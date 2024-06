Verificación de cuenta con el broker de opciones binarias Binarium

El procedimiento de verificación es un requisito previo cuando se trabaja con corredores de opciones binarias con licencia, como es Binarium . De esta forma, las empresas eliminan la posibilidad de lavado de dinero (política AML) y previenen la formación de otros esquemas financieros fraudulentos. Todos los corredores que prestan oficialmente servicios en los mercados financieros siguen la política AML, ya que si no cumplen con estas reglas, corren el riesgo de recibir una multa considerable. Por lo tanto, si algún corredor no tiene una verificación obligatoria, es muy posible que dicha empresa no haga planes para el futuro y sea fraudulenta.

¿Qué es la verificación y cómo ocurre?

En resumen, la verificación es el proceso de confirmar datos personales proporcionando copias escaneadas de documentos. Casi siempre, dichos documentos son un pasaporte (civil o extranjero) y un extracto bancario o un recibo de servicios públicos.

Las copias de los documentos deben ser de alta calidad para que en ellas se pueda leer claramente el nombre completo y otros datos; de lo contrario, no será posible la verificación.

¿Cómo ser verificado por el corredor de opciones binarias Binarium?

Broker Binarium ha proporcionado oficialmente servicios comerciales en los mercados financieros desde 2012. A lo largo de su existencia, la empresa ha recibido el reconocimiento de muchos comerciantes de todos los países de la CEI y también de Rusia. La mayoría de las críticas sobre el broker Binarium son positivas y, dado que la imagen es de gran importancia en este negocio, la empresa sigue la política AML y trabaja de acuerdo con todas las normas y leyes para no perderla.

Nota: Puede encontrar información más detallada sobre los requisitos de verificación en el acuerdo de usuario del corredor de Binarium. Además de esta información, puedes conocer muchos otros puntos que pueden resultarte útiles a la hora de trabajar con este broker en el futuro.

Antes de pasar la verificación, deberá abrir una cuenta comercial con la empresa. Todos los detalles y el proceso paso a paso se describen en el artículo titulado: cómo abrir correctamente una nueva cuenta con Binarium .

Después de abrir una nueva cuenta en su cuenta personal, cada operador tiene su propia identificación personal:

Esta identificación es necesaria para enviar una carta al servicio de soporte con el asunto "Verificación" y el texto adjunto sobre el deseo de someterse a la verificación. La identificación deberá incluirse en el cuerpo de la carta para que los gerentes de la empresa puedan entender qué cuenta deberá verificarse.

Antes de enviar una carta, asegúrese de verificar la exactitud de los datos personales ingresados ​​en su perfil:

La carta de respuesta contendrá información sobre los detalles de la verificación y qué documentos se requerirán para ello. La lista de documentos es siempre estándar:

Pasaporte.

Extracto bancario o factura de servicios públicos.

Nota: puedes enviar tanto copias escaneadas de documentos como fotografías tomadas con tu teléfono. Pero es importante entender que las fotografías deben ser de la más alta calidad y toda la información que contengan debe ser fácil de leer.

¿Cuánto tiempo lleva verificar una cuenta con el corredor de opciones binarias Binarium?

El proceso de verificación suele tardar 48 horas o dos días hábiles completos.

Tan pronto como se confirme la cuenta, se enviará una carta de la empresa al correo electrónico especificado durante el registro con el texto de que los datos se han confirmado correctamente.

¿Es posible no pasar la verificación con el broker de opciones binarias Binarium?

Puede abrir una cuenta y recargarla sin pasar por la verificación. También puedes utilizar una cuenta demo y entrenar tus habilidades. Pero si las operaciones con una cuenta real tienen éxito y se obtienen ganancias, lo más probable es que no sea posible retirarlas sin verificación. La empresa siempre se reserva el derecho de rechazar el retiro de fondos a usuarios no verificados, lo cual se describe en detalle en el acuerdo de usuario. Por lo tanto, es mejor no correr riesgos y verificar su perfil antes de reponer y operar en una cuenta real.

Conclusión

La verificación es un procedimiento obligatorio que los clientes de la empresa no deben descuidar. Pasarlo no es tan difícil como podría parecer y otorga los máximos privilegios al trabajar con un corredor.

Tampoco debes tener miedo de revelar datos personales, ya que la política de privacidad protege a los clientes de la empresa del uso de datos por parte de terceros.

Y siempre debe prestar atención a si el corredor le exige que se someta a una verificación, porque si no existe tal condición, entonces debe pensar si esta empresa es fraudulenta.

