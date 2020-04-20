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        Стратегия Stochastic Oscillator

        Стратегия для Binarium "Stochastic Oscillator"

        Stochastic позволяет оценить текущую скорость рынка бинарных опционов. Применяя основанную на этом индикаторе стратегию для брокера Binarium, трейдеру необходимо определить лишь положение цен закрытия в коридоре с учетом достигнутых максимумов и минимумов.

        Также для успешной торговли не будут лишними дополнительные средства, которые можно получить с помощью промокодов для пополнения счета.

        Почему брокер Binarium рекомендует использовать Stochastic?

        Многие трейдеры, в том числе и клиенты брокера Бинариум, применяют индикатор Stochastic в своей торговле. Популярность этого инструмента и стратегий, основанных на нем, обусловлена двумя факторами: он прост в использовании и эффективен. Однако точность сигналов, которые дает Stochastic, напрямую зависит от его настроек.

        Принципы применения стратегии для Бинариум

        До начала торгов нужно запустить в терминале брокера Binarum индикатор Stochastic.

        Добавление индикатора

        Рассматриваемую стратегию рекомендуется применять в период низковолатильных торгов, когда рынок спокоен. В этом случае график цены движется в узком коридоре. До начала торгов нужно, применяя другие инструменты или стратегии для Бинариум, убедиться в том, что сейчас не зарождается новый тренд. Торговля в рамках рассматриваемой системы ведется по сигналам, возникающих при пересечении двух линий индикатора. Если синяя (главная) пробивает красную (сигнальную) снизу-вверх, то в этом случае нужно покупать опционы Call.

        Опцион Put

        При обратном пересечении, то есть, когда главная пробивает сигнальную сверху-вниз, нужно открывать сделки на покупку опционов Put.

        Опцион Call

        Торговать по данной стратегии следует опционами со сроком экспирации, равном периоду формирования 2-4 свечей. В сделку можно инвестировать не более 2% от депозита.

        ОТКРЫТЬ СЧЕТ В BINARIUM

        Не можете разобраться как работает эта стратегия или индикатор? Напишите об этом в комментариях к этой статье, а так же подпишитесь на наш YouTube канал WinOptionSignals, где мы обязательно разберем все ваши вопросы на видео.

        бинариум

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        Комментарии

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        Трейдер БО
        Трейдер БО
        Вот действительно хотелось бы узнать настройки. Опять всё опытным путем.
        18 января 2024
        Ответить
        Александр
        Здравствуйте, можно узнать какие настройки Stochastik в Бинариум?
        05 марта 2021
        Ответить
        Тренд
        Тренд
        Любимый индикатор оказывается есть прям на платформе бинариума. круть! теперь думаю, не открыть ли мне у них счет)
        20 апреля 2020
        Ответить
        Серафима
        Серафима
        С этим индикатором можно же и дивергенции определять, что делает его вдвойне ценнее.
        20 апреля 2020
        Ответить
        Кирилл Голопов
        Не знаю кто как, а я не использую его для скоростей каких-то там, а вот диверы то что надо, и при чем если совмещать это все с макди например и машками, уже получаем систему торговли целую.
        20 апреля 2020
        Ответить
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