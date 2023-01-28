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        WinProfit80 V3 x2 mod (платный)

        Индикатор для бинарных опционов WinProfit80 V3 x2 mod (платный)

        Официальная версия индикатора WinProfit80 без вирусов и с полным функционалом, доступна только на нашем сайте! Претензии по файлам скачанным с других сайтов не принимаются.

         

        Содержание:

        1. Характеристики индикатора для бинарных опционов WinProfit80.
        2. Установка индикатора в терминал MetaTrader4.
        3. Описание платного индикатора WinProfit80.
        4. Особенности применения индикатора WinProfit80.
        5. Примеры сделок и правила входа по индикатору WinProfit80
        6. Важные моменты при торговле по индикатору WinProfit80
        7. WINPROFIT80 V2. Что добавили в новую версию индикатора?
        8. WINPROFIT80 V3 x2 mod. Как выглядит актуальная версия индикатора

        Найти действительно точный индикатор для бинарных опционов в интернете действительно очень сложно, хотя и в описании почти к каждому такому «точному» индикатору можно увидеть цифры до 80%, а то и до 90% прибыльных сигналов, но на самом деле результат обычно едва доходит до 60%. И как бы не старались авторы индикатор, создать действительно точный индикатор у них не получается.

        Одни индикаторы сливают во флете, вторые не могут дать точных сигналов против тренда, третьи работают не на всех валютных парах или таймфреймах.

        Разработчик индикатора WINPROFIT80 решил исправить ситуацию, учесть все ошибки прошлых авторов и создать действительно прибыльный индикатор для бинарных опционов, с точностью прогнозов до 80% прибыльных сделок, итак первый авторский индикатор для бинарных опционов WINPROFIT80 на нашем сайте.

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        Индикатор для бинарных опционов WinProfit80

        Автор индикатора очень известен в кругах сообщества mql5 community, однако свой ник тут он не раскрывает. Но при этом, в архиве с индикатором, вы найдете данные для связи с ним, для решения всех технических моментов с индикатором.

        По сути индикатор WINPROFIT80 это не просто точный индикатор для MetaTrader4, а целая готовая стратегия для торговли бинарными опционами.  Индикатор включает в себя целый ряд индикаторов и алгоритмов анализа графика в реальном времени, при этом учитывает многие поведенческие факторы толпы при торговле по тренду и во флете. Давайте подробней познакомимся с индикатором WINPROFIT80 и разберемся как же открывать сделки с ним.

        Характеристики индикатора для бинарных опционов WinProfit80

        • Терминал: MetaTrader4
        • Тип индикатора: Стрелочный
        • Таймфрейм применения: от M1 до H1
        • Экспирация: Указывается индикатором
        • Торговые активы: Основные валютные пары + золото и серебро
        • Время торговли: с 7:00 до 19:00GMT
        • Рекомендуемые брокеры: QuotexPocketOption, Binarium.

        Установка индикатора в терминал MetaTrader4

        Установка индикатора ничем не отличается от установки других индикаторов в терминал MT4 и подробно описана на нашем YouTube канале, поэтому если у вас есть сложности с установкой индикаторов в терминал Meta Trader4 просто посмотрите это видео:

        Описание платного индикатора WinProfit80

        Как видно из характеристик выше, индикатор является стрелочным, но в отличии от других стрелочных индикаторов, в индикатор встроена еще и сигнальная панель, которая предупреждает вас заранее о приближении того или иного сигнала. Данная панель отображена на графике в виде шкалы, закрашивание которой с одной или с другой стороны, свидетельствует о скорой выдачи сигнала на покупку (CALL) или продажу (PUT) соответственно.

        шкала сигнала call бинарные опционы

        шкала сигнала put индикатора win-80

        Конечно, одними стрелками и сигнальной панелью индикатор не ограничивается. В индикатор встроены три фильтра сигналов, каждый из которых можно включить или выключить в настройках индикатора

        настройки сигналов индикатора win-80

        Как видите настроек у индикатора не так много, параметр MainSignals это ключевой параметр анализа, и отключать его не имеем смысла, остальные фильтры просто начнут работать со сбоем.

        • BasiсFilter – базовый фильтр сигналов, способный значительно увеличить число прибыльных сигналов
        • NormalFilter – более сложный фильтр, с углубленной оценкой каждого из сигналов
        • HardFilter – самый сильный фильтр, с наиболее точной фильтрацией сигналов
        • Показывать горизонтальную историю – включает/выключает отображение сигналов над шкалой
        • Алерт при сигнале – позволит включать и выключать всплывающие окна о выходе новых сигналов

        В левом верхнем углу отображается весь список выданных на текущий момент сигналов, с данными о точке входа, цене закрытия и результате сделки

        список текущих сигналов индикатора win-80

        Сами же сигналы индикатора выдаются в виде стрелок на графике, сопровождаемых уровнем входа и временем экспирации при покупке опциона.

        отображение индикатора win-80 на графике

        Особенности применения индикатора WinProfit80

        В индикаторе встроены три фильтра и конечно самые точные сигналы будут при включении всех трех фильтров в индикаторе. Но таких сигналов будет крайне мало и ждать их придётся очень долго, тем более если вы планируете получать сигналы с таймфремов от М30 и выше. Тем не менее такие сигналы индикатора будут наиболее точными  и принесут трейдеру максимальную прибыль, главное выбрать оптимальное время для торговли.

        Включение всех трех фильтров не является обязательным и индикатор можно использовать как с каждым фильтром отдельно, так и комбинируя их. К примеру, вы можете включить получение сигналов от MainSignals, BasikFilter и HardFilter либо только MainSignals и NormalFilter, такие комбинации так же способны выдавать очень точные сигналы и достигать 80% прибыльных сделок на любой валютной паре

        Фильтры индикатора win-80 выключение фильтров платного индикатора win-80


        Еще одной отличительной особенностью индикатора, является то, что он способен выдавать сигналы даже на минутных графиках для турбо опционов, но в этом случае вам понадобиться очень быстро открывать сделки на платформе брокера, так как для турбо опционов очень важен каждый пункт входа в рынок.

        Так же не забывайте, что индикатор не дает 100% точных сигналов даже при включении всех трех фильтров, и ложные сигналы иногда имеют место быть даже на трех фильтрах, заявленная точность индикатора до 80% прибыльных сделок.

        Примеры сделок и правила входа по индикатору WinProfit80

        Индикатор хорошо показывает себя на любых валютных парах с высокой волатильностью, в часы работы Лондонской и Американской торговых сессий (смотрите время торговых сессий).

        Покупка опциона на повышение цены (CALL) осуществляется сразу в момент появления сигнальной стрелки зеленого цвета, с указанной экспирацией.

        Если сигнал сформирован на более высоком таймфрейме (от M15), то сделку можно открыть и позже, как только цена вернется к указанном в сигнале уровню.

        Индикатор win-80 - покупка опциона call

        Покупка опциона на понижение цены (PUT) осуществляется в момент появления стрелки красного цвета, так же с экспираций указанной возле точки входа.

        Индикатор win-80 покупка опциона put

        Большим плюсом индикатора, является то, что он никогда не перерисовывает свои сигналы. Тем не менее, многим может показаться не удобным, что сделки нужно открывать сразу в момент выдачи сигнальной стрелки.

        Для решения этой проблемы в индикатор и встроена сигнальная панель, которая дает нам понять, что на той или иной валютной паре скоро может сформироваться сигнал ко входу.

        Обратите внимание, что при включенных фильтрах, для выдачи сигнала индикатором, обязательно должны гореть все шкалы на панели, иначе даже при полной заполняемости панели сигнал выдан не будет, так как такой сигнал не прошел выбранную вами фильтрацию.

        Поэтому готовьтесь ко входу в сделку, только в тот момент, когда панель уже горит нужным цветом и шкала приближается к полностью заполненной.

        Реальная торговля 1  Реальная торговля 2 Реальная торговля 3
        Реальная торговля 4 Реальная торговля 5 Реальная торговля 6

         

        Важные моменты при торговле по индикатору WinProfit80

        • Торгуйте только в период Лондонской и Нью-Йоркской торговых сессий (смотрите время торговых сессий)
        • Не отключайте параметр MainSignals в настройках индикатора
        • При торговле на низких таймфреймах используйте хотя бы один фильтр
        • Входите в сделки от четко указанного уровня
        • На M1 не используйте HardFilter
        • Соблюдайте мани-менеджмент
        • Не торгуйте на активах брокера с коэффициентом ниже 70%
        • Торгуйте только у надежного брокера, который без проблем выведет полученную от торговли прибыль!

        Индикатор даже с минимальными фильтрами показывает очень хорошие результаты и является полноценной торговой стратегий для бинарных опционов и не зря предоставляется только на платной основе. Индикатор WinProfit80 регулярно обновляет свои алгоритмы и выходит с новыми версиями. На нашем сайте всегда доступна последняя версия индикатора WinProfit80.

        WINPROFIT80 V2. Что добавили в новую версию индикатора?

        В новой версии индикатора WinProfit80 V2 значительно изменились его как внешние, так и внутренние настройки.

        1. Полностью обновлен дизайн, на более современный.

        Старый дизайн Winprofit80 Новый дизайн Winprofit80

         

        2. Добавлена шкала настроения рынка

        Winprofit80v2

        Данная шкала отображает какой тренд преобладает на выбранном вами тайфмрейме. Как известно, сделки по тренду всегда более точные.

        3. Добавлена результативность индикатора на разных временных интервалах

        WinProfit80-v2

        Данная шкала позволяет выбрать оптимальный для трейдера временной интервал, на котором он будет использовать индикатор. Шкала показывает соотношение кол-ва выдаваемых индикатором сигналов, к их точности. Так, к примеру при использовании индикатора на пятнадцати минутных графиках, соотношение точности и кол-ва выдаваемых сигналов будет оптимальным. А при торговле на часовых графиках, точность будет наибольшей, но будет меньше всего сигналов.

        4. Добавлена горизонтальная статистика 

        winprofit80 v2

        Данная панель позволяет более информативно отслеживать каждый сигнал индикатора, а при необходимости, отключается в настройках.

        5. Добавлено отображение кол-ва включенных фильтров индикатора

        отображение количества включенных фильтров

        Данная доработка позволяет более четко отслеживать точность каждого сигнала, опираясь на кол-во используемых фильтров при его расчете.

        6. Расширенно время экспирации

        Исходя из ваших отзывов о индикаторе WinProfit80, стало понятно, что большим минусом индикатора было то, что он часто выдавал очень короткую экспирацию, при использовании его на минутных графиках. Мы пересмотрели его настройки  и алгоритм расчета, теперь время экспирации рассчитывается на более длительный период.

         

        7. Оптимизированы все три фильтра индикатора

        Оптимизация фильтров индикатора

        Проанализировав историю работы индикатора за первые 6 месяцев его существования, мы оптимизировали его настройки, устранив до 10% сомнительных сигналов. Теперь при расчете сигналов, с использованием фильтров, сигналы выдаются с большей точностью.
        Подробный обзор индикатора WinProfit80 Обзор фильтров WinProfit80

         

         

        WINPROFIT80 V3 x2 mod. Как выглядит актуальная версия индикатора

        Третья версия индикатора WinProfit80 V3 x2 mod получила такое название неспроста, ведь по сути в индикатор добавили еще один совершенно новый алгоритм поиска сигналов, который увеличивает кол-во сигналов даже при всех трех включенных фильтрах, минимум в два раза.

        Что нового в третьей версии WinProfit80?

        Прежде всего это конечно новый алгоритм, значительно увеличивающий кол-во сигналов от индикатора. Данный алгоритм называется X2 mod и отображается в правой части экрана в виде красно-зеленой панели (1).

        Сигналы, которые выдаются алгоритмом x2 mod, отображаются на графике стрелками со звездочкой (2) и работают в обход всех других фильтров. Данный алгоритм значительно увеличивает кол-во сигналов на старших таймфреймах (M30, H1), но не рекомендован к использованию на малых (M1,M5).

        x2 mod

        При желании, вы можете отключить данный мод в настройках индикатора, но особого смысла в этом нет. Если вы используете индикатор WinProfit80 на малых таймреймах, то сигналы со звездочкой можете просто игнорировать

        Кроме нового алгоритма X2 mod, в индикатор WinProfit80 добавлена новая информационная панель (3), которая показывает предварительную точность прогноза каждого сигнала и теперь вам будет значительно легче оценить, какой фильтр лучше использовать.

        Дополнительно после покупки, в архиве с индикатором будет идти и его английская версия (EN), которая будет полезна не только англоязычной аудитории, но и тем у кого есть проблемы со шрифтами кириллицы на ПК.

        Как мы уже говорили ранее, все обновления WinProfit80 бесплатные и все, кто покупал индикатор ранее, могут бесплатно обновить версию индикатор до V3 X2 mod, для этого нужно просто скачать новый файл, по той же ссылке что вы скачивали после покупки, либо написать запрос нам в поддержку и мы вышлем вам новую версию

        Подробный обзор индикатора WinProfit80 V3 x2 mod

        Актуальная версия индикатора 3.16

        КУПИТЬ WINPROFIT80 V3 x2 mod

        Попробовать на демо

        Покупая данный индикатор на нашем сайте, все его обновления вы будете получать бесплатно. Ссылка на скачивание новой версии будет присылаться вам на указанную при регистрации почту.

        Не можете разобраться как работает эта стратегия или индикатор? Напишите об этом в комментариях к этой статье, а так же подпишитесь на наш YouTube канал WinOptionSignals, где мы обязательно разберем все ваши вопросы на видео.

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        Комментарии

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        Сергей
        Сергей
        Может кто, знает - было ли обновление в этом году? И как работает? Что-то изменилось? И вообще поделитесь опытом использования ... Буду очень благодарен, да и всем будет интересно прочитать...
        10 июня 2024
        Ответить
        Александр
        Здравствуйте. Демо-версия на какой срок? Кроме рекомендованных, на других брокерах устанавливается?
        18 мая 2024
        Ответить
        ЗАНУДА я
        ЗАНУДА я
        Благодарю за интересную и поучительную статью и обзор!
        14 мая 2024
        Ответить
        ЗАНУДА я
        ЗАНУДА я
        Спасибо за интересный инструмент! Обязательно приобрету, очень заинтриговал!
        14 мая 2024
        Ответить
        Вячеслав
        Вячеслав
        Как долго вы ждали после оплаты индикатора? Уже больше недели жду и все никак неполучаю индикатор... (
        Arthur , да чет поодержка стала медленной, но хорошо хоть индикатор работает)
        13 мая 2024
        Ответить
        Arthur
        Как долго вы ждали после оплаты индикатора? Уже больше недели жду и все никак неполучаю индикатор... (
        28 апреля 2024
        Ответить
        Тимофей
        Тимофей
        В МТ5 будет ещё много багов и его будут дорабатывать и дорабатывать, а МТ4 - это СИЛА!
        Владимир, точно подмечено! Мт4 стабилен и работаетчетко! Я сторонник проверенных временеи инструментов и программ... Всё новое требует времени и для изучения и для использования... а так ВИНпрофит РУЛИТ! Лучший индикатор!
        31 января 2024
        Ответить
        Владимир
        Владимир
        Хотелось бы увидеть данный индюк для мт5. Мт4 скоро станет историей.
        Трейдер БО, вряд ли) это как хороший раритетный автомобиль, который с годами только прибавляет в цене, за счёт своей НАДЕЖНОСТИ в первую очередь. В МТ5 будет ещё много багов и его будут дорабатывать и дорабатывать, а МТ4 - это СИЛА!
        31 января 2024
        Ответить
        tirant
        tirant
        Я может где-то пропустил - а сколько стоит индикатор? В принципе в нём ничего сложного нет.
        31 января 2024
        Ответить
        Артур
        Артур
        Хотелось бы увидеть данный индюк для мт5. Мт4 скоро станет историей.
        Трейдер БО, Я думаю что мт4 еще годик-другой продержится. А там уж и обновят индикатор.
        31 января 2024
        Ответить
        Трейдер БО
        Трейдер БО
        Хотелось бы увидеть данный индюк для мт5. Мт4 скоро станет историей.
        31 января 2024
        Ответить
        Владимир
        Владимир
        ... когда стал торговать на турбо-опционах, то сразу все стало ясно.
        Option Bull, а я очень доволен панелью которая сигнализирует о приближении сигнала, есть время подготовиться.
        Олег Т., Я бы добавил, что не время подготовится - а время проанализировать график на наличие других факторов, чтобы вступить в сделку с максимально точными и гарантированными признаками на положительный результат. и ДА, безспорно супер индикаторы и супер инструмент. Я думаю лучший на рынке - ОЧЕНЬ доволен!
        31 января 2024
        Ответить
        Олег Т.
        Олег Т.
        ... когда стал торговать на турбо-опционах, то сразу все стало ясно.
        Option Bull, а я очень доволен панелью которая сигнализирует о приближении сигнала, есть время подготовиться.
        31 января 2024
        Ответить
        Option Bull
        Option Bull
        Мне новая версия особенно нравится обилием сигналов, в первую очередь на старших таймфреймах, а также дополнительными фильтрами для их отсеивания. А по поводу функции отключения фильтров в найтроках, то по началу я не понимал зачем она нужна, но когда стал торговать на турбо-опционах, то сразу все стало ясно.
        31 января 2024
        Ответить
        Владислав
        Владислав
        Здравствуйте не могу установить индекатор как быть .Пишет что я не подписан на сайт.
        29 января 2024
        Ответить
        Владислав
        Владислав
        Здравствуйте скажите пожалуйста кто скажит стоить ли этот индекатор таких денег. Он правда делает такие точные сигналы. Или всё таки так себе
        Владислав , я брал когда он еще стоил значительно дешевле, хотя и этих денег бы не жалко было, за день при норм депозите можно отбить
        Вячеслав, Значит предлагаете купить .Я так понимаю.
        10 декабря 2023
        Ответить
        Вячеслав
        Вячеслав
        Здравствуйте скажите пожалуйста кто скажит стоить ли этот индекатор таких денег. Он правда делает такие точные сигналы. Или всё таки так себе
        Владислав , я брал когда он еще стоил значительно дешевле, хотя и этих денег бы не жалко было, за день при норм депозите можно отбить
        10 декабря 2023
        Ответить
        Владислав
        Владислав
        Здравствуйте скажите пожалуйста кто скажит стоить ли этот индекатор таких денег. Он правда делает такие точные сигналы. Или всё таки так себе
        10 декабря 2023
        Ответить
        Людмила
        Хороший индикатор, мне нравится, спасибо
        11 ноября 2023
        Ответить
        Дмитрий
        Кто знает по этому индикатору можно торговать на бирже Binance
        20 августа 2023
        Ответить
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