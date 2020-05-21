    Регистрация
    Забыли пароль?
      Регистрация
        Russian
        English Spanish
        Главная
        /
        Полезное
        /
        Обзоры брокеров
        /
        Вся правда о брокере Binarium
        /
        Стратегии для брокера Binarium
        /
        Стратегия Торговля по ГЭПу

        Стратегия для Binarium "Торговля по ГЭПу"

        Под ГЭПом понимается ситуация, когда происходит разрыв цены при большом объеме торговли определенным активом. Столь резкие изменения характерны для будних дней. Но бывает и так, что в выходные котировки на активы корректируются, и в понедельник возникает ГЭП.

        Почему нужно торговать при ГЭПе?

        Применяя данную стратегию для брокера Binarium, можно с достаточно высокой эффективностью извлекать прибыль из торговли бинарными опционами. Причем применительно к этому активу такой подход считается наиболее результативным. Трейдеры, занимающиеся бинарными опционами, в основном торгуют валютой или акциями (облигациями). А оба рынка на выходные закрываются. То есть существует высокая вероятность того, что после закрытия валютного и фондового рынка в пятницу котировки за выходные сильно изменяться. И в понедельник после открытия торгов возникнет ГЭП. Трейдеры, которые отслеживают подобные ситуации, могут еще в начале недели получить хорошую прибыль.

        Также для успешной торговли не будут лишними дополнительные средства, которые можно получить с помощью промокодов для пополнения счета.

        Правила торговли по данной стратегии для Бинариум

        Для торговли в рамках описываемой стратегии необходимо задать в терминале брокера Binarium свечной график.

        Выбор свечного графика

        Открывать сделку необходимо в том направлении, в котором произошел разрыв. На приведенном ниже изображении показан ГЭП на понижении цены. Данная ситуация свидетельствует о том, что на рынке в текущий момент больше сделок по выбранному активу совершают продавцы. Поэтому можно выставлять в терминале брокера Binarium сделку на покупку опциона Put.

        ГЭП на графике

        Данная стратегия предполагает ведение торговли со сроком экспирации 15-30 минут. На одну такую сделку можно тратить не более 2% от депозита.

        ОТКРЫТЬ СЧЕТ В BINARIUM

        Не можете разобраться как работает эта стратегия или индикатор? Напишите об этом в комментариях к этой статье, а так же подпишитесь на наш YouTube канал WinOptionSignals, где мы обязательно разберем все ваши вопросы на видео.

        Binarium

        Смотрите также:

        Партнерская программа брокера бинарных опционов Binarium

        Как правильно открыть новый счет в компании Binarium?

        Мобильное приложение брокера бинарных опционов Binarium

        Какие преимущества дает VIP-счет у брокера Binarium?

        Как верифицировать счет в компании Binarium

        Binarium это развод?

        Оценить:
        (5 / 5)
        Ваш голос учтен
        Комментарии

        Что бы оставить комментарий, необходимо зарегистрироваться или авторизоваться под своим аккаунтом.

        Трейдер БО
        Трейдер БО
        Ага. особенно когда оставил ордера на выходные, и в понедельник утром даже не хочешь заглядывать в терминал.))))))
        Артур, не оставляйте открытыми ордера на выходные.
        21 декабря 2023
        Ответить
        Артур
        Артур
        Ага. особенно когда оставил ордера на выходные, и в понедельник утром даже не хочешь заглядывать в терминал.))))))
        19 декабря 2023
        Ответить
        ТрейдерБО
        ТрейдерБО
        стратегия применима если есть фильтры еще, а просто по гепам иногда сложно торговать
        21 мая 2020
        Ответить
        Евгений Карп
        Евгений Карп
        На сколько знаю, гепы любят закрываться, так что так лучше не торговать..
        21 мая 2020
        Ответить
        Гена
        На сколько знаю, гепы любят закрываться, так что так лучше не торговать..
        это большие гепы, на больших тамйфреймах, от часового и выше. а мелкие на минутах могут и не закрываться, так что по гепам можно торговать
        21 мая 2020
        Ответить
        Наш сайт использует файлы cookie и похожие технологии, чтобы гарантировать максимальное удобство пользователям, предоставляя персонализированную информацию, запоминая предпочтения в области маркетинга и продукции, а также помогая получать получить правильную информацию.
        Начать торговлю
        AD
        Быстрая регистрация!

        Благодарим Вас за регистрацию на нашем сайте. Теперь вам доступна бесплатная рассылка сигналов, стратегий и индикаторов с нашего сайта, так же вы можете оставить комментарий под любой статьей на нашем сайте

        Вам на email {email} отправлено письмо с ссылкой для подтверждения регистрации и активации учётной записи.

        * Если для регистрации Вы используете почту GMAIL, то письмо скорей всего попадет в спам, проверьте папку спам и нажмите кнопку НЕ спам, что бы получать уведомления в дальнейшем или используйте другую почту для регистрации.

        ** если в течении 5 минут письмо не пришло Вам на другую почту, так же проверьте папку спам или напишите нам в поддержку support@winoptionsignals.com

         

        Если у вас возникнут вопросы, вы можете обратиться в нашу службу поддержки:

         

        Так же вы можете ознакомиться с нашим FAQ

        Удачной торговли вместе с нами!