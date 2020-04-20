Стратегия для Binarium "Awesome Bitcoin"

Биткоин для многих опытных трейдеров брокера Binarium считается относительно новым активом, который, несмотря на это, пользуется огромной популярностью. Данная криптовалюта отличается высокой волатильностью, что и обусловило такой спрос.

Почему трейдеры брокера Binarium торгуют биткоином?

Популярность биткоина и криптовалют во многом обусловлена тем, что данный рынок функционирует круглосуточно и 7 дней в неделю, когда как традиционные биржи (в том числе и валютная) закрываются на выходные. Поэтому трейдеры нередко используют данный актив для извлечения прибыли в период затишья.

Правила торговли биткоином

Вне зависимости от того, какая выбрана стратегия для Бинариум, нужно учитывать, что биткоин — это высоковолатильный актив, цены на который меняются стремительно. Котировки на данную криптовалюту могут в течение дня вырасти и упасть на десятки процентов.

Второй нюанс, который нужно учитывать при торговле биткоином, заключается в том, что новостные сводки оказывают серьезное влияние на цену этого актива. Кроме того, для криптовалюты характерны продолжительные тренды. В связи с этим только грамотное использование технических инструментов и стратегий при торговле бинарными опционами позволит регулярно получать доход от торговли биткоином.

Трейдеры брокера Binarium рекомендуют использовать в работе с данной криптовалютой индикатор Awesome Oscillator, который по умолчанию встроен в терминал.

Данный индикатор после включения появляется под ценовым графиком. Внешней Awesome Oscillator представлен в виде гистограммы, которая при пересечении нулевого уровня сигнализирует об удачном моменте для открытия сделки. Направление такого пробития указывает, в какую сторону разворачивается тренд. То есть в случае, если гистограмма пересекает нулевой уровень сверху-вниз, то нужно открывать сделку на покупку опциона Put.

В обратную сторону необходимо открывать сделку, если график индикатора пересекает нулевой уровень снизу-вверх. Торговать в рамках описанной системы нужно опционами со сроком экспирации, равного периоду формирования 2-10 свечей. В одну сделку можно инвестировать не более 4% от депозита.

Также для успешной торговли не будут лишними дополнительные средства, которые можно получить с помощью промокодов для пополнения счета.

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