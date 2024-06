Cómo registrarse en Binarium

Para comenzar a ganar dinero operando, debe elegir un corredor confiable. Ya sea un corredor de Forex o un corredor de opciones binarias , tendrá que realizar un registro aparentemente simple en su sitio web. En nuestro artículo, le explicaremos paso a paso cómo registrarse y abrir una nueva cuenta en la plataforma del broker Binarium correctamente y, lo más importante, sin errores.

Términos y condiciones para el registro con el broker Binarium

El acceso a transacciones comerciales a través de la plataforma Binarium está cerrado a personas que residan en las siguientes áreas:

EE.UU;

UE;

RPDC y varios otros estados.

Según las reglas generales de cooperación con Binarium, cada cliente sólo puede tener una cuenta. Es decir, un comerciante no puede crear varias cuentas personales a su nombre. Si pierde el acceso, deberá comunicarse con el soporte. Al crear varias cuentas, el corredor se reserva el derecho de bloquear todas las cuentas, prohibiendo el retiro de ganancias. En tal situación, también se recomienda ponerse en contacto con el servicio de soporte, donde se le pedirá que deje una cuenta para trabajar permanentemente.

Antes de registrarse en Binarium y transferir dinero, es importante leer el acuerdo de usuario. Esto ayudará a evitar problemas en el futuro.

Plataforma Binarium: registro

Broker Binarum ofrece servicios de corretaje desde 2012 y opera en Rusia y los países de la CEI. Para aprovechar las oportunidades que ofrece la empresa, debe registrarse en el sitio web oficial. Este procedimiento lleva un poco de tiempo, pero requiere el cumplimiento de una serie de matices. En particular, en el sitio web oficial de Binarium, el registro está disponible para todos los usuarios, pero sólo los adultos pueden abrir una cuenta y realizar operaciones comerciales.

Puede registrarse en el sitio web del corredor Binarium con unos pocos clics. Para hacer esto, abra la página principal y abra la pestaña del mismo nombre:

En la ventana que se abre, ingrese:

El correo electrónico al que se vinculará la cuenta. Contraseña segura. Divisa.

Al momento de registrarse con el broker Binarium, los clientes pueden abrir una cuenta en las siguientes monedas:

hryvnia ucraniana; Rublo ruso; Dólar estadounidense; Euro; tenge kazajo; Bitcoin ; Litecoin .

Se recomienda elegir la moneda que utiliza en la vida cotidiana. Es decir, será más conveniente para los comerciantes que viven en Rusia utilizar rublos, para Ucrania, grivnas, etc. Esto le ahorrará dinero al realizar la conversión. Sin embargo, esto no es obligatorio y puedes elegir cualquiera de las monedas si lo deseas.

Si tiene preguntas relacionadas tanto con el registro de Binarium como con los términos de cooperación, se recomienda que lea el acuerdo de usuario. Para obtener esta información, debe hacer clic en el enlace del mismo nombre ubicado en la parte inferior de la pantalla:

Después de completar el procedimiento, deberá hacer clic en el botón "Abrir una cuenta gratis" y confirmar el correo electrónico especificado haciendo clic en el enlace correspondiente de la carta.

Registro a través de redes sociales.

En la plataforma Binarium, el registro se puede acelerar utilizando una cuenta en una de las cuatro redes sociales:

Google+; Vkontakte; Compañeros de clase; Facebook.

Pero esta opción es adecuada para usuarios que tienen información confiable en su perfil. El sistema copia y pega automáticamente esta información en su cuenta personal en el sitio web del corredor.

En particular, es importante que el perfil de la red social indique correctamente:

NOMBRE COMPLETO;

Fecha de nacimiento;

Ciudad de residencia.

En caso de discrepancias entre los datos de la red social y los indicados en el pasaporte, la empresa se reserva el derecho de bloquear la cuenta. Es decir, los comerciantes no podrán retirar dinero del saldo si se repone.

Para registrar una cuenta con un corredor usando VK, debe hacer clic en el icono correspondiente ubicado en el lado derecho de la pantalla:

Si es necesario, deberás ingresar datos de la cuenta de esta red social. El sistema Binarium luego solicitará confirmación para utilizar su información personal. Luego de aceptar, el usuario accederá a su cuenta personal, a través de la cual podrá realizar todas las operaciones disponibles en la plataforma de corretaje.

Se utiliza un algoritmo similar para registrarse a través de Odnoklassniki:

Al realizar este trámite a través de Google+, es importante comprobar que has seleccionado la cuenta correcta. Mucha gente utiliza diferentes cuentas para trabajar con esta red social. Por lo tanto, para evitar errores y problemas en el futuro, el comerciante debe verificar que la información en el sitio web del corredor esté completa correctamente:

Para registrarse a través de Facebook, también debe permitir el acceso para utilizar la información proporcionada en la página de usuario.

Registro a través de la aplicación móvil

El comercio de opciones en la plataforma Binarium está disponible para los propietarios de teléfonos inteligentes Android. Pero los desarrolladores deberían presentar pronto una versión compatible con Apple iOS. La aplicación móvil Binarium no difiere en funcionalidad de la del navegador. Por lo tanto, puede registrarse con el broker Binarium a través de la aplicación siguiendo los pasos descritos anteriormente:

Inicie sesión en el sitio web oficial y revise su cuenta personal

Una vez completado el registro, se abre una página que proporciona información sobre:

próximos torneos;

promociones vigentes;

Bonos disponibles .

Para ir a su cuenta personal, debe hacer clic en el botón "Perfil" ubicado en la parte superior derecha de la pantalla:

La nueva ventana contiene varias pestañas con la configuración de la cuenta. El primero te permite cambiar datos personales y vincular cuentas adicionales de redes sociales. Esto se hace para simplificar el acceso a la plataforma comercial:

Para editar información personal, debe hacer clic en el botón "Cambiar".

En la sección de contactos puedes configurar:

número de teléfono;

la zona horaria en la que vive el comerciante;

dirección residencial.

La sección "Historial comercial" abre una lista de transacciones realizadas anteriormente, que se pueden cambiar estableciendo los intervalos de tiempo adecuados.

Las secciones restantes contienen:

materiales educativos ;

información sobre la empresa;

interfaz para reponer un depósito y más.

Para comenzar a operar con opciones binarias, simplemente haga clic en el botón del mismo nombre. Después de esto, se abrirá una plataforma comercial con dos tipos de cuentas, alternando entre ellas con un solo clic.

El terminal tiene funcionalidad avanzada. Los operadores tienen acceso a varios tipos de indicadores básicos ( estocástico , RSI , medias móviles y otros), herramientas para el análisis de gráficos (niveles de Fibonacci, etc.), 4 tipos de visualización del proceso de cambios de precios (barras, líneas, velas y zonas) y muchos marcos de tiempo (de 5 segundos a 12 horas).

Para adquirir sus primeras habilidades comerciales y practicar estrategias , Binarium le ofrece utilizar una cuenta de demostración gratuita. Entre las ventajas de este terminal, los clientes del corredor destacan la interfaz intuitiva y la conveniente ubicación de los controles principales. Si surgen problemas, puede hacer una pregunta en el servicio de soporte por chat, que resuelve rápidamente varios problemas.

Reposición de cuenta y retiro de fondos.

Las operaciones de depósito/retirada de dinero se realizan a través de una sección especial, que se puede abrir haciendo clic en el botón de la esquina superior derecha:

Una nueva ventana presenta todos los sistemas de pago soportados por la empresa de corretaje:

Cuando realiza su primer depósito de $50 o más, se acredita un 50% adicional en forma de bono, que solo se puede utilizar al realizar transacciones. El depósito suele tardar unos segundos. Pero no se pueden descartar retrasos provocados por las peculiaridades del sistema de pago elegido.

El retiro de ganancias se realiza en el mismo apartado. Para retirar ganancias, debe dejar una solicitud indicando el método de transferencia y el monto:

Binarium establece una serie de restricciones al retiro de ganancias, pero dependen del tipo de cuenta. Las siguientes restricciones se aplican a las cuentas iniciales:

Se le permite enviar una solicitud a la vez;

la cantidad mínima es de 300 rublos, la máxima es de 15 mil;

cada solicitud se procesa dentro de las 24 horas y solo de lunes a viernes de 9 a 18 horas;

Sólo los clientes verificados pueden retirar dinero.

El dinero se transfiere a la cuenta del sistema de pago que se utilizó para la reposición inicial del saldo. Debido a que cada solicitud se procesa manualmente, a veces este proceso demora dos días. Es posible que se produzcan retrasos en las transferencias debido a culpa del sistema de pago o del banco. Si surgen dificultades en tales circunstancias, se recomienda ponerse en contacto con el soporte.

Como ya se mencionó, para retirar fondos es necesario pasar por la verificación. El procedimiento no es obligatorio para negociar. Los clientes no verificados pueden recargar su saldo y realizar transacciones. Pero sin este procedimiento no será posible retirar dinero del depósito. Esta limitación se debe a los requisitos que los organismos reguladores imponen a las casas de bolsa.

Para la verificación debe proporcionar la siguiente información:

Nombre;

apellido;

fecha de nacimiento;

País de residencia;

número de teléfono.

Después de completar los campos especificados, se enviará un código a su teléfono para confirmar su número. A continuación, el corredor deberá enviar documentos de identificación. El corredor podrá solicitar él mismo estos documentos. Puede obtener más información sobre cómo hacer esto en nuestro artículo: “Verificación con el corredor Binarium” .

Conclusión

Como puede ver, el registro con el corredor Binarium lleva menos de cinco minutos. La empresa ofrece varias opciones para registrar una nueva cuenta. Después de la autorización, tendrá acceso a una plataforma de negociación con amplia funcionalidad, materiales educativos y otras herramientas que pueden resultar útiles en el comercio de opciones binarias.

Antes de abrir tu primera transacción, te recomendamos que leas el acuerdo de usuario, ya que una serie de operaciones se realizan sujetas a varias condiciones obligatorias.

