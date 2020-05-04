Стратегия для Binarium "Вилы Эндрюса"

«Вилы Эндрюса» — это один из инструментов технического анализа, названный в честь своего разработчика. Трейдеры, включая клиентов брокера Binarium, применяют данный индикатор для облегчения процесса торговли бинарными опционами.

Также для успешной торговли не будут лишними дополнительные средства, которые можно получить с помощью промокодов для пополнения счета.

Почему брокер Binarium советует использовать «Вилы Эндрюса»?

Использовать данную стратегию для Бинариум можно при двух разных ситуациях. Инструмент эффективен при торговле как по тренду, так и во время коррекции. Применяя индикатор, можно научиться «чувствовать» тенденцию, а также моменты ее разворота.

Принципы применения стратегии для Бинариум

Перед началом торговли нужно в терминале брокера Binarium включить индикатор.

Чтобы вывести инструмент на график, необходимо выделить максимальную и минимальную цены. Первой точкой станет высшее значение, которое достиг тренд в выбранном временном интервале, второй — низшее. Третья точка индикатора указывает на дно, от которого тенденция должна оттолкнуться.

Принцип работы этого инструмента сводится к тому, что он показывает место остановки или разворота тренда. Такая ситуация нередко наблюдается в момент, когда ценовой график достигает уровней поддержки или сопротивления.

После выполнения описанных манипуляций нужно активировать индикатор. При этом инструмент автоматически подстраивается под заданные параметры.

Открывать сделку необходимо после того, как ценовой график пересекает линию индикатора. Если она пробила уровни снизу-вверх, то нужно покупать опцион Call. Сделки на Put совершаются при пересечении ценового графика линий индикатора сверху-вниз.

Приведенное ниже изображение подтверждает описанное ранее правило открытия сделок по сигналу от индикатора.

Торговать в рамках данной стратегии рекомендуется опционами со сроком экспирации, равному периоду формирования 3-5 свечей. Максимальная инвестиция в одну сделку не должна превышать 2% от депозита.

ОТКРЫТЬ СЧЕТ В BINARIUM

Не можете разобраться как работает эта стратегия или индикатор? Напишите об этом в комментариях к этой статье, а так же подпишитесь на наш YouTube канал WinOptionSignals, где мы обязательно разберем все ваши вопросы на видео.

Смотрите также:

Партнерская программа брокера бинарных опционов Binarium

Как правильно открыть новый счет в компании Binarium?

Мобильное приложение брокера бинарных опционов Binarium

Какие преимущества дает VIP-счет у брокера Binarium?

Как верифицировать счет в компании Binarium

Binarium это развод?