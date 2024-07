Calificación de los mejores brokers de Forex y CFD en Rusia

Calificación de corredores de Forex y CFD, reseñas de operadores reales

La popularidad del mercado de divisas crece constantemente. En este sentido, el número de empresas que prestan servicios de intermediación aumenta constantemente. La captación de clientes se realiza a través de diversas promociones. A los nuevos operadores se les ofrecen bonificaciones por reponer su depósito. Para facilitar el procedimiento de elección de un corredor, se ha elaborado una calificación de corredores fiables. Le permite analizar empresas existentes y seleccionar las mejores. La calificación incluye no sólo a los brokers ForexCFD rusos, sino también a empresas de EE.UU., Gran Bretaña, Asia, etc. Los visitantes de nuestro sitio dejan sus reseñas, en base a las cuales se analizan las actividades de un DC o broker en particular.

La calificación de WinOptionSignals es una de las más populares. Para evaluar las empresas sólo se utilizan datos actuales. Los visitantes del sitio pueden votar por su corredor favorito. Este enfoque nos permite formar objetivamente las mejores empresas de corretaje. La calificación de las empresas le permite obtener información sobre cada corredor (métodos de depósito/retirada de fondos, condiciones comerciales, plataforma, etc.). Cada visitante del sitio tiene la oportunidad de votar. Además, aquí puede encontrar reseñas de expertos sobre el trabajo de un corredor en particular.

Para los principiantes, la solución óptima sería iniciar una cooperación con una de las empresas representadas en las primeras posiciones. El TOP incluye corredores con buena reputación que prestan sus servicios desde hace bastante tiempo. Valoran a cada uno de sus clientes. En la primera posición no hay “cocinas”. La presencia de un filtro le permite ordenar las empresas por plataforma, volumen mínimo de depósito y posición, tamaño del diferencial, etc.

Clasificación de corredores en 2024

Cada comerciante elige un corredor de manera diferente. Para algunos, el tamaño del diferencial es importante; para otros, la ausencia de deslizamiento es importante. Para los principiantes, un parámetro como el depósito mínimo es muy importante. Los traders profesionales prefieren los brokers ECN que ofrecen condiciones de trabajo favorables y una amplia gama de instrumentos comerciales. Para comodidad de los usuarios, la calificación proporciona una función de clasificación por categoría. Para cada categoría individual, se forma su propio TOP a partir de corredores recomendados para cooperar en 2024.

Revisión del corredor

Se proporciona una breve descripción para cada corredor presentado en la calificación. Los visitantes pueden obtener información sobre las sucursales existentes de la empresa, fecha de fundación, reguladores, plataformas comerciales utilizadas, monedas de las cuentas, métodos de depósito/retirada de fondos, etc. El sitio contiene información sobre todos los corredores, por lo que los visitantes ya no necesitan ir al sitio de cada uno de ellos. Después de comparar corredores, puede seguir el enlace al sitio web de la empresa que le guste y obtener más información sobre sus actividades y servicios prestados. El servicio le permite ahorrar mucho tiempo al elegir un corredor que satisfaga todas sus necesidades. La “lista negra” contiene empresas que levantan sospechas sobre su “limpieza”, honestidad y tuvieron críticas negativas en 2021 o 2022.

¿Quiénes son los corredores de Forex?

Los brokers de Forex son empresas que actúan como intermediarios en el mercado de divisas. Las peculiaridades de los cambios de divisas no permiten que los particulares participen en el comercio. Por este motivo, deben realizar todas sus transacciones a través de corredores autorizados o DC (centros de negociación). Las actividades de estas empresas están reguladas por varias organizaciones.

Existen dos modelos según los cuales trabajan todos los brokers:

"Cocina". Se trata de un CD cuyos beneficios se generan a partir de los depósitos de los clientes, pero no de los diferenciales. Cuando se negocia a través de "cocinas", las finanzas del comerciante no se transfieren al mercado interbancario. Todas las operaciones se desarrollan exclusivamente dentro de la propia empresa. Los corredores responsables y de buena reputación no realizan sus negocios de esta manera. A las “cocinas” no les gustan los comerciantes exitosos. Si una persona comienza a demostrar un comercio rentable, inmediatamente intenta sobrevivir, inventando todo tipo de excusas para ello. Los métodos pueden ser absolutamente cualquier cosa, desde sustituir cotizaciones hasta negarse a retirar el dinero ganado. Bancos y corredores. Estas empresas, a diferencia de los países en desarrollo, transfieren todas las transacciones de sus clientes al mercado interbancario. Para ello se utilizan proveedores de liquidez, que son grandes fondos de inversión o bancos. Al colaborar con un corredor, un comerciante recibe los siguientes beneficios: Alta velocidad de ejecución de órdenes. Sin recotizaciones. El deslizamiento puede traer no sólo pérdidas, sino también ganancias. Pequeña extensión. Anonimato de la identidad del comerciante. La presencia de un libro de pedidos, con la ayuda del cual cualquiera puede controlar sus pedidos y los de otras personas.

Cuanto más exitosamente opere el cliente, mejor para el corredor. Cuando un comerciante gana dinero, la empresa no pierde sus propios fondos, por lo que la retirada de dinero se realiza sin problemas. Las ganancias de un corredor están influenciadas por la cantidad de transacciones completadas, no por su éxito. La presencia de una licencia bancaria indica la alta confiabilidad del corredor. Estas empresas suelen tener requisitos más altos para el procedimiento de retiro y el depósito mínimo.

Funciones de las empresas de corretaje

El trabajo de un corredor es ayudar a sus clientes a aumentar sus depósitos.

Estas empresas también realizan otras funciones:

Actúan en el mercado Forex como cliente autorizado.

Proporcionar a los clientes información completa sobre transacciones financieras. Esto le permite reducir significativamente los riesgos. Los corredores están al tanto de todo lo que sucede actualmente en el mercado. Esto les permite identificar riesgos ocultos que un inversor novato podría no notar.

Mantener la documentación financiera de los comerciantes de acuerdo con los requisitos de la legislación internacional vigente.

Proporcionar a los clientes información sobre transacciones con valores de conformidad con la ley.

A petición del cliente, se evalúan las perspectivas de las transacciones.

Las características anteriores permiten a los corredores atraer cada vez a más comerciantes para que cooperen.

¿Quiénes son los corredores de CFD?

Los corredores de CFD de Forex están ampliando la gama de oportunidades para los operadores. Ofrecen una herramienta no estándar para ganar dinero: negociar contratos por diferencia (contratos CFD). Este tipo de contrato prevé la transferencia entre las partes de la transacción de la diferencia entre el precio actual y futuro de un activo, cuyo valor se determina al final de este contrato.

El comercio de CFD abre nuevas vías de obtención de beneficios. Las ganancias de los comerciantes se componen del aumento o la caída de los precios de un determinado activo (materias primas, acciones, etc.). En este caso, las operaciones se realizan únicamente con contratos. Los comerciantes no necesitan comprar activos.

El intercambio de CFD ofrece herramientas para el comercio a largo plazo. La negociación de contratos por diferencia se basa en los mismos principios a los que se adhieren los participantes de otras plataformas financieras. Es decir, puede utilizar las mismas estrategias tanto en el mercado de CFD como en Forex. Además, ambos intercambios ofrecen a los operadores utilizar el apalancamiento para aumentar las ganancias.

La diferencia es que después de cerrar una transacción en el mercado financiero tradicional, el comerciante recibe el activo adquirido. En el caso de un intercambio de CFD, el instrumento comercial es un contrato por diferencia.

La lista anterior de brokers que permiten operar con CFD contiene empresas que ofrecen operaciones principalmente a través de MetaTrader 4. Sin embargo, algunos de ellos brindan acceso a otras plataformas comerciales.

Ventajas del comercio de contratos por diferencias (CFD)

En comparación con los activos comerciales tradicionales, los contratos por diferencias tienen varias características. La cooperación con los corredores de CFD de la calificación es más atractiva, ya que en el marco de dicha negociación las transacciones se completan instantáneamente. Además, las ventajas de los CFD incluyen comisiones mínimas y la presencia de apalancamiento.

Una característica importante de trabajar con corredores de CFD es que le permiten operar con un pequeño depósito. Al mismo tiempo, las empresas no imponen restricciones sobre el número de transacciones realizadas.

Oportunidades de negociación de CFD

El intercambio de CFD permite a los operadores diversificar su capital de trabajo. Las operaciones en esta plataforma se realizan principalmente a través del terminal MetaTrader 4. Gracias a las características anteriores, la cooperación con los corredores de CFD puede generar buenos beneficios. Al mismo tiempo, se minimiza la influencia de factores negativos (retrasos, mal funcionamiento del terminal).

La calificación presentada de los corredores de Forex que ofrecen operaciones con contratos CFD incluye empresas que brindan acceso a este mercado a una amplia gama de operadores. Tanto los principiantes como los usuarios experimentados pueden ingresar al intercambio hoy.

Elegir un corredor confiable en 2024

Para evitar caer en una situación en la que el DC se niegue a pagar el dinero ganado, es necesario abordar la cuestión de la elección de un corredor con mucho cuidado. Para ello, puede utilizar nuestra calificación de empresas que prestan servicios de corretaje.

Al elegir un corredor, se deben tener en cuenta los siguientes matices:

Fecha de fundación.

¿Cuánto tiempo lleva la empresa teniendo éxito?

Direcciones de oficinas y sucursales.

Lugar de registro.

Licencias.

Organismos reguladores.

Posibilidad de contactar con la administración.

Condiciones comerciales.

Cada corredor individual ofrece a sus clientes sus propias condiciones comerciales, pero las más importantes son la velocidad de ejecución de las órdenes comerciales y el tamaño del diferencial. Primero debes concentrarte en estos parámetros. Solo aquellas empresas que prestan sus servicios utilizando tecnologías avanzadas pueden ofrecer una ejecución rápida de órdenes y un diferencial pequeño.

Según la “filosofía” comercial de un corredor en particular, un comerciante siempre puede elegir un intermediario adecuado para sí mismo. Por ejemplo, al operar posicionalmente, es mejor dar preferencia a un corredor que tenga muchos operadores activos y una facturación impresionante.

Los principiantes suelen esforzarse por abrir al menos una operación durante el día. Es mejor que estos comerciantes trabajen con corredores que ofrezcan comisiones bajas. Si la comisión es demasiado alta, es posible que la cooperación con dicho corredor no resulte rentable. Con un diferencial fijo, el corredor puede agregar intereses adicionales a las cotizaciones.

Elegir un corredor ECN

La peculiaridad de estas empresas es que sólo ofrecen cotizaciones reales de instrumentos comerciales sin ningún margen de beneficio. A menudo, la comisión al trabajar con un corredor de este tipo es de 20 a 25 dólares por cada millón de facturación comercial. El tamaño de la comisión disminuye a medida que aumenta la facturación. Estos corredores están interesados ​​en que sus clientes obtengan ganancias, lo que los hace obviamente preferibles a los países en desarrollo. Pero además de las ventajas de los brokers ECN, los traders también experimentan sus desventajas, expresadas en diferenciales ampliados, presencia de deslizamiento, etc. Esto se debe al hecho de que las condiciones de mercado de estas empresas son lo más cercanas posible a las reales. Esto es especialmente cierto en las siguientes situaciones:

Publicación de noticias económicas importantes.

Lunes por la noche en la apertura de una nueva semana comercial.

Viernes por la noche antes del cierre de operaciones.

Los brokers ECN son ideales para traders que negocian grandes volúmenes. Estas empresas ejecutan órdenes rápidamente y permiten negociar con costes mínimos. Se recomienda a los principiantes que comiencen su formación en esta difícil profesión en los países en desarrollo, ya que ofrecen condiciones comerciales menos estrictas.

Criterios para elegir un corredor adecuado

Al elegir un corredor de Forex en 2024, es necesario tener en cuenta una serie de criterios:

Fecha de fundación. Una larga presencia en el mercado de servicios de intermediación habla de la sostenibilidad y estabilidad de la empresa. Puede confiar en estos corredores. La mayoría de las veces tienen buena reputación y una gran cantidad de clientes habituales. Numero de sucursales. Al elegir un corredor, es necesario prestar atención a la presencia de sucursales de la empresa en diferentes partes del mundo. Si un corredor tiene una sola oficina, por ejemplo en Chipre, es una mala señal. Número de clientes. Este es un claro indicador del nivel de confianza en la empresa. Volumen de negocios comercial. Los corredores confiables siempre se sienten seguros en el mercado y reciben ingresos altos y constantes. Autoridades regulatorias. La regulación de las actividades de los corredores suele estar a cargo de organizaciones como KROUFR, FSA, NFA, etc. Es muy importante que un comerciante sepa que si surge una situación de conflicto, puede defender sus derechos ante una autoridad independiente. Reputación. Este parámetro es bastante difícil de estimar. La mayoría de las veces, esto se hace basándose en reseñas de clientes existentes. Cuantas más reseñas, mejor. Además, esto se aplica no sólo a los positivos, sino también a los negativos. Si un corredor sólo tiene críticas positivas, esto es alarmante. La falta de reseñas es evidencia de desinterés. Acuerdo del cliente. Antes de empezar a pujar, es una buena idea leer el contrato. Especifica todos los términos de cooperación, incluido el procedimiento para ejecutar órdenes. También es necesario familiarizarse con las regulaciones para las transacciones en el mercado de divisas. A menudo, el contrato especifica las razones por las que se pueden cancelar los resultados de los pedidos. Antes de comenzar a operar, sabrá por qué motivos es posible que no se le acrediten fondos por una transacción completada. Condiciones comerciales. Los siguientes puntos merecen especial atención: Número de instrumentos comerciales y medios técnicos para el análisis. Método de cálculo de las comisiones (spread o porcentaje de facturación). Si el diferencial es mucho menor que el de la competencia, entonces hay que tener cuidado. La fuente de información utilizada por el corredor para obtener cotizaciones. Es necesario entender quién es el proveedor de liquidez. Algunos corredores toman cotizaciones en el mercado interbancario, otros las forman ellos mismos. Probabilidad de deslizamiento al cerrar una posición. Necesitas saber cómo solucionar este problema. Contabilización de ajustes para abrir órdenes al crear una cuenta PAMM. Rápida ejecución garantizada de las órdenes. La presencia de un terminal y la comodidad de su interfaz. Disponibilidad de soporte técnico. Disponibilidad de una cuenta demo. Conexión estable con el servidor.

Responsabilidad y riesgos

La administración de recursos no es responsable del contenido de las revisiones y de las inexactitudes en los datos proporcionados. Todos los riesgos durante el proceso de negociación recaen enteramente sobre los hombros de los comerciantes. No somos responsables de las pérdidas o ganancias resultantes de las transacciones. La información se proporciona únicamente con fines informativos. Todo operador debe comprender que operar en el mercado Forex implica ciertos riesgos. Incluso el mejor corredor no puede garantizar la ausencia de situaciones de fuerza mayor durante el proceso de negociación.