Их можно найти в торговой платформе брокера в специальных разделах.

        На данный момент даже на демо-счете можно получать бесплатные онлайн сигналы от двух брокеров, о которых поговорим далее.

        Первый брокер бинарных опционов с бесплатными сигналами онлайн – Pocket Option. Каждый желающий клиент компании может использовать их столько, сколько захочет, но стоит отметить, что они строятся по стандаартным индикаторам и не имееют постоянной высокой точности, о чем предупреждает и сам брокер.

        Найти бесплатные сигналы онлайн от PocketOption можно на платформе брокера в меню справа:

        торговые сигналы Pocket Option 

        Второй брокер с подобными бесплатными сигналами онлайн для бинарных опционов – Quotex. Они также доступны всем в любое время и на любой срок. В отличие от предыдущих, в Quotex дается не только направление, а и время экспирации, и помимо этого все они сохраняются на истории и их можно изучить для статистики:

        торговые сигналы quotex 

         

        Данные online сигналы для бинарных опционов не являются призывом к действию, все решения вы должны принимать самостоятельно и осознавать возможные риски при торговле бинарными опционами.

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        Комментарии

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        muhammadali
        Хороший брокер быстро выводят деньги но рекомендуется только для опытных а так все хорошо
        29 мая 2024
        Ответить
        Вячеслав
        Вячеслав
        Я ничего не могу понять со статистикой сигналов, в таблице. Допуcтим стратегия Test1 за всё время показывает 100% и всё время, но как переключаешь таймфрейм на конкретное время показывает 5%, что всё это значит абсолютно не могу понять.
        Александр, там вроде писали уже где-то, это значит что на данном таймрейме еще просто не было вообще сигналов по ней
        22 ноября 2021
        Ответить
        Александр
        Я ничего не могу понять со статистикой сигналов, в таблице. Допуcтим стратегия Test1 за всё время показывает 100% и всё время, но как переключаешь таймфрейм на конкретное время показывает 5%, что всё это значит абсолютно не могу понять.
        22 ноября 2021
        Ответить
        Иван
        Здарова всем парни превышен шаг это значит что 3 мартина зашли в МИНУС и все пизд.. деньгам больше нет сигнала ловите другой .Им какая разница на вас они не зарабатывают с бесплатных сигнов слили ну и слили похх
        Роман , ну да, а ты торгуешь ещё по какимто сигналам?
        16 июля 2021
        Ответить
        Роман
        Здарова всем парни превышен шаг это значит что 3 мартина зашли в МИНУС и все пизд.. деньгам больше нет сигнала ловите другой .Им какая разница на вас они не зарабатывают с бесплатных сигнов слили ну и слили похх
        12 июля 2021
        Ответить
        ILUA
        Почему интересно никого нет в обсуждении
        17 июня 2021
        Ответить
        ILUA
        Здравствуйте, что означает "превышение шага" и какой у него процент в статистике?
        sergo, Присоеденяюсь к вопросу
        11 июня 2021
        Ответить
        sergo
        Здравствуйте, что означает "превышение шага" и какой у него процент в статистике?
        19 мая 2021
        Ответить
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