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        Как выбрать таймфрейм для торговли с Binarium

        Какой таймфрейм наиболее подходит для торговли с Binarium

        Таймфрейм бинарные опционыТаймфрейм — это временной промежуток, в течение которого на графике появляется одна свеча. Начинающим трейдерам сложно понять, какой таймфрейм выбрать, от чего должен зависеть выбор. Эксперты брокера Бинариум провели анализ и готовы поделиться выводами о торговле с разными видами таймфреймов. 

        Разновидности временных периодов

        Настройка таймфрейма происходит в окне торгового терминала. Из наиболее известных, с которыми имеет смысл работать, — с временным промежутком от минуты до месяца:

        • Краткосрочные: М1, М30, Н1, Н4.
        • Средние: D1 и W1.
        • Долгосрочные: MN1. 

        Кроме того, что таймфрейм показывает время, за которое образуются свеча или бар на графике, он необходим для анализа ценовых изменений в указанный период. Кроме стандартных таймфреймов используются и индивидуальные, разработанные отдельными брокерами для привлечения трейдеров. В их числе нестандартные двухчасовые временные промежутки и двухмесячные. 

        Краткосрочные таймфреймы в моменты спокойного настроения рынка открывают больше возможностей для профитных сделок. Трейдерам нужно открывать сделки с краткосрочными таймфреймами по результатам технического анализа. По наблюдениям экспертов Бинариум, такая тактика может стабильно обеспечивать профит в 90%. Чтобы выбрать свой вариант таймфрейма, нужно практиковаться, комбинируя интервалы с разными стратегиями и инструментами.

        Методика Элдера

        У каждого трейдера с опытом своя методика использования таймфреймов, но если вы только начинаете и пока не знаете, с каким временным промежутком работать и как сочетать его с инструментами и стратегией, рекомендуем прислушаться к рекомендациям инвесторов с опытом, готовых делиться мнениями.

        3 экрана элдераАвтор одного из самых известных мнений — успешный трейдер Элдер. Возможно, что вам приходилось слышать о стратегии — три экрана Элдера, названной в его часть. Суть методики сводится к одновременному использованию трех экранов с тремя таймфреймами: основным и вспомогательными. Элдер утверждал, что принимать решение можно только после подтверждения прогноза по каждому из временных периодов. 

        Действовать по методике Эдлера или разработать собственный способ комбинаций таймфреймов со стратегиями? Решать вам, главное понять, что настройка временного периода один из важных этапов на пути к цели. Анализ, подбор инструментов, выбор стратегии — все это дает результат только, если правильно сочетается с временными периодами. 

        Таймфреймы и стратегии — о связи

        Итак, если временные периоды напрямую связаны с выбором стратегии, рассмотрим наиболее очевидные “рабочие” связки. Условно в мире трейдинга выделяют 4 категории стратегий:

        В категорию технических попадают стратегии, основанные на проведении технического анализа. Вспомогательными инструментами для трейдера тут выступают ценовые уровни, линии поддержки и сопротивления. В комбинации с такими стратегиями работают почти все таймфреймы, но наиболее эффективным считается часовой интервал.

        Индикаторные связаны с использованием осцилляторов и индикаторов. Таймфреймы здесь “рабочие” почти все, выбор будет зависеть от параметров входа.

        Фундаментальные стратегии самые практичные и основательные, опираются на глубокий фундаментальный анализ. С одними из самых используемых активов валютными парами идеально сочетаются временные промежутки М5 и М15. Если это фондовые активы, то таймфреймы выставляются более длительные — от недели до месяца. 

        Стратегия анализа фигур и свечных паттернов Price Action отлично работает в связке с Н4. 

        На каком таймфрейме торговать с Бинариумом?

        Временные периоды на форексБыло бы несправедливо лишать вас возможности выбора, настаивать на использовании определенных интервалов. Эксперты Бинариум рекомендуют получать практический опыт методом проб и ошибок. Это путь к профессиональному росту и знаниям, основанным на собственной практике. Кроме того, единого мнения относительно использования того или иного таймфрейма нет. 

        Анализируйте информацию, описанную выше, пробуйте разные варианты, отмечая для себя самые успешные и проигрышные. Чтобы не рисковать просто так, тренируйтесь и тестируйте связки на учебном счете. 

        Из наиболее применяемых на нашем сайте таймфреймов хотим выделить М1 и Н1. Среди всех остальных именно они отлично работают в комбинации с основными видами торговых стратегий и индикаторов. Более того, чтобы работать с этими видами временных интервалов не обязательно пользоваться свечными паттернами, графическими фигурами и новостным календарем. Технические стратегии вполне справятся с тем, чтобы раскрыть потенциал подобных комбинацией и в конечном итоге обеспечить профит. 

        Торговать с Binarium

        Бинариум

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        Комментарии

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        Руслан
        Руслан
        Мне кажется или для начинающих лучше подходят краткосрочные тф?
        Option Bull, нет не кажется, на краткосрочных таймфреймах проще угадать тренд
        07 ноября 2022
        Ответить
        Option Bull
        Option Bull
        Мне кажется или для начинающих лучше подходят краткосрочные тф?
        03 ноября 2022
        Ответить
        Роман
        Роман
        Я когда начал изучать торговлю на БО, понял, что для меня больше подходят краткосрочные таймфреймы. Если я вижу нужный мне сигнал на графике, то выбираю экспирацию от 1 до 5 минут. А иногда даже 15 сек
        03 ноября 2022
        Ответить
        Мирослава
        Мирослава
        Три экрана Элдера для меня слишком. Тут с одним пока разберешься, а то на все три нужно смотреть и ждать совпадения. Точно не для новичка.
        03 ноября 2022
        Ответить
        Ваня Пермаков
        Ваня Пермаков
        Выбрать легко - надо просто использовать свой рабочий таймфрейм)
        19 декабря 2020
        Ответить
        Михаил Петров
        Михаил Петров
        Выбрать легко - надо просто использовать свой рабочий таймфрейм)
        хотел тоже самое написать, плюс сказать что точно нельзя браать такие тф как 5 секунд, а то будет слив
        19 декабря 2020
        Ответить
        Алексей Алексеев
        Алексей Алексеев
        зависит от стратегии вашей, поэтому не важно какой брокер, хоть бинариум, хоть нет, главное чтобы вам подходил таймф.
        19 декабря 2020
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