Появление бинарных опционов в качестве вида заработка в интернете, вызвало определенное опасение и скепсис в среде трейдеров. Связано это с тем, что немногие понимают – что такое бинарные опционы и как работает данный финансовый инструмент и почему на этом можно заработать в интернете. Спустя некоторое время все же появились трейдеры, которые смогли разобраться с тем, что из себя представляют бинарные опционы, что это простыми словами и как при помощи них вести успешную торговлю.

Далее, мы простым языком подробно рассмотрим все, что касается бинарных опционов, как они работают, какими бывают, для чего и когда они были созданы.

Содержание:

Бинарные опционы – что это?

Простыми словами, бинарный опцион – это финансовый инструмент, который позволяет совершать сделки с торговыми активами с определенным временем существования контракта.

Для понимания того, что такое бинарные опционы простыми словами и как они работают, следует рассмотреть простой пример. По сути, данный инструмент представляет собой некоторую разновидность ставок (не путать с казино), то есть, если трейдер понимает, что в течение какого-то времени (допустим, 15 минут) цена акции, валютной пары или криптовалюты будет расти, он может приобрести соответствующий опцион (Call или Put), который автоматически закроется по истечении указанного срока (времени экспирации). Представим, что трейдер провел анализ и пришел к выводу, что валютная пара EUR/GBP будет расти в течение последующих 15 минут. Тогда он покупает опцион на повышение CALL («Выше») с экспирацией в 15 минут, и если данная валютная пара с момента открытия сделки вырастет хотя бы на 1 пункт, то трейдер получит прибыль до 95% (зависит от брокера бинарных опционов). Поэтому в случаях, когда прогноз трейдера или инвестора оправдывается, тот получает определенную прибыль за свою ставку. Если цена после покупки опциона будет двигаться в обратном направлении и по истечению экспирации закроется хотя бы на 1 пункт ниже цены открытия бинарного опциона, то трейдер теряет все деньги, инвестированные в сделку.

Если сравнить бинарные опционы и торговлю на любом другом рынке, то разница тут в типе сделок. Покупая акцию, к примеру, на фондовой бирже, вы, как трейдер, зарабатываете на разнице курсов, и при этом держать сделку можно любое количество времени. В торговле же бинарными опционами каждого трейдера ограничивает фиксированное время сделки, а вот цена как раз почти не имеет значения. При покупке бинарных опционов сразу известны некоторые составляющие сделки:

Сразу известна будущая прибыль, если прогноз оправдается; Сразу известен будущий убыток, если прогноз не оправдается; Сразу известно время окончания сделки.

Благодаря этому, не нужно ставить «take-profit» или «stop-loss», а также не всегда обязательно проводить долгий анализ, если только речь не идет о таймфреймах для бинарных опционов от дневного и выше.

В отличие от ставок, например, на спортивные мероприятия, бинарные опционы предоставляют возможность минимизировать риски и увеличить число прибыльных операций. Но для этого необходимо разобраться в том, как работает данный инструмент и изучить правила мани-менеджмента и риск-менеджмента.

Часть трейдеров рассматривают торговлю бинарными опционами как разновидность игры в казино, а некоторые и вовсе считают, что бинарные опционы – это развод или казино. Но в действительности такое мнение ошибочно и часто приводит к убыткам. Успешность сделок с бинарными опционами напрямую зависит от управления рисками, капиталом и результативности прогноза, для составления которого приходится задействовать инструменты технического анализа или фундаментального анализа. Это означает, что для извлечения прибыли из торговли данным инструментом необходимы определенные знания и навыки, так как иначе невозможно постоянно зарабатывать, торгуя бинарными опционами.

Историческая справка по бинарным опционам

Как говорит история появления бинарных опционов, первые предпосылки для образования этого финансового инструмента появились еще в Древней Греции, мореплаватели которой заранее определялись с покупателями со сроками поставки и ценами товара. Позднее, примерно к 17-му веку, аналогичную практику внедрили европейцы. Но основной толчок, спровоцировавший появление бинарных опционов, сделала Чикагская товарная биржа, которая начала работать с 70-х годах прошлого века. С того момента стал формироваться финансовый рынок в современном виде.

В конечном итоге это привело к появлению биржевых опционов, от которых и появились бинарные опционы в 2008 году – удобный для торговли инструмент, который позволяет зарабатывать трейдерам даже с минимальным первоначальным капиталом. Кроме того, сегодня брокеры бинарных опционов нередко увеличивают размер депозита трейдеров путем предоставления различных бонусов, подарков или проведения турниров и конкурсов. Все это и многое другое определило популярность таких цифровых контрактов.

Однако нужно понимать, что этот инструмент не позволяет в течение нескольких дней и с минимальными вложениями разогнать депозит, так как это может привести к частичной потере или полному сливу депозита.

Чтобы бинарные опционы постоянно приносили доход, важно обучаться и использовать системный подход в выборе надежных стратегий для бинарных опционов, учитывающий риски.

Бинарные опционы, цифровые контракты, fix contracts: в чем разница?

Бинарные опционы после своей ошеломляющей популярности в 2013-2018 годах заинтересовали не только начинающих трейдеров, но и многие регулирующие органы. Поэтому в той же Америке велась жесткая борьба с этим видом финансового инструмента и правительство всячески начало пытаться прировнять бинарные опционы к азартным играм (в частности, к казино), тем самым запретив деятельность многих брокерских компаний. Это привело к тому, что многие популярные брокеры бинарных опционов стали запрещены на территории Америки и предоставлять торговлю цифровыми контрактами В США могут только официальные биржи, которые регулируются SEC (комиссия по ценным бумагам и биржам США) или как минимум CFTC.

Некоторые трейдеры из России и стран СНГ думают, что бинарные опционы могут закрыть в России в 2023 году, но этого не произойдет, так как не существует закона, запрещающего предоставлять возможность торговли этими контрактами, так как данный вид финансового инструмента не считается азартной игрой. Помимо этого, все брокеры бинарных опционов имеют регистрацию в офшорных зонах, что еще более усложняет их контролирование.

Вне зависимости от законодательства все европейские брокеры и некоторые брокеры из стран СНГ и России перестраховываются и переименовывают свои финансовые инструменты из бинарных опционов в цифровые контракты, fix contracts (фиксированные контракты) или fixed time trades, но при этом принцип торговли остается прежним и трейдеру так же предлагается предсказать направление движения цены в заранее оговоренный промежуток времени.

К примеру, брокер бинарных опционов IQ Option помимо классических опционов предлагает торговлю FX-опционами и Digital-опционами, брокер Olymp Trade переименовал все свои финансовые инструменты, связанные с опционами, в Fixed Time Trades, а брокер Alpari предлагает торговлю при помощи Fix Contracts.

Теперь, понимая всю ситуацию, связанную с брокерами и законодательством разных стран, можно с уверенностью сказать, что разница между бинарными опционами, цифровыми контрактами, fix contract и fixed time trades заключается только в их названии, но не в принципе работы.

Виды бинарных опционов

Существует довольно много разных видов бинарных опционов, но всего несколько из них используется трейдерами чаще всего. Брокеры также могут предоставлять разные варианты цифровых контрактов, и поэтому прежде, чем приступать к торговле бинарными опционами, необходимо выяснить особенности каждого из типов опционов. При этом на большинстве торговых платформ бинарными опционами ведется торговля контрактами на Повышение/Понижение и Выше/Ниже.

На момент 2023 года, можно выделить 16 типов бинарных опционов:

Выше/Ниже. Данный тип опционов является самым известным, и он присутствует абсолютного у любого современного брокера. Мы же рассмотрим его на примере брокера PocketOption. Суть его сводится к тому, чтобы спрогнозировать цену «Выше» или «Ниже» цены на момент открытия покупки опциона. Для получения прибыли будет достаточно, если цена изменится даже на 1 пункт:

Повышение/Падение. Данный вид опционов еще называется страйк-опционом, и такой опцион также есть в Pocket Option. Суть его сводится к тому, чтобы предугадать, будет по окончанию экспирации цена выше определенного барьера (целевой цены), или ниже. Обратите внимание, что страйк-цену (ценовой барьер) вы можете выбрать сами, а процент выплат по такому опциону будет зависеть от того, на сколько страйк-цена дальше от цены открытия сделки и выплата может составлять даже более, чем 100%:

Закончится внутри/Закончится вне. Для получения прибыли в данном опционе необходимо спрогнозировать, где будет находится цена по окончанию сделки – внутри определенного диапазона или вне его. Данный вид опционов есть на платформе брокера Alpari, но стоит отметить, что там доступен только тип опционов – «Закончится внутри»:

Call спред/Put спред. Принцип работы спред-опционов похож на предыдущий опцион, но тут нужно указать, окажется цена по истечению экспирации выше предложенного брокером уровня или ниже. Прибыль при этом может составить до 90%:

Экспресс-опционы. Этот вид опционов считается одним из самых популярных среди трейдеров-новичков, так как за очень короткий срок позволяет заработать большой процент прибыли за одну экспресс-сделку. Суть экспресс-опционов сводится к выбору нескольких активов одновременно, после чего необходимо указать направление для каждого и выбрать экспирацию. Прибыль по итогу может составлять более 200%:

Примечание: у брокера Alpari можно выбрать максимум 3 различных актива, а вот экспресс-ордера брокера Pocket Option не имеют такого лимита, и соответственно прибыль может составлять более 700% за одну сделку.

Турбо-опционы. Турбо-опционы могут работать по-разному в зависимости от торговых условий выбранного брокера бинарных опционов, но одно в этом типе опционов остается неизменным – это очень быстрые сделки, которые не длятся дольше одной минуты. К примеру, в Альпари турбо-опционы всегда имеют фиксированную экспирацию в 5 тиков (тик – это минимальное изменение цены актива), а процент выплат не превышает 60%, так как таким образом брокер перестраховывает себя, предлагая очень быстрые сделки своим трейдерам:

Примечание: турбо-опционы у того же брокера Pocket Option отличаются от опционов Alpari и имеют экспирацию в 30 или 60 секунд, а процент выплат превышает 55%.

Касание/Нет касания. Данные опционы работают по простому принципу касания или не касания определенной цены, которую вы можете задать сами. То есть можно указать определенный уровень (перемещая его на графике выше или ниже текущей цены), после чего выбрать – коснется цена данного уровня в течении экспирации или не коснется. У брокера Deriv данными опционами можно торговать с экспирацией от 1 дня и больше, но при этом чем ближе выбранный уровень к текущей цене, тем выше процент выплат (если будет выбрано – «Не коснется», так как шанс того что цена за 24 часа достанет до такого близкого уровня намного выше):

Совпадение/Отличие. Этот тип опционов можно назвать довольно сложным, и он точно не подойдет новичкам, так как процесс торговли больше будет похож на гадание при отсутствии опыта. При торговле этим видом бинарных опционов необходимо указать, какой будет последняя десятичная цена (первая цифра после запятой) по истечению экспирации. По итогу, вы выбираете цифру от 1 до 10, после чего можно выбрать экспирацию от 1 до 10 тиков (довольно быстрая сделка) и указать, совпадет ваш прогноз с реальной ценой или наоборот будет отличаться. Обратите внимание, что предугадать десятичную цену за такой короткий срок очень сложно, но если прогноз совпадет, то можно будет получить более 800% прибыли:

Четное/Нечетное. Принцип работы этого вида опциона похож на предыдущий, и необходимо также спрогнозировать котировку после запятой, но выбирать нужно всего их двух вариантов – четная десятичная котировка или нечетная. Экспирация также предлагается очень быстрая, а процент выплат при этом одинаковый:

Больше/Меньше. Тот же самый принцип и у этого вида опциона, но теперь необходимо указать, будет цена больше вашего прогноза (цифра от 1 до 10) или меньше. Чем больше цифра при выборе опциона «Больше», тем и больший процент прибыли можно получить, и точно также для опциона «Меньше», но в обратную сторону. Экспирация допускается также от 1 до 5 тиков, а прибыль может составлять более 300%:

Останется внутри/Выйдет за пределы. Этот тип бинарных опционов очень похож на опционы «Внутри/Вне», но отличием является то, что, выбирая «Останется внутри», прибыль будет получена только в случае, если цена под конец экспирации (минимум 1 день) останется внутри выбранного диапазона, и при этом не коснется ни одной из границ. В случае с опционом «Выйдет за пределы» прибыль будет получена, если цена по итогу выйдет за пределы диапазона с любой стороны или как минимум коснется одной из границ:

Reset Call/Reset Put. Этот тип опционов также можно считать сложным, так как тут требуется спрогнозировать, будет ли цена через выбранное количество времени выше или ниже цены входа в сделку после сброса времени. То есть, если выбирается опцион Reset Call и экспирация 1 минута, и цена на момент покупки опциона будет 1.2020, то через 30 секунд (половина экспирации) будет зафиксирована новая цена (так как котировка будет в движении), и для получения прибыли необходимо чтобы к концу экспирации в 1 минуту цена была строго выше цены, которая была зафиксирована через 30 секунд после покупки опциона. Опционы Reset Put действуют точно таким же образом, но необходимо, чтобы цена по итогу была строго ниже цены после половины экспирации:

Высокий тик/Низкий тик. Этот вид опционов имеет всегда фиксированную экспирацию в 5 тиков, а суть его сводится к тому, чтобы спрогнозировать, какой из 5 тиков будет наибольшим или наименьшим. К примеру, можно указать, что первый из пяти тиков будет самым высоким и тогда выбрав покупку опциона «Высокий тик» прибыль будет получена, если первый тик окажется самым высоким, и соответственно также можно выбрать «Низкий тик», и тогда для получения прибыли выбранный тик должен быть самым низким. Прибыль по этим опционам может превышать 200%:

Только вверх/Только вниз. В данном виде опционов все просто, и необходимо предугадать, будет последующее выбранное вами количество тиков идти только вверх или только вниз. Минимум можно указать 2 тика, а максимум – 5, и чем больше тиков, тем выше выплата, которая по итогу может достигать 3 000%:

Максимум-Закрытие/Минимум-Закрытие/Максимум-Минимум. Одни из самых сложных видов бинарных опционов, так как прибыль в данном случае рассчитывается из цены максимума, минимума и цены закрытия, или же от разницы между ценой максимума и минимума. Минимальная экспирация допускается в 1 минуту, а минимальный мультипликатор от $1, и по итогу, если взять, к примеру, опцион «Максимум-Закрытие», то прибыль будет получена, если цена будет расти, а равна она будет разнице между ценой максимума и ценой закрытия в период экспирации, умноженной на 1 (выбранный мультипликатор). Цена потенциального убытка рассчитывается таким же образом, и он будет получен, если цена будет падать. Точно также работают и остальные два вида опционов:

Азиатские. Данный последний тип опционов работает по принципу, напоминающему Reset-опционы, но в этом случае прибыль будет получена, если при покупке «Азиатского бинарного опциона вверх» цена в момент окончания экспирации будет расти и по итогу будет строго выше общего среднего значения котировок за время экспирации. Точно также работают и «Азиатские опционы вниз», но при этом цена должна направляться вниз. Минимальная экспирация составляет 5 тиков, а прибыльность может составлять до 96%:

Обратите внимание, что все перечисленные выше типы опционов можно найти далеко не у каждого брокера, а некоторые из опционов, к примеру, у того же брокера Deriv, доступны только на синтетических индексах, которые не являются биржевыми активами.

Самыми же популярными типами опционов можно назвать:

Выше/Ниже; Повышение/Падение (страйк-опционы); Экспресс-опционы; Турбо-опционы.

Также важно обратить внимание на то, что новичкам вообще лучше воздержаться от использования каких-либо типов опционов кроме «Выше/Ниже», так как они являются самыми простыми в освоении и прогнозировании.

Еще стоит отметить такой тип ордеров, как отложенные сделки, которые присутствуют у брокера бинарных опционов Pocket Option. Данные ордера можно применять с классическим типом опционов «Выше/Ниже» и благодаря отложенным сделкам можно открывать ордера, которые сработают в будущем по определенной цене или по определенному времени. Такой подход удобно использовать при торговле по новостям или же тогда, когда вас не будет на месте, но будет необходимо открыть какую-либо сделку.

Особенности торговли бинарными опционами простыми словами

Торговля бинарными опционами ведется на специальных торговых платформах, тип которых подбирается с учетом торговых условий брокера. Трейдеры через онлайн-площадку своего брокера открывают сделки по покупке бинарных опционов. В качестве основного торгового актива часто используют валютные пары либо акции зарубежных компаний. Также некоторые брокеры предоставляют возможность заключать опционные контракты на криптовалюты, фьючерсы, индексы, товары и другие торговые активы.

Можно выделить три отличительные особенности бинарных опционов:

Социальная торговля; Торговля по бесплатным сигналам онлайн; ОТС-торговля.

Социальный трейдинг (или копирование сделок) представляет собой передачу средств в управление другому трейдеру или трейдерам, и когда они совершают сделку, тоже самое происходит и на вашем торговом счете, но без вашего участия. Именно поэтому данный способом еще считается относительно пассивным заработком, так как вы не совершаете никаких сделок. Примером может послужить социальная торговля у брокера Pocket Option:

И также такой сервис предоставляют брокеры Binarium и FiNMAX.

Сигналы для торговли бинарными опционами можно найти как у большинства брокеров бинарных опционов, так и на нашем сайте в разделе – бесплатные сигналы онлайн:

Такие сигналы позволяют новичкам освоиться в торговле бинарными опционами, а более опытным трейдерам использовать их как дополнительные сигналы или для экономии времени.

ОТС-трейдинг, если говорить просто – торговля в то время, когда закрыты торговые сессии, а также в выходные дни, к которым относятся не только суббота и воскресенье, а и праздники:

Возможным такая торговля становится благодаря брокерам, которые при помощи специализированных алгоритмов воспроизводят движение рынков, максимально приближенное к реальности. Но стоит отметить, что OTC-котировки не являются биржевыми и не имеют ничего общего с реальным рынком. Поэтому при торговле в выходные дни стоит быть очень осторожным, так как иногда предсказать движение цены почти невозможно из-за алгоритмов, на которые кроме брокера никто не может повлиять.

Как торговать бинарными опционами

Торговлю бинарными опционами нельзя назвать легкой, но и также она не является сложной, и при понимании принципов работы рынков, а также при постоянной практике можно научиться извлекать прибыль из любого актива.

Именно поэтому новичкам обязательно стоит начинать изучение трейдинга с демо-счета, так как это позволяет понять, как работают бинарные опционы и как ведется торговля, а самое главное то, что все сделки совершаются на тех же активах, на которых торгуют и реальные трейдеры, и при этом вы абсолютно ничем не рискуете.

На изображении ниже можно видеть, что на демо-аккаунте предоставляется виртуальных $10 000, и при этом можно спокойно совершать даже крупные сделки с суммой в $1 000, не опасаясь потерь:

Но важно отметить, что не стоит злоупотреблять торговлей крупными суммами на демо-счету, так как в таком случае при переходе на реальный счет с депозитом, к примеру, в $100, любые, даже самые прибыльные сделки будут казаться незначительными, что скорее всего повлечет за собой нарушение рисков и завышение торгового объема, что по итогу приведет к потере депозита.

При торговле на демо-счету вам, как трейдеру, необходимо будет на что-то ориентироваться. Для торговли можно использовать различные методы торговли бинарными опционами, одним из которых является торговля по стратегиям для бинарных опционов. Конечно, можно использовать и торговые индикаторы, но именно стратегии считаются более эффективным способом.

Стратегий и торговых систем существует огромное множество, и показать их все будет невозможно, поэтому можно ознакомиться с некоторыми проверенными стратегиями и нидикаторами из наших видео, а далее приведем пример самой известной и простой торговой стратегии при помощи Скользящих Средних:

ТОП-5 лучших индикаторов для бинарных опционов ТОП-5 лучших стратегий для бинарных опционов

Возвращаясь к нашей простой стратегии, Moving Averages (они же «мувинги») усредняют и сглаживают цену, что позволяет в некоторых случаях получать точные сигналы и даже уровни цен, от которых цена может отскочить.

Правила данной стратегии очень просты, и для работы по ней можно использовать как терминалы брокеров бинарных опционов, так и всем известный терминал MetaTrader 4. В терминале необходимо добавить на график две Simple Moving Averages с периодом «12» (синего цвета) и «33» (красного цвета). Правила этой стратегии просты, и покупать опцион Call («Выше») нужно в момент, когда красный «мувинг» пересекает синий снизу вверх, а опцион Put («Ниже») покупают, когда красный «мувинг» пересекает синий сверху вниз:

Как выбрать брокера бинарных опционов

Брокер – это посредник (дилинговый центр), который обеспечивает доступ к финансовому рынку. Подобные компании предоставляют комфортные условия для заключения сделок, предлагая активы, технические и иные инструменты, торговые терминалы. На сайтах крупных брокеров собраны обучающие материалы по бинарными опционам. Ряд компаний проводит семинары и вебинары.

В связи с высокой популярностью финансовых рынков и бинарных опционов, в частности, в Сети постоянно появляются брокеры-мошенники. Они могут использовать разные виды мошенничества, и чтобы не попасть в руки злоумышленников, при выборе компании для сотрудничества необходимо руководствоваться следующими правилами:

Составить список условий, комфортных для сотрудничества с брокером, и выбирать компанию только исходя из предоставления лучших торговых условий;

Проверить у брокера наличие лицензий и сертификатов, которые выдают регулирующие органы, так как брокер с лицензией может оказаться более перспективным и безопасным;

Изучить торговую платформу, которую предлагает брокер и при изучении обязательно опробовать торговлю на демо-счету, а также максимально постараться изучить функционал, чтобы понять, качественно ли работает терминал;

Пообщаться с поддержкой и понять, на сколько она эффективна и насколько быстро отвечает, так как быстрые и понятные ответы важны в процессе трейдинга, особенно когда происходят форс-мажорные ситуации на рынке;

Изучить пользовательское соглашение интересующего брокера;

Избегать компаний, которые предлагают крупные бонусы и возможность быстро (в течение нескольких дней или недель) заработать огромную прибыль;

Изучить рейтинги брокеров бинарных опционов.

Не менее важно изучить отзывы реальных трейдеров, которые ранее сотрудничали с конкретным брокером, о которых погорим далее.

Бинарные опционы: отзывы реальных людей

Многие новички в трейдинге, а также те, кто уже имеет опыт в финансовой сфере, но не торговали цифровыми контрактами, хотят изучить отзывы людей о бинарных опционах, и это правильный подход, о котором мы всегда говорим. Сразу стоит отметить, что немало отзывов о торговле бинарными опционами у разных брокеров можно найти на нашем сайте в разделе – рейтинг брокеров бинарных опционов. Также там можно встретить и реальные отзывы о бинарных опционах как от новичков, так и от опытных трейдеров.

Помимо этого, множество отзывов трейдеров бинарных опционов можно найти и в интернете, так как существует немало сервисов, предназначенных именно для обмена мнениями и комментариями.

Также нередко можно встретить комментарии и отзывы о торговле бинарными опционами на тематических форумах, где мы и нашли четыре отзыва, с которыми полностью согласны. В первом посте пользователь говорит о том, что заработок на БО может быть простым и несложным, но главное быть готовым и подобрать стратегию или метод торговли, который будет полностью понятен именно вам:

Другой трейдер в своем отзыве о торговле бинарными опционами рассказал, что лично ему такой финансовый инструмент не подходит из-за психологических факторов, связанных с экспирацией, хотя на рынке Форекс с торговлей у него нет проблем:

Тут важно отметить, что это является также ключевым фактором в получении прибыли при использовании цифровых контрактов, так как далеко не всем подойдет именно такой стиль, который используется в бинарных опционах. В данном случае речь идет об экспирации и о том, что на любом другом рынке сделку можно закрыть в любой момент и получить совсем небольшой убыток, когда в БО так не выйдет.

Немного похожий реальный отзыв бинарных опционов прозвучал от другого пользователя, который также сказал о том, что не всем подойдет эта торговля, но не из-за психологии трейдинга, а из-за того, что необходимо будет изучить множество материалов, включая книги по трейдингу и другую теоретическую информацию:

В последнем отзыве о торговле бинарными опционами говорится о том, что БО не развод, но без развития и постоянного обучения ничего не выйдет и те, кто ищут быстрый способ для заработка на этом рынке только потеряют:

По итогу из увиденных реальных отзывов о бинарных опционах можно сделать вывод, что обязательным условием является изучение рынка и постоянная практика, и только потом торговля на реальные средства.

Плюсы и минусы бинарных опционов

Прежде чем начинать торговлю бинарными опционами, стоит понимать, какие плюсы несет в себе этот финансовый инструмент, и также как минусы может дать такая торговля. Для начала рассмотрим все плюсы бинарных опционов:

Заранее известны прибыль и убыток. К числу важных достоинств бинарных опционов относится то, что при работе с данным инструментом еще до открытия сделки известны риски и размер потенциального дохода/убытка;

К числу важных достоинств бинарных опционов относится то, что при работе с данным инструментом еще до открытия сделки известны риски и размер потенциального дохода/убытка; Заранее известно время сделки. Трейдер самостоятельно задает временной интервал, по окончании которого сделка автоматически закрывается. Исключением может быть преждевременное закрытие по желанию самого трейдера, но не все брокеры позволяют закрыть опцион раньше экспирации;

Трейдер самостоятельно задает временной интервал, по окончании которого сделка автоматически закрывается. Исключением может быть преждевременное закрытие по желанию самого трейдера, но не все брокеры позволяют закрыть опцион раньше экспирации; Круглосуточная торговля. В связи с тем, что в качестве активов для бинарных опционов используются различные валютные пары и криптовалюты, вести торговлю можно круглосуточно. А благодаря OTC-котировкам трейдингом можно заниматься не только 24 часа в сутки, а и 7 дней в неделю;

В связи с тем, что в качестве активов для бинарных опционов используются различные валютные пары и криптовалюты, вести торговлю можно круглосуточно. А благодаря OTC-котировкам трейдингом можно заниматься не только 24 часа в сутки, а и 7 дней в неделю; Доход мало зависит от цены. Конечно, цена важна в любом активе, но в отличие от остальных рынков, в бинарных опционах прибыль не зависит от ценового движения и достаточно, чтобы изменение цены произошло всего на 1 пункт;

Конечно, цена важна в любом активе, но в отличие от остальных рынков, в бинарных опционах прибыль не зависит от ценового движения и достаточно, чтобы изменение цены произошло всего на 1 пункт; Развитие дисциплины. В классическом трейдинге частой проблемой многих трейдеров является ранее закрытие сделок, из-за чего прибыль получается мизерной, а вот убыток чаще пересиживается. В бинарных опционах закрыть сделку в любой момент не получится, и поэтому это в некотором смысле может развить торговую дисциплину, так как после покупки опциона остается только ждать.

Теперь рассмотрим минусы бинарных опционов:

Заранее известно время сделки. К сожалению, этот плюс является сразу и минусом, так как предугадать время, в течении которого цена будет выше или ниже начальной цены, не так и просто. В случае, к примеру, с рынком Forex, после проведения анализа можно сделать вывод, что цена дойдет до определенной отметки, и произойти это может как за 1 день, так и за неделю, но это будет не столь важно, так как главное, чтобы цена туда дошла. В случае же с бинарными опционами такой подход не подойдет и всегда необходимо учитывать не только цену, а и время;

К сожалению, этот плюс является сразу и минусом, так как предугадать время, в течении которого цена будет выше или ниже начальной цены, не так и просто. В случае, к примеру, с рынком Forex, после проведения анализа можно сделать вывод, что цена дойдет до определенной отметки, и произойти это может как за 1 день, так и за неделю, но это будет не столь важно, так как главное, чтобы цена туда дошла. В случае же с бинарными опционами такой подход не подойдет и всегда необходимо учитывать не только цену, а и время; Бинарные опционы – внебиржевой актив. Торгуя бинарными опционами, вы не покупаете реальных биржевых активов, как это происходит в случае торговли акциями на фондовой бирже. Поэтому не стоит использовать в торговле огромные суммы, надеясь на то, что вы покупаете долю в бизнесе;

Торгуя бинарными опционами, вы не покупаете реальных биржевых активов, как это происходит в случае торговли акциями на фондовой бирже. Поэтому не стоит использовать в торговле огромные суммы, надеясь на то, что вы покупаете долю в бизнесе; Убыток за сделку чаще больше, чем прибыль. Бинарные опционы работают таким образом, что прибыль за сделку может достигать 95% в зависимости от торгового актива, тогда как в случае получения убытка будет потеряно все 100% инвестиций в сделку. Это делает бинарные опционы сложными для новичков, так как обязательно необходимо уметь просчитывать риски и грамотно строить управление капиталом, и только в этом случае будет возможно получать стабильную прибыль.

Форекс или бинарные опционы: что выбрать?

И в бинарных опционах, и на рынке Форекс используются одни и те же торговые активы, но сам принцип торговли различается. Поэтому чтобы определиться с тем, выбрать для торговли бинарные опционы или Forex, необходимо разобраться с тем, что важнее вам как трейдеру – возможность более быстрых сделок с фиксированными прибылью, убытком и временем или почти неограниченные как прибыли, так и убытки, но при этом и более долгое время сделок. И обращать тут внимание необходимо на психологический фактор.

Скорее всего многие скажут, что стоит выбирать Форекс, так как там есть возможность получать неограниченную прибыль, но немногие обратят внимание на то, что такие сделки порой могут длиться днями, неделями и даже месяцами. И поэтому далеко не каждый трейдер сможет психологически выдерживать ценовые колебания, которые могут происходит после совершения сделки, тогда как в бинарных опционах остается только ждать, а значит и прибыль упустить не получится в случае правильного прогноза. На Форексе же сделка может быть закрыта досрочно и при этом будет упущена хорошая прибыль, что часто и бывает у новичков, а иногда даже и у профессионалов. Поэтому если вы склонны «резать» свою прибыль, то вам стоит обратить внимание на бинарные опционы.

Более наглядно может послужить пример данной рыночной ситуации:

По итогу можно видеть, что во время сделки на Forex необходимо было бы ждать намного дольше, и также цена должна пройти намного больше, и важно учитывать, что та же пара EUR/USD далеко не каждый день может так быстро пройти 70 пунктов. При этом обратите внимание, что несмотря на то, что бинарные опционы в этом смысле в разы удобнее и выгоднее, цена теоретически могла пройти и в 2 раза больше за то же время, а значит и прибыль была бы уже в 2 раз больше при меньших рисках.

Поэтому чтобы определиться, что выбрать – бинарные опционы или Форекс, необходимо понять, где именно вам будет комфортнее всего торговать.

Заключение

В данной статье мы постарались максимально подробно раскрыть вопрос – что такое бинарные опционы простыми словами, чтобы каждый новичок смог понять, стоит ли ему начинать торговлю цифровыми контрактами.

Также в конце этой страницы вы можете опробовать демо-торговлю в специальном виджете, чтобы понять, как работают бинарные опционы.

Если у вас остались еще какие-то вопросы, то вы можете задать их в комментариях, а мы желаем вам успехов в торговле и больших прибылей!

ВЫБРАТЬ НАДЕЖНОГО БРОКЕРА

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