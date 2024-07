Capacitación en comercio de opciones binarias.

Hoy en día, la red está llena de una gran cantidad de materiales que enseñan el comercio de opciones binarias. Hay lecciones de mentores experimentados, literatura especial sobre comercio, lecciones prácticas en video e incluso cursos pagos. En general, es imposible enumerarlo todo.

De hecho, la rentabilidad de aprender opciones binarias (gratis o de pago, no importa) depende principalmente del propio principiante y de cuánto tiempo y esfuerzo dedica a dominar esta difícil profesión.

Consideremos en este material los matices más importantes del aprendizaje de opciones binarias desde cero.

Nivel de conocimiento: principiante

Qué son las opciones binarias y cómo funcionan, así como información general sobre este sector financiero.

Contenido del curso:

¿Qué son las opciones binarias ? ¿Quién inventó las opciones binarias ? ¿Son las opciones binarias una estafa? Pros y contras de las opciones binarias ; Opciones binarias reales ; Tipos de opciones binarias ; Impuestos en opciones binarias ; Opciones binarias y Forex: principales diferencias ; Tipos de fraude en opciones binarias ; Diccionario del comerciante .

Nivel de conocimiento: avanzado

Introducción a los conocimientos fundamentales para el comercio rentable de opciones binarias.

Contenido del curso:

Horarios de las sesiones de negociación ; Plazos en opciones binarias ; ¿Qué es la caducidad ? Gestión de riesgos ; Administración del dinero ; Psicología en el comercio ; ¿Por qué necesitas una cuenta demo ? Terminal MetaTrader 4 ; MetaTrader 4: instrucciones para principiantes ; Cómo instalar indicadores en el terminal MetaTrader 4 ; MetaTrader 4 en Mac OS ; Cómo negociar opciones binarias en MT4 ; Cómo utilizar la plataforma TradingView ; Gráfico en vivo para opciones binarias .

Nivel de conocimiento: profesional

Introducción a los principios generales para ganar dinero con opciones binarias, así como indicadores, estrategias y análisis técnico.

Parte 1: Principios básicos

Contenido del curso:

TOP 8 secretos para el comercio rentable de opciones binarias ; Cómo ganar dinero con opciones binarias ; Invertir en opciones binarias ; "Grial" en opciones binarias ; ¿Por qué muchos comerciantes “se van”? ¿Cómo “overclockear” un depósito? Patrones de opciones binarias ; Cómo elegir pares de divisas para operar ; Métodos de negociación de opciones binarias ; Negociación de opciones binarias a medio plazo ; Scalping con opciones binarias .

Parte 2: información técnica

Contenido del curso:

Análisis fundamental ; Análisis técnico ; Tendencia y tipos de tendencia, así como cómo operar con ella ; Tendencias bajistas y alcistas ; ¿Qué es plano ? Fases de tendencia ; Cómo operar en un gráfico limpio ; Análisis gráfico (formas, patrones) ; Análisis de velas japonesas ; Acción del precio ; Volúmenes en negociación ; Vídeos de formación sobre indicadores ; Indicadores de opciones binarias ; Estrategias para opciones binarias ; Cómo aplicar estrategias Forex a opciones binarias .

información adicional

Información que será útil para una mayor familiarización.

Regulación de opciones binarias

Contenido:

Tipos de licencias para corredores de opciones binarias ; Regulador TSROFR ; Regulador CySEC ; ¿Se pueden prohibir las opciones binarias en Rusia ?

Corredores de opciones binarias

Contenido:

información general

Contenido:

¿Qué son realmente las opciones binarias?

Esta es una herramienta comercial relativamente nueva, pero que está ganando popularidad rápidamente y que funciona según el principio de "todo o nada". En el comercio de opciones binarias, debe predecir correctamente el movimiento del precio de un par de divisas, acciones, criptomonedas , ETF u otro activo en el gráfico, y si la posición se cierra en territorio positivo, su ganancia será de hasta el 90% de lo invertido. cantidad. Si el pronóstico no se cumple, perderá todo lo que invirtió en el trato.

La razón principal por la que las opciones binarias son tan atractivas es que puede comenzar a operar con tan solo $5. Los corredores proporcionan una terminal comercial en la que el monto mínimo de transacción es de solo $1, y si gana, puede obtener entre el 50 y el 95%. En este caso, todo lo que necesita es predecir correctamente hacia dónde se moverá el precio (hacia arriba o hacia abajo). Para algunos traders, estas son condiciones muy interesantes para empezar a dominar el mercado financiero, especialmente si pueden realizar un curso de formación en opciones binarias.

A veces, en el trading se utiliza la palabra "adivinar" cuando se trata de precio, pero no refleja con precisión la esencia de la acción, ya que implica pura casualidad y suerte. Sin embargo, el trabajo del comerciante es hacer un pronóstico competente de la dirección del movimiento del precio, lo cual tiene un alto grado de probabilidad. En este caso, el número de posiciones cerradas con éxito será muy superior al 50%, lo que le permitirá obtener buenos beneficios. Esto es exactamente lo que puede aprender al realizar la capacitación en opciones binarias para principiantes de forma gratuita.

La cantidad de tiempo que tendrás que dedicar a aprender opciones binarias depende de las cualidades psicológicas de la persona, de su arduo trabajo y perseverancia. Vale la pena advertir de inmediato que no existen superindicadores ni estrategias ganadoras que proporcionen grandes ganancias en un par de horas sin ningún esfuerzo de su parte.

Formación: cómo empezar a operar con opciones binarias

Después de abrir una cuenta real, debe seleccionar cualquier activo, por ejemplo, un par de divisas, y adivinar en qué dirección irá el tipo de cambio y dónde estará después de un cierto intervalo de tiempo (vencimiento).

Si cree que el precio subirá, presione el botón Call, y si cree que el precio bajará, presione el botón Put.

Ejemplo: tomemos la plata como activo. Suponemos que en 5 minutos la tasa aumentará, por lo que compramos una opción por $100, es decir, presionamos el botón Llamar. Posible beneficio de la opción – 80%:

Si el precio resulta ser incluso ligeramente superior a los valores iniciales, recibiremos $180 de vuelta a la cuenta, es decir, nuestra inversión de $100 y $80 de ganancia. Si el pronóstico hubiera sido incorrecto, habríamos perdido 100 dólares.

Como resultado, en las opciones binarias puedes ganar un porcentaje increíble en unos minutos. Pero conviene entender que una rentabilidad tan buena va acompañada de un alto riesgo de perder toda la inversión. Por lo tanto, para tener tantas transacciones exitosas en opciones binarias como sea posible, la capacitación para principiantes es simplemente necesaria.

Lo que necesitas para aprender a operar con opciones.

El operador pasa la mayor parte de su tiempo observando el movimiento de las cotizaciones en el gráfico. No siempre es conveniente realizar análisis en las terminales comerciales de los corredores, por lo que para comenzar a aprender opciones binarias de forma gratuita, puede instalar una terminal separada (por ejemplo, MetaTrader 4) o utilizar un gráfico en vivo (por ejemplo, TradingView plataforma), en la que puede trabajar con indicadores y otros instrumentos técnicos y ver los movimientos de precios en diferentes períodos de tiempo.

Para cubrir todo de un vistazo, se recomienda abrir un gráfico de corretaje en un lado y un gráfico en vivo de terceros en el otro:

Para analizar el mercado de opciones binarias durante el entrenamiento, es mejor elegir un gráfico de velas. Es el más informativo y cómodo para la percepción visual. Una vela consta de un "cuerpo" y una "sombra" y muestra el movimiento del precio dentro del período de tiempo. El “cuerpo” muestra los niveles de apertura y cierre del precio, y las “sombras” muestran los máximos y mínimos alcanzados por las cotizaciones para el intervalo de tiempo correspondiente. Además, por el color de la vela se puede saber si el precio ha subido o bajado en comparación con el período anterior:

El mejor momento para operar con opciones binarias

La negociación en el mercado de opciones binarias está disponible las 24 horas del día de lunes a viernes, es decir, excepto los sábados y domingos. Y algunos corredores incluso realizan operaciones los 7 días de la semana utilizando cotizaciones especiales. Sin embargo, definitivamente no vale la pena abrir operaciones en ningún momento del día o de la noche. Hay períodos de mejores operaciones, y todo operador que haya sido capacitado en operaciones con opciones binarias intenta cumplirlos.

Para funcionar eficazmente, el mercado debe estar activo. La mayor actividad y el aumento de los volúmenes se producen cuando se cruzan las sesiones de negociación de las principales bolsas del mundo. Este es el momento más favorable para el comercio, lo que un principiante que está aprendiendo opciones binarias debe tener en cuenta.

Siempre se debe tener a mano información como los horarios de apertura y cierre de las bolsas mundiales. A continuación puede ver el calendario de sesiones de negociación:

Cuando dos bolsas mundiales están abiertas simultáneamente, la actividad de movimiento de precios aumenta drásticamente y aumenta la volatilidad. Esto es exactamente lo que se requiere para un trabajo exitoso. En un mercado tranquilo, abrir operaciones es más arriesgado, especialmente para aquellos que están empezando desde cero aprendiendo opciones binarias.

El período más favorable para el comercio es la hora de Moscú, ascendente:

De 3 a 9 horas (Australia + Japón); De 11 a 12 horas (Europa + Japón); De 16:00 a 19:00 (Europa + América).

La mayor reactivación se produce durante el funcionamiento de las bolsas de valores europeas y americanas. También debe estar preparado para los movimientos impulsivos del mercado cuando aparecen noticias económicas importantes, que puede seguir en el calendario económico . Todo esto quedará más claro después de completar el curso de formación en opciones binarias.

¿Qué días de la semana son preferibles para operar?

El lunes es el día en que el mercado despierta y poco a poco empieza a “oscilarse”. Es mejor no abrir operaciones temprano en la mañana.

Los martes y miércoles son días estupendos para aprender a operar con BO. En este momento, los indicadores funcionan bien y se puede realizar un análisis técnico bastante preciso.

El jueves también es un buen día para abrir posiciones.

El viernes después de las 19:00, si no has completado la formación en opciones binarias para principiantes, no deberías entrar al mercado. No siempre, pero periódicamente el mercado en este momento se vuelve muy volátil e impredecible antes del cierre de las operaciones semanales y, por lo tanto, son posibles impulsos bruscos en cualquier dirección.

¿Qué tiempo de vencimiento de la opción debo elegir?

El vencimiento es la fecha límite para que se cierre la operación cuando la opción se cierra automáticamente. Elegir el período de caducidad adecuado es muy importante para lograr un resultado positivo. Normalmente, los operadores abren opciones con duraciones que oscilan entre 30 segundos y 4 horas.

Al empezar a aprender opciones binarias, los principiantes suelen confundir “vencimiento” y “plazo”, aunque son dos conceptos completamente diferentes.

El marco temporal es un período de negociación, es decir, un período de tiempo que se utiliza para agrupar cotizaciones en un gráfico de precios. En otras palabras, este es el tiempo durante el cual se forma una vela en el gráfico.

El vencimiento es el intervalo de tiempo después del cual se cerrará la posición. En otras palabras, esta es la vida de la opción. Se selecciona en el momento de comprar la opción en la terminal del bróker. Uno de los componentes de una negociación exitosa es hacer coincidir el tiempo de vencimiento con el período de trabajo. Es decir, no debes abrir una opción de 30 segundos en un gráfico horario.

Tomemos como ejemplo un período de tiempo de 5 minutos: aquí se forma una vela en cinco minutos, lo que refleja el movimiento de las cotizaciones. Cuanto más corto sea el plazo, más difícil será predecir la dirección del precio. Un período de tiempo de 5 segundos sólo puede mostrar un movimiento caótico del mercado completamente impredecible:

Como parte de nuestra capacitación gratuita en opciones binarias, le diremos con más detalle qué períodos de tiempo son mejores para analizar el gráfico en diferentes momentos de vencimiento.

Pero inmediatamente vale la pena señalar la regla básica de un comerciante: abrir operaciones en la dirección de la tendencia. Esto aumenta el porcentaje de transacciones exitosas. Una tendencia es la dirección general en la que se ha estado moviendo un precio durante bastante tiempo. Para comprender hacia dónde se mueve la tendencia, es necesario abrir un gráfico con un marco de tiempo más largo.

Por ejemplo, cuando operamos con opciones turbo, utilizamos un gráfico de minutos para abrir posiciones y un gráfico de 30 minutos o de una hora para comprender el movimiento de tendencias. De manera similar, para períodos de tiempo de 5 a 60 minutos, observamos la tendencia en períodos de tiempo de 4 horas o 1 día.

Caducidad 60 segundos

Para negociar opciones con un período de vencimiento tan corto, se utiliza un período de tiempo de 1 minuto. En este caso, no es fácil predecir la dirección del precio, por lo que es mejor para los traders novatos no abrir este tipo de transacciones. Aunque con experiencia también puedes sacar buenos beneficios de ellos.

Caducidad de 5 a 15 minutos

Al abrir opciones con dicha fecha de vencimiento, debe tener en cuenta que el precio puede revertirse antes de que se cierre la transacción. Por lo tanto, es importante determinar el punto de inflexión para el cual el marco de tiempo de 5 minutos es más adecuado.

Caducidad 30 minutos

Para aquellos que están aprendiendo opciones binarias desde cero, lo mejor es abrir posiciones con un vencimiento de 30 minutos. Lo único que debes tener en cuenta son las noticias económicas importantes, cuya publicación se anuncia con antelación.

Cómo empezar a operar con estrategias de opciones binarias para un principiante

El proceso de compra de opciones en su diseño y resultado se asemeja a las apuestas en un casino, por lo que un principiante puede dejarse engañar por la aparente simplicidad del juego y comenzar a abrir posiciones al azar hacia arriba y hacia abajo, esperando tener suerte. Sin embargo, esta comprensión es fundamentalmente errónea. Las opciones binarias son una herramienta de negociación en el mercado. Para ganar dinero en el mercado, un comerciante debe determinar por sí mismo un conjunto de reglas generales para realizar una operación y seguirlas en todas las situaciones. De lo contrario, no será comercio, sino un juego infantil de “cara” y “cruz”. Existe una gran variedad de estrategias comerciales, pero para elegir la mejor, debes probarlas en acción. Primero consideremos dos estrategias simples que ayudarán a un principiante a aprender desde cero en el mercado de opciones binarias.

Estrategia comercial utilizando el indicador MACD

El indicador MACD combina las propiedades de un indicador de tendencia y un oscilador. Se utiliza tanto para determinar tendencias como para detectar el momento de reversión del precio. El MACD se basa en dos líneas (medias móviles MACD y señal) y se presenta en el gráfico como un indicador lineal y un histograma.

Para comenzar a operar, debe instalar el indicador MACD en el gráfico. Puede hacer esto abriendo la pestaña "Indicadores" y seleccionando MACD. Las señales que dará el indicador le ayudarán a encontrar un punto de entrada al mercado.

¿Cómo utilizar la estrategia de opciones binarias para enseñar a los principiantes? Esto no es difícil: si la línea MACD cruza el nivel cero en dirección ascendente y ambas líneas también se cruzan, abrimos una operación Call. En la situación opuesta, cuando la línea MACD cruza el nivel cero de arriba a abajo, abra una posición de venta:

Estrategia comercial "Pinocho"

Esta opción comercial se basa en el análisis de velas. “Pinocho” (o “Pinbar”) es el nombre de una vela que prácticamente no tiene cuerpo, sino que consiste en una sombra similar a la larga nariz de un hombre de madera.

El origen del nombre de la estrategia es claro, y si recordáis el viejo cuento de hadas, la nariz del hombre de madera se hacía más grande si engañaba a alguien. El mismo principio se aplica en esta estrategia: si se forma una vela de "Pinocho" a medida que se mueve el mercado, entonces el precio comienza a "mentir" y pronto girará en la dirección opuesta.

Operar con esta estrategia no es difícil, por lo que se proporciona de forma gratuita cuando los principiantes aprenden opciones binarias. Cuando la nariz apunta hacia arriba, se puede esperar que el precio baje aún más. Y viceversa, si la “nariz” apunta hacia abajo, las comillas subirán:

Puede abrir una transacción inmediatamente después del cierre de la vela de Pinocho, o esperar a la siguiente vela y, si está dirigida hacia Pinbar, comprar una opción en la misma dirección.

Hay que tener en cuenta que la estrategia de Pinocho se aplica durante un movimiento de tendencia. No funcionará en un mercado plano y tranquilo.

El período de vida de la transacción (vencimiento) es de una hora a una hora y media. Es mejor abrir posiciones en un gráfico con un período de tiempo de 5 a 15 minutos.

Los mejores indicadores al aprender opciones binarias

En el comercio de opciones binarias, las mejores estrategias se basan en lecturas de indicadores que se pueden agregar al gráfico en casi cualquier terminal existente.

Los indicadores más óptimos para las opciones binarias son:

Bandas de Bollinger ;

Oscilador estocástico (estocástico) ;

Índice de fuerza relativa (RSI) ;

MACD;

Media móvil .

Le recomendamos que estudie detenidamente cómo funcionan. Como mínimo, elige dos si estás empezando a aprender opciones binarias desde cero. En general, es mejor utilizar un solo indicador, entendiendo claramente cómo funciona, que apresurarse de uno a otro, del tercero al cuarto, etc.

Los indicadores mencionados anteriormente están presentes en el terminal web de cualquier corredor y, por lo tanto, encontrarlos no será difícil incluso para un principiante que quiera formarse en opciones binarias:

Elegir un corredor de opciones binarias para principiantes

Cuidado con caer en una empresa fraudulenta que ingresa al mercado con el único fin de cobrar más depósitos y cerrar. Recomendamos abrir una cuenta para formación en opciones binarias en empresas de corretaje que llevan muchos años operando y tienen una gran rotación de capital. Puedes considerar:

Pocket Option es un corredor moderno que brinda un servicio de calidad desde hace varios años;

Quotex es un nuevo corredor que ya ha demostrado su eficacia entre muchos comerciantes;

Binarium es una plataforma de inversión fácil de entender, depósito a partir de $10, bono de bienvenida para el primer depósito.

Diferencia entre opciones binarias y Forex

El mercado de cambio de divisas a precios Forex libres existe desde hace décadas. Millones de personas en todo el mundo comercian con él, incluida Rusia. Los individuos aprovechan la oportunidad de transferir dinero a la administración de fideicomisos y los bancos realizan transacciones en divisas. Gracias a la publicidad, Forex ahora es conocido por todos.

El comercio de divisas es bastante difícil para un principiante. Debe comprender no solo la funcionalidad de la plataforma, sino también aprender a calcular correctamente los niveles de stop loss y takeprofit. Existe el peligro de perder todo su depósito si se produce un fuerte salto en el precio, en ausencia de paradas. Por lo tanto, es mejor empezar a dominar los terminales y herramientas comerciales realizando un curso de formación en opciones binarias.

Ventajas de las opciones binarias en comparación con Forex:

No hay comisiones de corredor;

Alto porcentaje de beneficio de una transacción (desde 60%);

Basta con predecir correctamente si el precio subirá o bajará, y no es necesario determinar el nivel que alcanzará;

Muchos activos comerciales (pares de divisas, metales, materias primas, etc.);

Las posibles pérdidas están limitadas por el tamaño de la apuesta, mientras que en Forex existe el riesgo de perder todo el depósito en una sola transacción;

Capacitación sencilla y gratuita en opciones binarias para principiantes.

Ventajas de Forex frente a las opciones binarias:

Las operaciones en Forex se realizan con mayor frecuencia en las plataformas MT4 o MT5, que tienen una gran selección de herramientas gráficas e indicadores de análisis técnico. Los corredores de opciones binarias organizan el comercio en sus sitios web, donde no es muy conveniente realizar análisis y, por lo tanto, es necesario instalar adicionalmente programas de terceros;

Existe el apalancamiento, que se puede utilizar para abrir operaciones por montos mucho mayores (100-500 veces más que el monto en la cuenta).

Para aquellos que están dando sus primeros pasos en el comercio de instrumentos financieros, aprender opciones binarias de forma gratuita es la mejor solución y les permite acostumbrarse rápidamente al mercado.

Además, en la siguiente tabla se pueden ver aún más diferencias entre estos tipos de operaciones:

¿Qué tan difícil es obtener ganancias del comercio de opciones binarias?

No debes confiar en los eslóganes publicitarios que te convencen de que ganar dinero con opciones binarias es fácil. No tiene ningún sentido pagar dinero por las señales comerciales de otra persona o comprar estrategias secretas. Realice capacitación gratuita sobre opciones binarias e intente confiar solo en usted mismo y no busque consejos de mentores avanzados.

Para obtener beneficios, el 60% de las posiciones de opciones binarias deben cerrarse a favor del inversor. Esto se puede lograr después de que el principiante comience a comprender los procesos que impulsan el mercado y el significado de las noticias económicas importantes. Después de esto, debes estudiar los conceptos básicos del análisis técnico de opciones binarias y luego comenzar a trabajar con indicadores para principiantes.

Conclusión

Por lo tanto, aquellos que comienzan a trabajar con opciones binarias (la capacitación para principiantes es gratuita) deben comprender los conceptos básicos del análisis técnico y comprender cómo utilizar los indicadores, el calendario de noticias económicas y también practicar la apertura de operaciones con un depósito mínimo.

Después de haber fracasado muchas veces (lamentablemente, sin esto no funcionará), ganará experiencia para formar su propia estrategia, que lo ayudará a lograr ganancias reales y solo mejorará con los años. Se puede obtener un resultado positivo dentro de dos o tres meses después de completar el curso de capacitación en opciones binarias, dependiendo de sus habilidades, trabajo duro y actitud psicológica.