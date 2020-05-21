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        Стратегия Торговля по новостям

        Стратегия для Binarium "Торговля по новостям"

        Торговля по новостям — это разновидность фундаментального анализа. Однако, применяя данную стратегию для брокера Binarium, не следует забывать и о сигналах технических инструментов. Цены не всегда адекватно реагируют на выходящие новости. Потому трейдерам, которые торгуют бинарными опционами и придерживаются этой стратегии, необходимо научиться ждать.

        Почему трейдеры брокера Binarium торгуют по новостям?

        Торговля по новостям считается привлекательной и одновременно сложной для понимания стратегий. Обусловлено это тем, что сегодня различная информация способна повлиять на движение цены как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе. Однако валютный рынок объединяет в себе множество стран. Это означает, что определенные политические и экономические новости, затрагивающие определенное государство, оказывают влияние на котировку его валюты по отношению к другим активам.

        Особенности торговли по новостям

        Чтобы торговать по новостям, необходимо задать в терминале брокера Binarium свечной график.

        Выбор свечного графика

        Затем нужно открыть экономический календарь. Он также представлен на сайте брокера Binarium. Данный календарь прост в применении, так как в нем указано, какие новости и с какой силой оказывают влияние на определенный актив.

        Экономический календарь

        Перед тем как начинать торговлю, необходимо открывать экономический календарь. После выхода важных новостей индикаторы и торговые системы, которые ранее постоянно приносили доход, начинают с высокой регулярностью давать ложные сигналы. Объясняется это тем, что некоторые виды информации способствуют резкому росту волатильности, или провоцируют трейдеров активно скупать либо продавать активы. 

        Именно поэтому опытные участники рынка обычно прекращают торговлю во время выхода важных новостей. В этот момент нередко формируется боковой тренд, так как активность трейдеров сводится к минимуму. Благодаря данной особенности можно отметить на графике ценовой канал. Как только выходит новость, трейдеры приступают к торговле, что приводит к изменению движения тренда. После того как график пробивает ценовой канал, можно открывать сделку в направлении текущей тенденции.

        На приведенном ниже изображении видно, что выход новостей спровоцировал активность покупателей. Это означает, что в подобных случаях нужно выставлять в терминале брокера Binarium сделку на покупку опциона Call.

        Опцион Call

        Нужно отметить, что после выхода новости цены растут или падают в течение ограниченного периода времени. Затем котировки активов нередко возвращаются к прежним значениям. Поэтому, если трейдер не успел своевременно открыть сделку по направлению тренда в момент пробития канала, следует взять паузу и подождать отката цены. 

        Действуя в рамках данной стратегии, необходимо покупать опционы со сроком экспирации 15-30 минут. Максимальный объем инвестиций в одну сделку не должен превышать 2% от депозита.

        Также для успешной торговли не будут лишними дополнительные средства, которые можно получить с помощью промокодов для пополнения счета.

        ОТКРЫТЬ СЧЕТ В BINARIUM

        Не можете разобраться как работает эта стратегия или индикатор? Напишите об этом в комментариях к этой статье, а так же подпишитесь на наш YouTube канал WinOptionSignals, где мы обязательно разберем все ваши вопросы на видео.

        бинариум

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        Комментарии

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        Трейдер БО
        Трейдер БО
        Согласен что лучше не входить в рынок при важных новостях. Как правило такой расколбас начинается....
        tirant, Или рынок идет не в ту сторону.
        21 декабря 2023
        Ответить
        Артур
        Артур
        Торговля по новостям это то, с чего все начинают.
        Богдан, И на этом иногда и заканчивают. ))))
        19 декабря 2023
        Ответить
        Богдан
        Богдан
        Торговля по новостям это то, с чего все начинают.
        18 декабря 2023
        Ответить
        tirant
        tirant
        Согласен что лучше не входить в рынок при важных новостях. Как правило такой расколбас начинается....
        13 декабря 2023
        Ответить
        Покер
        Такая торговля лучше всего, так как на опционах не надо ставить стоп, а новости могут хорошо так увести цены от места открытия
        21 мая 2020
        Ответить
        Мистер график
        Мистер график
        Такая торговля лучше всего, так как на опционах не надо ставить стоп, а новости могут хорошо так увести цены от места открытия
        но все равно риск выше иногда, надо без завышения торгового объема торговать так
        21 мая 2020
        Ответить
        Иннокентий Смоктуновский
        Иннокентий Смоктуновский
        На новостях удобно торговать, если есть ордера отложенные)
        21 мая 2020
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