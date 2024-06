Todos los traders, incluso los que no tienen mucha experiencia, conocen bien la tesis sobre los beneficios de una tendencia. El eslogan: “La tendencia es tu amiga” se ha convertido no sólo en un axioma, sino en una guía práctica de acción para muchas generaciones de especuladores bursátiles. Y la estrategia de opciones binarias de Guppy se basa precisamente en este principio fundamental de seguir el precio.

Tan pronto como aparece la primera señal del inicio de un aumento o disminución del tipo de cambio según este sistema, el operador cierra una operación con opciones binarias Call o Put, dependiendo del tipo de señal recibida.

Al mismo tiempo, Guppy es muy simple y efectivo, genera señales bastante precisas e inequívocas, no se requiere adivinación ni interpretaciones individuales por parte del usuario. Todas las señales de esta estrategia son claras y no se vuelven a dibujar con el tiempo. Los principiantes definitivamente lo apreciarán. Los desarrolladores piden 87 dólares por esta estrategia, pero puedes descargarla de forma totalmente gratuita con fines de evaluación. Averigüemos si vale la pena el dinero o no.

Contenido:

Características de la estrategia de opciones binarias Guppy

Plataforma : MetaTrader 4 ;

MetaTrader 4 ; Instrumentos: pares de divisas , petróleo, metales, índices, criptomonedas ;

pares de divisas , petróleo, metales, índices, criptomonedas ; Plazo: M15;

M15; Tipos de opciones: Call / Put;

Call / Put; Indicadores: RainbowMMA_01.ex4, RainbowMMA_02.ex4, RainbowMMA_03.ex4, RainbowMMA_04.ex4, RainbowMMA_05.ex4, RainbowMMA_06.ex4, RainbowMMA_07.ex4, RainbowMMA_08.ex4, RainbowMMA_09.ex4, RainbowMMA_10.ex4, RainbowMMA_11.ex4;

RainbowMMA_01.ex4, RainbowMMA_02.ex4, RainbowMMA_03.ex4, RainbowMMA_04.ex4, RainbowMMA_05.ex4, RainbowMMA_06.ex4, RainbowMMA_07.ex4, RainbowMMA_08.ex4, RainbowMMA_09.ex4, RainbowMMA_10.ex4, RainbowMMA_11.ex4; Caducidad: 4 velas;

velas; Hora de negociación: 8-20 hora de Moscú;

8-20 hora de Moscú; Corredores recomendados: PocketOption , Quotex , Deriv .

Configurar una estrategia de opciones binarias Guppy

Los indicadores para el sistema Guppy se instalan de serie en el terminal MetaTrader 4. Para ello, debe agregarlos a la carpeta raíz del terminal seleccionando "Archivo" en MT4 y luego "Abrir directorio de datos". En el directorio que se abre, debe ir a la carpeta “MQL4” y luego a “Indicadores”, y luego arrastrar los archivos de indicadores allí. Las plantillas se instalan exactamente de la misma manera, pero se colocan en la carpeta "plantillas". Para obtener instrucciones más detalladas sobre la instalación de indicadores, vea nuestro video:

Revisión y configuración de indicadores de Guppy.

La estrategia de opciones binarias Guppy consta de 11 indicadores RainbowMMA, cada uno de los cuales representa 8 medias móviles de diferentes períodos. En este caso, todos los indicadores se combinan en grupos de dos y se pintan del mismo color. Por ejemplo, RainbowMMA_10 y RainbowMMA_11 se combinan en un grupo de medias móviles exponenciales doradas.

El sistema utiliza cinco grupos de medias móviles que reflejan la dirección de la tendencia en diferentes períodos de tiempo, desde el corto hasta el largo plazo. Al observarlos, un operador puede evaluar visualmente la dirección del tipo de cambio de un par de divisas o de cualquier otro activo durante un período de tiempo diferente.

El desarrollador del sistema comercial ha cerrado los parámetros del indicador, lo que parece bastante extraño, porque... Ante nosotros se encuentran las medias móviles exponenciales clásicas, calculadas en diferentes períodos de tiempo. No hay nada único en ellos. Todo lo que el usuario puede cambiar en la configuración es el color. Es posible que los indicadores del sistema se hayan cerrado para evitar romper la secuencia de medias móviles, lo que puede cambiar su lógica.

Este sistema es un desarrollo lógico del método de negociación de medias móviles múltiples (GMMA) inventado por el comerciante y escritor australiano Daryl Guppy. Su propósito es ayudar a los comerciantes a comprender mejor las tendencias del mercado. Al analizar cómo interactúan las medias móviles entre sí, el usuario comprende mejor la dirección y la fuerza de la tendencia que prevalece actualmente en el mercado.

La principal ventaja de las medias móviles múltiples es su capacidad para determinar con mayor claridad los cambios de tendencia que sus homólogas clásicas. Además, varios promedios filtran el ruido y hacen más comprensible la dinámica del tipo de cambio del activo analizado.

Guppy es una estrategia universal que se puede utilizar no sólo para opciones binarias, sino también para operar con acciones, metales, criptomonedas o el mercado Forex .

Los indicadores de este sistema ayudarán al comerciante a encontrar la respuesta a tres preguntas clave:

¿Cuál es la fuerza de la tendencia actual? Cómo determinar el final y la reversión de una tendencia de precios ; Cómo determinar el piso .

Intentemos abordar cada uno de ellos.

Cómo determinar la fuerza de una tendencia

La fuerza de la tendencia de precios dominante en un sistema de opciones binarias determinado se determina evaluando la relación entre las medias móviles a largo plazo (púrpura y gris) y las medias móviles a corto plazo (amarilla y azul).

En el momento de fuertes impulsos unidireccionales, las medias móviles “rápidas” de corto plazo se ubicarán a una distancia significativa de las “lentas” de largo plazo. Y cuanto mayor es la distancia entre los grupos, más fuertes son las fluctuaciones del tipo de cambio.

Cómo determinar un cambio de tendencia

Los indicadores del sistema comercial ayudan a determinar la inversión en la dirección del movimiento de precios en la intersección de grupos de corto y largo plazo y promedios móviles. Se produce una inversión de la tendencia de los precios de arriba a abajo cuando los promedios de corto plazo cruzan los promedios de largo plazo de arriba a abajo.

Hay una inversión especular de la dinámica de precios a la baja hacia una dinámica alcista. En este caso, un grupo de medias móviles de corto plazo cruza las medias móviles de largo plazo de abajo hacia arriba.

Cómo determinar un piso

Un mercado lateral es un verdadero dolor de cabeza para la mayoría de los traders. Teniendo en cuenta que el sistema descrito pertenece a la categoría de seguimiento de precios, una de las tareas prioritarias de su usuario es el filtrado plano (una situación en la que el precio de un activo no sube ni baja, sino que se encuentra en un rango limitado por soportes y resistencias). niveles).

Definir una situación no comercial es muy sencillo. En este caso, los grupos de medias móviles de corto y largo plazo se entrelazan entre sí, extendiéndose en una línea recta. Tan pronto como nos encontremos en tal situación, no se recomienda categóricamente realizar transacciones. Es necesario buscar otro instrumento financiero en el que no se altere el orden de las líneas. y existe suficiente distancia entre los diferentes grupos de medios.

Reglas comerciales para la estrategia de opciones binarias Guppy

La estrategia de opciones binarias Guppy es un sistema de tendencias. Para aumentar el porcentaje de operaciones rentables realizadas con esta estrategia, es necesario monitorear los signos de fortaleza de la tendencia, que discutimos en la sección anterior. Para mejorar la calidad del comercio, debe buscar puntos de entrada cuando el grupo de promedios amarillos se haya alejado a una distancia visualmente significativa de las líneas violetas.

La señal para abrir una posición es el cierre de la vela fuera de los promedios coloreados. Esta estrategia comercial ofrece dos tipos principales de señales: una reversión y una continuación del movimiento del precio. Puede utilizar ambos o uno de ellos, según los resultados del backtesting.

Negociar para la continuación de la tendencia

Para iniciar una operación en la dirección de la tendencia actual, debe esperar a que la vela se cierre por encima o por debajo del grupo de líneas amarillas (para identificar un retroceso) y luego ingresar a la operación cuando el precio vuelva a girar. la dirección del movimiento principal, y la última vela se cierra detrás de todas las líneas (debajo del indicador de medias móviles múltiples - Put, arriba - Call).

El gráfico anterior muestra la situación comercial en un mercado bajista. En un mercado alcista, todas las acciones se reflejan.

Comercio de reversión

Para ejecutar una transacción de reversión, debe esperar a que cambie la dirección comercial.

Para comprar Llamar

1. Un grupo de medias móviles amarillas cruzó a las demás de abajo hacia arriba.

2. La vela se cerró por encima de todas las líneas de colores.

3. Compre una opción Call en la apertura de la siguiente vela.

Vencimiento recomendado 4 velas, plazo M15.

Comprar Poner

1. Un grupo de medias móviles amarillas cruzó a las demás de arriba a abajo.

2. La vela se cerró debajo de todas las líneas de colores.

3. Compre una opción de venta en la apertura de la siguiente vela.

Abrir una llamada de opción binaria:

Aquí vemos un cambio de tendencia: un grupo de medias móviles amarillas cruzó las medias móviles moradas de abajo hacia arriba. Para comprar una opción de compra utilizando el método de reversión, debe esperar hasta que la vela anterior cierre por encima de todas las líneas de colores del indicador. Al abrirse una nueva vela, abra una Convocatoria.

Abrir una opción binaria Put:

Aquí la tendencia alcista ha dado paso a una tendencia a la baja, que vemos debido a la intersección de todas las demás medias móviles de colores con las amarillas de arriba a abajo. Para comprar una opción de venta utilizando el método de reversión, debe esperar hasta que la vela anterior cierre por debajo de todas las líneas de colores. Al abrir una nueva vela, abra Put.

El período de caducidad recomendado es de 4 velas.

Conclusión

La estrategia de opciones binarias de Guppy es universal y multifacética. Es perfecto para principiantes, porque... Da señales muy precisas en caso de cambio de tendencia. Los desarrolladores se basaron en el conocido principio cambiario: si el precio de un activo se desvía de sus valores medios en un cierto número de puntos, existe una probabilidad muy alta de que el tipo de cambio continúe moviéndose en la misma dirección. . Por lo tanto, después de que la vela se cierre por encima o por debajo de las líneas del indicador, se puede esperar que el movimiento continúe en esta dirección. Y, como vemos en los ejemplos presentados anteriormente, este enfoque funciona. El precio de 87 dólares por señales de tan alta calidad está bastante justificado.

Una ventaja adicional de la estrategia es su aplicabilidad en el mercado Forex. En este caso, las transacciones deben realizarse en los mismos lugares que para las opciones binarias. La única diferencia es que los operadores del mercado de divisas deben encargarse de establecer una orden de parada protectora y obtener ganancias. Sin embargo, no importa en qué mercado opere, para no perder su depósito , antes de utilizar una nueva estrategia, asegúrese de probar sus resultados en una cuenta de demostración , utilizando todos los principios y enfoques de gestión de riesgos y gestión de dinero .

Descargue la estrategia de opciones binarias de Guppy

Descargar

Pruebe una cuenta demo

Ver también:

Mejor corredor de opciones binarias

Gráfico en vivo para opciones binarias

Cómo ganar dinero con opciones binarias

Qué hacer si el corredor no retira dinero