Динамика изменения цены криптовалют

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Динамика криптовалют

Трейдеры, активно действующие на рынке, и инвесторы испытывают потребность в информировании относительно динамики криптовалют. Эти данные позволяют оценить степень удачности инвестирования с позиции прибыльности. А также на их основе становится доступным исследование рынка, что упрощает поиск перспективных активов.

Грамотный подход к анализу ситуации способствует правильному входу на рынок с последующим обоснованным выходом из него. Удается выбрать подходящий момент и зафиксировать прибыль. Это доступно всем, включая начинающих трейдеров. Инвестор, играющий в долгую, свободен в покупке монеты. Не останавливают даже высокие ценовые уровни, так как ожидается больший рост. Такая схема поведения не подходит для трейдера. Здесь большей разумностью отличается покупка, когда идет просадка (коррекция). Именно заниженная стоимость обеспечивает прибыльность.

Анализ динамики криптовалют производится на основе двух параметров. Учитывается уровень капитализации и такой момент, как движение стоимости. Параметры этого вида характерны не только для биткоина, но и для других цифровых монет. Рассмотрим это подробнее.

Капитализация

Под капитализацией понимаются денежные средства, направленные на покупку криптовалюты. Такие финансы не рассматриваются с позиции отраслевой капитализации при формировании на их основе инфраструктуры в виде бирж или обменников.

Учитывается только тот массив денег, который был израсходован на закупку криптовалюты. Обычно это сумма в долларах. Хотя применительно к альткоинам возможен расчет в BTC. Такой подход отличается большим удобством, так как формирование начального капитала на ICO идет преимущественно за счет биткоина и эфира. Эти монеты надежнее.

Данные относительно уровня капитализации информируют о размере денежной массы и о том, насколько высоко инвестиционное доверие. Рост объема вложений в цифровую валюту способствует ее стабильности. При нарастающей капитализации следует ожидать роста стоимости. В этом случае работает схема, когда увеличение вложений служит подтверждением растущего спроса, что приводит к закономерному изменению цены в большую сторону. Такое положение дел характерно для альткоинов, отличающихся ограниченной эмиссией.

Особенность крупных монет – высокие позиции в различных обзорных списках. Это привлекает начинающих инвесторов, которые покупают их. В результате происходит дальнейшее расширение капитала.

Общая капитализация

Рынок криптовалют на январь 2018 года – 762,5 млрд долларов. В общей массе этих средств преобладают биткоины – 259 млрд долларов. Но здесь не все так однозначно. Надо брать во внимание высокую динамичность таких показателей. Отмечались потери монеты до 3 млрд в течение минуты. Подобные просадки возникают, когда трейдеры начинают массово сбрасывать свои монеты из-за несбывшихся ожиданий.

Столь явное снижение цены происходит до определенного уровня. Затем утраченные позиции восстанавливаются. Ситуацию спасают опытные трейдеры. Они начинают скупать недооцененные монеты.

Рассмотри эту ситуацию с определенной долей условности:

Стоимость монеты снижается до 90 долларов против 100. Трейдер избавляется от нее. Монета продолжает проседать. Опытный вкладчик понимает, что подобное снижение ничем не обоснованно. В результате начинает покупать активы по низкой цене.

Описанная выше тактика, когда инвесторы вкладываются в недооцененные активы, известна как медвежья.

В конце 2017 года второе место по капитализации занял рипл. Он обошел эфириум и догнал биткоин. В наступившем году все изменилось. Эфир показал динамику роста. Монета стала стоить 1100 долларов, что позволило выйти на прежний уровень капитализации.

Рыночная стоимость

Котировка и стоимость одной монеты определяют динамику цены. Максимальный рост стоимости в 2017 году продемонстрировали криптовалюты NEM и Ripple. Прибыль первой приблизилась к отметке 30 тыс. процентов, а вторая показала еще большую динамику роста.

Впереди всех оказался биткоин. На пороге 2018 года стоимость BTC достигла 15 тыс. долларов.

На формирование стоимости оказывает влияние экономический закон, учитывающий спрос и предложение. Перспективы цифровых валют выглядят следующим образом: будет увеличиваться стоимость монет, обладающих ограниченной эмиссией. Хотя существует еще один момент – внутренняя ценность криптовалют, которая недооценивается трейдерами. Между тем эта концепция гарантирует выход в уверенный плюс на длительной дистанции.

Внутренняя ценность

С течением времени торги насыщаются спекулятивными криптовалютами. Это тренд. На рынке появляются цифровые монеты, выпускаемые биржами с целью достижения роста своего капитала. На этом можно быстро заработать, но делать долгосрочные вложения в такие монеты не стоит. Они лишь элемент рыночной спекуляции и не более.

Цифровые деньги должны обладать внутренней ценностью. Если биткоин сумел стать своеобразным символом новой индустрии, что обеспечило его ценность, то с другими монетами все выглядит сложнее. Успех долгосрочных инвестиций не могут обеспечить исключительно рыночные продукты. Требуется что-то еще. Нужны технологии и идеи, в реализации которых способна помочь та или иная криптовалюта.

Оценка отличных от биткоина монет дает возможность видеть, что тот же эфириум – это умные контракты, а рипл – транзакции между банками. Отсюда напрашивается вывод о том, что реализацию долгосрочных перспектив способны обеспечить лишь те альткоины, которые могут предложить нечто большее, чем капитал и эмиссии.