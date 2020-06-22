Стратегия АнтиМартингейл

За все время существования бинарных опционов было придумано множество торговых стратегий и систем, которые позволяют при довольно высоких рисках быстро увеличивать депозит. И одной из таких систем является Мартингейл.
Данная система позволяет увеличивать депозит за очень короткий срок, следуя одному простому правилу — удвоению торгового объема на каждой сделке. Но очевидным минусом такого подхода является высокая вероятность потери всего депозита во время серии убыточных сделок. Поэтому система Мартингейл была модифицирована в сторону уменьшения рисков и после корректировки правил торговли появился новый метод увеличения депозита – АнтиМартингейл.
Что из себя представляет АнтиМартингейл?
Система АнтиМартингейл, как и Мартингейл, была заимствована у любителей азартных игр и в итоге приобрела большую популярность среди трейдеров рынка Форекс и бинарных опционов.
Система АнтиМартингейл имеет еще одно название – Парлай. Но такое название чаще используется у англоязычных трейдеров.
Суть системы Парлай
Система Парлай, как уже говорилось ранее, была создана как замена системе Мартингейл, так как в Мартингейле необходимо после каждой убыточной сделки увеличивать торговый объем в 2 раза. Такой агрессивный мани-менеджмент в конечном итоге может привести в быстрой потере всего капитала, и чтобы как-то уменьшить риски во время торговли, некоторые трейдеры применяют АнтиМартингейл в бинарных опционах. При использовании АнтиМартингейла торговый объем увеличивается также в 2 раза, но не после каждой убыточной сделки, а после каждой прибыльной.
Несмотря на то, что при использовании АнтиМартингейла в бинарных опционах капитал наращивается медленнее, торговые риски при этом также уменьшаются и шансов сохранить торговый счет становится в разы больше.
Правила торговли по системе АнтиМартингейл
Первое, с чем необходимо определиться, это с торговым объемом, который будет использоваться во время торговли бинарными опционами. От размера сделки будет зависеть будущий заработок и убыток, поэтому сильно большой объем использовать не стоит. К примеру, у брокера Pocket Option минимальная сумма инвестиций в сделку составляет всего $1, чего будет вполне достаточно для начала.
После того, как трейдер определился с суммой, можно приступить к торговле. Для увеличения шансов на получение прибыли можно использовать как торговые стратегии для бинарных опционов, так и индикаторы. Также будет удобно использовать калькулятор АнтиМартингейла, чтобы рассчитать правильную сумму будущих сделок.
При совершении сделок необходимо следовать некоторым простым правилам, поэтому при получении прибыли необходимо, чтобы:
- Следующая сделка совершалась с увеличенным вдвое торговым объемом и так до того момента, пока не будет получен убыток. К примеру, первая сделка с суммой в $1 принесла прибыль, тогда вторая сделка совершается уже с суммой $2 и после получения прибыли третья сделка будет совершаться уже с суммой в $4 и так далее.
При получении убытка необходимо, чтобы:
- Следующая сделка совершалась с минимальным торговым объемом, пока не будет получена прибыль.
Примечание: хоть такой подход и не убирает риски из торговли бинарными опционами полностью, он позволяет их сократить и увеличить время жизни торгового счета.
Мани-менеджмент в торговле бинарными опционами с применением АнтиМартингейла
Так как серия прибыльных сделок может быть больше 4-5 подряд, торговый объем может стать большим, и одна убыточная сделка сведет на нет всю торговлю. Поэтому помимо использования минимальных сумм для торговли можно ограничить и количество увеличений объема после получения прибыли и для уменьшения рисков можно использовать не двойное увеличение суммы инвестиций, а добавление первоначальной суммы к каждой прибыльной сделке:
- Первая сделка — $1.
- Вторая сделка — $1 + $1 = $2.
- Третья сделка — $1 + $1 + $1 = $3.
- Четвертая сделка — $1 + $1 + $1 + $1 = $4.
Примечание: стоит отметить, что если увеличивать размер сделки постоянно, то рано или поздно со 100% вероятностью это принесет большой убыток. Поэтому не стоит использовать серию из более, чем 3-4 увеличений.
Рекомендации для успешного применения АнтиМатрингейла в бинарных опционах
Для увеличения шансов на получение прибыли можно придерживаться некоторых советов, которые будут полезны в торговле по АнтиМартингейлу:
- Торговать стоит только валютными парами, так как это самые универсальные инструменты для торговли бинарными опционами.
- Торговлю стоит вести с 8:00 утра до 18:00 вечера, так как в азиатскую торговую сессию волатильность очень низкая и большинство стратегий не будут работать правильно.
- Перед выходом новостей лучше воздержаться от совершения сделок. Для отслеживания новостей можно использовать экономический календарь.
- Выбирать стоит только опционы по валютным парам, которые дают от 75% прибыли на сделку.
- Экспирацию стоит использовать в зависимости от стиля торговли и торговой стратегии.
- Торговая стратегия, которая будет использоваться вместе с АнтиМартингейлом, должна быть очень точной и проверенной временем, так как если прибыльность по ней будет составлять всего 55-60%, то использовать систему АнтиМартингейла лучше не стоит.
Один из способов применения торговли по системе АнтиМартингейла в бинарных опционах с простейшей стратегией торговли
Одним из способов торговли по системе АнтиМартингейла является совершение сделок после сигнала на каждой последующей свече. Такой подход позволяет совершить большое количество сделок после одного трендового сигнала, а как известно, в тренде цена имеет свойство долгое время идти в одном направлении. И для примера можно рассмотреть торговлю бинарными опционами при помощи линий тренда.
После нахождения трендового участка нужно дождаться, когда цена дойдет до линии и после этого покупать опцион:
Так как в нашем примере тренд нисходящий, то покупать необходимо было бы опцион Put, и сделка принесла бы прибыль. С учетом инвестиций в $1 мы получили бы прибыль $0.75 (75%).
После этого мы увеличиваем наш торговый объем и теперь покупать опцион Put необходимо с суммой сделки, равной $2:
Но в данном случае был бы получен убыток в размере $2 и на следующей свече мы покупаем опцион снова с суммой в $1:
После получения прибыли мы снова покупаем опцион Put суммой в $2:
По этой сделке мы получили бы прибыль в размере $1.5.
Подведя итог, после совершения всех сделок мы могли бы получить прибыль в размере $2.25 и убыток в размере $2, что по итогу дало бы нам общую прибыль в размере $0.25. Конечно же 25 центов — это очень малая прибыль при торговле, но это были всего лишь примеры возможных сделок, чтобы показать, каким образом можно использовать систему АнтиМартингейла в бинарных опционах и при большем количестве сделок прибыль может быть намного больше.
Плюсы и минусы торговли по системе АнтиМартингейла
Есть некоторые плюсы и минусы данной системы, которые можно рассмотреть. Это даст понимание того, стоит ли использовать АнтиМартингейл в бинарных опционах.
К плюсам можно отнести:
- Наличие более высоких шансов на сохранение депозита по сравнению с Мартингейлом.
- Гибкий мани-менеджмент.
- Простые правила применения.
- Универсальность.
К минусам можно отнести:
- Наличие рисков, больших, чем при классическом трейдинге бинарными опционами со строгим мани-менеджментом.
- Более долгое увеличение депозита по сравнению с Мартингейлом.
Заключение
Как можно видеть, даже в «разгонных» системах можно попытаться снизить риски, при этом минимально жертвуя прибыльностью. Но не стоит забывать, что, используя такой подход, необходимо обязательно протестировать торговлю на демо-счету, чтобы оценить возможные риски и ситуации, и только после этого переходить на реальный счет. Проверенного брокера с наличием демо-счетов для тестирования и множеством других преимуществ можно найти в нашем рейтинге брокеров бинарных опционов. Желаем удачных тестов и торговли!
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