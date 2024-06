Términos y definiciones

Compras en el sitio

El Cliente declara, confirma y garantiza que todos los fondos transferidos al sitio pertenecen exclusivamente al Cliente y están libres de gravámenes, impuestos, hipotecas o cualquier otra obligación. Además, los fondos transferidos al sitio por el Cliente de ninguna manera, directa o indirectamente, son ingresos obtenidos a través de acciones ilegales o el resultado de una actividad delictiva. El cliente confirma que todos los fondos transferidos al sitio son una contribución voluntaria al desarrollo y promoción del sitio. Los fondos se transfieren unilateralmente y no están sujetos a devolución.

El Cliente actúa en su propio nombre y no es representante o fiduciario de ningún tercero, a menos que pueda proporcionar documentos y/o poderes satisfactorios que le permitan actuar como representante y/o fiduciario de cualquier tercero.

Al firmar este Acuerdo, el Cliente confirma que es mayor de 18 años (para personas físicas) o tiene plena capacidad jurídica (para personas jurídicas). En este caso, el cliente se compromete a no transferir a terceros la información obtenida a través de este sitio. En casos de transferencia de información confidencial a terceros, la cuenta del cliente está sujeta a bloqueo inmediato.

El Cliente garantiza la autenticidad y validez de cualquier documento que proporcione a la Empresa.

El Cliente acepta recibir boletines informativos por correo electrónico con fines informativos, utilizar software desarrollado por terceros, incluidos los especificados anteriormente, navegadores que admitan protocolos de protección de datos compatibles con los protocolos utilizados por el sitio. Además, el Cliente acepta seguir el procedimiento para obtener acceso al sistema del sitio utilizando dichos protocolos.

La violación de los términos del acuerdo de usuario puede provocar el bloqueo total o parcial de la cuenta del cliente.

Confidencialidad y protección de la información personal

Reconocemos la importancia de la confidencialidad de la información.

Este documento describe qué información personal recibimos y recopilamos cuando utiliza este sitio. Esperamos que esta información le ayude a tomar decisiones informadas sobre la información personal que nos proporciona.

Facilitación de información por parte del Cliente:

Si simplemente navega por el sitio sin registrarse, su información no se publica en el sitio. Cuando comentas materiales en el sitio, publicas cada palabra de lo que escribiste y esta información se almacenará y se mostrará a otros visitantes del proyecto. Esto se aplica a artículos, consejos útiles, materiales, páginas personales de usuarios, comentarios, etc.

Al registrarse en el Sitio, el cliente proporciona la siguiente información: dirección de correo electrónico y número de teléfono. Además, el número de teléfono es opcional y el suscriptor puede rellenarlo con cualquier dato.

El Cliente, al indicar su información de contacto (nombre, número de teléfono de contacto, dirección de correo electrónico) en el sitio al registrarse, entiende que los datos que ingresa no son datos personales que identifican al Cliente en base a la cláusula 1 del artículo 8 del Ley Federal de 27 de julio de 2006 N 152-FZ según enmendada Ley Federal de 25 de julio de 2011 N 261-FZ, se proporcionan al Vendedor de forma voluntaria y en la medida necesaria y suficiente para que el Vendedor cumpla con sus obligaciones con el Cliente.

El Vendedor utiliza la información proporcionada para cumplir con sus obligaciones con el Cliente de conformidad con y sobre la base de la Ley Federal del 27 de julio de 2006 N 152-FZ según enmendada. Ley Federal de 25 de julio de 2011 N 261-FZ.

Divulgación de información recibida por el Vendedor:

El Vendedor se compromete a no revelar la información recibida del Cliente. No se considera una violación que el Vendedor proporcione información a agentes y terceros que actúan sobre la base de un acuerdo con el Vendedor para cumplir con las obligaciones con el Cliente.

No existe incumplimiento de la obligación de revelar información de acuerdo con los requisitos legales razonables y aplicables.

El Vendedor no es responsable de la información proporcionada por el Cliente en el Sitio en un formato de acceso público.



Boletines y mensajes informativos.

Al registrarse en el Sitio, el Cliente acepta recibir publicidad y correos informativos del Vendedor.

La configuración de los parámetros de correo (frecuencia de recepción, posibilidad de darse de baja de los correos, etc.) se encuentra en la sección "Cuenta personal", en el elemento "Cambiar perfil".

Los boletines se envían en forma de correo electrónico a la dirección especificada por el Cliente al registrarse en el sitio.

Cómo darse de baja:

Cada carta del boletín contiene un enlace para cancelar la suscripción.

Descargo de responsabilidad:

Toda la información contenida en el sitio tiene fines informativos únicamente y no es un llamado a la acción. No prometemos ganancias rápidas utilizando la información de nuestro sitio. Puede perder su dinero operando en los mercados financieros. El cliente debe tomar todas las decisiones de forma independiente. Además, cierta información puede modificarse y complementarse durante el funcionamiento del sitio; el cliente está obligado a controlar de forma independiente su actualización.