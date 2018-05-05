Можно ли быстро заработать на бинарных опционах?

Если обратиться к форумам на тему бинарных опционов, то можно увидеть, что многих интересует, насколько велика вероятность быстро разбогатеть таким способом. В основном подобные вопросы задают начинающие трейдеры, что заканчивается издевками со стороны опытных «коллег», обвиняющих новичков в наивности.

Важно! Откажитесь от цели заработать сразу очень много за короткий срок с помощью трейдинга на бинарных опционах. Такое стремление в большинстве случаев приводит к негативным результатам. Начинающие игроки финансового рынка сливают свои депозиты, что происходит очень быстро.

Трейдер – профессия, привлекательная в виду свободы действий (жизнь без начальников) и отсутствия верхней планки дохода. Можно заработать много с минимальными затратами по времени. Звучит заманчиво, но это иллюзия, по крайней мере, на этапе становления в новой профессии, связанной с покупкой и продажей бинарных опционов. Реальность выглядит по-другому.

Трейдер может быть успешен в начале своего профессионального пути. Выигрышные сделки закрываются одна за одной. Технический анализ не используется, инвестирование в каждую сделку проводится наобум. Трейдер впадает в эйфорию и увеличивает депозит с верой в свою удачливость. На первый план выходит азарт, когда жадность становится помехой в принятии адекватных решений. В результате наступает череда неудач, что соотносится с разочарованием и потерей настроя на победу.

Советы по заработку на бинарных опционах

Если вы действительно хотите начать хорошо зарабатывать на бинарных опционах: стать профессионалом в этой области, обеспечить постоянный заработок, добиться высокого дохода, то воспользуйтесь следующими советами:

Уделите достаточное время учебному счету(демо-счету), не используйте для торгов настоящие деньги до тех пор, пока не освоитесь в новых условиях ( Когда пора переходить с демо-счета на реальный? ). Пусть на это уйдут месяцы, но оно того стоит. Появятся профессиональные навыки, возникнет ответственность и четкое понимание того, что и как делать, чтобы уровень дохода на бинарных опционах только радовал.

«Примеряйте» различные стратегии для бинарных опционов и ищете подходящий вариант. Используйте нестандартные подходы. Например, вы пытаетесь разогнать депозит, но торговля в течение нескольких сделок упорно идет в минус. Что делать? Измените цель торгов – постарайтесь слить депозит. Зачастую это приводит к неожиданным результатам: прогнозы начинают оправдываться. Такое развитие дел связано с тем, что меняется характер торговли, которая становится долгосрочной. Отпадает необходимость постоянного сидения перед монитором, так как позиции открываются на более продолжительное время.

Азарт – это то, от чего надо избавиться. Вырабатывайте в себе хладнокровие и не пытайтесь взять реванш при долгом минусе. Нельзя открывать сделки в расчете на везение. Если торги на демо-счете стали приносить уверенную прибыль, пришло время заработка реальных денег на бинарных опционах. При этом не стремитесь к тому, чтобы быстро заработать. Повышайте качество сделок, а не прибыльность. Определите для себя депозит, размер которого не приведет к возникновению лишних эмоций и переживаний. Деньги для трейдинга должны быть свободными, а не изъятыми из семейного бюджета в ущерб постоянным расходам в виде, например, покупки еды или покрытия расходов по кредиту. Цель начинающего трейдера – выход в прибыль, пусть даже минимальную. Не планируйте куда вы потратите деньги от первых выигранных сделок, до того пока не выведите прибыль с платформы брокера, себе на счет. Потеряется положительный психологический настрой, последующие сделки преимущественно оказываются проигрышными. Инвестируйте в торги исключительно свои деньги. Привлечение чужого капитала связано с грузом ответственности, тяжесть которого способна ощутимо снизить качество торговли. В итоге вероятность слива депозита увеличивается. Трейдинг – рабочий способ извлечения дохода, но не все так к этому относятся. Многие воспринимают бинарные опционы в плане заработка как категорию чего-то эфемерного. Отсюда возникает неодобрение подобной деятельности со стороны близких людей. Не переживайте по этому поводу. Движение к мечте – вот что главное.

Вывод

Профессия трейдер не относится к легким вариантам заработка. Потребуется включение в процесс постоянного впитывания новых знаний и актуальной информации. Это не заканчивается никогда. Только осознание такой реальности приведет к успеху.

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