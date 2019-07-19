Калькулятор АнтиМартингейл для бинарных опционов

Под позитивным Мартингейлом (АнтиМартингейлом) понимается стратегия, ограниченная тремя сделками, предусматривающая постепенное повышение ставок при условии, если сделки приносят прибыль. Ниже вы найдете готовый онлайн калькулятор для расчета сделки по данной стратегии.

Применение данной системы позволяет значительно уменьшить риск потери депозита.

Для работы с данной стратегией необходимо определить:

размер начальных вложений;

процент выплат по каждому опциону;

уровень риска на каждую сделку.

Размер начальных вложений соответствует уровню риска, на который готов пойти трейдер при совершении сделок. В частности, если на счету брокера у вас 100 долларов, то входить в сделку оптимально 5-ю долларами. Соответственно, трейдер может потерять не больше указанной суммы.

Общий объем вложений на вторую сделку в рамках рассматриваемой стратегии равен размеру первоначальной сделки и 80% от прибыли, полученной ранее. Допустим, доходность опциона составила 70%. Первая сделка (с учетом того, что было вложено 5 долларов) принесла 3,5 доллара. Это означает, что для проведения следующей операции потребуются 7,8 доллара (3,8*80 + 5). В итоге на депозите остаются 20% от суммы, заработанной благодаря первой сделке.

Если контракт не принес прибыли, то необходимо вернуться к первому шагу. То есть, вложить в следующую сделку 5 долларов.

Чтобы открыть третий контракт, потребуется половина суммы, полученной в ходе двух предыдущих операций. То есть, необходимо сложить 3,5 (получены благодаря первой сделке) и 5,46 (получены после второй сделки) доллара и поделить полученное число на двое. В итоге получатся 4,48 доллара, которые можно вложить в третий контракт.

В результате даже если последняя сделка принесет убыток, то депозит пополнится на половину ранее полученной прибыли. Если третий контракт оказался неудачным, нужно вернуться к первому шагу и открывать позицию с 5-ю долларами. Все вычисления можно автоматически произвести с помощью онлайн калькулятора АнтиМарингейла.

Онлайн калькулятор расчета АнтиМартингейла

Начальный депозит: Процент выплат: Риск на сделку в %: 5 % Доступно сделок: 20 Первая сделка: Размер:

Потенциальная прибыль: 5

3.5 Вторая сделка: Размер сделки, если 1-я сделка в плюсе:

…если в минусе:

Общая потенциальная прибыль:

Уже получено прибыли: 7.8

5

6.16

0.7 Третья сделка: Размер сделки, если 2-я сделка в плюсе:

…если в минусе:

Общая пот. прибыль:

Уже получено прибыли: 4.48

5

12.1

4.48

Как пользоваться АнтиМартингейл калькулятором:

Приступая к работе с калькулятором, нужно определиться и указать размер вашего депозита и процент выплат по торгуемому вами активу у брокера. После этого следует ввести параметры риска на сделку. Калькулятор сразу покажет максимальное возможное число убыточных операций, которое выдержит ваш депозит.

Работа со стратегией АнтиМартингейл состоит из трех простых действий. Риск на сделку устанавливается на уровне 1-10%. При выборе процента, обязательно стоит учесть, максимальную убыточную серию по вашей торговой стратегии, чисто доступных сделок должно превышать это значение. В случае если сделка принесла доход, размер ставки увеличивается на сумму, равную первоначальной ставке и 80% от полученной прибыли (например, ваша ставка была 5$ и процент выплаты по опциону у брокера 70%, то 5 + 3,5*80%=7.8$). Если вторая сделка приносит убыток, нужно вернуться к первоначальному размеру сделки. Если вторая сделка приносит прибыль, то в третью сделку входим суммой равной половине, полученной прибыли от первых двух ставок. После третей сделки, ставка возвращается к первоначальной.

Подробнее о системе АнтиМартингейл:

В сфере азартных игр, данная стратегия более известна, как системы Парлай. Смысл данного подхода сводится к тому, что размер вложений удваивается, когда сделка приносит желаемую прибыль. В случае проигрыша следует возврат к первоначальной ставке. Такой подход позволяет сравнительно быстро наращивать капитал и снизить объем потерь.

Используя данную стратегию в работе с бинарными опционами, можно получить хороший доход при условии, если операции проводятся при выраженном тренде. Чтобы торговля приносила прибыль, необходимо совершить не менее трех безубыточных сделок. АнтиМартингейл считается более безопасной системой, чем Мартингейл, однако она приносит меньший доход.

Таблица доходности при выплатах 80%

Ставка 10 20 10 20 10 20 40 Прибыль 8 8 8 16 32 Убыток -20 -20 В сумме 8 -12 -4 -24 -16 0 32

Несмотря на то, что АнтиМартингейл более безопасная система, вероятность потери депозита сохраняется. При этом работа с этой стратегией проще с психологической точки зрения. Важно понимать, что абсолютно безубыточных стратегий не бывает. АнтиМартингейл способен лишь уменьшить риск на каждую сделку. Главное, чтобы в итоге число прибыльных операций превышал количество убыточных.

Приведенный выше график демонстрирует кривые изменения размера депозита, полученные в ходе 200 операций. Красная линия показывает сделки, совершенные с использованием Мартингейла, а зеленая – АнтиМартингейла. Глядя на зеленую линию видно, что последние несколько сделок принесли убытки.

Избежать развитие такой ситуации можно путем коррекции выбранной стратегии: использовать арифметическую прогрессию вместо геометрической. Иначе говоря, размер следующей ставки увеличивается на сумму первоначальной. Таблица показывает, что можно достичь в рамках приведенной стратегии.

Ставка 10 20 30 40 50 60 10 Прибыль 8 16 24 32 40 Убыток -60 В сумме 8 16 24 48 80 120 60

Этот график показывает, что путем коррекции системы АнтиМартингейл можно в неблагоприятных условиях удержать линию в пределах одного уровня или допустить небольшое снижение доходности, тогда как торговля по системе Мартингейл в такой ситуации полностью бы слила депозит.

Для всех этих, на первый взгляд, сложных расчетах, лучше воспользоваться уже готовым онлайн калькулятором расчета ставки.

У каждой из приведенных стратегий есть сторонники и противники. Однако если регулярно использовать подходящие торговые сигналы, то АнтиМартингейл окажется более безопасной системой, чем Мартингейл.

Смотрите так же: Калькулятор Мартингейла