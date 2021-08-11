Стратегии для бинарных опционов на 5 минут (ТОП 5)

На сегодняшний день можно найти довольно много различных стратегий для трейдинга, и поэтому их можно разделить не только на типы, а и на таймфреймы. И самыми популярными у новичков несомненно являются стратегии для бинарных опционов на 5 минут, за которыми следуют стратегии для турбо-опционов (с экспирацией в 60 секунд и меньше).

Сразу стоит отметить, что стратегии для бинарных опционов на 5 минут имеют больше преимуществ по сравнению с более быстрыми стратегиями благодаря тому, что вероятность получения убытка по ним меньше. Эта вероятность возникает за счет того, что движение цены в течении 1 минуты предсказать намного сложнее, чем движение цены в течении 5 минут.

Далее рассмотрим ТОП-5 самых лучших и точных стратегий для бинарных опционов на 5 минут.

Содержание:

Общие характеристики для ТОП-5 стратегий для бинарных опционов на 5 минут

Все рассматриваемые нами точные стратегии на 5 минут для бинарных подходят для терминала MetaTrader 4 и используют только классические виды опционов, а именно Call и Put.

Торговые инструменты при торговле по стратегиями для бинарных опционов на 5 минут можно использовать любые, и это валютные пары, акции, криптовалюты, сырьевые товары.

Время торговли лучше все выбирать самое волатильное и активное, а именно – 8:00-20:00 МСК.

И обратите внимание, что торговлю лучше вести через проверенных брокеров, одними из которых являются Quotex, PocketOption и Deriv.

Так как для торговли по данным стратегиям нужен терминал МТ4, то ниже можно увидеть видео по установке индикаторов и с подробной инструкцией для MetaTrader 4:

Стратегия для бинарных опционов на 5 минут – Flash-FX Scalper

Стратегия Flash-FX Scalper на 5 минут является платной сигнальной стратегией с элементами скальпинга и трендовой торговли. Состоит данная стратегия из нескольких сигнальных индикаторов (стрелочки и большие точки) и информационной панели, которая помогает определять тренд, а также тоже дает сигналы в виде квадратов разных цветов.

Правила торговли по стратегии для бинарных опционов на 5 минут Flash-FX Scalper являются довольно простыми, и опционы Call покупаются, если:

Название выбранного инструмента на панели окрашено в зеленый цвет; Квадрат под выбранным таймфреймом также окрашен в зеленый цвет; На графике появляется зеленая стрелочка; Цена находится над серыми большими точками.

Экспирация для сделок – 5 минут:

Опционы Put покупаются, если:

Название выбранного инструмента на панели окрашено в белый цвет; Квадрат под выбранным таймфреймом также окрашен в белый цвет; На графике появляется белая стрелочка; Цена находится под серыми большими точками.

Экспирация для сделок для сделок – 5 минут:

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Стратегия для бинарных опционов на 5 минут – M5 Scalping

Стратегия M5 Scalping для бинарных опционов на 5 минут состоит из уровней, которые строятся автоматически, двух индикаторов-фильтров, которые находятся в «подвале» и сигналов в виде стрелочек. Также в этой стратегии текущий торговый день окрашивается серым фоном для большего удобства и в левом верхнем углу присутствует небольшая информационная панель.

Опционы Call по стратегии для бинарных опционов на 5 минут M5 Scalping покупаются, если:

На графике появляется белая стрелочка, направленная вверх; Цена должна находиться рядом с уровнем (обязательно) и лучше всего, если она выше уровня; Индикаторы-фильтры внизу должны окраситься в синий цвет.

Экспирация – 5 минут:

Опционы Put покупаются, если:

На графике появляется белая стрелочка, направленная вниз; Цена должна находиться рядом с уровнем (обязательно) и лучше всего, если она ниже уровня; Индикаторы-фильтры внизу должны окраситься в красный цвет.

Экспирация – 5 минут:

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Стратегия для бинарных опционов на 5 минут – 5M Binary Options v6.1

Данная стратегия является самой простой стратегией для бинарных опционов на 5 минут из нашего ТОПа, так как включает в себя всего два индикатора – сигнальный (стрелочки) и осциллятор в качестве фильтра. «Подвальный» осциллятор построен на основе Скользящих Средних и индикаторе Stochastic Oscillator.

Правила торговли по стратегии 5M Binary Options v6.1 также просты, как и сама стратегия, и опционы Call покупаются, если:

Появляется голубая стрелочка; Точки осциллятора в «подвале» синего цвета.

Экспирация – 5 минут:

Опционы Put покупаются, если:

Появляется желтая стрелочка; Точки осциллятора в «подвале» красного цвета.

Экспирация – 5 минут:

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Стратегия для бинарных опционов на 5 минут – Binary System

Эта стратегия включает в себя пятнадцать индикаторов для бинарных опционов и рынка Форекс, но часть из них являются информационными и для сигналов используется шесть индикаторов. Сама стратегия является канальной, и торговля ведется в канале, который строится автоматически. Также в стратегии для бинарных опционов на 5 минут есть локальные уровни поддержки и сопротивления, и более глобальные уровни спроса и предложения.

Опционы Call по данной стратегии покупаются, если:

Появляется стрелочка, направленная вверх; Цена должна находится на нижней границе канала (или рядом) или находиться над средней границей канала; Должен появиться локальный уровень (синие точки); Должна появиться зеленая точка; Индикаторы Stoch Bars и Stoch Histogram должны стать зеленого цвета; Индикатор %R должен находится выше Sell Zone.

Экспирация – 5 минут:

Опционы Put по данной стратегии покупаются, если:

Появляется стрелочка, направленная вниз; Цена должна находится на верхней границе канала (или рядом) или находиться под средней границей канала; Должен появиться локальный уровень (красные точки); Должна появиться красная точка; Индикаторы Stoch Bars и Stoch Histogram должны стать красного цвета; Индикатор %R должен находится ниже Buy Zone.

Экспирация – 5 минут:

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Стратегия для бинарных опционов на 5 минут – Magnetic

Данная стратегия основана на индикаторе Зигзаг, который выступает в качестве указателя тренда и как сигнальный индикатор. Также в стратегии есть другие трендовые индикаторы, фильтры в виде осцилляторов и гистограмм, а также панель с таймфреймами и сигналами.

Для покупки опционов Call по данной стратегии на 5 минут нужно, чтобы:

Зигзаг показал стрелочку вверх; Цена была выше зеленых и голубых точек на графике; Индикатор M5 Forex Supreme Filter был окрашен в голубой цвет; Таймфреймы М1 и М5 на панели в левом верхнем углу были окрашены в голубой цвет; На индикаторе RSI TC NEW отсутствовали желтые точки, которые означают флэт; Линия индикатора RSI TC NEW находилась выше уровня «50» и ниже уровня «70».

Экспирация – 5 минут:

Для покупки опционов Put по данной стратегии на 5 минут нужно, чтобы:

Зигзаг показал стрелочку вниз; Цена была ниже зеленых и голубых точек на графике; Индикатор M5 Forex Supreme Filter был окрашен в сиреневый цвет; Таймфреймы М1 и М5 на панели в левом верхнем углу были окрашены в сиреневый цвет; На индикаторе RSI TC NEW отсутствовали желтые точки, которые означают флэт; Линия индикатора RSI TC NEW находилась ниже уровня «50» и выше уровня «70».

Экспирация – 5 минут:

Скачать стратегию Magnetic

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Советы новичкам при использовании точных стратегий для бинарных опционов на 5 минут

Чтобы любую стратегию сделать более точной стратегией на 5 минут для бинарных опционов, необходимо придерживаться некоторых правил. Самым основным правилом является торговля только по тренду. Чтобы быстро и просто определять тренд, рекомендуем ознакомиться с полезными статьями на эту тему, а именно:

Благодаря пониманию того, куда скорее всего направится цена, можно повысить свои шансы на успешное закрытие любой сделки в разы, что очень важно в бинарных опционах, так как из-за фиксированной прибыли и убытков математическое ожидание будет всегда не в пользу трейдера.

Еще одним полезным дополнением к любой торговле будет использование технический анализа. Построение каналов, определение фигур и умение определить важные ценовые уровни обязательно повысит ваши шансы на успех. Помимо этого можно использовать Price Action, свечной анализ и графический анализ, что даст возможность дополнительно подтверждать любой сигнал точными и эффективными свечными и ценовыми формациями.

Также важно никогда не забывать про правила мани-менеджмента и риск-менеджмента, так как именно благодаря им можно люблю стратегию сделать лучшей стратегий для бинарных опционов на 5 минут и на любые другие таймфреймы. Помимо этого, ММ и РМ позволяют не слить депозит при торговле.

И конечно же всегда стоит помнить о психологии торговли, и никогда не торговать за чужие средства или кредитные средства, чтобы избежать психологического давления.

Заключение

Все приведенные выше ТОП-5 точных стратегий для бинарных опционов на 5 минут являются лишь субъективной подборкой и перед началом торговли по ним их обязательно стоит протестировать на демо-счету, после чего начинать торговлю с малых сумм, чтобы удостовериться, что вы уверенно и точно понимаете правила стратегии.

Также очень важно торговать только через проверенных брокеров, найти которых можно у нас на сайте в рейтинге брокеров бинарных опционов.

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