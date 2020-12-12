Мифы и предрассудки начинающих трейдеров: советы новичкам от Binarium

Когда люди чего-то не знают или не пробовали, они собирают слухи и верят тому, чего на самом деле нет. Бинарные опционы — не самая популярная тема. Многие просто не понимают, что такое опционы, почему именно бинарные и как на них можно заработать.

Те, кто привыкли никому не верить и полагаться на собственное мнение, изучают трейдерские материалы, осваивают технический анализ и фундаментальный анализ, пробуют разработать собственную стратегию для успешной торговли. Эти трейдеры не читают мифов, у них на это просто нет времени.

Дисциплинированно и самозабвенно учиться любят не все. У некоторых на это не хватает терпения. Пользователи из этой категории обычно ищут информацию в интернете, вырывают фразы из контекста, собирают слухи и верят домыслам. Почему? Чаще, чтобы оправдать собственную беспомощность, лень и нежелание действовать правильно. Отчасти в силу характера и повышенной внушаемости.

Так или иначе, если вы пока ничего не знаете о том, что такое бинарные опционы, как они работают и что вообще такое финансовый рынок, мы готовы провести небольшой ликбез. А чтобы вы не заскучали, попутно развенчаем главные мифы о бинарных опционах, блуждающие по сети.

Бинарники работают как рулетка!

Абсолютно ничем не подкрепленное заблуждение тех, кто ничего не знает о настоящем фундаментальном анализе, соответственно, не пробовал зарабатывать трейдингом своим умом и трудом.

Интернет-рулетки, казино, игровые автоматы и прочее не имеют отношения к тому, что происходит на платформе для торговли бинарными опционами. Все, что может отдаленно напоминать о рулетке — кнопки “Вверх” или “Вниз”. Кажется, что достаточно выбрать срок экспирации, сумму и нажать кнопку, чтобы стать победителем и вместо тех же 10 долларов получить 18! Но все не так просто.

Угадывать движение цен не получится. Вернее делать это постоянно и быть в выигрыше. Чтобы получать доход и выйти на соотношение прибыльных сделок к убыточным 10:6 нужно много работать прежде всего над анализом. Правильные прогнозы — результат кропотливой аналитики. По-другому не выйдет, несмотря на видимую простоту терминала.

Демо-счет вводит в заблуждение

Все, что касается учебного счета, не так однозначно как кажется. С одной стороны, опытные трейдеры не рекомендуют пользоваться демо-версией долго. С другой же, только так новички смогут научиться работать с графиками, выбирать правильные таймфреймы и соответствующие им индикаторы.

На самом деле демо-счет нужен. Он потому и называется учебным, что создан для новичков. На нем можно много чего отработать, привыкнуть к терминалу, торговым сессиям, научиться соблюдать правила риск-менеджмента, одним словом, потренироваться.

Главное здесь не увлечься. Тренировки не должны затягиваться надолго. Чем дольше вы будете торговать виртуальными деньгами, тем шире станет пропасть между вами и реальными торгами на рынке. Вот почему демо-счет нужно воспринимать как непродолжительную прелюдию перед настоящим стартом.

Брокеры кидают!

В сети сейчас так много мошенников, что говорить о том, что брокеры бинарных опционов не из них было бы странно. Да, конторы действительно обманывают, более того, желающих нажиться на доверчивых новичках, утонувших в собственных грезах и легких деньгах, сотни и даже тысячи. Все они работают по одной схеме:

создают фейковый сайт;

заказывают ложные отзывы;

рисуют в фотошопе лицензию и награды;

придумывают выгодные условия торговли;

запускают рекламу и ждут клиентов.

Что дальше — известно. Доверчивые новички, не утруждая себя проверками, попадают в капканы мошенников, добровольно отдают деньги, не успевая вкусить прелести трейдерского заработка лишаются всего.

Мошенники были, есть и будут. Задача инвесторов — научиться отличать честную компанию от обманщика. Есть масса признаков, которые указывают на надежную контору:

регуляция;

дата регистрации;

наличие реального офиса;

отзывы и рекомендации опытных трейдеров;

адекватная служба поддержки и пр.

Все это несложно проверить до регистрации нового счета на сайте и пополнения депозита. Сделайте это и не попадайтесь в ловушки мошенников.

На рынке СНГ честных брокеров не так много. Многие появились недавно и пока не достойны доверия. Если и инвестировать деньги, то в “старичков”, таких как Бинариум, например. Брокер на рынке 8 лет, а это значимый аргумент в его пользу.

Зарабатывать на бинарных опционах можно без анализа

Миф придумали брокеры-мошенники или их подельники так называемые “трейдеры” для пропаганды бездумных вложений и ставок. На самом деле зарабатывать стабильно и много без анализа не получится даже, если пользоваться индикаторами, проверенными стратегиями, “плюшками” от компании. Так не бывает. Разовый заработок возможен, если повезет, но не более.

Бинарные опционы — не рулетка. Тут нельзя угадать, когда и в каком направлении будет двигаться цена актива. Но вычислить это на основе данных аналитики может каждый. Нужно только посвятить время изучению принципов анализа, не бояться пробовать получать практический опыт. Со временем придет результат, а вместе с ним и стабильная прибыль.

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