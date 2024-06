¿Qué son las opciones binarias en palabras simples?

La aparición de las opciones binarias como forma de ganar dinero en Internet ha provocado cierto miedo y escepticismo entre los traders. Esto se debe al hecho de que pocas personas entienden qué son las opciones binarias, cómo funciona este instrumento financiero y por qué se puede ganar dinero con él en Internet. Después de un tiempo, aparecieron comerciantes que pudieron comprender qué son las opciones binarias, qué son en palabras simples y cómo operar con éxito con ellas.

A continuación, en un lenguaje sencillo, veremos en detalle todo lo relacionado con las opciones binarias, cómo funcionan, qué son, por qué y cuándo fueron creadas.

Opciones binarias: ¿qué son?

En palabras simples, una opción binaria es un instrumento financiero que le permite realizar transacciones con activos comerciales con una determinada vida útil del contrato.

Para entender qué son las opciones binarias en términos simples y cómo funcionan, debes considerar un ejemplo simple. Esencialmente, este instrumento es un tipo de apuesta (que no debe confundirse con un casino), es decir, si un comerciante comprende que dentro de algún tiempo (digamos, 15 minutos) el precio de una acción, un par de divisas o una criptomoneda aumentará, entonces Puede comprar la opción correspondiente (Call o Put), que se cerrará automáticamente después del período especificado ( tiempo de vencimiento ). Imaginemos que un operador realizó un análisis y llegó a la conclusión de que el par de divisas EUR/GBP subirá en los próximos 15 minutos. Luego compra una opción para aumentar el CALL ("Más alto") con un vencimiento de 15 minutos, y si este par de divisas aumenta al menos 1 punto desde el momento en que se abre la transacción, el operador recibirá una ganancia de hasta el 95%. (dependiendo del corredor de opciones binarias ). Por lo tanto, en los casos en que el pronóstico de un comerciante o inversor es correcto, recibe una determinada ganancia por su apuesta. Si el precio después de comprar la opción se mueve en la dirección opuesta y, al vencimiento, cierra al menos 1 punto por debajo del precio de apertura de la opción binaria, entonces el operador pierde todo el dinero invertido en la transacción.

Si comparas opciones binarias y operaciones en cualquier otro mercado, la diferencia está en el tipo de transacciones. Al comprar una acción, por ejemplo, en la bolsa de valores, usted, como comerciante, gana dinero con la diferencia de tipos y, al mismo tiempo, puede mantener la operación durante cualquier período de tiempo. En el comercio de opciones binarias, cada operador está limitado por un tiempo de transacción fijo, pero el precio es casi irrelevante. Al comprar opciones binarias, algunos componentes de la transacción se conocen inmediatamente:

El beneficio futuro se conoce inmediatamente si el pronóstico se cumple; La pérdida futura se conoce inmediatamente si el pronóstico no se cumple; La hora de finalización de la transacción se conoce inmediatamente.

Gracias a esto, no es necesario establecer "take-profit" o "stop-loss", y tampoco siempre es necesario realizar un análisis largo, a menos que estemos hablando de plazos para opciones binarias desde diario y superior. .

A diferencia de las apuestas, por ejemplo, en eventos deportivos, las opciones binarias brindan la oportunidad de minimizar los riesgos y aumentar el número de transacciones rentables. Pero para ello es necesario comprender cómo funciona esta herramienta y estudiar las reglas de gestión del dinero y de riesgos .

Algunos comerciantes consideran el comercio de opciones binarias como un tipo de juego de casino, y algunos incluso creen que las opciones binarias son una estafa o un casino . Pero, en realidad, esta opinión es errónea y, a menudo, provoca pérdidas. El éxito de las transacciones con opciones binarias depende directamente de la gestión de riesgos, del capital y de la eficacia de la previsión, para cuya elaboración es necesario utilizar las herramientas de análisis técnico o análisis fundamental . Esto significa que para obtener ganancias operando con este instrumento, se requieren ciertos conocimientos y habilidades, ya que de lo contrario es imposible ganar dinero constantemente operando con opciones binarias .

Antecedentes históricos de las opciones binarias

Como dice la historia de la aparición de las opciones binarias , los primeros requisitos previos para la formación de este instrumento financiero aparecieron en la Antigua Grecia, cuyos marineros acordaban de antemano con los compradores los plazos de entrega y los precios de los bienes. Posteriormente, alrededor del siglo XVII, los europeos introdujeron una práctica similar. Pero el principal impulso que provocó el surgimiento de las opciones binarias lo dio la Bolsa Mercantil de Chicago, que comenzó a operar en los años 70 del siglo pasado. A partir de ese momento comenzó a tomar forma el mercado financiero en su forma moderna.

En última instancia, esto condujo al surgimiento de las opciones de intercambio, de las cuales surgieron las opciones binarias en 2008, una herramienta conveniente para el comercio que permite a los operadores ganar dinero incluso con un capital inicial mínimo. Además, hoy en día los corredores de opciones binarias suelen aumentar el tamaño de los depósitos de los operadores ofreciendo diversos bonos, obsequios o organizando torneos y competiciones. Todo esto y mucho más determinó la popularidad de este tipo de contratos digitales.

Sin embargo, debe comprender que esta herramienta no le permite dispersar su depósito en unos pocos días y con inversiones mínimas, ya que esto puede provocar la pérdida parcial o total del depósito .

Para que las opciones binarias generen ingresos constantemente, es importante aprender y utilizar un enfoque sistemático al elegir estrategias de opciones binarias confiables que tengan en cuenta los riesgos.

Opciones binarias, contratos digitales, contratos fijos: ¿cuál es la diferencia?

Las opciones binarias, después de su abrumadora popularidad en 2013-2018, han atraído el interés no solo de los operadores novatos, sino también de muchas autoridades reguladoras. Por lo tanto, en Estados Unidos hubo una dura lucha contra este tipo de instrumento financiero y el gobierno comenzó a intentar por todos los medios equiparar las opciones binarias con los juegos de azar (en particular, los casinos), prohibiendo así las actividades de muchas empresas de corretaje. Esto ha llevado al hecho de que muchos corredores de opciones binarias populares han sido prohibidos en Estados Unidos y solo los intercambios oficiales que están regulados por la SEC (Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU.) o al menos la CFTC pueden ofrecer transacciones con contratos digitales .

Algunos comerciantes de Rusia y los países de la CEI piensan que las opciones binarias podrían cerrarse en Rusia en 2023 , pero esto no sucederá, ya que no existe ninguna ley que prohíba la posibilidad de negociar estos contratos, ya que este tipo de instrumento financiero no se considera un juego. Además, todos los corredores de opciones binarias están registrados en zonas extraterritoriales, lo que dificulta aún más su control.

Independientemente de la legislación, todos los corredores europeos y algunos corredores de los países de la CEI y Rusia están reasegurados y cambian el nombre de sus instrumentos financieros de opciones binarias a contratos digitales, contratos fijos (contratos fijos) o operaciones de tiempo fijo, pero el principio de negociación sigue siendo el mismo. y el comerciante sigue siendo el mismo. Se propone predecir la dirección del movimiento de precios en un período de tiempo predeterminado.

Por ejemplo, el corredor de opciones binarias IQ Option, además de las opciones clásicas, ofrece operaciones con opciones FX y opciones digitales, el corredor Olymp Trade ha cambiado el nombre de todos sus instrumentos financieros relacionados con opciones a Operaciones de tiempo fijo y el corredor Alpari ofrece operaciones utilizando Arreglar contratos.

Ahora, entendiendo toda la situación relacionada con los corredores y la legislación de diferentes países, podemos decir con confianza que la diferencia entre opciones binarias, contratos digitales, contratos fijos y operaciones de tiempo fijo radica solo en su nombre, pero no en el principio de funcionamiento. .

Tipos de opciones binarias

Hay bastantes tipos diferentes de opciones binarias, pero los operadores utilizan con mayor frecuencia solo unas pocas de ellas. Los corredores también pueden ofrecer diferentes opciones para contratos digitales, por lo que antes de comenzar a operar con opciones binarias, debe comprender las características de cada tipo de opción. Al mismo tiempo, en la mayoría de las plataformas de negociación de opciones binarias, se negocian contratos Arriba/Abajo y Arriba/Abajo.

A partir de 2023 se pueden distinguir 16 tipos de opciones binarias :

Mayor menor. Este tipo de opciones es el más famoso y está absolutamente presente en cualquier corredor moderno. Lo veremos usando el ejemplo del corredor PocketOption. Su esencia se reduce a predecir el precio “Por encima” o “Por debajo” del precio en el momento de abrir la opción de compra. Para obtener ganancias, bastará con que el precio cambie incluso en 1 punto:

Subida/Caída. Este tipo de opción también se denomina opción de ejercicio y dicha opción también está disponible en Pocket Option. Su esencia se reduce a predecir si, al final del vencimiento, el precio será superior a una determinada barrera (precio objetivo) o inferior. Tenga en cuenta que usted mismo puede elegir el precio de ejercicio (barrera de precio), y el porcentaje de pagos por dicha opción dependerá de qué tan lejos esté el precio de ejercicio del precio de apertura de la transacción y el pago puede ser incluso superior al 100%. :

Termina adentro/Termina afuera. Para obtener ganancias con esta opción, es necesario predecir dónde estará el precio al final de la transacción, dentro o fuera de un cierto rango. Este tipo de opciones está disponible en la plataforma del bróker Alpari, pero vale la pena señalar que allí solo está disponible el tipo de opción – “Termina dentro”:

Spread de llamada / spread de venta . El principio de funcionamiento de las opciones de diferencial es similar a la opción anterior, pero aquí es necesario indicar si el precio al vencimiento será superior al nivel propuesto por el corredor o inferior. El beneficio puede ser hasta el 90%:

Opciones exprés. Este tipo de opciones se considera una de las más populares entre los traders novatos, ya que en muy poco tiempo le permite obtener un gran porcentaje de ganancias en una sola operación express. La esencia de las opciones express se reduce a seleccionar varios activos al mismo tiempo, después de lo cual es necesario indicar la dirección para cada uno y seleccionar el vencimiento. El beneficio total puede ser superior al 200%:

Nota: con el corredor Alpari puede seleccionar un máximo de 3 activos diferentes, pero las órdenes expresas del corredor Pocket Option no tienen ese límite y, en consecuencia, el beneficio puede ser superior al 700% por una transacción.

Opciones turbo. Las opciones turbo pueden funcionar de manera diferente dependiendo de las condiciones comerciales del corredor de opciones binarias elegido, pero una cosa permanece constante acerca de este tipo de opciones: son operaciones muy rápidas que no duran más de un minuto. Por ejemplo, en Alpari, las opciones turbo siempre tienen un vencimiento fijo de 5 ticks (un tick es el cambio mínimo en el precio de un activo), y el porcentaje de pago no supera el 60%, ya que de esta forma el broker se reasegura ofreciendo transacciones muy rápidas a sus comerciantes:

Nota: las opciones turbo del mismo corredor Pocket Option son diferentes de las opciones de Alpari y tienen un vencimiento de 30 o 60 segundos y el porcentaje de pago supera el 55%.

Tocar/Sin tocar. Estas opciones funcionan según el simple principio de tocar o no un precio determinado, que usted mismo puede establecer. Es decir, puede especificar un determinado nivel (moviéndolo en el gráfico por encima o por debajo del precio actual) y luego elegir si el precio tocará este nivel durante el vencimiento o no. Con el broker Deriv, estas opciones se pueden negociar con un vencimiento de 1 día o más, pero cuanto más cerca esté el nivel seleccionado del precio actual, mayor será el porcentaje de pago (si se selecciona “No afectará”, ya que la posibilidad de que el el precio alcanzará dentro de 24 horas a este nivel cercano es mucho mayor):

Coincidencia/Diferencia. Este tipo de opciones se puede considerar bastante complejo y definitivamente no es adecuado para principiantes, ya que el proceso de negociación se parecerá más a una adivinación en ausencia de experiencia. Al operar con este tipo de opciones binarias, debes indicar cuál será el último precio decimal (el primer dígito después del punto decimal) al vencimiento. Como resultado, elige un número del 1 al 10, después de lo cual puede seleccionar un vencimiento de 1 a 10 ticks (una transacción bastante rápida) e indicar si su pronóstico coincidirá con el precio real o, por el contrario, diferirá. . Tenga en cuenta que es muy difícil predecir el precio decimal en un período de tiempo tan corto, pero si el pronóstico coincide, puede obtener más del 800% de ganancia:

Incluso extraño. El principio de funcionamiento de este tipo de opción es similar al anterior, y también es necesario predecir la cotización después del punto decimal, pero solo es necesario elegir dos opciones: una cotización decimal par o impar. El vencimiento también se ofrece muy rápido y el porcentaje de pago es el mismo:

Más menos. El mismo principio se aplica a este tipo de opción, pero ahora debes indicar si el precio será mayor que tu pronóstico (un número del 1 al 10) o menor. Cuanto mayor sea el número al elegir la opción “Más”, mayor será el porcentaje de ganancia que podrás obtener, y lo mismo para la opción “Menos”, pero en sentido contrario. También se permite la caducidad de 1 a 5 ticks y el beneficio puede ser superior al 300%:

Permanecerá dentro/Saldrá. Este tipo de opciones binarias es muy similar a las opciones Inside/Out, pero la diferencia es que al seleccionar “Permanecer dentro”, solo se obtendrá ganancia si el precio al final del vencimiento (mínimo 1 día) se mantiene dentro del rango seleccionado. y no tocará ninguno de los límites. En el caso de la opción "Will Go Beyond", se obtendrán ganancias si el precio finalmente supera el rango en cualquiera de los lados o al menos toca uno de los límites:

Restablecer llamada / restablecer venta . Este tipo de opciones también puede considerarse compleja, ya que requiere predecir si el precio después de un período de tiempo seleccionado será mayor o menor que el precio de entrada de la operación después de que se reinicie el tiempo. Es decir, si se selecciona la opción Reset Call y el vencimiento es de 1 minuto, y el precio al momento de comprar la opción es 1.2020, luego de 30 segundos (la mitad del vencimiento) se fijará un nuevo precio (ya que la cotización estará en movimiento), y para obtener ganancias es necesario que al final del vencimiento en 1 minuto, el precio sea estrictamente superior al precio que se fijó 30 segundos después de comprar la opción. Las opciones de reinicio funcionan exactamente de la misma manera, pero el precio final debe ser estrictamente más bajo que el precio después de la mitad del vencimiento:

Tick ​​alto/tick bajo. Este tipo de opciones siempre tiene un vencimiento fijo de 5 ticks, y su esencia se reduce a predecir cuál de los 5 ticks será el mayor o el menor. Por ejemplo, puede indicar que el primero de cinco ticks será el más alto y luego, al elegir comprar la opción "High Tick", se obtendrán ganancias si el primer tick es el más alto y, en consecuencia, también puede seleccionar "Low Tick". ”, y luego, para obtener ganancias, el tick seleccionado debe ser el más bajo. El beneficio de estas opciones puede superar el 200%:

Sólo arriba/Solo abajo. En este tipo de opciones, todo es simple y debe predecir si el número posterior de ticks que seleccione solo aumentará o disminuirá. Puedes especificar un mínimo de 2 ticks y un máximo de 5, y cuantos más ticks, mayor será el pago, que en total puede alcanzar el 3000%:

Máximo-Cierre/Mínimo-Cierre/Máximo-Mínimo. Uno de los tipos de opciones binarias más complejos, ya que la ganancia en este caso se calcula a partir del precio máximo, mínimo y de cierre, o de la diferencia entre el precio máximo y mínimo. El vencimiento mínimo se permite en 1 minuto, y el multiplicador mínimo es de $1, y como resultado, si tomamos, por ejemplo, la opción "Cierre máximo", entonces la ganancia se recibirá si el precio sube y será igual a la diferencia entre el precio máximo y el precio de cierre durante el período de vencimiento, multiplicado por 1 (multiplicador seleccionado). El costo de la pérdida potencial se calcula de la misma manera y se recibirá si el precio baja. Los otros dos tipos de opciones funcionan exactamente de la misma manera:

Asiático. Este último tipo de opciones funciona según un principio que recuerda a las opciones Reset, pero en este caso se obtendrán beneficios si, al comprar la “Asian Binary Option Up”, el precio al final del vencimiento aumenta y, como resultado, será estrictamente superior al valor promedio general de las cotizaciones durante el período de vencimiento. Las “opciones asiáticas hacia abajo” funcionan exactamente de la misma manera, pero el precio debe estar dirigido hacia abajo. El vencimiento mínimo es de 5 ticks y la rentabilidad puede llegar hasta el 96%:

Tenga en cuenta que no todos los tipos de opciones enumeradas anteriormente se pueden encontrar en todos los corredores, y algunas de las opciones, por ejemplo, en el mismo corredor Deriv, están disponibles solo en índices sintéticos que no son activos negociados en bolsa.

Los tipos de opciones más populares son:

Mayor menor; Subir/Bajar (opciones de ataque); Opciones exprés; Opciones turbo.

También es importante tener en cuenta que para los principiantes generalmente es mejor abstenerse de utilizar cualquier tipo de opciones que no sean “Mayor/Bajo”, ya que son las más fáciles de aprender y predecir.

También cabe destacar este tipo de órdenes, como las transacciones pendientes, que están disponibles en el broker de opciones binarias Pocket Option. Estas órdenes se pueden utilizar con el tipo clásico de opciones “Mayor/Bajo” y, gracias a las transacciones pendientes, puedes abrir órdenes que funcionarán en el futuro a un precio determinado o en un momento determinado. Este enfoque es conveniente cuando se negocia con noticias o cuando no está allí, pero necesita abrir un trato.

Características del comercio de opciones binarias en palabras simples.

La negociación de opciones binarias se realiza en plataformas comerciales especiales, cuyo tipo se selecciona teniendo en cuenta las condiciones comerciales del corredor. Los comerciantes abren transacciones para comprar opciones binarias a través de la plataforma en línea de su corredor. Los pares de divisas o acciones de empresas extranjeras se utilizan a menudo como principal activo comercial. Además, algunos corredores brindan la oportunidad de celebrar contratos de opciones sobre criptomonedas, futuros, índices, materias primas y otros activos comerciales.

Hay tres características distintivas de las opciones binarias:

Comercio social; Negociar utilizando señales gratuitas en línea; Comercio OTC.

El trading social (o copy trading) implica colocar fondos bajo el control de otro u otros traders, y cuando realizan una operación, sucede lo mismo en su cuenta de trading, pero sin su participación. Es por eso que este método todavía se considera un ingreso relativamente pasivo, ya que no realiza ninguna transacción. Un ejemplo es el comercio social con el corredor Pocket Option :

Y este servicio también lo proporcionan los corredores Binarium y FiNMAX .

Las señales para operar con opciones binarias se pueden encontrar tanto en la mayoría de los corredores de opciones binarias como en nuestro sitio web en la sección - señales en línea gratuitas :

Estas señales permiten a los principiantes sentirse cómodos con el comercio de opciones binarias, y los operadores más experimentados pueden utilizarlas como señales adicionales o para ahorrar tiempo.

El comercio OTC , en pocas palabras, es el comercio cuando las sesiones de negociación están cerradas, así como los fines de semana, que incluyen no solo los sábados y domingos, sino también los días festivos:

Este tipo de comercio es posible gracias a los corredores que, utilizando algoritmos especializados, reproducen los movimientos del mercado lo más cerca posible de la realidad. Pero vale la pena señalar que las cotizaciones OTC no son cotizaciones de cambio y no tienen nada que ver con el mercado real. Por lo tanto, cuando opere los fines de semana, debe tener mucho cuidado, ya que a veces es casi imposible predecir los movimientos de los precios debido a algoritmos en los que nadie, excepto el corredor, puede influir.

Cómo operar con opciones binarias

Operar con opciones binarias no es fácil, pero tampoco difícil, y conociendo cómo funcionan los mercados, así como con práctica constante, puedes aprender cómo obtener ganancias de cualquier activo.

Es por eso que los principiantes definitivamente deberían comenzar a aprender a operar desde una cuenta demo , ya que esto les permite comprender cómo funcionan las opciones binarias y cómo se llevan a cabo las operaciones, y lo más importante, todas las transacciones se realizan con los mismos activos con los que operan los operadores reales y en este En este caso, no arriesgas absolutamente nada.

En la imagen a continuación puede ver que la cuenta demo proporciona $10,000 virtuales y, al mismo tiempo, puede realizar de manera segura incluso transacciones grandes con una cantidad de $1,000 sin temor a pérdidas:

Pero es importante tener en cuenta que no se debe abusar del comercio de grandes cantidades en una cuenta demo, ya que en este caso, cuando se cambia a una cuenta real con un depósito de, por ejemplo, $100, cualquier transacción, incluso las más rentables, parecerá insignificante, lo que probablemente conducirá a una violación de los riesgos y una sobreestimación del volumen de operaciones, lo que en última instancia conducirá a la pérdida del depósito.

Al operar en una cuenta demo, usted, como operador, necesitará tener algo en qué concentrarse. Para operar, puede utilizar varios métodos de negociación de opciones binarias , uno de los cuales es el comercio de estrategias de opciones binarias. Por supuesto, puede utilizar indicadores comerciales , pero las estrategias se consideran una forma más eficaz.

Hay una gran variedad de estrategias y sistemas comerciales, y será imposible mostrarlos todos, por lo que puede familiarizarse con algunas estrategias e indicadores probados en nuestros videos, y luego le daremos un ejemplo del comercio más famoso y simple. estrategia utilizando medias móviles :

TOP 5 mejores indicadores para opciones binarias TOP 5 mejores estrategias para opciones binarias

Volviendo a nuestra estrategia simple, las medias móviles (también conocidas como “medias móviles”) promedian y suavizan el precio, lo que permite en algunos casos recibir señales precisas e incluso niveles de precios desde los cuales el precio puede rebotar.

Las reglas de esta estrategia son muy sencillas, y para trabajar en ella puedes utilizar tanto terminales de broker de opciones binarias como el conocido terminal MetaTrader 4 . En la terminal, debe agregar dos promedios móviles simples al gráfico con un período de "12" (azul) y "33" (rojo). Las reglas de esta estrategia son simples y es necesario comprar una opción de compra ("Más alta") cuando la "media móvil" roja cruza la azul de abajo hacia arriba, y se compra una opción de venta ("Abajo") cuando la La “media móvil” roja cruza la azul de arriba a abajo:

Cómo elegir un corredor de opciones binarias

Un corredor es un intermediario (centro de negociación) que brinda acceso al mercado financiero. Estas empresas ofrecen condiciones cómodas para realizar transacciones, ofrecer activos, herramientas técnicas y de otro tipo y terminales comerciales. Los sitios web de los principales corredores contienen materiales educativos sobre opciones binarias. Varias empresas organizan seminarios y seminarios web.

Debido a la gran popularidad de los mercados financieros y de las opciones binarias, en particular, constantemente aparecen corredores fraudulentos en Internet. Pueden utilizar diferentes tipos de fraude y, para no caer en manos de delincuentes, a la hora de elegir una empresa para cooperar, es necesario guiarse por las siguientes reglas:

Haga una lista de las condiciones que sean cómodas para cooperar con un corredor y elija una empresa únicamente en función de que proporcione las mejores condiciones comerciales;

Consulte con el corredor las licencias y certificados emitidos por las autoridades reguladoras, ya que un corredor con licencia puede ser más prometedor y más seguro;

Estudie la plataforma de negociación que ofrece el corredor y, cuando estudie, asegúrese de intentar operar en una cuenta de demostración y también intente en la medida de lo posible estudiar la funcionalidad para comprender si el terminal funciona bien;

Comunicarse con el soporte y comprender cuán efectivo es y cuán rápido responde, ya que las respuestas rápidas y claras son importantes en el proceso comercial, especialmente cuando ocurren situaciones de fuerza mayor en el mercado;

Estudie el acuerdo de usuario del corredor que le interesa;

Evite las empresas que ofrecen grandes bonificaciones y la oportunidad de obtener grandes beneficios rápidamente (en cuestión de días o semanas);

Estudie las calificaciones de los corredores de opciones binarias.

Es igualmente importante estudiar las reseñas de comerciantes reales que anteriormente colaboraron con un corredor específico, del que hablaremos más adelante.

Opciones binarias: reseñas de personas reales

Muchas personas nuevas en el comercio, así como aquellos que ya tienen experiencia en el sector financiero pero que no han negociado contratos digitales, quieren estudiar las opiniones de la gente sobre opciones binarias, y este es el enfoque correcto del que siempre hablamos. Vale la pena señalar de inmediato que puede encontrar muchas reseñas sobre el comercio de opciones binarias con diferentes corredores en nuestro sitio web en la sección Calificación de corredores de opciones binarias . También puede encontrar reseñas reales sobre opciones binarias tanto de principiantes como de operadores experimentados.

Además, en Internet se pueden encontrar muchas reseñas sobre operadores de opciones binarias, ya que existen muchos servicios diseñados específicamente para el intercambio de opiniones y comentarios.

También es posible encontrar comentarios y reseñas sobre el comercio de opciones binarias en foros temáticos, donde encontramos cuatro reseñas con las que estamos completamente de acuerdo. En el primer post, el usuario dice que ganar dinero con BO puede ser sencillo y sin complicaciones, pero lo principal es estar preparado y elegir una estrategia o método de trading que te resulte completamente claro:

Otro comerciante, en su revisión del comercio de opciones binarias, dijo que dicho instrumento financiero no es adecuado para él personalmente debido a factores psicológicos asociados con el vencimiento, aunque no tiene problemas con el comercio en el mercado Forex:

Es importante señalar aquí que este también es un factor clave para obtener ganancias al utilizar contratos digitales, ya que no todos se adaptarán al estilo exacto utilizado en las opciones binarias. En este caso estamos hablando de vencimiento y del hecho de que en cualquier otro mercado una transacción puede cerrarse en cualquier momento y recibir una pérdida muy pequeña, cuando en BO esto no funciona.

Una revisión real ligeramente similar de las opciones binarias provino de otro usuario, quien también dijo que este comercio no es adecuado para todos, pero no por la psicología del comercio, sino porque será necesario estudiar muchos materiales, incluidos libros sobre Comercio y otra información teórica:

La última revisión sobre el comercio de opciones binarias dice que BO no es una estafa, pero sin desarrollo y capacitación constante no saldrá nada y aquellos que buscan una manera rápida de ganar dinero en este mercado solo perderán:

Basándonos en los resultados de las revisiones reales que hemos visto sobre las opciones binarias, podemos concluir que un requisito previo es el estudio del mercado y la práctica constante, y sólo entonces comerciar con dinero real.

Pros y contras de las opciones binarias

Antes de comenzar a operar con opciones binarias, debe comprender qué ventajas aporta este instrumento financiero y también qué desventajas puede presentar dicha negociación. Primero, veamos todas las ventajas de las opciones binarias:

Las pérdidas y ganancias se conocen de antemano. Una de las ventajas importantes de las opciones binarias es que al trabajar con este instrumento, los riesgos y la cantidad de ingresos/pérdidas potenciales se conocen incluso antes de abrir una transacción;

Una de las ventajas importantes de las opciones binarias es que al trabajar con este instrumento, los riesgos y la cantidad de ingresos/pérdidas potenciales se conocen incluso antes de abrir una transacción; El momento de la transacción se conoce de antemano. El comerciante establece de forma independiente el intervalo de tiempo después del cual la transacción se cierra automáticamente. Una excepción puede ser el cierre anticipado a petición del propio comerciante, pero no todos los corredores permiten cerrar la opción antes del vencimiento;

El comerciante establece de forma independiente el intervalo de tiempo después del cual la transacción se cierra automáticamente. Una excepción puede ser el cierre anticipado a petición del propio comerciante, pero no todos los corredores permiten cerrar la opción antes del vencimiento; Comercio 24 horas al día, 7 días a la semana. Debido a que se utilizan varios pares de divisas y criptomonedas como activos para las opciones binarias, se puede operar las 24 horas del día. Y gracias a las cotizaciones OTC, puedes operar no sólo las 24 horas del día, sino también los 7 días de la semana;

Debido a que se utilizan varios pares de divisas y criptomonedas como activos para las opciones binarias, se puede operar las 24 horas del día. Y gracias a las cotizaciones OTC, puedes operar no sólo las 24 horas del día, sino también los 7 días de la semana; Los ingresos dependen poco del precio. Por supuesto, el precio es importante en cualquier activo, pero a diferencia de otros mercados, en las opciones binarias el beneficio no depende del movimiento del precio y es suficiente para que el precio cambie sólo 1 punto;

Por supuesto, el precio es importante en cualquier activo, pero a diferencia de otros mercados, en las opciones binarias el beneficio no depende del movimiento del precio y es suficiente para que el precio cambie sólo 1 punto; Desarrollo de la disciplina. En el comercio clásico, un problema común para muchos comerciantes es cerrar las transacciones antes de tiempo, lo que resulta en ganancias escasas, pero las pérdidas a menudo se prolongan. En las opciones binarias, no es posible cerrar una operación en ningún momento y, por lo tanto, en cierto sentido, esto puede desarrollar la disciplina comercial, ya que después de comprar una opción solo queda esperar.

Ahora veamos las desventajas de las opciones binarias:

El momento de la transacción se conoce de antemano. Desafortunadamente, esta ventaja también es una desventaja, ya que no es tan fácil predecir el tiempo durante el cual el precio será mayor o menor que el precio inicial. En el caso, por ejemplo, del mercado Forex, después del análisis podemos concluir que el precio alcanzará un cierto nivel, y esto puede suceder en 1 día o en una semana, pero esto no será tan importante, ya que el principal Lo que pasa es que el precio ha llegado ahí. En el caso de las opciones binarias, este enfoque no funcionará y siempre es necesario tener en cuenta no sólo el precio, sino también el tiempo;

Desafortunadamente, esta ventaja también es una desventaja, ya que no es tan fácil predecir el tiempo durante el cual el precio será mayor o menor que el precio inicial. En el caso, por ejemplo, del mercado Forex, después del análisis podemos concluir que el precio alcanzará un cierto nivel, y esto puede suceder en 1 día o en una semana, pero esto no será tan importante, ya que el principal Lo que pasa es que el precio ha llegado ahí. En el caso de las opciones binarias, este enfoque no funcionará y siempre es necesario tener en cuenta no sólo el precio, sino también el tiempo; Las opciones binarias son un activo extrabursátil. Al operar con opciones binarias, no se compran activos cambiarios reales, como ocurre cuando se negocian acciones en la bolsa de valores. Por lo tanto, no debe utilizar grandes cantidades de dinero en el comercio, con la esperanza de comprar una participación en el negocio;

Al operar con opciones binarias, no se compran activos cambiarios reales, como ocurre cuando se negocian acciones en la bolsa de valores. Por lo tanto, no debe utilizar grandes cantidades de dinero en el comercio, con la esperanza de comprar una participación en el negocio; La pérdida por operación suele ser mayor que la ganancia. Las opciones binarias funcionan de tal manera que el beneficio por operación puede alcanzar el 95% dependiendo del activo comercial, mientras que en caso de pérdida, se perderá el 100% de la inversión en la operación. Esto hace que las opciones binarias sean difíciles para los principiantes, ya que es imperativo poder calcular los riesgos y administrar adecuadamente el dinero, y solo en este caso será posible recibir una ganancia estable.

Forex u opciones binarias: ¿qué elegir?

Tanto las opciones binarias como el mercado Forex utilizan los mismos activos comerciales, pero el principio comercial en sí es diferente. Por lo tanto, para decidir si elegir opciones binarias o Forex para operar, debe comprender qué es más importante para usted como comerciante: la posibilidad de transacciones más rápidas con ganancias, pérdidas y tiempo fijos, o ganancias y pérdidas casi ilimitadas. , pero al mismo tiempo tiempos de transacción más largos. Y aquí es necesario prestar atención al factor psicológico.

Lo más probable es que muchos digan que vale la pena elegir Forex, ya que existe la oportunidad de recibir ganancias ilimitadas, pero pocos prestarán atención al hecho de que tales transacciones a veces pueden durar días, semanas e incluso meses. Y por lo tanto, no todos los operadores podrán resistir psicológicamente las fluctuaciones de precios que pueden ocurrir después de realizar una transacción, mientras que en las opciones binarias todo lo que queda es esperar, lo que significa que no podrá perder ganancias si el pronóstico es correcto. En Forex, una transacción puede cerrarse antes de lo previsto y se perderá una buena ganancia, lo que suele ocurrirles a los principiantes y, a veces, incluso a los profesionales. Por lo tanto, si usted está dispuesto a "recortar" sus ganancias, entonces debe prestar atención a las opciones binarias.

Un ejemplo de esta situación del mercado puede servir como ejemplo más claro:

Como resultado, puede ver que durante una transacción Forex sería necesario esperar mucho más tiempo, y además el precio tendría que viajar mucho más lejos, y es importante tener en cuenta que el mismo par EUR/USD no puede pasar. 70 puntos tan rápido todos los días. Al mismo tiempo, tenga en cuenta que a pesar de que las opciones binarias en este sentido son muchas veces más convenientes y rentables, el precio teóricamente podría haber subido 2 veces más en el mismo tiempo, lo que significa que la ganancia habría sido 2 veces mayor con menores riesgos.

Por lo tanto, para decidir qué elegir: opciones binarias o Forex, es necesario comprender exactamente dónde se sentirá más cómodo operando.

Conclusión

En este artículo, intentamos explicar con el mayor detalle posible la cuestión de qué son las opciones binarias en palabras simples, para que cada principiante pueda entender si debería comenzar a operar con contratos digitales.

También al final de esta página puede probar el comercio de demostración en un widget especial para comprender cómo funcionan las opciones binarias.

Si aún tiene alguna pregunta, puede hacerla en los comentarios y le deseamos éxito en el comercio y grandes ganancias.

