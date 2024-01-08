Программы и индикаторы для бинарных опционов

Лучшие индикаторы для бинарных опционов 2024 – где скачать ТОП бесплатно?

Индикаторы бинарных опционов – это эффективный и удобный инструмент, который помогает трейдеру найти оптимальный момент для выхода на рынок и совершения прибыльной сделки. Подобные программы подбираются и скачиваются с учетом конкретного подхода к трейдингу. То есть каждой стратегии бинарных опционов должен соответствовать один надежный индикатор (или несколько). На основании долгих наблюдений за графиком и результатами сигналов индикаторов, составляется ТОП лучших индикаторов для бинарных опционов 2024 года, большую часть которых можно бесплатно скачать на нашем сайте. Мы стараемся регулярно добавлять новые индикаторы, часть из которых может быть платными, но уже более прибыльными.

В частности, при торговле по развороту используются инструменты, которые сигнализируют о моменте, когда тренд начинает движение в обратную сторону. Такие индикаторы называют разворотными. А если сигнал выдается на несколько свечей вперед, то такие индикаторы принято называть предсказывающими, обычно они основываются на закономерностях цены в прошлом. Наиболее востребованными для скачивания принято считать те, которые не перерисовывают свои сигналы и дают наиболее точные прогнозы. Это так называемые индикаторы без перерисовки.

Используя подобные возможности, трейдеру проще анализировать рынок и легче зарабатывать на цифровых контрактах. Все точные индикаторы построены на базе специальных математических формул, которые учитывают развитие определенных ситуаций. Именно поэтому нельзя использовать постоянно одинаковые инструменты технического анализа для разных рыночных ситуаций. Однако такая «специализация» помогает адаптировать стратегии практически под любые условия, в том числе и под сильно волатильные активы, курс которых меняется стремительно.

Все стратегии и индикаторы на сайте, несут исключительно ознакомительный характер и не являются призывом к действию. Все решения вы должны принимать самостоятельно и учитывать все возможные риски.

Как применять индикаторы

Даже если взять 10 лучших индикаторов бинарных опционов, то в определенной ситуации эти инструменты могут приносить убыток. Причина заключается в изменчивости рынка. В ситуациях, когда выходят сильные новости, возникает высокая волатильность. Вследствие этого большинство сигналов будут ложными. Но в основном трейдеры рекомендуют скачать 5-6 точных индикаторов, которые подходят для работы с бинарными опционами. В моменты высокой волатильности важно правильно определить тренд, для этого используют трендовые индикаторы.

Спекулянты используют эти инструменты для определения момента, когда нужно открывать сделку. Появившийся сигнал указывает на то, в каком направлении будет двигаться цена. На основе этого определяется тип контракта для покупки: на повышение (CALL) или понижение (PUT). Однако можно торговать бинарными опционами без индикаторов. Это, в частности, возможно в рамках стратегии трейдинга по новостям. При таком подходе пользователь работает не по сигналам, а по событиям, определяя силу и характер влияния последних на конкретный актив.

Вне зависимости от выбранной тактики трейдер самостоятельно определяет, открывать сделку или нет. Даже скачав лучший индикатор, он может дать ложный сигнал, из-за чего покупка контракта принесет убытки. Поэтому, прежде чем начинать работать с любой программой, рекомендуется изучить технические характеристики, описание и советы по настройкам. Это позволит понять, подходит ли выбранный индикатор под конкретную стратегию.

Несмотря на то, что разработчики создали большое количество подобных программ, выбор последних упрощается благодаря тому, что каждый технический инструмент относится к одной из следующих групп:

Трендовые. Это сравнительно точные индикаторы, которые показывают текущее направление движения курса. Объемные. Применяются для анализа количества денег, вложенных инвесторов в отдельный актив. Благодаря этому удается оценить активность спекулянтов и, как следствие, понять, насколько высокую поддержку имеет ценная бумага (валюта и так далее). Пользовательские. Это в основном бесплатные индикаторы, которые периодически появляются в Сети.

Во избежание убытков рекомендуется не покупать активно рекламируемые программы, которые продвигаются путем навязывания. Это особенно актуально для новичков. Заработать можно и на бесплатных индикаторах, созданных несколько десятилетий назад (скользящие средние, MACD и другие).

Лучшие помощники трейдера

Выбирая ТОП-10 лучших индикаторов для торговли бинарными опционами, необходимо понять для себя: эти разработки используются как средство, помогающее трейдеру. Постоянно полагаться на сигналы нельзя.

Несмотря на широкое разнообразие таких помощников, опытные спекулянты заявляют, что есть отдельные и точные индикаторы для бинарных опционов. Большая часть подобных разработок по умолчанию встроена в терминал MetaTrader 4. Поэтому не нужно тратить время, чтобы скачать индикаторы.

Для торговли на развороте подходит Stochastic. Эффективность Стохастика в подобных условиях обусловлена несколькими причинами:

определяет зоны перекупленности или перепроданности (то есть указывает на то, что цена актива слишком высокая или низкая, поэтому стоит ожидать разворота курса);

сигнализирует о развороте тренда (эта ситуация считается удачной для высокого заработка);

выявляет дивергенции, подтверждающие первоначальный сигнал.

Stochastic рекомендуется использовать в сочетании с двиргенциями. Если оба дают одинаковые показания, то такой сигнал считается очень сильным. Торгуя в указанном направлении, трейдер с высокой вероятностью получит прибыль.

CCI (Индекс товарного канала) – это еще один индикатор без перерисовки, который эффективен в трейдинге цифровыми контрактами. Математическая формула, лежащая в его основе, базируется на принципе цикличности. То есть в алгоритм встроено убеждение о том, что высокие цены сменяются низкими, и наоборот. CCI отображает на графике зоны перекупленности и перепроданности. Когда линия переходит через указанные уровни, это сигнализирует о скором развороте тренда.

Для удобства использования CCI поддерживает 2 типа отображения:

в виде линейного графика; в виде гистограммы.

Лучшим индикатором также считается инструмент, определяющий зоны поддержки и сопротивления. По достижении любой из указанных зон движение курса может остановиться, так как трейдеры в этот момент начинают либо активно покупать, либо продавать актив. Часто курс, достигая указанных линий, отскакивает в обратном направлении. Пробитие зоны поддержки или сопротивления может указывать на формирование нового тренда.

Прибыльным считаются стратегии, основанные на авто-уровнях Фибоначчи. Они автоматически чертят на графике уровни коррекции, изменяя их с учетом обновленных минимумов и максимумов, выбранного таймфрейма и других параметров. Но уровни Фибоначчи нельзя использовать отдельно. Данная методика призвана помочь трейдеру, но сигналы от этого способа рекомендуется проверять с помощью дополнительных инструментов.

Многие спекулянты используют одновременно несколько подобных разработок. В частности, хорошие результаты дает стратегия, основанная на индикаторе трендовых линий, CCI, Stochastic и Crossline. Первый показывает вероятный отскок цены, а последние подтверждают или опровергают этот сигнал.

70-процентную точность демонстрирует сочетание MACD и Divergence. Оба сигнализируют о начале разворота тенденции, что открывает много возможностей для извлечения прибыли. Наибольшую эффективность это сочетание демонстрирует при таймфрейме M15-H1.

Стратегию торговли от уровней обычно основывают на Crossline, который рекомендуется использовать одновременно на нескольких графиках (на разных временных интервалах). Данный бесплатный индикатор отличается высокой эффективностью именно при торговле бинарными опционами. Эта разработка отображается в терминале в виде горизонтальной и трендовой линий и панели, в которой приведены все торгуемые в настоящий момент валютные пары. Crossline способен одновременно отслеживать до 200 уровней, начерченных пользователем.

Ozymandias применяется для определения направления трендов. Инструмент отображается в виде трех линий, которые в зависимости от цвета показывают на тип тенденции («бычья» синяя и «медвежья» красная). Ozymandias учитывает результаты, рассчитанные по максимумам и минимумам предыдущих свечей, скользящей средней, зонам перекупленности и перепроданности. То есть сигналы от этого индикатора отличаются большой силой.

RSI считается эффективным инструментом для начинающих трейдеров. Данный инструмент отличается простым и понятным функционалом. RSI, который также отображается в виде линии или гистограммы, рисует на графике определенные фигуры, пробой которых сигнализирует об изменении тенденции.

Если нужна программа, которая минимизирует участие трейдера в работе с бинарными опционами, то рекомендуется бесплатно скачать индикатор Fourier Extrapolator. Он основан на преобразованиях Фурье. Fourier Extrapolator прогнозирует движение курса на основании прошлых котировок. В данном случае также используется принцип цикличности. Удобство Fourier Extrapolator заключается в том, что таймфрейм можно устанавливать любой.

Важно учесть, что приведенные выше разработки – это не универсальный помощник, способный предсказывать поведение рынка в большинстве случаев. Важно также фильтровать полученные сигналы, используя дополнительные инструменты и проводить собственный анализ рынка.