Опасна ли торговля по новостям: советы от Binarium

Торговать по новостям и экономическому календарю предпочитают трейдеры с ограниченным числом активов. Специалисты брокера Binarium уверены, что для них такой метод анализа каждого из опционов один из наиболее удобных и перспективных.

Какие бывают новости?

К новостям можно подготовиться и даже составить план торговли после их выхода, но не всегда. Все зависит от того, к какой категории они относятся. Кроме того имеет значение связь новости и актива. Не каждая новость влияет на стоимость опциона. Задача трейдера, торгующего по новостям, определить степень влияния новости на актив, спрогнозировать реакцию рынка.

Известны три вида новостей:

постоянные;

ожидаемые;

спонтанные.

Отслеживать постоянные новости можно в экономическом календаре событий. На сайте Бинариума он есть в свободном доступе. Дата выхода таких новостей известна заранее и повторяются они из месяца в месяц, из квартала в квартал, из года в год. В списке таких событий квартальные и годовые отчеты крупных компаний из экономически развитых стран и пр. Например, это могут быть отчеты об уровне потребительской лояльности, финансовые отчеты и т.д.

Запланированные новости ожидаются после коротких анонсов событий. Например, известно, что в среду будет выступать глава Центробанка Европы, но неизвестно, о чем он станет говорить. К таким новостям тоже нужно готовиться, иметь как минимум два эффективных плана действий на случаи разных поворотов событий.

Слова чиновников и политических деятелей способны расшатать экономику стран, поэтому финансовый рынок реагирует на них остро и активно.

Спонтанные новости потому и называются так — их появление и последствия нельзя предусмотреть заранее. К спонтанным новостям относятся заметки о катаклизмах, терактах, политических переворотах. Они появляются неожиданно и также неожиданно, но активно меняют ситуацию на рынке. Вот почему торговать по спонтанным новостям сразу после их выхода не рекомендуется. Имеет смысл подождать от получаса до двух часов, чтобы понять, в каком направлении действовать.

Принцип торговли по новостям

Чтобы торговля бинарными опционами приносила прибыль, нужно придерживаться торгового плана, работать по эффективной стратегии. Эксперты Бинариум предлагают начать с простого — действовать по настроению рынка, то есть, следить за реакцией на выход новости, открывать сделки в соответствие с ситуацией.

Не имея достаточно опыта и практики в сфере трейдинга, сложно спрогнозировать ситуацию до выхода новости или в первые минуты после. Торговля по тренду снизит риски.

Не забывайте о связи события с активом. Не все новости отражаются на стоимости опциона. Понять, насколько тесна эта связь и есть ли она вообще поможет анализ.

И еще момент, рынок реагирует не на все новости. Бывает, что событие остается незамеченным. Так случается, когда прогнозы уже “отработали”. Рынок отреагировал на новость до ее выхода и в момент появления остался вне игры.

Экономический календарь

Трейдинг по новостям и экономический календарь неизменно связаны. Даты выхода новостей с учетом часовых поясов отмечаются в календаре, трейдеру остается только отслеживать события и заранее к ним готовиться. Естественно, это касается регулярных новостей.

Одного экономического календаря для отслеживания событий недостаточно. Чтобы понимать, какая новость с какой силой пронесется по рынку и заденет ли используемые опционы, нужно знать базовые принципы работы экономики, разбираться в политике, уметь анализировать, сопоставлять факты и делать правильные выводы.

Всему вышеперечисленному можно научится, но что не зависит от трейдера — условия брокера. Если компания изначально настроена на обман и мошенничество, даже самый глубокий анализ и правильные решения не помогут выйти в прибыль. Вот почему так важно сначала найти надежного брокера и только потом сосредоточиться на торговле по новостям.

Что нужно знать про ограничения?

Торговля по новостям и турбо-сделки с экспирацией до минуты несовместимы. После выхода новости рынку нужно время на то, чтобы как-то отреагировать. Реакция не всегда стабильна и в первые минуты после события сложно прогнозируется. Вот почему нужно дождаться пока ситуация более или менее стабилизируется.

Вид опционов тоже имеет значение. Например, двойное касание или лестница в торговле по событиям неэффективны.

Другое дело — валютные пары. В торговле по новостям такие активы наиболее перспективные. Новости по каждому из активов пары и правильные прогнозы позволят трейдеру открыть удачные сделки с профитом до 90%.

В завершение добавим, что торговля по новостям имеет право на жизнь, более того, приносит прибыль всем, кто относится к процессу ответственно и заранее продумывает несколько вариаций торгового плана, но лишь в том случае, если брокер работает честно.

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