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        Виды мошенничества на бинарных опционах

        Обман на бинарных опционах

        Pocket OptionБинарные опционы являются очень популярным финансовым инструментом и наряду с честными брокерами бинарных опционов появляется все больше мошеннических проектов, целью которых является кража средств клиентов.

        Мошеннических схем существует довольно много, и если трейдер открыл счет у такого брокера и пополнил его, то в 99.9% случаев со средствами можно попрощаться. Конечно, существуют мошенники, которые используют отдельные схемы развода и иногда могут выплачивать для вида какие-то средства, но чаще «черные» брокеры присваивают себе все деньги без каких-либо объяснений.

        Поэтому, чтобы обезопасить себя и максимально уменьшить вероятность открытия счета у брокера-мошенника, стоит знать, какие способы выманивая средств могут ими использоваться.

        Мошенничество на бинарных опционах

        Мошенничество в бинарных опционах всегда сводится к невыплате средств, и применяться для этого могут абсолютно разные способы, включая самый стандартный – блокировка счета.

        Но бывают случаи, когда трейдер сам виноват в том, что средства были потеряны и их больше нельзя вернуть. К таким случаям относится:

        1. Потеря депозита при самостоятельной торговле. В этом случае вина лежит лишь на трейдере/инвесторе, так как решение по сделкам принимается в таком случае самостоятельно. Чтобы не допускать потери всего депозита, всегда важно придерживаться правил мани-менеджмента и риск-менеджмента, а также проводить качественный анализ.
        2. Счет был зарегистрирован на чужое имя. Если брокеру станет известно, что счет был отрыт на чужое имя, то он будет немедленно заблокирован без возможности восстановления. Единственным возможным способом восстановления такого счета является подтверждение личности, но если аккаунт был действительно открыт на чужое имя, то подтвердить личность будет почти невозможно.
        3. Верификация счета не пройдена. Данный пункт «вытекает» из предыдущего, но с некоторыми оговорками. Если счет был открыт на свое имя, но просто не верифицирован, то решается такая проблема очень легко и быстро. Необходимо просто пройти верификацию и все средства можно будет выводить. Если же счет открыт на чужое имя, то последствия были описаны выше.

        Новичкам всегда стоит помнить об этих трех возможных сценариях, чтобы не потерять средства в будущем.

        Способы обмана на бинарных опционах

        Если трейдер зарегистрировал свой счет у недобросовестного брокера бинарных опционов, то от самого трейдера уже ничего не зависит, и далее такой брокер будет применять какие-либо из способов присвоения средств клиента. Самыми популярными можно считать:

        • периодическое списание малых сумм со счета клиента;
        • открытие сделок без ведома клиента;
        • предложение высокодоходных способов заработка, которые заведомо являются проигрышными;
        • использование лазеек из пользовательского соглашения;
        • мошенничество с бонусами;
        • отказ в выводе средств;
        • блокировка счета без весомых причин.

        Списание средств

        брокер-мошенникПри торговле бинарными опционами через брокера-мошенника со счета трейдера периодически могут списываться малые суммы либо же взиматься какие-то комиссии, которых изначально не было. Таким образом, после определенного периода со счета может исчезнуть немало денег клиента, вернуть которые будет невозможно.

        Открытие сделок брокером

        Еще одним, более популярным способом изъятия средств с торгового счета является открытие «левых» сделок, о который трейдер может и не догадываться. И конечно же такие сделки будут только убыточными, и не всегда на малые суммы. В такие моменты доказать что-либо также невозможно, так как сделки остаются в истории торговли, и на любые претензии о том, что трейдер не открывал таких сделок «черный» брокер бинарных опционов будет ссылаться на торговую историю.

        Предложения быстрого заработка на бинарных опционах

        Данный способ могут использовать многие брокеры, включая тех, которые изначально и не являются мошенническими проектами.

        Суть заключается в том, что после того, как клиент (трейдер) откроет торговый счет и укажет свои личные контакты, менеджеры брокера бинарных опционов начнут активно звонить клиенту и предлагать способы быстрого обогащения. Чаще всего это подразумевает либо передачу средств под управление менеджера, либо покупку какого-то эффективного и инновационного высокодоходного продукта в виде робота или программы.

        В случае с передачей средств в управление менеджер компании успешно их «сольет», при чем причина слива депозита будет заключаться в том, что просто не хватило средств, но возможности еще есть и если клиент пополнит счет еще на $100, $500, $1 000, то будет получена сверхприбыль. И так будет продолжаться до того момента, пока клиент не поймет, что его обманывают.

        Вторым способом не всегда может являться именно покупка какого-то продукта, чаще всего робота или программу недобросовестный брокер бинарных опционов предоставляет бесплатно, и менеджер уговаривает клиента начать торговать по сигналам этого робота или программы. Результат, как становится понятно, будет точно таким же, как и в случае передачи средств под управление менеджером.

        Лазейки в пользовательском соглашении брокера бинарных опционов

        Если трейдер не изучил пользовательское соглашение перед пополнением счета, то в случае наличия в нем скрытых или неявных пунктов, трейдер по итогу может потерять все средства вне зависимости от того, какая сумма будет на его счету.

        Чаще всего «черный» брокер бинарных опционов попросту блокирует счет трейдера, ссылаясь на нарушение клиентом какого-либо из пунктов. Поэтому всегда стоит тщательно изучать пользовательское соглашение перед пополнением торгового счета, так как иногда бывают случаи, когда счета блокируются действительно по вине трейдера, а не потому, что брокер бинарных опционов является мошенником.

        Мошенничество с бонусами в бинарных опционах

        интернет-мошенничествоЕсли брокер-мошенник будет использовать этот способ, то вариантов мошенничества может быть очень много.

        Первое, на что стоит обращать внимание, это на размер бонуса. Если брокер бинарных опционов предлагает получить 200% или больше к депозиту, то стоит насторожиться, так как актуальные бонусы и промокоды у надежных брокеров бинарных опционов не позволяют получить более чем 100% на депозит, и то такие проценты начисляются только один раз на первое пополнение счета.

        Также при использовании бонусов может быть и так, что полученная прибыль будет начисляться как бонусные средства, а полученный убыток будет наоборот списываться с реальных средств, что по итогу приведет к тому, что все средства перетекут в бонусные, а отработать такой бонус будет невозможно.

        Отказ в выводе средств от брокера бинарных опционов

        Если брокер не выводит деньги, то самое простое что может быть, это просто отмена запроса на вывод без объяснения причин, но при этом счет не блокируется и торговлю можно вести и далее (чтобы по итогу трейдер «слил» депозит).

        Но более популярным методом является долгая обработка заявки, которая в итоге так и не будет одобрена по абсолютно разным причинам. Это могут быть:

        • фиктивные проблемы в работе платежных систем (задержка якобы по вине банка или платежной системы);
        • фиктивном обновлении программного обеспечения у брокера бинарных опционов (чтобы потянуть сроки);
        • ошибочной отмены заявки на вывод после долгого ожидания.

        Особое внимание хочется уделить именно последнему пункту, так как чаще всего брокеры-мошенники изначально указывают в регламенте, что заявка на вывод может обрабатываться, к примеру, от 7 до 14 рабочих дней. Поэтому все это время компания просто будет ссылаться на регламент, после чего будет отменять заявку без объяснения причин. Трейдер конечно же сможет создать новую заявку, но итог будет тот же. И так до того момента, пока клиенту просто не надоест ждать или же пока он не потеряет все средства в торговле.

        Блокировка торгового счета у брокера бинарных опционов

        Пожалуй, самым частым видом отъема средств у клиентов является блокировка счета. Происходить она может как по каким-то причинам, так и без.

        Блокируют счета чаще всего компании, которые вообще не планируют выплачивать что-либо трейдерам, и может быть так, что блокировка произойдет, как только счет будет пополнен.

        Как вернуть средства от брокера?

        обман в интернетеЕсли брокер никем не регулируется, то вернуть средства, к сожалению, будет невозможно, так как такие компании в 99% случаев зарегистрированы в оффшорных зонах.

        Если же у брокера бинарных опционов есть лицензия какого-либо из регуляторов, то шансы на возврат средств есть. Для этого необходимо будет подать жалобу регулятору, в которой подробно описать ситуацию, а также обязательно приложить всевозможные документы и доказательства мошеннических действий со стороны брокера. Это могут быть скриншоты, номера счетов, банковские выписки, истории переписок и общения с менеджерами компании. Чем больше будет собрано доказательств, тем больше шансов на выплату украденных средств.

        Список брокеров-мошенников бинарных опционов

        Конечно же с каждым днем таких брокеров появляется все больше, и приведенные ниже компании могут в ближайшее время завершить свою деятельность, но описание данных брокеров-мошенников сможет помочь определять такие компании в будущем, тем более что чаще всего владельцами брокеров-мошенников являются одни и те же люди.

        Armax Trade

        Отличительной особенностью данного «черного» брокера является минимальный депозит, который составляет $400, и также отсутствие демо-счета и завышенные проценты выплат, что конечно является очень подозрительным. Также при посещении сайта компании есть множество ошибок и несостыковок.

        Fenix Option

        О данной компании ранее было очень много положительных отзывов, которые были оставлены якобы реальными клиентами компании, но по итогу стало ясно, что все эти комментарии были куплены, так как начало появляться очень много доказательств того, что брокер не выплачивает средства трейдерам и недовольных клиентов появилось в разы больше.

        Alef Market

        Несмотря на то, что брокер самостоятельно разработал торговый терминал (по словам все того же брокера), очень часто можно было наблюдать недовольных трейдеров, которые не получали свои средства обратно, что подтверждалось не раз различными доказательствами.

        Meta Investing

        брокеры обманКомпания имеет лицензию, но выдана она фиктивной организацией, называющей себя регулятором. После этого сразу становится понятно, что данный брокер является мошенником, так как использует несуществующую лицензию. Поэтому всегда стоит обращать внимание на то, какая у брокера лицензия и является ли данный регулятор официальным.

        Надежные брокеры бинарных опционов

        Существует проверенные и надежные брокеры бинарных опционов, которых не мало.

        Оценить брокера можно по нескольким критериям, которые не гарантируют 100% результата, но в разы уменьшают возможность попадания на мошенника. Обращать внимание при изучении брокера бинарных опционов стоит на:

        • торговые условия;
        • наличие демо-счета;
        • онлайн-поддержку;

        К торговым условиям можно отнести минимальный депозит, проценты выплат по опционам, способы пополнения и вывода средств, размеры бонусов.

        Наличие демо-счета позволит опробовать торговлю и понять, присутствует ли у брокера торговля на самом деле.

        Онлайн-поддержка позволит получить ответы на вопросы, и также у них можно будет узнать про лицензии брокера или же задать другие интересующие вопросы. Отвечать поддержка должна грамотно и быстро.

        К проверенным и надежным брокерам бинарных опционов можно отнести Pocket Option, Binarium и Quotex.

        Брокер бинарных опционов Pocket Option

        Брокер PocketOption имеет лицензию ЦРОФР, а также удовлетворяет всем описанным выше критериям и любой желающий может опробовать торговлю на демо-счету, а также поучаствовать в турнирах без наличия реального счета. На выигранные средства можно по итогу будет вести торговлю бинарными опционами. Пополнить и вывести средства можно через множество разных платежных систем, а вывод средств чаще всего занимает до двух-трех дней.

        PO

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        Брокер бинарных опционов Binarium

        Брокер Binarium также имеет удобную торговую платформу и демо-счет, который позволяет проверить торговлю в компании.

        Помимо этого, брокер предоставляет выгодные торговые условия, различные торговые активы, бесплатное обучение и выгодные бонусы.

        Вывод средств у брокера зависит от типа счета, которых есть четыре вида. Самый простой из счетов позволяет выводить прибыль один раз в день, и чем крупнее счет, тем больше и быстрее можно выводить денег за один раз.

        бинариум

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        Брокер бинарных опционов Quotex

        Брокер Quotex является самым молодым из представленных брокеров, но несмотря на это он обладает лицензией ЦРОФР и позволяет торговать на удобной платформе как на реальных счетах, так и на демо.

        Также платформа брокера оснащена множеством графических инструментов и технических индикаторов для более полного анализа и оценки ситуации на рынках валютных пар и акций.

        Quotex

        ОТКРЫТЬ СЧЕТ В QUOTEX

        Заключение

        Как можно видеть, способов обмана в бинарных опционах может использоваться очень и очень много, и каждый «черный» брокер может работать по-разному, начиная от небольших списаний и заканчивая блокировкой торгового счета.

        Поэтому чтобы не попасть на брокеров-мошенников, всегда необходимо изучить брокера, прочитав отзывы о нем, после чего подробно узнать о торговых условиях и поторговать на демо-счету, и только после этого принимать решение о том, какого брокера стоит использовать для долгосрочного сотрудничества.

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        Комментарии

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        Владимир
        Владимир
        Я думаю, что список брокеров мошенников будет побольше и он постоянно обновляется) А за статью спасибо! Как напоминание в стиле рискменеджмента)
        28 февраля 2024
        Ответить
        Богдан
        Богдан
        Полезная статья. А о тех брокерах, которые здесь перечислены как мошенники я и не слышал ни разу.
        Артур, аналогично, выбрать правильно очень трудно.
        28 февраля 2024
        Ответить
        Олег Т.
        Олег Т.
        БО -НЕКАЗИНО! ВОТ! точно
        ЗАНУДА я, вот вот БО не казино, именно так и называется видео и я бы рекомендовал всем новичкам с просмотра этого видео и потом двигаться дальше! А то все почему то думают что торговля бо, это как на кнопку нажимать как в казино ) в казино угадывание а тут есть тенденции, рынок всё-таки)
        27 февраля 2024
        Ответить
        ЗАНУДА я
        ЗАНУДА я
        Полезная статья. А о тех брокерах, которые здесь перечислены как мошенники я и не слышал ни разу.
        Артур, Статья классная ...) НО видео на канале про обман и моешенников - это ваащще супер, там всё подробно озвучено.... и разложено по полочка - БО -НЕКАЗИНО! ВОТ! точно
        27 февраля 2024
        Ответить
        Артур
        Артур
        Полезная статья. А о тех брокерах, которые здесь перечислены как мошенники я и не слышал ни разу.
        27 февраля 2024
        Ответить
        tirant
        tirant
        Вот отдача под управление менеджеру - самая большая ошибка.
        Трейдер БО, Согласен. Если ты не уверен в себе - проведи больше времени на тренировках. Но отдавать чужому человеку, ну такое....
        27 февраля 2024
        Ответить
        Трейдер БО
        Трейдер БО
        Вот отдача под управление менеджеру - самая большая ошибка.
        27 февраля 2024
        Ответить
        Option Bull
        Option Bull
        Существует разновидность брокеров-мошенников, которые имитируют реальных проверенных брокеров, чем портят им репутацию.
        Руслан, да, есть такое, поэтому я всегда проверяю достоверность адреса сайта брокера, потому как официальные брокеры часто меняют домены из-за блокировок, особенно у нас. А еще есть официальные брокеры, которые сами со временем становятся мошенниками и начинают скамить.
        28 ноября 2023
        Ответить
        Option Bull
        Option Bull
        Чтобы не попасться на мошенников нужно обязательно подробно поинтересоваться брокером, с которым вы собираетесь работать.
        23 ноября 2022
        Ответить
        Руслан
        Руслан
        Существует разновидность брокеров-мошенников, которые имитируют реальных проверенных брокеров, чем портят им репутацию.
        23 ноября 2022
        Ответить
        Вячеслав
        Вячеслав
        мда... а мошенников с каждым днем все больше и больше. Спасибо за статью и предупреждения. Важно знать где ты можешь попасть и тебя могут обмануть, мягко говоря))
        29 июня 2022
        Ответить
        Давид
        Давид
        Брокеры мошенники используют разные методы для привлечения клиентов, например предлагают 200% бонуса на счет трейдера при первом пополнении, а брокеры, которые работают чесно могут предложить бонус значительно меньше.
        04 августа 2021
        Ответить
        Евгений
        Евгений
        Был такой случай, когда трейдер открыл счет на чужое имя. Это же, по сути тоже мошенничество, не понимаю, зачем трейдеры так делают, а потом еще жалуються, что проблемы с выводом денег начались.
        15 июля 2021
        Ответить
        Artur
        Artur
        Какие види мошенничества с котировками на бинарных опционах чаще всего допускают черные брокеры?
        12 июля 2021
        Ответить
        Ольга
        Какой вид мошенничества на бинарных опционах вы считаете самым опасным?
        Max, думаю, что есть два вида опасного мошенничества на бинарных опционах. Первое - блокировка счета без основательных причин и второе - списание денег со счета малыми суммами. Причем второе не сразу и заметишь.
        09 июля 2021
        Ответить
        Max
        Max
        Какой вид мошенничества на бинарных опционах вы считаете самым опасным?
        08 июля 2021
        Ответить
        Игорь Зиньчук
        думаю, что для начинающего трейдера самый опасный обман на бинарных опционах это потеря депозита при самостоятельной торговле. Возможно я ошибаюсь, так как нахожусь в самом начале процесса торговли бинарными опционами.
        05 июля 2021
        Ответить
        Эмир
        А почему торговлю бинарными опционами часто запрещают в некоторых странах мира, как например в России или Германии? Это из-за мошенничества на бинарных опционах или причина в чем то другом?
        02 июля 2021
        Ответить
        Вахтан
        Вахтан
        Самое главное, на мой взгляд, чтобы о мошенничестве и всех возможных его видах на бинарных опционах узнали как можно больше трейдеров, тогда и обмана будет меньше.
        Глеб, да, но если деньги списаны со счета малыми суммами, то и не сразу заметишь такой вид мошенничества м тогда обращаешся в поддержку брокера и начинаеться вся эта волокита, а если еще и проверку данных устраивают, то процесс может длиться несколько дней.
        01 июля 2021
        Ответить
        Глеб
        Глеб
        Самое главное, на мой взгляд, чтобы о мошенничестве и всех возможных его видах на бинарных опционах узнали как можно больше трейдеров, тогда и обмана будет меньше.
        30 июня 2021
        Ответить
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