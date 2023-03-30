Всегда стоит учитывая периоды наложения торговых сессий одна на одну, а так же время открытия и закрытия Лондонской и Нью-Йорской торговой сессий. В это время рынки наиболее валатильны и цены активов могут значительно изменяться.

На этой странице отображено время работы международных фондовых рынков, включая рынок Forex. Данное расписание отображает четыре основные торговые сессии рынка форекс,а так же часы их пересечения между собой. График рабочего времени фондовых рынков отображает торговые часы основных валютных бирж.

Лучшее время для торговли бинарными опционами – это время, когда эффективность торговой системы и самого трейдера находятся на пике. Дело в том, что характер движения цены меняется в зависимости от времени суток, сезона и календаря экономических событий. Важно выбирать для торговли время, когда цена наиболее предсказуема.

Опытные трейдеры могли замечать, что неправильно выбранное время для торговли бинарными опционами может спровоцировать слив депозита даже на самой, казалось бы, перспективной стратегии. В большинстве случаев это связано с особым поведением цены в определенные часы. Даже самая хорошая торговая система для бинарных опционов может быть несовместимой с торговлей, к примеру, в ночное низковолатильное время.

Решая, в какое время торговать бинарными опционами, нельзя не учитывать и личные качества трейдера. Лучшее время для торговли бинарными опционами – когда вы сами находитесь на пике продуктивности, а характер поведения цены благоприятен для вашей торговой системы.

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Торговые сессии для торговли бинарными опционами

Торговая сессия — это временной интервал, в котором торги на финансовых рынках проводятся наиболее активно в какой-либо части земного шара. В зависимости от активности бирж на каком-либо континенте, выделяют несколько основных торговых сессий:

Азиатская (с 2:00 до 12:00 по МСК);

Европейская (с 9:00 до 19:00 по МСК);

Американская (с 16:00 до 2:00 по МСК);

Тихоокеанская (с 23:00 до 10:00 по МСК).

Торговая сессия влияет на волатильность инструментов для торговли бинарными опционами. Иначе говоря, в определенные отрезки времени можно ожидать, что рынок будет агрессивно и однонаправленно двигаться с высокой вероятностью. Это повысит прибыльность торговых систем для бинарных опционов, основанных на следовании тренду.

Существуют и периоды, когда не стоит ожидать каких-либо существенных движений цены. Вне основных для актива торговых сессий цена будет двигаться медленно, двигаясь в узком боковом тренде (флэте), внося хаос в показания индикаторов и создавая неблагоприятные условия для торговли бинарными опционами.

На рисунке ниже выделены характерные суточные ритмы рынка, которые повторяются изо дня в день. Во время азиатской и тихоокеанской сессии рынок спит. Первая половина европейской сессии характерна широкими флэтами и небольшими трендовыми движениями. Самые крупные движения происходят во время пересечения европейской и американской сессий, но до 23-х по МСК еще можно ждать неожиданностей от американских игроков.

Азиатская торговая сессия

В два часа ночи начинается азиатская торговая сессия, которая длится до полудня. В это время работают торговые площадки Токио, Гонконга и Сингапура.

Японская иена, юань, сингапурский доллар и другие валюты региона активно торгуются на местных биржах, и в это время можно наблюдать всплески их волатильности. Происходит это в первую очередь не за счет спекулятивных торгов, а как следствие торговых экспортных операций стран Азии. А вот основные товарные активы, валютные пары других стран и криптовалюты в этот период неблагоприятны для торговли, так как движутся чаще всего в узком боковом тренде.

Европейская торговая сессия

С 10 утра и до 7 вечера по Москве работают биржи Англии, Швейцарии, Германии и другие крупные торговые площадки Европы.

На биржах Лондона, Франкфурта и Цюриха крупные игроки влияют в это время на волатильность активов, привязанных к местным валютам. Золото, нефть и сырьевые товары тоже существенно растут и падают в цене в результате как торговых операций европейских стран, так и спекулятивных сделок китов рынка. Объемы торгов растут на акциях европейских компаний и их индексах, таких как FTSE и DAX.

Самое лучшее время для торговли бинарными опционами по этим активам – первые два часа европейской сессии, с 10.00 до 12:00 МСК. После этого в европейской сессии наблюдается спад волатильности, поэтому после 14:00 по МСК лучше уже начинать настраиваться на открытие американской сессии.

Американская торговая сессия

В 16:00 по Московскому времени начинает работу биржа Нью-Йорка и межконтинентальная биржа ICE. Через час к ним присоединяются трейдеры с CME – крупнейшей Чикагской товарной биржи. Эти рынки прекращают работу лишь в 2 часа ночи по МСК, но только часть этой сессии может считаться лучшим временем для торговли бинарными опционами.

Период с 16:00 до 20:00 – вот время, когда лучше торговать на бинарных опционах, ведь трейдеры, брокеры, банки и крупные фонды США и Канады уже начали рабочий день и теперь движут цены вместе с коллегами из Европы, где уже закончился обеденный перерыв.

Акции, сырьевые товары, криптовалюты и большинство валютных пар активно растут и падают в цене, создавая огромное количество возможностей для работы по тренду, использования уровней поддержки и сопротивления и активной системной торговли на основе показателей индикаторов для бинарных опционов.

После 8 вечера по МСК, несмотря на открытые еще биржи в США, движение на рынке замедляется. Для торговли на бинарных опционах волатильность все еще достаточная, но слабеющие тренды все чаще будут уходить в боковое движение после того, как европейцы покинут торговые площадки. Это важно учитывать в торговой стратегии.

Тихоокеанская торговая сессия

С 11 вечера до 10 утра по Московскому времени продолжается тихоокеанская торговая сессия. Большинство индексов, товарных, валютных и криптовалютных активов медленно движутся в узких диапазонах, накапливая потенциал для формирования новых трендов.

Считается, что это время неблагоприятно для трейдера. Это справедливо из-за низкой волатильности и низких объемов торгов в это время, но есть нюансы.

Во-первых, торги австралийским и новозеландским долларом начинают увеличиваться в объеме, ведь в тихоокеанскую сессию начинает работу одна из крупнейших в мире площадок – Австралийская Фондовая Биржа. Валютные пары, привязанные к йене, тоже имеют достаточно драйверов волатильности в это время.

Во-вторых, существует достаточно больше количество торговых систем, работающих в условиях флэта на рынке. Если ночная торговля – это единственная возможность выкроить время для торговли бинарными опционами, то в первую очередь следует адаптировать свой подход, выбирая индикаторы и системы, хорошо показавшие себя при торговле в боковике.

Время выхода новостей в торговле бинарными опционами

Цены активов чутко реагируют на новостной фон, так что время выхода новостей в торговле бинарными опционами важно учитывать.

На первый взгляд, неопытному трейдеру может показаться неразрешимой эта задача, ведь никто не может достоверно предсказать время выхода нового судьбоносного твита от Трампа и Маска, или быстро рассчитать как повлияет вечерний выпуск CNN на ваш опцион по золоту с экспирацией в 15 минут.

А вот опытные трейдеры хорошо знают, что в планировании лучшего времени для торговли бинарными опционами речь в первую очередь идет об экономическом календаре новостей. Выход плановых отчетов о процентной ставке и безработице, годовые и квартальные отчеты отдельных компаний, важные заседания комитетов по работе на финансовых рынках – все эти экономические события происходят в заранее обусловленное время и имеют огромное влияние на цены.

На нашем сайте вы можете найти удобный экономический календарь, который отмечает время предстоящего выхода новости, ее значимость для отдельных рынков, а также текущий прогноз аналитиков по данным, входящим в отчет.

Большинство предпочитает во время выхода новостей не иметь открытых сделок и наблюдает за происходящим со “скамейки запасных”. Но существуют и торговые стратегии, основанные исключительно на новостях. Такие виды бинарных опционов как “Касание”, “Вне диапазона”, контракты с устанавливаемым временем покупки опциона хорошо зарекомендовали себя в торговле на новостях.

Среди событий экономического календаря внимание следует обратить на:

Данные по новому количеству заявок по безработице в США.;

Данные по валовому национальному продукту (GDP);

Изменения индекса потребительских цен (CPI);

Уровень занятости в несельскохозяйственном секторе США (Nonfarm Payrolls);

Заседание комитета открытого рынка в США (FOMC).

Каждый четверг в 15:30 по МСК выходит статистика США по безработице. Все валюты, привязанные к американскому доллару, а также акции и индексы – испытывают большой всплеск волатильности в первые минуты после выхода статистики. То же самое относится и к выходу Nonfarm payrolls в первую пятницу каждого календарного месяца в 15:30.

Заседания FOMC проходят восемь раз в году по заранее спланированному расписанию. Двухдневные дебаты правительства США резюмируются в специальной получасовой речи, во время которой рынки буквально сходят с ума, если решения Федерального Резерва оказались значимыми для изменения процентных ставок и общей экономической политики США. Большинство трейдеров перед оглашением итогов заседания просто готовят попкорн, предвкушая рыночный блокбастер с колебаниями в сотни пунктов, часто в обе стороны. Но есть и любители рисковых стратегий, для которых только несколько раз в году наступает возможность по максимуму использовать волатильность.

Выход статистики по GDP и CPI для разных стран происходит в разное время, поэтому в зависимости от выбранной для торговли валютной пары необходимо отслеживать соответствующие данные экономического календаря. Так, для торговых операций с английским фунтом важными будут в первую очередь показатели Великобритании, для евро – статистика Евросоюза и Германии.

Совсем не следить за временем выхода новостей в торговле бинарными опционами – не самая удачная идея, но минимизировать усилия в этом направлении все же можно. Например, любые экономические прогнозы и статистика имеют мало влияния на колебания цены на нефть, которая только по средам в 17:30 МСК реагирует на отчет EIA о запасах сырой нефти. Криптовалюты также слабо привязаны к расписанию экономических форумов и отчетов.

Когда лучше торговать на бинарных опционах?

Индивидуальные биоритмы, специфика торговой системы и состояние рынка одинаково важны для решения, когда лучше торговать на бинарных опционах именно вам.

Традиционно считается, что время пересечения американской сессии с европейской – это лучшее время для торговли. С 16:00 до 20:00 МСК большинство активов находятся в тренде, имеют достаточные объемы и волатильность, что облегчает применение инструментов технического анализа в торговле бинарными опционами.

Тем не менее важно, чтобы на это же время приходился период, когда трейдер может быть достаточно сосредоточен и эффективен. Если послеобеденное время для вас сопровождается большой нагрузкой в других сферах жизни или вы попросту непродуктивны вечером в силу индивидуальных особенностей организма – лучше выбрать утренние часы для торговли.

Особенности торговой системы также могут повлиять на то, когда наступает лучшее время для торговли бинарными опционами. Существует множество стратегий, основанных на торговле в условиях флэта на рынке. Открытие европейской сессии и вторая половина американской – это время, когда крупные игроки накапливают объемы. Делается это именно в условиях бокового движения цены, поэтому время с 10:00 до 14:00 и с 20:00 до 23:00 может эффективно использоваться для подобных стратегий.

Определить начало и завершение торговых сессий на графике, чтобы выбрать лучшее время для торговли бинарными опционами, трейдерам могут помочь специальные индикаторы. Они подсвечивают разными цветами нужный период и также визуально подчеркивают пересечения торговых сессий. Этот инструмент может существенно облегчить тестирование стратегий в разных рыночных условиях и также напомнить о наступлении благоприятных или неблагоприятных условий для торговли бинарными опционами.

Вот так отображает разные торговые сессии индикатор i-Sessions:

Сопоставив свой график и предпочтения с используемой стратегией и суточными ритмами рынка вы обязательно найдете время, когда лучше торговать на бинарных опционах вам лично.

Когда совсем нельзя торговать бинарными опционами?

Достижение индивидуального дневного лимита потерь, состояние эмоциональной нестабильности, плохое самочувствие, неликвидный рынок с крайне низкими выплатами у брокера – вот маркеры того, что наступило время остановить торговлю.

Большинство брокеров бинарными опционами предоставляют техническую возможность для торговли круглосуточно все семь дней в неделю. Даже когда основные торговые площадки мира уходят на отдых, остается доступной торговля OTC контрактами и криптовалютами.

И все же существует время, когда торговать бинарными опционами категорически не рекомендуется.

После больших потерь или неожиданно большого полученного дохода психика трейдера приходит в нестабильное состояние. Выброс определенных гормонов препятствует принятию взвешенных решений, поэтому, заботясь о сохранности депозита следует прекратить торговлю.

Технические ограничения – еще одна веская причина перенести торговую сессию. Некоторые индикаторы и торговые системы могут быть совершенно неэффективными на вялотекущем рынке, и приведут к сливу депозита, если использовать их в ночное время. Также обратите внимание, что большинство брокеров бинарных опционов предлагают заниженные выплаты по контрактам и существенно ограничивают выбор инструментов для торговли после того, как закрываются ведущие мировые рынки. Это существенно снижает статистическую вероятность выигрыша.

Торговать бинарными опционами при невозможности точно следовать выбранной стратегии или при недостаточной доходности бинарных контрактов – нельзя.

Что делать, если нет времени торговать в будние дни

Те, у кого нет возможности торговать в обычное время, могут сосредоточиться на отдельных видах торговых инструментов, которые доступны все семь дней в неделю круглосуточно.

Торговля криптовалютами

Цены на криптовалюты слабо коррелируют с действиями крупных игроков на мировых торговых площадках. Они торгуются круглосуточно без перерывов на выходные. При этом данный вид активов обладает отличной волатильностью и хорошо поддается техническому анализу. Более того, именно в ночное время и по выходным на криптовалютах чаще всего происходят крупные движения, поэтому они хорошо подходят для торговли бинарными опционами по субботам и воскресеньям, в праздничные дни и в ночное время.

Торговля ОТС

Брокеры бинарных опционов иногда используют синтетические котировки для того, чтобы дать трейдерам возможность торговать любимыми инструментами в любое время суток и по выходным. Они обозначают такие инструменты как OTC (Over The Counter).

Благодаря OTC трейдеры имеют возможность торговать акциями американских компаний, валютами и сырьевыми товарами без привязки к расписанию мировых бирж, 24/7. На цену во внебиржевое время не влияют ни новости, ни какие-либо другие факторы внешнего мира. Вместе с тем искусственный характер цен на графиках OTC инструментов отлично подходит для торговли с использованием технического анализа, ведь для цены здесь все так же характерны фазы тренда и флэта, а индикаторы работают по точно таким же алгоритмам, как и в обычное время.

Примером брокера, который предоставляет такие котировки, является Pocket Option:

Заключение

Лучшее время для торговли бинарными опционами – вопрос, который должен учитывать не только состояние рынка во время торговых сессий разных часовых поясов, но и индивидуальные особенности трейдера и его торговой системы.

При гибком графике и возможности торговать в любое время, трейдеру лучше присмотреться к периодам наибольшей рыночной активности – европейской и американской торговым сессиям. Индивидуальное расписание торгов можно корректировать с учетом того, в какое время трейдер находится на пике своей продуктивности, а его система показывает наилучшие результаты по прибыльности.

Если возможность торговать бинарными опционами существует преимущественно по выходным и праздничным дня, то торговля криптовалютами и OTC инструментами может быть отличным вариантом, ведь эти активы обладают хорошей волатильностью и поддаются техническому анализу в любое время.

Ночью торговать бинарными опционами можно на тех же криптовалютах и OTC, но можно остановиться и на обычных валютах, выбирая либо валютные пары, привязанные к японской йене и австралийскому доллару, либо адаптируя торговый подход к вялотекущим боковым трендам, характерным в это время на большинстве инструментов.

Тестирование любых гипотез и подходов на демо-счету поможет вам определить, в какое время торговать бинарными опционами выгоднее всего лично вам. Наш рейтинг брокеров бинарных опционов также будет полезен в выборе надежного партнера, который обеспечит бесперебойный доступ к финансовым рынкам в любое время.

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