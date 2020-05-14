Стратегия для Binarium "Разворот тренда"

Среди существующих методов торговли стратегия для брокера Binarium «Разворот тренда» отличается двумя особенностями. Во-первых, трейдерам для определения точки входа не нужно использовать технические инструменты. Во-вторых, данная стратегия позволяет в течение одной торговой сессии открыть несколько успешных сделок по бинарным опционам. Однако, чтобы найти точку для входа на рынке, необходимо постоянно анализировать свечной график. Научившись находить момент, когда тренд начинает разворачиваться в противоположном направлении, можно ежедневно зарабатывать неплохие деньги.

Также для успешной торговли не будут лишними дополнительные средства, которые можно получить с помощью промокодов для пополнения счета.

Почему нужно применять в торговле стратегию «Разворот тренда»?

Брокер Binarium рекомендует использует данную стратегию по нескольким причинам. Этот метод сравнительно прост как для понимания, так и для применения. При помощи стратегии «Разворот тренда» трейдер может со сравнительно высокой точностью определять момент разворота тренда и удачно открывать сделки. Кроме того, данный метод позволяет отказаться от технических инструментов, используя для принятия решения сигналы со свечного графика.

Правила торговли по стратегии для Бинариум

Прежде чем приступать к торговле в рамках данной стратегии, необходимо выбрать в терминале брокера Binarium свечной график.

Действуя в рамках описываемой стратегии, нужно открывать сделку в тот момент, когда на графике друг за другом сформируются две разнонаправленные свечи: «бычья» и «медвежья».

При этом тело у разнонаправленных свечей должно быть примерно одинакового размера. Помимо этого, необходимо, чтобы и размер теней был примерно одинаковым.

В приведенном выше примере на свечном графике появился сигнал о развороте тренда в восходящем направлении. То есть в данный момент нужно открывать сделку на покупку опциона Call со сроком экспирации в 15-30 минут. Торговать в рамках описанной стратегии рекомендуется на 5-минутном графике, инвестируя в каждый ордер не более 2% от депозита.

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