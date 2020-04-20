Стратегия для Binarium "Stochastic Oscillator"

Stochastic позволяет оценить текущую скорость рынка бинарных опционов. Применяя основанную на этом индикаторе стратегию для брокера Binarium, трейдеру необходимо определить лишь положение цен закрытия в коридоре с учетом достигнутых максимумов и минимумов.

Также для успешной торговли не будут лишними дополнительные средства, которые можно получить с помощью промокодов для пополнения счета.

Почему брокер Binarium рекомендует использовать Stochastic?

Многие трейдеры, в том числе и клиенты брокера Бинариум, применяют индикатор Stochastic в своей торговле. Популярность этого инструмента и стратегий, основанных на нем, обусловлена двумя факторами: он прост в использовании и эффективен. Однако точность сигналов, которые дает Stochastic, напрямую зависит от его настроек.

Принципы применения стратегии для Бинариум

До начала торгов нужно запустить в терминале брокера Binarum индикатор Stochastic.

Рассматриваемую стратегию рекомендуется применять в период низковолатильных торгов, когда рынок спокоен. В этом случае график цены движется в узком коридоре. До начала торгов нужно, применяя другие инструменты или стратегии для Бинариум, убедиться в том, что сейчас не зарождается новый тренд. Торговля в рамках рассматриваемой системы ведется по сигналам, возникающих при пересечении двух линий индикатора. Если синяя (главная) пробивает красную (сигнальную) снизу-вверх, то в этом случае нужно покупать опционы Call.

При обратном пересечении, то есть, когда главная пробивает сигнальную сверху-вниз, нужно открывать сделки на покупку опционов Put.

Торговать по данной стратегии следует опционами со сроком экспирации, равном периоду формирования 2-4 свечей. В сделку можно инвестировать не более 2% от депозита.

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