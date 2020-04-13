Стратегия для Binarium "MACD"

Трейдеры, включая клиентов брокера Binarium, применяют индикатор MACD при торговле на рынке бинарных опционов средневолатильными активами. Однако для успешного трейдера необходимо, чтобы сформировался четкий тренд. График индикатора MACD отличается узким диапазоном, благодаря чему существенно уменьшается количество ложных сигналов и повышается эффективность торговли.

Также для успешной торговли не будут лишними дополнительные средства, которые можно получить с помощью промокодов для пополнения счета.

Почему данная стратегия для Бинариум эффективна?

Многие технические инструменты дают результативные сигналы при определенных условиях. В частности, осцилляторы эффективны при высоковолатильном рынке. В этом случае они дают сравнительно точные сигналы о моменте разворота тенденции.

Индикатор MACD сочетается с себе импульс и тренд. График данного инструмента всегда следует в том же направлении, что и текущая тенденция. В связи с этим, научившись применять эту стратегию для Бинариум, трейдер сможет с высокой частотой извлекать прибыль из торговли активами.

Принципы применения стратегии для Бинариум

Перед началом торгов нужно запустить MACD в терминале брокера Binarium.

Данный индикатор нередко встраивают в различные стратегии. Для понимания принципов работы MACD можно рассмотреть одну из подобных систем.

Трейдеры, применяя данную стратегию для Бинариум, ищут моменты пересечения сигнальной линии с нулевым уровнем. Если первая пробила последнюю снизу вверх, то цена вскоре начнет подниматься. Обе гистограммы должны при этом быть выше нуля. Если сигнальная линия пересекла уровень сверху вниз, то цена начнет опускаться. Гистограммы во втором случае также должны быть выше нуля.

Торговать в рамках описанной системы можно опционами со сроком экспирации, равным периоду формирования 3-5 свечей. Инвестировать в одну сделку следует не более 2% от депозита.

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