Рейтинг криптовалют 2024. Лидеры рынка

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Скринер криптовалют от TradingView

Рейтинг криптовалют

В 2017 году чрезвычайно возросла популярность криптовалют, что привело к заметному росту числа трейдеров. Многим захотелось получить свой кусок цифрового пирога. Как долго этот тренд сохранится, остается только гадать. Мы же попытаемся подвести итоги и определить, насколько популярны конкретные криптовалюты. Такая информация востребована в плане инвестирования.

Предлагаем рейтинг криптовалют 2017 года, который надо воспринимать исключительно как ориентир. Цифровые деньги характеризуются очень высокой волатильностью. В связи с этим информация относительно криптовалютного рынка действительна лишь короткое время. Данные стремительно устаревают. Поэтому при принятии конкретного финансового решения надо сверять актуальность этого материала на момент ознакомления с ним.

Приведем топ-10 криптовалют в порядке возрастания популярности.

10: NEM (капитализация – $3 642 336 000; стоимость – $0, 404704)

Монета, срок жизни которой еще относительно небольшой, что объясняет ее малую распространенность. Впервые о ней стало известно в 2015 году. Десятое место рейтинга по капитализации она завоевала благодаря своей популярности в Японии. От ближайших конкурентов отличается наличием технологических преимуществ. Разработана на открытом коде.

Под основу этого инструмента подведена философская база, декларирующая доступность имеющихся возможностей для всех и свободу с точки зрения финансов. Все это могло остаться пустым звуком, но в преддверии лета 2017 ситуация в корне изменилась. Монета показала фантастический рост стоимости. Инвесторы смогли увеличить свои вклады на несколько тысяч процентов.

9: Bitcoin Gold (капитализация – $3 734 224 329; стоимость – $223, 62)

Монета была запущена компанией Lighting ASIC, принимающей активное участие в промышленном майнинге. Преследуемая цель – сместить биткоин и занять первое место среди криптовалют. Для этого был задействован алгоритм Proof-of-Work, направленный на разрешение возникающих проблем по централизации майнинга. На текущий момент это второй вариант изменения классического кода за счет применения инструментов более высокого технологического порядка. Bitcoin Cash стал первым хардфорком, на основе которого пытались подвинуть биткоин.

ICO проекты, базирующиеся на классическом битке, получили широкое распространение. Стало нормой отделение от родительской структуры для создания продукта, отличающегося большей технологичностью. Пока такие попытки не приносят серьезного успеха.

8: Monero (капитализация – $3 810 414 004; стоимость – $246, 64)

Многие относят эту монету к еще одной модификации биткоина. Они ошибаются. Это отдельная валюта в цифровом формате. Разработчики данной крипты пытаются поднять анонимность транзакций на максимально высокий уровень. Для этого используется протокол CryptoNote, реализующий кольцевые сигнатуры посредством ключей одноразового применения.

Взрыв интереса к монете произошел летом 2017 года. Профессиональные трейдеры рассматривают эту валюту с позиции огромного потенциала. В этом заслуга разработчиков, продолжающих упорно работать над усовершенствованием созданной ими монеты.

7: Dash (капитализация – $5 412 663 025; стоимость – $698, 85)

То, как реализована защита данных держателей биткоина, многих не устраивает. Уровень безопасности недостаточно высокий. Именно это стало причиной появления более защищенных криптовалют. Dash – одна из них. При этом крипта этого вида обладает другими особенностями, что отличает ее от других монет:

низкая требовательность к энергоресурсам во время майнинга;

использование нескольких алгоритмов против одного;

равенство прав и возможностей для всех, принимающих участие в продвижении монеты.

Большая приватность достигается с помощью сервиса PrivateSend. Его функциональность заключается в дроблении и перемешивании транзакций до того момента, как монеты станут собственностью получателей. Dash демонстрирует уверенный рост, что привлекает к этой монете потенциальных инвесторов.

6: Litecoin (капитализация – $8 255 159 882; стоимость – $152, 20)

Монета, появившаяся достаточно давно как форк Bitcoin. Разработчики постарались преодолеть недостатки первой криптовалюты. Была увеличена эмиссия до 84 млн монет и скорость транзакций, возросшая в итоге в 2,5 раза.

При этом Bitcoin и Litecoin имеют много сходных характеристик:

1. анонимность

2. ограниченная эмиссия

3. невозможность отмены транзакций

Майнинг биткоинов – это ресурсоемкий процесс, что объясняет, почему некоторые майнеры смещают свои интересы в сторону Litecoin.

5: Ripple (капитализация – $9 208 410 948; стоимость – $0, 237703)

Старт проекта пришелся на 2012 год. Цель новой денежной системы на основе цифровой валюты заключалась в том, чтобы добиться проведения транзакций в максимально защищенном режиме. На текущий момент выбранное направление остается приоритетным.

К этой валюте был проявлен интерес со стороны основных участников игры на классическом финансовом рынке: Western Union, UniCredit и др. Перспективы Ripple выглядят неплохо. Монету уже используют некоторые банки и платежные системы. Она подходит для начального изучения рынка криптовалют. С ее помощью реализуются интересные технологии, двигающие криптоиндустрию по пути ее эффективного развития.

4: IOTA (капитализация – $12 013 657 994; стоимость – $4, 32)

В последние месяцы происходит бурная капитализация IOTA, что подтверждает хорошие перспективы этой монеты. Разработчики основной массы электронных валют делают упор на поддержании высокого уровня анонимности транзакций. IOTA относится к этой ситуации иначе. Поставлена цель – добиться развития экономики, построенной на базе криптовалют, за счет технологий, которые применяются в рамках интернета вещей.

IOTA использует для проведения транзакций модель консенсуса Tangle. По сравнению с блокчейн-протоколом серьезно возрастает скорость транзакций. Они проводятся без взимания комиссий. В результате создается технологическое преимущество, служащее приманкой для большого числа инвесторов.

3: Bitcoin Cash (капитализация – $22 395 607 424; стоимость – $1329, 97)

Монета появилась недавно – конец лета 2017 года. Это хардфорк биткоина. Поначалу стала успешно набирать в цене. Затем произошло серьезное проседание стоимости по отношению к Bitcoin, что было спровоцировано открытием возможности выводить монету.

К минусам можно отнести более сложный майнинг и возникающие с определенной периодичностью проблемы с сетью этой валюты. В то же время родство с главной криптовалютой способствует сохранению позиций в топ-10 по уровню капитализации. Форки биткоина трудно прогнозировать, что в полной мере относится и к Bitcoin Cash.

2: Ethereum (капитализация – $43 676 646 849; стоимость – $453, 75)

Bitcoin занял свою позицию лидера на рынке прочно и основательно. Было немало попыток уронить основную криптовалюту, что не привело в итоге к заметному успеху. Альткоинов появлялось много, но они не воспринимались серьезно. Считалось, что это бесплодные попытки повторить успех биткоина или мошеннические схемы, реализация которых направлена на получение одномоментной прибыли.

Все изменилось, когда появилась монета Ethereum. Ее разработчики пошли по пути модификации технологии блокчейн за счет умных контрактов. Такой подход изменил взгляд на то, какие возможности открывает электронная валюта. Оказалось, что это не только инструмент спекуляции, но и нечто большее – технологическое новшество, отличающееся конкретной полезностью.

Такое отличие этой монеты от подобных себе вызвал интерес акул рынка финансов и IT. В качестве примера можно назвать следующих игроков: Microsoft и IBM, а со стороны России – Сбербанк. Они готовы вкладываться в Ethereum, что поднимает популярность долгосрочных инвестиций.

1: (капитализация – $257 773 684 162; стоимость – $15 405, 50)

Вершину топ-10 по праву занимает Bitcoin. Это первая в мире крипта, посредством которой было заявлено, что могут существовать альтернативные деньги в полном понимании этого слова. Цифровой формат вполне соответствует духу эпохи, поэтому не вызывает удивление факт появления монет этого вида.

Биткоин стал той искрой, которая зажгла ажиотаж спроса на криптовалюты. Особенно отличился в этом 2017 год, когда не только интернет, но и новости в регионах принялись активно вещать о майнинге. У людей проснулся интерес. Одни приступили к добыче криптоденег посредством соответствующего оборудования, а другие – к пробам своих сил в трейдинге.

Bitcoin используется как средство платежа многими финансовыми учреждениями, среди которых известные банки, с его помощью покупаются товары в интернете, он торгуется на соответствующих биржах и т. д. Эта крипта была создана на основе открытого кода, что послужило толчком для появления новых цифровых валют, использующих кодовую базу классического битка.

Если вы решили осваивать профессию трейдера, то обратите внимание на биткоин. Монета не потеряла своей перспективности в плане долгосрочного инвестирования. Конечно, надеяться на рост в тысячи процентов уже не приходится, но шанс неплохо заработать остается.