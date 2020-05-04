Стратегия для Binarium "Выбор Трейдера"

Биржевая торговля позволяет извлекать прибыль при торговле бинарными опционами, используя не только инструменты технического либо фундаментального анализа. На данном рынке можно составлять прогноз, используя психологический фактор. Для этого разработана стратегия «Выбор трейдера» у брокера Binarium. Данная система отражает несколько наиболее популярных в текущий момент активов. Например, сейчас на рынке конкретным опционом торгуют 1 тысяча трейдеров. 800 из них совершают сделки на покупку, оставшиеся 200 — на продажу. Система «Выбор трейдера» в этом случае выводит 2 шкалы зеленого и красного цвета, содержащие соответственно 80% и 20%.

Почему трейдеры брокера Binarium используют эту стратегию?

Несмотря на кажущуюся сложность, применение данной стратегии для Бинариум не вызывает особых сложностей. Для торговли в рамках этой системы не нужно проводить глубокий анализ рынка. При этом сам индикатор показывает один из основных факторов, которые оказывают прямое влияние на поведение графика. При активной покупке конкретного актива его цена повышается. И наоборот, если на рынке превалируют продавцы, котировки снижаются.

Принципы торговли в рамках стратегии «Выбор трейдера»

В терминале брокера Binarium этот индикатор располагается в правой части.

На приведенном ниже изображении видно, что 98% трейдеров покупают опцион Call.

Если более половины индикатора окрашено в красный цвет, то это свидетельствует об активности продавцов. На нижнем рисунке показано, что 82% трейдеров покупают опционы Put.

В тех случаях, когда количество покупателей и продавцов примерно одинаково (красная и зеленая линии встречаются по середине), рекомендуется отказаться от торговли выбранным активом.

Применяя данную стратегию для Бинарум, рекомендуется вести трейдинг на 5-минутном графике, покупая опционы со сроком экспирации в 15-30 минут. На одну сделку можно выделить не более 2% от депозита.

Также для успешной торговли не будут лишними дополнительные средства, которые можно получить с помощью промокодов для пополнения счета.

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