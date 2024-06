Quotex: una breve descripción del corredor de opciones binarias A pesar de que el corredor de opciones binarias Quotex es un corredor nuevo y joven, ya tiene muchas críticas. Muchos comerciantes ya le han prestado atención gracias a su plataforma comercial conveniente y funcional, transacciones instantáneas y retiro oportuno de ganancias. COTIZACIÓN DEL SITIO OFICIAL *Para ir al sitio desde Rusia, debes habilitar la VPN Opiniones de Quotex

El mercado de opciones en 2024 ya no es nuevo, pero sí muy dinámico, muchos corredores cesan sus actividades en Rusia, pero están surgiendo nuevos corredores prometedores que negocian opciones binarias , opciones digitales o contratos fijos. La plataforma de broker Quotex es una plataforma nueva y moderna para negociar todo tipo de opciones, dirigida a comerciantes de diferentes países, incluida Rusia.

Atención ! En esta revisión del corredor Quotex puede encontrar un código promocional secreto para cancelar una operación perdedora de $10, reembolso en efectivo y reembolso de fondos de la facturación, parecen un conjunto de símbolos como este WIR4SLG4WV , dichos códigos se actualizan periódicamente y cambian de posición. en el texto, sé el primero en buscarlo y activarlo. El código promocional de Quotex para el bono de depósito máximo al realizar la reposición se puede obtener aquí .

La plataforma Quotex está enfocada a trabajar con opciones, por lo tanto, para un comerciante novato, el sitio web quotex.io contiene mucha teoría preparatoria sobre qué son los derivados, se revela el significado de las opciones digitales y, en general, un curso breve para un comerciante joven. es dado. Esto le permite llegar al público objetivo más amplio posible.

Contenido:

Información técnica sobre el corredor.

Fecha de fundación 2020 Sitio web oficial y espejo. quotex.com, qxbroker.com, quotex.io, quotex-broker.com, quotex.market Ubicación legal de la sede Seychelles Principal campo de actividad opciones digitales y todas las funciones intermediarias asociadas con ellas. Cuenta demo de entrenamiento sí, hasta 10.000 unidades convencionales Período de vencimiento (vencimiento automático) de la transacción previo acuerdo con el corredor, que van desde 1 minuto hasta 4 horas Tipo de plataforma de comercio de software navegador y terminal de bolsa de diseño propio Diseño adaptativo la plataforma está adaptada para dispositivos móviles, tablets y ordenadores Fecha límite de retirada 1-5 días laborables Objeto de la subasta pares de divisas , materias primas, diversas criptomonedas y acciones Límite de reposición no disponible, se puede recargar desde 10 dólares americanos Localizaciones de plataformas Inglés, ruso, español, portugués, polaco, francés

SITIO WEB DEL CORREDOR QUOTEX.COM

10 razones para empezar a operar con Quotex

Al elegir un nuevo corredor para operar con opciones binarias, es muy importante no equivocarse con su elección de inmediato y elegir un corredor confiable ya con el primer depósito, mientras que el factor decisivo al elegir un corredor no siempre es la rapidez con la que retira dinero, si, por supuesto, lo retira. Después de todo, estamos hablando de cómo elegir un corredor confiable y no de cómo evitar caer en la trampa de un corredor fraudulento .

En nuestro caso, elegimos la plataforma de broker Quotex y este es el motivo:

No es necesario registrarse. Si es principiante o está buscando un nuevo corredor para operar con opciones binarias, entonces no debe dejar sus datos en todos los sitios seguidos, porque algunos sitios pueden ser fraudulentos y sus datos de registro pueden divulgarse. ¡Solo necesita registrarse y proporcionar sus datos reales cuando ya esté seguro de que el corredor no es un estafador! Por esta razón, en la plataforma del broker Quotex puedes familiarizarte con todas las funcionalidades sin necesidad de registrarte y solo entonces, si el broker te interesa con su funcionalidad, regístrate indicando tus datos reales. Para comenzar a operar sin registrarse, simplemente haga clic en el botón "Abrir cuenta demo" en la página principal del sitio:

Interfaz amigable. Un punto muy importante, especialmente para los traders novatos, es la comodidad de la plataforma del broker, donde es importante que todos los elementos y botones necesarios estén a mano y no sea necesario perder mucho tiempo buscándolos. En la plataforma del broker Quotex, la interfaz está implementada de la forma más cómoda posible y, para los traders experimentados, puede incluso parecerse a la interfaz de otros brokers, sólo que un poco más mejorada para un comercio aún más cómodo:

El bono de depósito no limita el retiro. Si usted es sólo un operador principiante y no ha comprendido todas las estrategias e indicadores de las opciones binarias, entonces no debería realizar grandes depósitos de inmediato. Pero, ¿qué hacer si una ganancia de 10 a 20 $ por 1 transacción exitosa no le conviene? Se le ofrecerá aceptar un bono de depósito para que pueda realizar apuestas por una cantidad mayor, pero el problema es que, a menudo, al aceptar dicho bono de depósito , limita su retiro de fondos hasta que haya calculado el bono 20-30. veces la cantidad, lo cual es para los comerciantes principiantes será casi imposible. En la plataforma Quotex todo es diferente, y si tomaste un bono de depósito, puedes retirar tu dinero en cualquier momento, ya que el bono no limita los retiros y puedes retirar todo el dinero en cualquier momento. El bono de depósito también será útil para los traders más experimentados que disponen de grandes sumas y suelen recurrir a la martingala . Dicho bono puede ayudar a acelerar su depósito y puede recibirlo en su primer depósito en su cuenta personal, o puede usar códigos promocionales especiales de Quotex para cada depósito, y cada código promocional aumentará su depósito en un 40%:

Altas probabilidades en las transacciones. Como sabes, en las opciones binarias la expectativa matemática no está de tu lado y necesitas realizar operaciones mucho más rentables que en Forex. Por ejemplo, si abre transacciones con un corredor cuyo porcentaje de pago es del 60%, entonces la expectativa matemática sobre las opciones binarias no está a su favor, porque si el pronóstico es correcto, recibirá solo el 60% de la ganancia. y si te equivocas perderás el importe total de la transacción. En este caso, la expectativa matemática será tal que una apuesta de 1 dólar le permitirá ganar 0,6 dólares. La probabilidad de ganar es del 50% (si confías sólo en la suerte). La expectativa matemática es: E[X] = x1p1 + x2p2 + … + xkpk = 0.5 * 0.6 + (-0.5)* 1 = -0.2, más la ley de los números grandes, que dice que algunas veces la suerte puede estar de tu lado , pero a la larga perderás. Por lo tanto, concluimos que no tiene sentido confiar en la suerte en las opciones binarias y que además de una estrategia que nos dará al menos el 70% de las operaciones rentables, necesitaremos probabilidades más altas para las operaciones, como en Quotex, donde pueden alcanzar el 95% según el acuerdo:

MetaTrader 4 no es necesario. Como usted sabe, todos los operadores suelen analizar los pares de divisas en plataformas de terceros como TradingView o, más a menudo, MetaTrader 4 . Con el corredor Quotex, si utiliza indicadores estándar y métodos de análisis de gráficos, todas estas herramientas están integradas en la plataforma y puede analizar los gráficos directamente en el sitio web del corredor:

Hay criptomonedas. En los últimos años, el tema de las criptomonedas se ha vuelto cada vez más popular y ciertamente no deberías perder la oportunidad de operar con criptomonedas en opciones binarias, y el broker Quotex ofrece operaciones con las principales criptomonedas en su plataforma:

Análisis y análisis integrado de cada par comercial. En 2024, la plataforma Quotex ya cuenta con una cómoda herramienta de "información de pares", que muestra toda la información necesaria sobre el activo que se negocia e incluso muestra un parámetro como el "sentimiento del mercado". Este parámetro indica en qué dirección los operadores están abriendo actualmente más operaciones:

Cierre anticipado del trato. ¿Abriste un trato por accidente o te diste cuenta de que cometiste un error con tu pronóstico? No importa, en la plataforma del broker Quotex puedes cancelar este acuerdo tú mismo antes de que caduque, perdiendo solo una parte del monto:

Mercado con bonificaciones. El mercado en la plataforma del broker Quotex es una especie de bonificación adicional que le ayudará a aumentar la rentabilidad de sus operaciones. Podrá recibir reembolsos, cancelar operaciones no rentables e incluso recibir dinero en su saldo:

Retiro rápido de fondos. Quizás el punto más importante a la hora de elegir un bróker fiable es la rapidez con la que paga y si llega a pagar. El bróker Quotex paga incluso grandes cantidades en el menor tiempo posible y, si no ha recurrido al fraude, puede recibir el pago en tan solo unos minutos:

Y ahora sobre todos los puntos clave del broker QUOTEX con más detalle:

Licencias de corredor

Quotex abordó el tema de las licencias de manera muy responsable. La plataforma de negociación existe recientemente, desde 2020, pero en 2024 tiene una licencia del Centro de Mercados Financieros (TSRF RU 0395 AA V0161), que tiene una base legal completa para las actividades en Rusia. Dicha licencia es extremadamente importante dentro del marco legal ruso, y la ausencia de una licencia puede indicar que el corredor es un estafador y lo más probable es que no retire su dinero. El corredor tiene una licencia del Centro de Mercados Financieros, lo que demuestra que Quotex quiere operar exclusivamente de forma legal en el territorio de la Federación Rusa.

Sitio web oficial del corredor Quotex.com y sitios clonados

Tenga en cuenta que el nombre del sitio web oficial del corredor de opciones binarias Quotex es quotex.com , pero en 2024 puede encontrar otras empresas en Internet con nombres de sitios muy similares, como por ejemplo:

quotex.eu;

quotexltd.com;

qxbroker.com;

quotex.io;

quotex-broker.com;

quotex.mercado;

mercado-qtx.com.

Por lo tanto, verifique siempre el nombre del sitio en la barra de direcciones y la presencia de una conexión https:

Además, el sitio web www.quotex.com en las consultas de búsqueda a menudo se confunde con un nombre de dominio como comillas, con diferentes zonas de dominio. Estos sitios no tienen nada que ver con el comercio de opciones binarias y solo contienen un conjunto de cotizaciones, como se desprende de la traducción al ruso (comillas = comillas). Por lo tanto, es poco probable que confunda la plataforma del corredor con dichos sitios, lo que no se puede decir de los sitios sustitutos o clones que toman un nombre similar en la zona de dominio que necesitan y crean una interfaz similar, después de lo cual pueden recibir sus datos personales y acceder. a su cuenta real a través de formularios de registro/autorización.

Cómo registrarse y comenzar a operar en la plataforma del corredor

El registro en la plataforma Quotex es muy sencillo. Debe ingresar su nombre de usuario y contraseña en el sitio web oficial, después de lo cual será redirigido inmediatamente a la plataforma de negociación, sin confirmaciones ni verificaciones adicionales. También es posible abrir una cuenta demo y probar el corredor Quotex sin necesidad de registrarse. Puede confirmar su correo electrónico y pasar por la verificación más tarde si todo va bien en la plataforma. Para abrir una cuenta demo sin registrarse en Quotex por 10,000 dólares virtuales, debe hacer clic en el botón “Abrir cuenta demo” en la página principal del sitio web oficial de Quotex io:

Además de registrarse por correo electrónico, existen otras tres formas de registrarse:

A través del perfil de Google;

Vía Facebook;

A través de VKontakte.

Esta integración es mucho más sencilla que la verificación en varias etapas. Al mismo tiempo, la práctica demuestra que Quotex es muy responsable en la protección de los perfiles de los comerciantes y no hemos encontrado ninguna crítica negativa sobre Quotex con respecto al pirateo de cuentas en la plataforma.

Plataforma de negociación de corredores de opciones binarias Quotex io

En la plataforma, el operador tiene acceso al gráfico principal y puede comenzar a realizar operaciones mediante la negociación de opciones. El diseño del gráfico de la plataforma Quotex es nuestro, aunque en muchos aspectos es similar a las ya conocidas plataformas de negociación de corredores de opciones binarias .

La plataforma del corredor utiliza los siguientes indicadores:

Cocodrilo (con representación de “mandíbulas”);

Bandas de Bollinger ;

Fractales;

Sobres;

Ichimoku Kinko Hyo ;

Canal Keltner ;

Media móvil ;

SAR parabólico ;

Zigzag;

y muchos otros.

Los indicadores se pueden activar uno a la vez o en grupos. Hay disponible una paleta de colores básica para cada indicador, de modo que el operador pueda personalizar la visualización de posiciones a su gusto.

También hay más de una docena de osciladores y herramientas de dibujo avanzadas 1T7LlHbFYw. Por lo tanto, en el gráfico Quotex puede obtener una posición tanto minimalista como más detallada de las cotizaciones del activo que está utilizando para operar.

Además, la plataforma de broker Quotex io en 2024 permite el uso de vencimientos para negociar opciones binarias de 60 segundos a 4 horas, que son adecuados tanto para los fanáticos de las opciones turbo como para los operadores a corto plazo que simplemente compran opciones durante el día:

Una buena adición al comercio es la presencia de órdenes pendientes. Puedes utilizar pedidos por tiempo o por precio. Las órdenes pendientes le permiten ampliar sus oportunidades comerciales y realizar transacciones cuando no puede estar cerca de la terminal.

Para usarlos, debe hacer clic en el interruptor "Transacción retrasada":

En el panel que se abre necesitas:

seleccione el tipo de pedido (por precio o por tiempo); ingrese el monto de la transacción; Haga clic en Arriba o Abajo.

Orden pendiente por precio Orden pendiente por tiempo

También es impresionante la lista de activos comerciales en la plataforma Quotex.io, y para operar puede utilizar pares de divisas, criptomonedas, materias primas, metales e índices de varios países y estados:

Las estadísticas de todas las transacciones se pueden ver inmediatamente en la plataforma en el panel derecho. Aparece información sobre todas las transacciones completadas, tanto en forma abreviada como ampliada:

Señales gratuitas para opciones binarias del corredor Quotex

Los operadores que recién comienzan su viaje en el comercio de opciones binarias pueden aprovechar las señales gratuitas del corredor Quotex io:

Las señales del corredor Quotex son completamente gratuitas y, a diferencia de muchos corredores, los resultados de las señales anteriores se guardan y, por lo tanto, puede estudiar las estadísticas del historial sin gastar su dinero en operaciones con una cuenta real y sin perder tiempo en operaciones con señales en una cuenta demo. cuenta para comprobarlos 9q8xD8neA4.

La desventaja de estas señales es que se publican para diferentes activos comerciales y si planea operar, por ejemplo, sólo con el par de divisas EUR/USD, tendrá que esperar mucho tiempo para recibir una nueva señal. Pero si no le importa qué activos negociar, las señales aparecerán con bastante frecuencia y, cuando haga clic en una señal, será redirigido inmediatamente al gráfico del activo deseado.

Además, para operar en la plataforma del corredor Quotex, puede utilizar nuestras señales en línea gratuitas .

Torneos de corredores de opciones binarias Quotex

Broker Quotex ofrece a todos sus operadores la oportunidad de obtener beneficios adicionales de las opciones binarias participando en torneos comerciales. La plataforma del corredor alberga actualmente tres tipos de torneos: diarios y dos semanales:

El torneo diario dura exactamente 24 horas y tiene un premio acumulado de 1.500 dólares. Para participar, debes pagar una tarifa de inscripción de $1, después de lo cual recibirás $100 en fondos del torneo. Todos los traders empiezan a operar en un torneo con las mismas condiciones. Durante el día podrás realizar un número ilimitado de transacciones y los ganadores serán los 5 traders con mayor saldo del torneo. Si pierde todo su depósito, entonces por $1 tendrá la oportunidad de recomprar, es decir, comprar más fondos del torneo y continuar participando en el torneo.

Hay dos tipos de torneos semanales, pero se diferencian entre sí sólo en los premios acumulados: $5 000 y $10 000.

Las principales diferencias entre los torneos semanales y los diarios:

El premio acumulado es de $5.000 y $10.000. La duración del torneo es de 1 semana laboral. Cuota de entrada – $10. El precio de recompra es de $10.

Por lo demás, el torneo semanal se desarrolla exactamente igual que el diario.

Las ganancias por los lugares de premios se dividen de la siguiente manera:

Mejores lugares Día Semanal ($5000) Semanal ($10,000) 1 $1500 $1500 $3000 2 $1200 $1200 $2400 3 $1000 $1000 $2000 4 $800 $800 $1600 5 $500 $500 $1000

Bonos de corredor de opciones binarias de Quotex

El corredor Quotex tiene varios bonos disponibles en 2024, que pueden recibir tanto los nuevos clientes de la empresa como aquellos que ya tienen una cuenta comercial. Para los nuevos operadores, el corredor Quotex brinda la oportunidad de recibir un bono de bienvenida de hasta el 30% del depósito; también puede usar el código promocional Iz5hzmXFcl (si no funciona, puede solicitar uno nuevo en nuestro sitio web) para cancelar la primera operación perdedora de $10. Para recibir un bono de bienvenida del 30%, debe hacer clic en el banner ubicado en la parte superior de la plataforma comercial:

Los comerciantes que ya hayan utilizado dicho bono pueden utilizar códigos promocionales para el corredor Quotex , que otorgan tanto un bono de depósito regular de hasta el 100% como la cancelación de transacciones no rentables en Quotex.

Mercado de compras del broker Quotex io

Introducido a principios de 2021, el MERCADO del broker Quotex io se puede encontrar en su cuenta personal o acceder a él desde la plataforma de negociación:

Actualmente existen seis posiciones en el mercado:

Cancelar una operación perdedora. Usando este código promocional, puede cancelar cualquier transacción no rentable en Quotex por un monto que no exceda el límite del código promocional (los códigos promocionales pueden ser por diferentes montos); Devolución de dinero. Este código promocional le permite recibir reembolsos por cada transacción no rentable (el porcentaje de devolución también depende del código promocional); Bono de depósito. Código promocional estándar para recibir un bono por recargar su cuenta en Quotex; Porcentaje de facturación. Dicho código promocional también le permitirá recibir reembolsos, pero no por transacciones no rentables, sino por todas las transacciones; Bonificación de saldo. Un código promocional muy valioso, ya que le permite convertir los fondos de bonificación (que deben calcularse) inmediatamente en dinero real, después de lo cual se pueden retirar; Cancelar en “X” puntos. Le permite cancelar una operación perdedora con una diferencia en la cantidad de puntos (“X”) que otorga el código promocional.

Puedes averiguar dónde conseguir algunos de los códigos promocionales del mercado en nuestro vídeo:

Tipos y niveles de cuentas en el corredor de opciones binarias Quotex io

Cada operador puede abrir una cuenta con el bróker Quotex io en las siguientes monedas:

Euro; Libra británica; Bitcoin ; Real brasileño; rupia indonesia; Rupia india; tenge kazajo; Rublo ruso; Hryvnia ucraniana.

Una característica distintiva del corredor es que no es necesario seleccionar la moneda de la cuenta de inmediato. Puedes hacer esto directamente en la plataforma en cualquier momento, y si tenías, por ejemplo, dólares en tu cuenta, puedes cambiarlos instantáneamente al tipo de cambio del corredor sin ninguna comisión adicional. Para hacer esto, abra el menú ubicado en la esquina superior derecha y luego haga clic en el botón azul - "Cambiar":

Después de esto, puedes seleccionar una moneda en el menú de cambio y confirmar el cambio:

El corredor Quotex io también tiene niveles de cuenta que brindan diferentes beneficios. Actualmente hay tres niveles:

Estándar; PRO; VIP.

El primer nivel lo reciben todos los nuevos clientes de la empresa, pero el segundo y tercer nivel se pueden obtener recargando la cuenta con una determinada cantidad, y para el nivel PRO esta es una recarga de $1000, para el nivel VIP esto es una recarga de $5,000. Entre las ventajas:

La cuenta PRO aumenta el porcentaje base de rentabilidad en un 2% y permite recibir códigos promocionales del mercado en mailings; La cuenta VIP aumenta la rentabilidad en un 4% y también le brinda la oportunidad de recibir códigos promocionales del corredor en el futuro.

Reposición de cuenta, cuenta demo, retiro de dinero

El corredor está interesado en tener tantos comerciantes como sea posible en su plataforma, y ​​estos comerciantes comercian tanto como sea posible y, por supuesto, obtienen ganancias al realizar tantas transacciones en la plataforma como sea posible. Así es como el corredor planea obtener ganancias. Después de todo, las probabilidades del corredor no superan el 90%, lo que significa que ganará al menos el 10% de la diferencia en las transacciones de diferentes clientes.

Puedes recargar tu cuenta en 2024 directamente en el sitio web, con un clic en el botón correspondiente. Aparecerá un formulario con detalles, deberá seleccionar su billetera y también seleccionar la moneda. Antes de recargar su cuenta, le recomendamos que lea nuestro artículo "Las 10 mejores formas de recargar su cuenta con un corredor" .

Además, cuando repongas tu cuenta por primera vez, podrás recibir un bono de bienvenida del broker Quotex, que ascenderá hasta el 100% del depósito. Al activar el código promocional, no limitas el retiro de fondos fijos, la limitación y el procesamiento serán únicamente por el monto del bono.

Una cuenta demo funciona sin registro y, según numerosas reseñas sobre el corredor, es muy cómoda, ya que puedes comprobarlo todo tú mismo sin necesidad de proporcionar tus datos personales. Para operar se utiliza un gráfico actual real con indicadores en tiempo real. Un comerciante puede intentar realizar operaciones en tiempo real y evaluar sus capacidades comerciales. Se dan diez mil unidades convencionales por cuenta, lo cual es suficiente para practicar antes de realizar operaciones reales.

Las principales características de operar en una cuenta demo se pueden probar en pares de divisas. Hay varias docenas de ellos aquí. Al seleccionar cada par de divisas para una cuenta demo, su tendencia actual también se escribe en el selector de la derecha, lo cual es muy conveniente.

Retirar dinero también es extremadamente sencillo y, a pesar de algunas críticas sobre retrasos en los pagos desde la plataforma, el proceso no lleva mucho tiempo y está disponible en varias opciones: tarjetas bancarias, muchas opciones de billeteras electrónicas tanto para moneda fiduciaria como para criptomonedas, como así como otros sistemas de pago.

Al retirar fondos, con el fin de seguridad y protección de los fondos en la cuenta, Quotex puede solicitar la verificación del propietario, lo cual se realiza como parte de la lucha contra el fraude y la protección de los propios clientes. Quotex participa en un programa común de plataformas de corretaje para combatir el fraude cambiario.

La verificación en la plataforma Quotex es bastante estándar para todos los corredores de opciones binarias y consiste en proporcionar los datos de su pasaporte, la confirmación de su lugar de residencia (generalmente en forma de una factura de servicios públicos, con menos frecuencia solo una foto de su registro) y la verificación del método de pago (si recargó su cuenta con el corredor usando una tarjeta de cuenta bancaria, deberá enviar una foto de la misma, y ​​si a través de una billetera electrónica, tomar una captura de pantalla de la transferencia).

Tenga en cuenta que el primer retiro de dinero del sitio web Quotex.io solo es posible al mismo sistema de pago con el que se realizó el primer depósito. Es decir, si recarga su cuenta Quotex, por ejemplo, desde una billetera ADVcash, solo podrá retirar su primera ganancia a la misma billetera ADVcash; no podrá retirar su primer dinero de la plataforma del corredor; una tarjeta. Pero esta restricción se aplica sólo al primer retiro de dinero de la plataforma; los posteriores son posibles mediante cualquier sistema de pago.

Soporte para varias plataformas financieras.

Aquí hay suficientes tipos de billeteras; para un residente de los países de la CEI, hay muchas formas de retirar los fondos ganados:

Tarjetas bancarias Visa y Mastercard;

Skrill;

Qiwi;

Neteller;

Webmoney;

BTC;

Etereum y otros

Así como otros sistemas de pago.

Además de la verificación de Quotex, cada uno de los sistemas presentados también cuenta con sistemas de verificación internos. El retiro de fondos de Quotex se realiza utilizando los mismos métodos con los que podría recargar su billetera.

Apoyo técnico

Un comerciante ruso no debe preocuparse: el soporte técnico responde en ruso. Además, funciona exactamente en la zona horaria de Moscú. Esto es conveniente para el trabajo y para los comerciantes de Europa. Puede encontrar la respuesta a su pregunta, dejar comentarios sobre las actividades del corredor u obtener asistencia informativa rápida en un chat en línea o por correo. También puede ponerse en contacto con un consultor a través del sistema de tickets interno en el sitio web, donde encontrará preguntas frecuentes detalladas y detalladas, con respuestas a preguntas comunes.

El soporte técnico es rápido y totalmente consistente con el nivel general de gestión. Quotex emplea a muchas personas con diez años de experiencia, que aparentemente trabajaron anteriormente para otros corredores de opciones binarias, lo cual es mucho para los estándares del mercado de corretaje. Por lo tanto, incluso un principiante puede esperar una resolución rápida y profesional de los problemas más urgentes.

A algunos les puede resultar más conveniente recibir apoyo en las redes sociales. En las redes, por ejemplo, puede solicitar un código promocional o simplemente hacer una pregunta sobre el funcionamiento de la plataforma Quotex en su grupo VKontakte .

Aplicación móvil del corredor Quotex

Gracias a la aplicación móvil del corredor de opciones binarias Quotex para Android , puede operar en cualquier lugar. Su principal ventaja es su total similitud con el terminal web, por lo que cualquier operador que opere con el corredor Quotex puede descubrir fácilmente cómo realizar transacciones a través de la aplicación móvil Quotex.

En la aplicación móvil puede encontrar las mismas herramientas y activos comerciales, por lo que incluso desde un teléfono o tableta puede realizar análisis suficientes para realizar operaciones rentables. También en la aplicación hay:

Herramientas gráficas;

Indicadores;

Panel de negociación;

Cualquier marco de tiempo y tipo de gráfico;

Señales para opciones binarias;

Cuenta personal con estadísticas;

Mercado.

Además, en la aplicación puede registrar una nueva cuenta si es necesario, someterse a verificación, depositar y retirar fondos y hacer preguntas al soporte técnico.

DESCARGA LA APLICACIÓN DE COTIZACIÓN

Comentarios de clientes sobre el corredor

Los comerciantes en las reseñas elogian principalmente a Quotex como una plataforma confiable donde puede ganar dinero rápida y fácilmente desde el principio con un mínimo esfuerzo. Una interfaz fácil de usar, un buen soporte y la posibilidad de retirar rápidamente el dinero ganado: todo esto se nota en los comentarios y reseñas de los operadores que ya han probado a operar en Quotex.

Por supuesto, todavía no hay críticas negativas en la plataforma; el corredor está ganando reputación, lo que da motivos para no preocuparse por los pagos, al menos a corto plazo. Según las revisiones, muchos comerciantes están muy satisfechos con el registro rápido sin confirmaciones adicionales. Le recomendamos encarecidamente que siga las nuevas reseñas sobre el corredor y no sea perezoso en dejar las suyas directamente en los comentarios de este artículo.

Programa de afiliados de Quotex

Broker Quotex también tiene su propio programa de afiliados, que le permite ganar dinero invitando a nuevos clientes a la empresa, sin invertir fondos personales en el comercio.

Puedes ganar dinero utilizando el programa de afiliados de Quotex de tres maneras:

Sistema de reparto de ingresos; Rotación comercial de clientes. Ganancias de socios invitados

La primera opción le permite recibir del 50% al 80% de las ganancias del corredor, y la segunda opción le permite obtener ganancias de las transacciones del cliente invitado por un monto del 2% al 5% del monto de la transacción, independientemente del resultado de la transacción. La tercera opción le permite recibir ingresos pasivos, que dependerán únicamente de los socios que encuentren nuevos clientes para el corredor.

Para mejorar la atracción de clientes, proporcionan una gran cantidad de materiales promocionales y las ganancias se acumulan una vez a la semana y se pueden retirar a una tarjeta, billeteras electrónicas o criptomonedas. Al registrarse en el programa de afiliados de Quotex utilizando nuestro enlace, recibirá un mayor nivel de asociación desde el principio, dependiendo de su experiencia como afiliado. Puede encontrar más información sobre el programa de afiliados del corredor aquí .

Línea de fondo. ¿Deberías confiar en el corredor Quotex?

El corredor Quotex ya no es muy joven, lo que significa que está ganando activamente críticas reales y clientes para operar activamente en 2024. En base a esto, podemos decir que en un futuro próximo definitivamente vale la pena agregar el corredor a su lista de corredores confiables para operar con opciones binarias. La plataforma no es peor que las plataformas de corredores de opciones binarias ya conocidos, y las cotizaciones son bastante precisas.

Además, puede hacer sus preguntas sobre el corredor directamente en este artículo, así como dejar su reseña real o su deseo sobre el corredor.

El código promocional de Quotex para el bono de depósito máximo y la cancelación de una operación perdedora se puede obtener aquí .

ABRIR UNA CUENTA CON QUOTEX

*Para ir al sitio desde Rusia, debes habilitar la VPN

Ver también:

¿El sitio web Quotex.io no está disponible?

Estrategias para opciones binarias

¿Son las opciones binarias una estafa?

Bonos y códigos promocionales vigentes para 2024

Cómo elegir el corredor de opciones binarias adecuado

Opiniones de Quotex