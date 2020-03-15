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        Какие преимущества дает VIP-счет у брокера Binarium?

        Преимущества VIP-счета у брокера бинарных опционов Binarium

        Брокер бинарных опционов Binarium известен среди трейдеров бинарными опционами уже очень давно, так как пре доставляет услуги по торговле с 2012 года. Основная часть клиентов компании обладает депозитами до $5 000/₽300 000 и низким или средним уровнем знаний. Но есть трейдеры, имеющие огромный опыт и такие же большие финансовые возможности. И именно для таких клиентов предусмотрены VIP-счета.

        Общая информация о VIP-счетах у брокера бинарных опционов Binarium

        Первое, что хочется отметить, это то, что владельцы VIP-счетов у брокера Binarium получают почти неограниченную свободу действий в отношении своих средств. Это означает то, что никаких ограничений как в количестве раз, так и в количестве сумм на вывод средств не предусмотрено.

        Также для владельцев VIP-счетов предусмотрен личный менеджер, который будет на связи каждый день, исключая выходные. Поэтому можно получать ответы на любые вопросы и проводить персональные консультации в любое рабочее время.

        Как стать владельцем VIP-счета у брокера бинарных опционов Binarium?

        Для получения VIP-статуса необходимо пополнить счет на сумму не менее $5 000 одним платежом. Чтобы это сделать, потребуется войти в свой личный кабинет и открыть раздел «Касса» или «Пополнить счет», где выбрать вкладку «Типы счетов»:

        Типы счетов у брокера Binarium

        Далее можно ознакомиться со всеми преимуществами и нажать на кнопку «ОТКРЫТЬ», после чего откроется окно пополнения счета:

        Способы пополнения счета у брокера Binarium

        Осталось выбрать удобную платежную систему, которых довольно много у брокера Binarium. И как только средства поступят на торговый счет, статус VIP будет присвоен аккаунту автоматически.

        Ввод и вывод средств для владельцев VIP-счетов у брокера бинарных опционов Binarium

        Владельцы VIP-счетов получают возможность выводить любые суммы прибыли любое количество раз. Это значит, что даже если за день было заработано $20 000, то вывести их можно будет без проблем и задержек со стороны брокера.

        Важное примечание: есть два обязательных условия, которые относятся к любым типам счетов у брокера Binarium. Первое, что потребуется сделать перед оформлением заявки на вывод средств, это верифицировать счет. Вторым обязательным условием является то, что оформить заявку на вывод средств можно только на те же самые реквизиты, с которых и пополнялся счет.

        Бонусы для владельцев VIP-счетов у брокера бинарных опционов Binarium

        Каждый владелец VIP-счета имеет возможность получать бонусы при пополнении средств в размере 20%, и количество пополнений не ограничено.

        Стоит отметить, что для счетов «Start» вообще не предусмотрены бонусы, а счета «Standart» имеют возможность получать всего лишь 5% на пополнение.

        Трейдбек (кэшбек) для владельцев VIP-счетов у брокера бинарных опционов Binarium

        Трейдбек (кэшбек) — это возможность получать возврат части средств от убыточных сделок обратно на счет.

        Трейдбек (кэшбек) у брокера Binarium

        Для владельцев VIP-счетов кэшбек составляет целых 15%, а это значит, что даже если будет потеряна $1 000, то $150 вернется обратно на счет. Главное то, что у конкурентов кэшбек может составлять максимум 7% не зависимо от типов счетов.

        Дополнительные возможности для владельцев VIP-счетов у брокера бинарных опционов Binarium

        Если говорить о дополнительных возможностях, то все владельцы VIP-счетов получают «Премиум» доступ к Торговой комнате.

        Торговая комната — это специальный сервис, который предоставляет каждодневную эксклюзивную аналитику, дополнительные бонусы и торговые сигналы от самых опытных трейдеров платформы. А статус «Премиум» означает неограниченный доступ к торговым сигналам и другим возможностям комнаты.

        Заключение

        Как можно видеть, владеть VIP-счетов у брокера бинарных опционов Binarium довольно выгодно. А чтобы стать его владельцем, не обязательно иметь на счету сотни тысяч долларов.

        Также VIP-статус является показателем того, что скорее всего трейдер имеет немалый опыт в торговле, что позволяет ему получать более выгодные условия для трейдинга и стабильно зарабатывать на финансовых рынках.

        Но не стоит забывать, что какой бы размер счета не был у трейдера, всегда есть риски потерять все. Поэтому прежде, чем переходить на реальный счет, обязательно стоит опробовать все стратегии, индикаторы и идеи на демо-счету и не спешить в этом нелегком, но интересном деле.  

        ОТКРЫТЬ СЧЕТ В BINARIUM

        Binarium

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        Комментарии

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        Ольга
        Самое полезная возможность, которая открывается для пользователей ВИП счетов - это торговая комната и реальные сигналы, и новости, и обсуждения трейдеров. В этом конечно Бинариум обошёл всех остальных брокеров
        Владимир, а вы сами являетесь ВИПом на Бинариум? Очень интересно услышать реальный отзыв.
        31 октября 2022
        Ответить
        Роман
        Роман
        Очень заманчиво все расписано, но 5000$ это конечно существенная сумма для обычных людей... Тут нужен не один год опыта, что ббыть уверенным, что не уйдешь в минус.
        31 октября 2022
        Ответить
        Option Bull
        Option Bull
        С вип-счетом средства можно вывести мгновенно?
        Руслан, не то чтобы мгновенно, но достаточно быстро.
        28 октября 2022
        Ответить
        Руслан
        Руслан
        С вип-счетом средства можно вывести мгновенно?
        28 октября 2022
        Ответить
        Владимир
        Владимир
        Самое полезная возможность, которая открывается для пользователей ВИП счетов - это торговая комната и реальные сигналы, и новости, и обсуждения трейдеров. В этом конечно Бинариум обошёл всех остальных брокеров
        27 октября 2022
        Ответить
        Maxtrade
        Maxtrade
        Был такой счет вип раньше, потом решил в разныз брокеров счета открыть, чтобы на всякий случай, но так вообще не выгодно получается. думаю вернуть назад чтобы были преимущества от бинариума уже. кешбек привлекает особенно, убыточные сделки то всегда бывают и у всех
        это имеет смысл конечно разделять суммы, но если бы я мог позволить себе 5к для торговли, то я бы не делил, торгуешь то ты у кого-то одного скорее всего
        09 ноября 2020
        Ответить
        onlyprofit
        onlyprofit
        Был такой счет вип раньше, потом решил в разныз брокеров счета открыть, чтобы на всякий случай, но так вообще не выгодно получается. думаю вернуть назад чтобы были преимущества от бинариума уже. кешбек привлекает особенно, убыточные сделки то всегда бывают и у всех
        или просто добавить на бинариум еще больше денег)))
        ну это уже жирно будет)
        04 ноября 2020
        Ответить
        Алина
        Был такой счет вип раньше, потом решил в разныз брокеров счета открыть, чтобы на всякий случай, но так вообще не выгодно получается. думаю вернуть назад чтобы были преимущества от бинариума уже. кешбек привлекает особенно, убыточные сделки то всегда бывают и у всех
        или просто добавить на бинариум еще больше денег)))
        01 ноября 2020
        Ответить
        onlyprofit
        onlyprofit
        Был такой счет вип раньше, потом решил в разныз брокеров счета открыть, чтобы на всякий случай, но так вообще не выгодно получается. думаю вернуть назад чтобы были преимущества от бинариума уже. кешбек привлекает особенно, убыточные сделки то всегда бывают и у всех
        29 октября 2020
        Ответить
        Макс
        реалии таковы, что многие клиенты бинариума имеют счета не более чем на 1к долларов) что обсуждать толку этот вип и что он дает
        ну есть же те, у кого такие счета, а может даже есть и такие, у кого еще больше. поэтому есть смысл обсуждать, чтобы люди понимали, что к чему
        03 октября 2020
        Ответить
        Гриша
        реалии таковы, что многие клиенты бинариума имееют счета не более чем на 1к долларов) что обсуждать толку этот вип и что он дает
        29 сентября 2020
        Ответить
        Клим
        Клим
        выводить можно и не так часто, но считаю что у випа основное преимущество, это возврат кешбека за потерянные средства. удобно и хоть какая-то выгода.
        05 сентября 2020
        Ответить
        Алексей Алексеев
        Алексей Алексеев
        вывожу раз в неделю и нормально, зачем каждый день? вопрос риторический если что)
        если нормальный счет большой, и получается заработать каждый день, то почему бы не выводить сразу на карманные расходы?)
        12 августа 2020
        Ответить
        Владимир
        многим до випа как до китая пешком
        а если они живут возле китая?))) на самом деле 5к долларов это и большая сумма, и не очень. та и дай простому человеку 5к, потратить на фуфло всякое, поэтому у многих и нет таких денег, потому что тратят на фигню в большинстве случаев
        31 июля 2020
        Ответить
        Вася
        многим до випа как до китая пешком
        11 июля 2020
        Ответить
        Марк
        получить бы вип с моей 1000 баксов, я бы не отказался выводить каждый день что-то)
        вывожу раз в неделю и нормально, зачем каждый день? вопрос риторический если что)
        16 июня 2020
        Ответить
        Макс
        получить бы вип с моей 1000 баксов, я бы не отказался выводить каждый день что-то)
        06 июня 2020
        Ответить
        Leonid
        Leonid
        У меня был там счет раньше с vip статусом, подтверждаю, что это в разы выгоднее, чем стандарт
        так а что там такого крутого?
        Не всем конечно это надо, но на випе можно вывести в любой момент любую сумму и при чем хоть по 10 раз в день, если торгуешь прибыль, это полезно.
        15 мая 2020
        Ответить
        Женя
        У меня был там счет раньше с vip статусом, подтверждаю, что это в разы выгоднее, чем стандарт
        так а что там такого крутого?
        09 мая 2020
        Ответить
        Виктор
        Виктор
        У меня был там счет раньше с vip статусом, подтверждаю, что это в разы выгоднее, чем стандарт
        так а что там такого крутого?
        Возвращают часть денег на счет тебе всегда от убытков, лично мне это было интересно, все остальное не особо.
        30 апреля 2020
        Ответить
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