Стоит ли торговать в выходные дни: нюансы OTC и советы от Binarium

Для начала разберемся, для чего торговать в выходные дни, когда есть рабочая неделя с адекватной волатильностью рынка и всеми вытекающими отсюда последствиями? Есть как минимум две причины.

Первая, в будние дни на торговлю бинарными опционами не остается времени (отчасти проблема с недавних пор решается, так как брокер Бинариум выпустил приложение). Не все трейдеры полностью посвящают себя бинарным опционам. Многие продолжают честно ходить на работу и жить на зарплату. Выходные для них — единственный способ окунуться в мир трейдинга, заработать и постепенно улучшить свой профессиональный уровень.

Вторая — новые возможности и больше заработка. Другая категория инвесторов наоборот торгуют в течение рабочей недели, знают тонкости и особенности каждого буднего дня, при этом не против попробовать торговать в выходные. Во-первых, это возможность попробовать новые стратегии в условиях сниженной активности рынка. Во-вторых, это дополнительный заработок.

Действительно ли имеет смысл торговать в выходные дни, как работают ОТС и правда ли есть смысл вкладывать в них деньги? Эксперты Бинариум подробно опишут процедуру торговли БО на уикенд.

ОТС — полезный ликбез

ОТС — аббревиатура “over the counter”. В переводе означает “внебиржевые сделки”. Речь идет об активах, которыми предлагает торговать брокер в выходные, пока рынок не работает. На каком основании выставляются котировки? На основании предшествующей активности в будние дни. Брокер оставляет за собой право настраивать котировки, выставлять ценовые движения с учетом сделок, открываемых в реальном времени.

Насколько реально для трейдера зарабатывать, когда котировки и ценовые движения регулирует брокер без участия посредника? На самом деле, если компания работает честно, ничего не поменяется. Прибыль будет зависеть от точности прогнозов, размеров ставки.

Другое дело, если брокер по выходным играет не по правилам и пытается таким образом нажиться на трейдерах. В таких случаях надеяться на справедливость не стоит в принципе. Не спасет аналитика, не помогут индикаторы. Результат будет не в пользу инвестора при любом повороте событий.

На что рассчитывать в выходные

Чтобы зарабатывать даже в выходные, нужно уметь правильно анализировать и выбирать эффективные стратегии для торговли. Эксперты Бинариум советуют остановиться на следующих инструментах:

“Одно касание” — оптимальная экспирация неделя, ставка окажется выигрышной, если после установки брокером цены до показателя последний дойдет до страйк-уровня. Over The Counter — способ увеличить сумму ставки на 90%, несмотря на специфику рынка в выходные. Котировки устанавливаются на основании данных прошлых дней. Чтобы выйти вы плюс, трейдеру достаточно не ошибиться с прогнозом.

Опять же, стратегии и инструменты сработают только в том случае, если брокер не попытается подстроить результаты. Брокеры-мошенники пользуются ситуацией, отсутствием связи с посредником, регулируют котировки по своему усмотрению, но всегда таким образом, чтобы трейдеры остались в минусе.

Поэтому, если на сайте компании вы недавно, сомневаетесь в его надежности и порядочности, воздержитесь от торговли по выходным. Проверьте компанию по всем пунктам, начиная от регуляции и заканчивая выводом денег. Убедитесь, что брокер выполнят обещания, выходит на связь, не подкручивает котировки. Только после этого имеет смысла пробовать торговать по выходным.

Рекомендации для уикенд-трейдеров

Если брокер работает честно, заработать с ним реально даже в относительно спокойные для рынка выходные. Эксперты Бинариум рекомендуют подготовиться к торговле заранее, следовать проверенному торговому плану.

Начинающим и всем, кто пока не справляется с эмоциями, субботняя и воскресная торговля в какой-то мере даже поможет. В это время ничто не отвлекает от анализа, настроение рынка стабильное, принимать решения проще.

В субботу и воскресенье выгодно торговать валютными парами и криптовалютой. Если сравнить трейдинг выходного дня с традиционной торговлей в будние дни, различия станут очевидными:

в уикенд доход ниже, а риски выше;

ограничены торговые объекты;

невозможно провести анализ по новостям;

торговать нужно без индикаторов.

В заключение отметим, что торговля в выходные имеет право на жизнь при должном опыте, наличии торгового плана и добросовестном отношении к трейдерам брокера. От традиционного трейдинга в будние она отличается относительно спокойным настроением рынка и котировками, которые брокер выставляет на основании прошедшей недели.

Чтобы повысить шансы на прибыль, трейдеры могут пользоваться вспомогательными инструментами, например, фигурами графиков и паттернами.

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