Мобильное приложение брокера Binarium на Андроид

В наше время все больше людей переходят на планшеты и смартфоны, так как с эрой интернета они дают доступ в сеть в любом месте и в любое время. Трейдинг бинарными опционами также не стоит на месте и имея нужное приложение на устройстве, можно торговать где угодно, пока есть доступ в интернет и открыты мировые рынки. И приложение от брокера Binarium идеально подходит для этого.

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Мобильное приложение брокера бинарных опционов Binarium

Мобильное приложение для торговли бинарными опционами дает возможность начать зарабатывать с помощью трейдинга даже находясь вне дома, например, по пути на работу или в офисе.

Установить мобильное приложение от брокера Binarium можно пока что только на устройства с ОС Android. Для iOS приложение находится на стадии тестирования и в скором времени должно появиться для использования.

Чтобы начать торговать через приложение, необходимо перейти в Play Market, где можно его скачать и установить на смартфон или планшет.

Далее, если у вас уже открыт счет, то останется лишь авторизоваться в приложении, если же нет, то можно зарегистрировать новый аккаунт оттуда:

Если вы открываете счет через приложение, то вам необходимо будет ввести почту, пароль, и также выбрать валюту счета:

Брокер Бинариум предоставляет достаточно много валют для открытия счета, и выбрать можно:

Украинскую гривну (UAH); Российский рубль (RUB); Доллар США (USD); Евро (EUR); Казахстанский тенге (KZT); Bitcoin (BTC); Litecoin (LTC).

После указания всех данных нужно лишь нажать на кнопку «Зарегистрироваться».

Также пройти регистрацию можно при помощи социальных сетей:

Google; Одноклассники; ВКонтакте.

Для этого необходимо будет нажать на одну из иконок соц. сетей и подтвердить передачу данных.

Возможности мобильного терминала брокера бинарных опционов Binarium

Мобильное приложение ничем не отличается от стандартного веб-терминала брокера. Весь функционал был сохранен и перенесен в приложение под ОС Андроид.

Стандартный и привычный для клиентов компании интерфейс делает торговлю с помощью приложения комфортной, так как все осталось на своих местах.

У всех зарегистрированных клиентов компании есть демо-счет, с помощью которого можно опробовать мобильное приложение от брокера Binarium и привыкнуть к торговле с телефона. Торговля с демо-счета является полноценной и каждый может опробовать торговлю с любыми видами бинарных опционов и на любых торговых активах.

Также для пользователей мобильного приложения доступны такие возможности:

Переход с демо-счета на реальный в один клик.

Полноценная торговля бинарными опционами.

История торговли.

Вкладка с турнирами.

Торговая комната (только для владельцев реальных счетов).

Пополнение и вывод средств.

Онлайн-чат поддержки.

Функционал мобильного приложения брокера бинарных опционов Binarium

Мобильное приложение брокера Binarium является многофункциональным и с помощью него можно заниматься полноценной торговлей на финансовых рынках. Оно включает в себя:

технические индикаторы; графические инструменты; торговые активы; различные виды опционов и экспираций; возможность совершения сделок; возможность пополнения и вывода средств.

Далее более подробно рассмотрим основной функционал и возможности платформы.

Технические индикаторы и графические инструменты

Одним из преимуществ мобильного приложения брокера Binarium является наличие графических инструментов и индикаторов, которые позволяют проводить графический анализ:

Индикаторов в приложении насчитывается целых десять штук:

Владея таким арсеналом в приложении, можно проводить качественный технический анализ в любой месте и в любое время, тем более что многие трейдеры используют технические индикаторы в своей торговле:

Торговые активы, виды опционов и экспирация

Если говорить о торговле, то в приложении можно выбрать нужный торговый актив и тип опциона, кликнув на наименование инструмента в верхнем левом углу:

Опционы доступны с выплатами до 90%, что является очень выгодным условием для торговли. Далеко не каждый брокер может предоставить такие проценты по выплатам.

Экспирация у брокера Binarium имеет довольно широкие диапазоны. Минимальное время экспирации – 1 минута, а максимальное – 3 месяца. Внутридневные трейдеры выбирают экспирации чаще всего меньше часа, а среднесрочные трейдеры любят сделки от месяца и выше.

Также владельцам реальных счетов, пополнивших счет на $500 и выше доступен функционал «Торговой комнаты», которая есть и в приложении:

Как совершать сделки с помощью мобильного приложения брокера бинарных опционов Binarium

Все, что нужно для торговли опционами, уже присутствует на графике мобильного приложения. Для совершения сделки потребуется:

Выбрать торговый актив. Выбрать время экспирации. Выбрать тип опциона. Указать сумму сделки. Открыть опцион Call («Выше») или Put («Ниже»).

Ниже на картинке можно увидеть все более наглядно:

Ввод и вывод средств с помощью мобильного приложения брокера бинарных опционов Binarium

На реальный счет можно перейти в любой момент (в один клик), и при желании его можно также пополнить через приложение, кликнув на кнопку «ПОПОЛНИТЬ»:

После чего откроется окно для пополнения счета. Также обратите внимание, что в этом же окне можно и создать заявку на вывод средств:

Также стоит обратить внимание на то, что вывести средства можно только после верификации аккаунта и только на ту же платежную систему, с которой производилось пополнение.

Заключение

В наше время можно начать зарабатывать реальные деньги, не выходя из дома и работая за компьютером. Но для тех людей, у которых нет возможности находиться все время в одном и том же месте и было создано мобильное приложение для торговли бинарными опционами от брокера Binarium.

Также приложение позволяет всегда оставаться в курсе всех событий, происходящих на финансовых рынках, ведь для его работы необходим лишь интернет, который сейчас есть почти везде.

Не стоит забывать и о том, что торговля на рынках несет в себе риски, поэтому тестируйте все стратегии, индикаторы и идеи на демо-счетах, и только потом переносите их на реальный счет. Удачи в торговле!

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