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        ТОП-5 самых точных стратегий для бинарных опционов на 5 минут

        Стратегии для бинарных опционов на 5 минут (ТОП 5)

        Pocket OptionНа сегодняшний день можно найти довольно много различных стратегий для трейдинга, и поэтому их можно разделить не только на типы, а и на таймфреймы. И самыми популярными у новичков несомненно являются стратегии для бинарных опционов на 5 минут, за которыми следуют стратегии для турбо-опционов (с экспирацией в 60 секунд и меньше).

        Сразу стоит отметить, что стратегии для бинарных опционов на 5 минут имеют больше преимуществ по сравнению с более быстрыми стратегиями благодаря тому, что вероятность получения убытка по ним меньше. Эта вероятность возникает за счет того, что движение цены в течении 1 минуты предсказать намного сложнее, чем движение цены в течении 5 минут.

        Далее рассмотрим ТОП-5 самых лучших и точных стратегий для бинарных опционов на 5 минут.

        Содержание:

        Общие характеристики для ТОП-5 стратегий для бинарных опционов на 5 минут

        Все рассматриваемые нами точные стратегии на 5 минут для бинарных подходят для терминала MetaTrader 4 и используют только классические виды опционов, а именно Call и Put.

        Торговые инструменты при торговле по стратегиями для бинарных опционов на 5 минут можно использовать любые, и это валютные пары, акции, криптовалюты, сырьевые товары.

        Время торговли лучше все выбирать самое волатильное и активное, а именно – 8:00-20:00 МСК.

        И обратите внимание, что торговлю лучше вести через проверенных брокеров, одними из которых являются QuotexPocketOption и Deriv.

        Так как для торговли по данным стратегиям нужен терминал МТ4, то ниже можно увидеть видео по установке индикаторов и с подробной инструкцией для MetaTrader 4:

        Стратегия для бинарных опционов на 5 минут – Flash-FX Scalper

        Стратегия Flash-FX Scalper на 5 минут является платной сигнальной стратегией с элементами скальпинга и трендовой торговли. Состоит данная стратегия из нескольких сигнальных индикаторов (стрелочки и большие точки) и информационной панели, которая помогает определять тренд, а также тоже дает сигналы в виде квадратов разных цветов.

        Правила торговли по стратегии для бинарных опционов на 5 минут Flash-FX Scalper являются довольно простыми, и опционы Call покупаются, если:

        1. Название выбранного инструмента на панели окрашено в зеленый цвет;
        2. Квадрат под выбранным таймфреймом также окрашен в зеленый цвет;
        3. На графике появляется зеленая стрелочка;
        4. Цена находится над серыми большими точками.

        Экспирация для сделок – 5 минут:

        опцион call в Flash FX Scalper

        Опционы Put покупаются, если:

        1. Название выбранного инструмента на панели окрашено в белый цвет;
        2. Квадрат под выбранным таймфреймом также окрашен в белый цвет;
        3. На графике появляется белая стрелочка;
        4. Цена находится под серыми большими точками.

        Экспирация для сделок для сделок – 5 минут:

        опцион put в Flash FX Scalper

        Скачать стратегию Flash FX Scalper

        Скачать

        Стратегия для бинарных опционов на 5 минут – M5 Scalping

        Стратегия M5 Scalping для бинарных опционов на 5 минут состоит из уровней, которые строятся автоматически, двух индикаторов-фильтров, которые находятся в «подвале» и сигналов в виде стрелочек. Также в этой стратегии текущий торговый день окрашивается серым фоном для большего удобства и в левом верхнем углу присутствует небольшая информационная панель.

        Опционы Call по стратегии для бинарных опционов на 5 минут M5 Scalping покупаются, если:

        1. На графике появляется белая стрелочка, направленная вверх;
        2. Цена должна находиться рядом с уровнем (обязательно) и лучше всего, если она выше уровня;
        3. Индикаторы-фильтры внизу должны окраситься в синий цвет.

        Экспирация – 5 минут:

        Опционы Call по стратегии для бинарных опционов M5 Scalping

        Опционы Put покупаются, если:

        1. На графике появляется белая стрелочка, направленная вниз;
        2. Цена должна находиться рядом с уровнем (обязательно) и лучше всего, если она ниже уровня;
        3. Индикаторы-фильтры внизу должны окраситься в красный цвет.

        Экспирация – 5 минут:

        Опционы Put по стратегии для бинарных опционов M5 Scalping

        Скачать стратегию M5 Scalping

        Скачать

        Стратегия для бинарных опционов на 5 минут – 5M Binary Options v6.1

        Данная стратегия является самой простой стратегией для бинарных опционов на 5 минут из нашего ТОПа, так как включает в себя всего два индикатора – сигнальный (стрелочки) и осциллятор в качестве фильтра. «Подвальный» осциллятор построен на основе Скользящих Средних и индикаторе Stochastic Oscillator.

        Правила торговли по стратегии 5M Binary Options v6.1 также просты, как и сама стратегия, и опционы Call покупаются, если:

        1. Появляется голубая стрелочка;
        2. Точки осциллятора в «подвале» синего цвета.

        Экспирация – 5 минут:

        опцион call стратегия на 5 минут

        Опционы Put покупаются, если:

        1. Появляется желтая стрелочка;
        2. Точки осциллятора в «подвале» красного цвета.

        Экспирация – 5 минут:

        опцион put стратегия на 5 минут

        Скачать стратегию 5M Binary Options v6.1

        Скачать

        Стратегия для бинарных опционов на 5 минут – Binary System

        Эта стратегия включает в себя пятнадцать индикаторов для бинарных опционов и рынка Форекс, но часть из них являются информационными и для сигналов используется шесть индикаторов. Сама стратегия является канальной, и торговля ведется в канале, который строится автоматически. Также в стратегии для бинарных опционов на 5 минут есть локальные уровни поддержки и сопротивления, и более глобальные уровни спроса и предложения.

        Опционы Call по данной стратегии покупаются, если:

        1. Появляется стрелочка, направленная вверх;
        2. Цена должна находится на нижней границе канала (или рядом) или находиться над средней границей канала;
        3. Должен появиться локальный уровень (синие точки);
        4. Должна появиться зеленая точка;
        5. Индикаторы Stoch Bars и Stoch Histogram должны стать зеленого цвета;
        6. Индикатор %R должен находится выше Sell Zone.

        Экспирация – 5 минут:

        call бинарные опционы на 5 минут

        Опционы Put по данной стратегии покупаются, если:

        1. Появляется стрелочка, направленная вниз;
        2. Цена должна находится на верхней границе канала (или рядом) или находиться под средней границей канала;
        3. Должен появиться локальный уровень (красные точки);
        4. Должна появиться красная точка;
        5. Индикаторы Stoch Bars и Stoch Histogram должны стать красного цвета;
        6. Индикатор %R должен находится ниже Buy Zone.

        Экспирация – 5 минут:

        put бинарные опционы на 5 минут

        Скачать стратегию Binary System

        Скачать

        Стратегия для бинарных опционов на 5 минут – Magnetic

        Данная стратегия основана на индикаторе Зигзаг, который выступает в качестве указателя тренда и как сигнальный индикатор. Также в стратегии есть другие трендовые индикаторы, фильтры в виде осцилляторов и гистограмм, а также панель с таймфреймами и сигналами.

        Для покупки опционов Call по данной стратегии на 5 минут нужно, чтобы:

        1. Зигзаг показал стрелочку вверх;
        2. Цена была выше зеленых и голубых точек на графике;
        3. Индикатор M5 Forex Supreme Filter был окрашен в голубой цвет;
        4. Таймфреймы М1 и М5 на панели в левом верхнем углу были окрашены в голубой цвет;
        5. На индикаторе RSI TC NEW отсутствовали желтые точки, которые означают флэт;
        6. Линия индикатора RSI TC NEW находилась выше уровня «50» и ниже уровня «70».

        Экспирация – 5 минут:

        покупка кол опциона

        Для покупки опционов Put по данной стратегии на 5 минут нужно, чтобы:

        1. Зигзаг показал стрелочку вниз;
        2. Цена была ниже зеленых и голубых точек на графике;
        3. Индикатор M5 Forex Supreme Filter был окрашен в сиреневый цвет;
        4. Таймфреймы М1 и М5 на панели в левом верхнем углу были окрашены в сиреневый цвет;
        5. На индикаторе RSI TC NEW отсутствовали желтые точки, которые означают флэт;
        6. Линия индикатора RSI TC NEW находилась ниже уровня «50» и выше уровня «70».

        Экспирация – 5 минут:

        покупка пут опциона

        Скачать стратегию Magnetic

        Скачать

        Советы новичкам при использовании точных стратегий для бинарных опционов на 5 минут

        Чтобы любую стратегию сделать более точной стратегией на 5 минут для бинарных опционов, необходимо придерживаться некоторых правил. Самым основным правилом является торговля только по тренду. Чтобы быстро и просто определять тренд, рекомендуем ознакомиться с полезными статьями на эту тему, а именно:

        1. Что такое тренд;
        2. Определение и использование бычьего и медвежьего тренда;
        3. Фазы тренда;
        4. Флэт.

        Благодаря пониманию того, куда скорее всего направится цена, можно повысить свои шансы на успешное закрытие любой сделки в разы, что очень важно в бинарных опционах, так как из-за фиксированной прибыли и убытков математическое ожидание будет всегда не в пользу трейдера.

        Еще одним полезным дополнением к любой торговле будет использование технический анализа. Построение каналов, определение фигур и умение определить важные ценовые уровни обязательно повысит ваши шансы на успех. Помимо этого можно использовать Price Actionсвечной анализ и графический анализ, что даст возможность дополнительно подтверждать любой сигнал точными и эффективными свечными и ценовыми формациями.

        Также важно никогда не забывать про правила мани-менеджмента и риск-менеджмента, так как именно благодаря им можно люблю стратегию сделать лучшей стратегий для бинарных опционов на 5 минут и на любые другие таймфреймы. Помимо этого, ММ и РМ позволяют не слить депозит при торговле.

        И конечно же всегда стоит помнить о психологии торговли, и никогда не торговать за чужие средства или кредитные средства, чтобы избежать психологического давления.

        Заключение

        Все приведенные выше ТОП-5 точных стратегий для бинарных опционов на 5 минут являются лишь субъективной подборкой и перед началом торговли по ним их обязательно стоит протестировать на демо-счету, после чего начинать торговлю с малых сумм, чтобы удостовериться, что вы уверенно и точно понимаете правила стратегии.

        Также очень важно торговать только через проверенных брокеров, найти которых можно у нас на сайте в рейтинге брокеров бинарных опционов.

        Не можете разобраться как работает эта стратегия или индикатор? Напишите об этом в комментариях к этой статье, а так же подпишитесь на наш YouTube канал WinOptionSignals, где мы обязательно разберем все ваши вопросы на видео.

        PO

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        Комментарии

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        Сергей
        Здравствуйте, сделайте мобильную стратегию для телефона.
        07 мая 2023
        Ответить
        Сергей
        А почему вы ни где не упоминаете брокера ИНТРЕЙДБАР? Потому что он честный?
        Сергей, скорее всего потому, что не спонсирует этот сайт.
        Владимир, не знаю про спонсирование, но брокер дно. Вы сами понимаете что брокер не может себе сделать платформу и использует бесплатный живой график tradingview, видимо нет денег, а теперь подумайте что будет когда вы выиграете хорошую сумму? бинарные опционы это не биржевой актив, так что тут брокер зарабатывает чисто на клиентах
        Вячеслав, Т.е. Binance дно по вашей логике, раз они используют у себя на сайте и в приложении график tradingview?) А binance на минуточку топ крипто биржа с самым большим оборотом. Помимо нее график tradingview используется и на других платформах и терминалах. Но они все дно конечно же))
        Сергей, ты заходил на Binance? у них есть несколько вариантов просто, как свой так и трейдинг вью можешь на выбор. А твой интрейдбар не парится, арендовал платформу и все, да и сайт уже 5 лет обновить не может, незаморачивается короче
        Вячеслав, я торгую на бинансе и видел несколько других сервисов у которых просто график от tradingview и они далеко не дно) Это не мой интрейд, я на нем не торговал никогда. Просто ваши аргументы не аргументы ниразу насчет использования tv графика, что это что-то унизительное и халтурное)
        18 сентября 2021
        Ответить
        Вячеслав
        Вячеслав
        А почему вы ни где не упоминаете брокера ИНТРЕЙДБАР? Потому что он честный?
        Сергей, скорее всего потому, что не спонсирует этот сайт.
        Владимир, не знаю про спонсирование, но брокер дно. Вы сами понимаете что брокер не может себе сделать платформу и использует бесплатный живой график tradingview, видимо нет денег, а теперь подумайте что будет когда вы выиграете хорошую сумму? бинарные опционы это не биржевой актив, так что тут брокер зарабатывает чисто на клиентах
        Вячеслав, Т.е. Binance дно по вашей логике, раз они используют у себя на сайте и в приложении график tradingview?) А binance на минуточку топ крипто биржа с самым большим оборотом. Помимо нее график tradingview используется и на других платформах и терминалах. Но они все дно конечно же))
        Сергей, ты заходил на Binance? у них есть несколько вариантов просто, как свой так и трейдинг вью можешь на выбор. А твой интрейдбар не парится, арендовал платформу и все, да и сайт уже 5 лет обновить не может, незаморачивается короче
        18 сентября 2021
        Ответить
        Сергей
        А почему вы ни где не упоминаете брокера ИНТРЕЙДБАР? Потому что он честный?
        Сергей, скорее всего потому, что не спонсирует этот сайт.
        Владимир, не знаю про спонсирование, но брокер дно. Вы сами понимаете что брокер не может себе сделать платформу и использует бесплатный живой график tradingview, видимо нет денег, а теперь подумайте что будет когда вы выиграете хорошую сумму? бинарные опционы это не биржевой актив, так что тут брокер зарабатывает чисто на клиентах
        Вячеслав, Т.е. Binance дно по вашей логике, раз они используют у себя на сайте и в приложении график tradingview?) А binance на минуточку топ крипто биржа с самым большим оборотом. Помимо нее график tradingview используется и на других платформах и терминалах. Но они все дно конечно же))
        18 сентября 2021
        Ответить
        Сергей
        Объясните, как в Magnetic уровень RSI может быть ниже 50 и выше 70 одновременно?)) Может вместо 70 имелось ввиду 30?
        18 сентября 2021
        Ответить
        Вячеслав, 1. "брокер дно" - не брокер, т.к. не выводит сделки на рынок, а букмекер, т.к. БО это ставки, а не сделки. 2. про "хорошие суммы" - так это в том числе и у рекламируемых здесь так называемых "брокерах". 3. большое вам спасибо: за 20 лет заработков на финансовых рынках именно от вас получил ценнейшую информацию. :-)
        16 августа 2021
        Ответить
        Вячеслав
        Вячеслав
        А почему вы ни где не упоминаете брокера ИНТРЕЙДБАР? Потому что он честный?
        Сергей, скорее всего потому, что не спонсирует этот сайт.
        Владимир, не знаю про спонсирование, но брокер дно. Вы сами понимаете что брокер не может себе сделать платформу и использует бесплатный живой график tradingview, видимо нет денег, а теперь подумайте что будет когда вы выиграете хорошую сумму? бинарные опционы это не биржевой актив, так что тут брокер зарабатывает чисто на клиентах
        16 августа 2021
        Ответить
        Владимир
        А почему вы ни где не упоминаете брокера ИНТРЕЙДБАР? Потому что он честный?
        Сергей, скорее всего потому, что не спонсирует этот сайт.
        16 августа 2021
        Ответить
        Сергей
        А почему вы ни где не упоминаете брокера ИНТРЕЙДБАР? Потому что он честный?
        15 августа 2021
        Ответить
        Leonid
        Leonid
        спасибо за эти точные стратегии для бинарных опционов на 5 минут, но вот только не все из них точные))
        11 августа 2021
        Ответить
        Даниил
        Даниил
        первые две знаю, флеш фх кстати платный, лично мне понравилась последняя, ее пока тестирую, потому что зигзаг не люблю, а в общем вроде ничего, время покажет
        11 августа 2021
        Ответить
        Димка
        спасибо за эти точные стратегии для бинарных опционов на 5 минут, но вот только не все из них точные))
        да, но в конце статьи как раз есть дополнение к этому что это субъективная подборка и обязательно тестите. в нете куча стратегий и уже в который раз убеждаюсь, что как бы автор по ней круто не торговал, не факт что ты сможешь так же
        11 августа 2021
        Ответить
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