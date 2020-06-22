Стратегия АнтиМартингейл

За все время существования бинарных опционов было придумано множество торговых стратегий и систем, которые позволяют при довольно высоких рисках быстро увеличивать депозит. И одной из таких систем является Мартингейл.

Данная система позволяет увеличивать депозит за очень короткий срок, следуя одному простому правилу — удвоению торгового объема на каждой сделке. Но очевидным минусом такого подхода является высокая вероятность потери всего депозита во время серии убыточных сделок. Поэтому система Мартингейл была модифицирована в сторону уменьшения рисков и после корректировки правил торговли появился новый метод увеличения депозита – АнтиМартингейл.

Что из себя представляет АнтиМартингейл?

Система АнтиМартингейл, как и Мартингейл, была заимствована у любителей азартных игр и в итоге приобрела большую популярность среди трейдеров рынка Форекс и бинарных опционов.

Система АнтиМартингейл имеет еще одно название – Парлай. Но такое название чаще используется у англоязычных трейдеров.

Суть системы Парлай

Система Парлай, как уже говорилось ранее, была создана как замена системе Мартингейл, так как в Мартингейле необходимо после каждой убыточной сделки увеличивать торговый объем в 2 раза. Такой агрессивный мани-менеджмент в конечном итоге может привести в быстрой потере всего капитала, и чтобы как-то уменьшить риски во время торговли, некоторые трейдеры применяют АнтиМартингейл в бинарных опционах. При использовании АнтиМартингейла торговый объем увеличивается также в 2 раза, но не после каждой убыточной сделки, а после каждой прибыльной.

Несмотря на то, что при использовании АнтиМартингейла в бинарных опционах капитал наращивается медленнее, торговые риски при этом также уменьшаются и шансов сохранить торговый счет становится в разы больше.

Правила торговли по системе АнтиМартингейл

Первое, с чем необходимо определиться, это с торговым объемом, который будет использоваться во время торговли бинарными опционами. От размера сделки будет зависеть будущий заработок и убыток, поэтому сильно большой объем использовать не стоит. К примеру, у брокера Pocket Option минимальная сумма инвестиций в сделку составляет всего $1, чего будет вполне достаточно для начала.

После того, как трейдер определился с суммой, можно приступить к торговле. Для увеличения шансов на получение прибыли можно использовать как торговые стратегии для бинарных опционов, так и индикаторы. Также будет удобно использовать калькулятор АнтиМартингейла, чтобы рассчитать правильную сумму будущих сделок.

При совершении сделок необходимо следовать некоторым простым правилам, поэтому при получении прибыли необходимо, чтобы:

Следующая сделка совершалась с увеличенным вдвое торговым объемом и так до того момента, пока не будет получен убыток. К примеру, первая сделка с суммой в $1 принесла прибыль, тогда вторая сделка совершается уже с суммой $2 и после получения прибыли третья сделка будет совершаться уже с суммой в $4 и так далее.

При получении убытка необходимо, чтобы:

Следующая сделка совершалась с минимальным торговым объемом, пока не будет получена прибыль.

Примечание: хоть такой подход и не убирает риски из торговли бинарными опционами полностью, он позволяет их сократить и увеличить время жизни торгового счета.

Мани-менеджмент в торговле бинарными опционами с применением АнтиМартингейла

Так как серия прибыльных сделок может быть больше 4-5 подряд, торговый объем может стать большим, и одна убыточная сделка сведет на нет всю торговлю. Поэтому помимо использования минимальных сумм для торговли можно ограничить и количество увеличений объема после получения прибыли и для уменьшения рисков можно использовать не двойное увеличение суммы инвестиций, а добавление первоначальной суммы к каждой прибыльной сделке:

Первая сделка — $1. Вторая сделка — $1 + $1 = $2. Третья сделка — $1 + $1 + $1 = $3. Четвертая сделка — $1 + $1 + $1 + $1 = $4.

Примечание: стоит отметить, что если увеличивать размер сделки постоянно, то рано или поздно со 100% вероятностью это принесет большой убыток. Поэтому не стоит использовать серию из более, чем 3-4 увеличений.

Рекомендации для успешного применения АнтиМатрингейла в бинарных опционах

Для увеличения шансов на получение прибыли можно придерживаться некоторых советов, которые будут полезны в торговле по АнтиМартингейлу:

Торговать стоит только валютными парами, так как это самые универсальные инструменты для торговли бинарными опционами. Торговлю стоит вести с 8:00 утра до 18:00 вечера, так как в азиатскую торговую сессию волатильность очень низкая и большинство стратегий не будут работать правильно. Перед выходом новостей лучше воздержаться от совершения сделок. Для отслеживания новостей можно использовать экономический календарь. Выбирать стоит только опционы по валютным парам, которые дают от 75% прибыли на сделку. Экспирацию стоит использовать в зависимости от стиля торговли и торговой стратегии. Торговая стратегия, которая будет использоваться вместе с АнтиМартингейлом, должна быть очень точной и проверенной временем, так как если прибыльность по ней будет составлять всего 55-60%, то использовать систему АнтиМартингейла лучше не стоит.

Один из способов применения торговли по системе АнтиМартингейла в бинарных опционах с простейшей стратегией торговли

Одним из способов торговли по системе АнтиМартингейла является совершение сделок после сигнала на каждой последующей свече. Такой подход позволяет совершить большое количество сделок после одного трендового сигнала, а как известно, в тренде цена имеет свойство долгое время идти в одном направлении. И для примера можно рассмотреть торговлю бинарными опционами при помощи линий тренда.

После нахождения трендового участка нужно дождаться, когда цена дойдет до линии и после этого покупать опцион:

Так как в нашем примере тренд нисходящий, то покупать необходимо было бы опцион Put, и сделка принесла бы прибыль. С учетом инвестиций в $1 мы получили бы прибыль $0.75 (75%).

После этого мы увеличиваем наш торговый объем и теперь покупать опцион Put необходимо с суммой сделки, равной $2:

Но в данном случае был бы получен убыток в размере $2 и на следующей свече мы покупаем опцион снова с суммой в $1:

После получения прибыли мы снова покупаем опцион Put суммой в $2:

По этой сделке мы получили бы прибыль в размере $1.5.

Подведя итог, после совершения всех сделок мы могли бы получить прибыль в размере $2.25 и убыток в размере $2, что по итогу дало бы нам общую прибыль в размере $0.25. Конечно же 25 центов — это очень малая прибыль при торговле, но это были всего лишь примеры возможных сделок, чтобы показать, каким образом можно использовать систему АнтиМартингейла в бинарных опционах и при большем количестве сделок прибыль может быть намного больше.

Плюсы и минусы торговли по системе АнтиМартингейла

Есть некоторые плюсы и минусы данной системы, которые можно рассмотреть. Это даст понимание того, стоит ли использовать АнтиМартингейл в бинарных опционах.

К плюсам можно отнести:

Наличие более высоких шансов на сохранение депозита по сравнению с Мартингейлом.

Гибкий мани-менеджмент.

Простые правила применения.

Универсальность.

К минусам можно отнести:

Наличие рисков, больших, чем при классическом трейдинге бинарными опционами со строгим мани-менеджментом.

Более долгое увеличение депозита по сравнению с Мартингейлом.

Заключение

Как можно видеть, даже в «разгонных» системах можно попытаться снизить риски, при этом минимально жертвуя прибыльностью. Но не стоит забывать, что, используя такой подход, необходимо обязательно протестировать торговлю на демо-счету, чтобы оценить возможные риски и ситуации, и только после этого переходить на реальный счет. Проверенного брокера с наличием демо-счетов для тестирования и множеством других преимуществ можно найти в нашем рейтинге брокеров бинарных опционов. Желаем удачных тестов и торговли!

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