Как читать график бинарных опционов

Торговля бинарными опционами привлекает многих, и это не удивительно, ведь тут можно получить действительно быструю прибыль за короткий срок. Но почему не у всех получается заработать на бинарных опционах? Ошибка заключается в непонимании сферы данного бизнеса, ведь прежде, чем начинать торговать бинарными опционами, требуется изучить основы, научиться проводить технический анализ, а уже потом заключать сделки. Большая часть трейдеров же делает все наоборот.

Основы для анализа графиков бинарных опционов

Из-за того, что новички в трейдинге не умеют «читать» графики, 90% трейдеров, а может даже и больше теряют деньги. Чтобы избегать таких ошибок, всегда нужно понимать, чем вы собираетесь заниматься, и трейдинг не исключение. Изучив основы, вы уже сможете выйти на более продвинутый уровень, что и будет отличать вас от новичка.

Глядя на ценовой график, многие считают, что невозможно предсказать, куда пойдет цена в определенный момент времени и рынок полон хаотичных движений, но на самом деле это не так. На формирование цен имеет влияние ряд факторов:

внутренняя и внешняя экономика стран;

политические факторы;

форс-мажорные ситуации (землетрясения, наводнения, теракты, войны).

Но не смотря на вышеперечисленные факторы, двигают цену именно трейдеры, которые и являются главным звеном между ценообразованием. Соотношение продавцов и покупателей формирует стоимость товаров, валютных пар, криптовалют. Действия людей по всему миру цикличны, и большинство трейдеров ведут себя очень похожим образом, подчиняясь таким эмоциям, как страх, жадность и надежда. Поэтому движение цен возможно предсказывать, если разобраться в процессах, влияющих на них.

Для технического анализа цен активов нужно использовать графики. Есть разные виды, которых более 10, но чаще всего брокеры предлагают следующие:

линия;

границы;

японские свечи;

бары.

Анализировать графики есть смысл только на японских свечах или барах. Другие типы графиков подойдут для других типов анализа, которые не имеют широкого распространения. Свечные графики считаются максимально информативными и позволяют анализировать рынок намного проще и быстрее. Да и для новичков свечи более понятны визуально.

Чтобы начать понимать, что происходит с определенным активом, нужно научится «читать графики». Начать стоит с того, что такое тренд и какие бывают типы трендов.

Типы трендов

Если научиться определять, какой сейчас тренд на определенном рынке, то вы получите возможность закрывать больше сделок в плюс.

Тренд – это движение цены в определенную сторону на протяжении длительного времени. Существует три типа тренда:

восходящий (бычий);

нисходящий (медвежий);

боковой (флэт).

Войти в сделку в самом начале тренда не так просто, потому что чаще рынок находится во флэте. В такие моменты лучше не совершать сделок, так как риск получить убыток возрастает. Большинство трейдеров «сливают» депозит, потому что пытаются заработать в любой ситуации и в любое время. Но такой подход крайне неправилен. Чтобы уменьшить риски, стоит придерживаться следующих правил:

Торговать во время американской и европейской торговых сессий.

Следить за экономическим календарем, чтобы не торговать во время выхода важных новостей.

Касательно торговых сессий, именно в это время происходят самые крупные и важные торговые операции во всем мире, поэтому не стоит пренебрегать этим фактом. А экономический календарь поможет избежать моментов повышенной волатильности, которая может привести к получению убытков.

Восходящий тренд

На изображении ниже показан восходящий тренд, где цена уверенно повышается на протяжении долгого времени:

Конечно, не может быть так, что цена будет расти бесконечно. На рынке всегда присутствуют коррекции и откаты, потому что в какой-то момент определённые трейдеры решают, что пора продавать или закрывать свои открытые позиции. Поэтому, если вы видите такой тип тренда, то можно пробовать искать возможности для открытия опциона Call.

Нисходящий тренд

Все тоже самое, что и с восходящим трендом, только наоборот – цена понижается:

Флэт

Флэт еще называют неопределенностью. Он формируется в том случае, когда и продавцов, и покупателей устраивает стоимость актива. В результате направленного движения в одну сторону нет. Как только цена вырвется из ценового коридора, можно с наибольшей вероятностью утверждать, что начался тренд:

Во время флэта лучше не совершать сделок, но если в этом есть необходимость, то лучше работать от границ коридора. Не забывайте, что самые большие прибыли делаются во время тренда, поэтому лучше ожидать именно его.

Развороты

Стоит немного упомянуть и о разворотах тренда:

Точных правил, как определить разворот, к сожалению, не существует, поэтому совершение сделок с целью поймать разворот несет большие риски. Но есть несколько примерных правил определения разворота:

Пинбар с длинным хвостом в конце движения.

Большая свеча в конце движения, после которой может быть несколько маленьких свечей в ту же сторону.

Флэт.

Не забывайте, что это лишь примерные правила, и они не дают гарантии поймать полноценный разворот тренда.

Гэпы

На линейном графике гэп не будет заметен, но на барах и свечах его можно увидеть без проблем. Гэп представляет собой разрыв между котировками или пустое пространство:

Обычно гэпы появляются после выходных на открытии рынков в понедельник. Почти всегда это происходит по причине какого-то фундаментального фактора. Но гэпы могут появляться и в любое другое время, сопровождаясь повышенной волатильность, например на новостях.

Существует стратегия торговли с помощью гэпов, но новичкам лучше не совершать никаких сделок в это время.

Повышенная волатильность

Чаще всего свечи имеют приблизительно одинаковый размер, но, если случаются всплески волатильности, одна свеча может пройти намного больше пунктов за тоже время. Часто можно наблюдать это на новостях.

В такие моменты лучше подождать и не открывать сделок даже опытным трейдерам, так как новости бывают очень непредсказуемыми.

Таймфреймы

При анализе цен важно выбирать правильный таймфрейм. Если вы используете определенную стратегию, то как правило в ней прописаны все нужны тайм фреймы:

Если вы любите короткие и быстрые сделки с экспирацией от 1 до 5 минут, то вам подойдет график М1 (1 минута) или М5 (5 минут). Такие таймфреймы подходят для скальпинга бинарных опционов.

Если же вам нравится более консервативная торговля с экспирацией от 30 минут и выше, тогда выбирайте графики от М30 (30 минут) и выше.

Заключение

Любой начинающий трейдер может легко начать «читать» графики бинарных опционов. Возможно, по началу будет сложно понять, где тренд, а где флэт, но со временем и с новым опытом вы научитесь сразу определять без каких-либо вспомогательных инструментов любые типы тренда.

Для обучения лучше всего использовать демо-счет, так как он спасет вас от лишних потерь и даст те же самые торговые условия. Если в перспективе обучения и тренировок вы сможете закрывать 75% сделок в плюс, можете смело переходить на реальный счет. Для выбора брокера можно использовать наш рейтинг брокеров бинарных опционов.

Учитесь и тренируйтесь, и вам обязательно улыбнется удача!

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