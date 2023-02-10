С течением времени появляются новые различные торговые инструменты. Какая-то часть из них представляется весьма перспективными для использования в бинарных опционах, какая-то нет. К перспективным торговым активам на данный момент смело можно отнести криптовалюты и главную монету среди них – Биткоин. Далее подробно разберемся с тем, что криптовалюты из себя представляют, какую пользу они могут принести в торговле бинарными опционами и какие брокеры бинарных опционов с криптовалютой существуют на данный момент.

Развитие брокеров бинарных опционов с криптовалютой

Криптовалюты сегодня считаются одним из самых популярных и перспективных для инвесторов финансовых инструментов. Данный актив способен принести за сравнительно короткий срок хорошую прибыль. Поэтому набирают популярность бинарные опционы на криптовалюту.

Хоть правовой статус криптовалют и ставится под сомнение, использование их разрешено в большинстве стран мира. Россия не является исключением. Такие монеты уже давно вошли в сферу бинарных опционов и рынка Forex. Их популярность неизменно растет уже на протяжении нескольких лет. При торговле у брокеров бинарными опционами с криптовалютой можно неплохо заработать, однако стоит понимать ее специфику, чтобы правильно составить список инструментов для проведения анализа движения цены.

Количество сделок по бинарным опционам с каждым годом возрастает ввиду появления на рынке новых брокеров, предоставляющих брокерские услуги, а также торговых платформ, открывающих более широкие возможности перед трейдерами в плане анализа рынка. В сфере трейдинга постоянно появляются новые индексы, акции, валютные пары, криптовалюты и другие торговые инструменты, которые еще некоторое время назад были недоступны. Одним из таких валютных активов является криптовалюта Биткоин. Некоторые трейдеры бинарными опционами решили перейти на торговлю именно ею. В пользу этой электронной валюты говорит то, что она подходит для сделок любой продолжительности (как краткосрочных, так и долгосрочных).

Перед тем, как начать торговать у брокеров бинарных опционов с криптовалютой, необходимо понять, что они собой представляют и выяснить факторы, способные повлиять на их котировки. Далее рассмотрим принцип работы криптовалют на примере Bitcoin.

Что такое Bitcoin

Итак, Bitcoin (ВТС) – это криптовалюта с глубокой степенью шифрования, которая работает по следующему принципу:

Ее популярность обусловлена тем, что в последнее время значительно возросло количество сделок, осуществляемых через интернет. Следовательно, появилась необходимость в безопасной валюте. Благодаря тому, что на Биткоин появился спрос, некоторые из брокеров решили добавить его в свой список торговых инструментов.

Также стоит отметить, что Биткоин считается децентрализованной валютой, которая является полностью независимой от финансовых структур и мировой политики. Данная сеть не имеет центральной власти. В качестве регулирующего органа выступают ее пользователи. Ничего подобного в других финансовых структурах не наблюдается.

Первая версия криптовалюты была создана в 2009 году. В то время количество сделок в сети было значительно ниже, чем сегодня. Но благодаря развитию бинарных опционов, рынка Forex и интернет-магазинов Биткоин получил серьезный импульс к развитию.

Децентрализация BTC

Между криптовалютой и классической валютой существует несколько отличий. Ранее уже упоминалось о том, что Биткоин не имеет владельца, а контроль осуществляется участниками системы, а не компаниями или банками. Проще говоря, на котировки и еще некоторые параметры Bitcoin влияет каждая проведенная операция с другой валютой.

Часть разработчиков начала создавать специальное ПО для работы с монетами и токенами. Но никто из них не в состоянии навязать свои инструменты для работы с криптовалютами. Ее существование возможно только до тех пор, пока между участниками системы существует полноценный консенсус.

Принцип работы криптовалют и блокчейна

Если взглянуть на Биткоин глазами пользователя, то можно выделить ряд особенностей:

Вся система представляет собой программу, которую можно установить на ПК или мобильное устройство. С помощью приложения пользователь получает возможность завести свой криптовалютный кошелек. Именно на нем и будут храниться все средства. Функции кошелька довольно стандартны: пользователь может отправлять и получать монеты от других участников системы.

Но все не так просто, как может показаться на первый взгляд. Каждый перевод нужно подтверждать. Для этих целей ведется электронная бухгалтерская книга. Еще ее называют блокчейном. В нее заносятся данные обо всех совершаемых транзакциях. Защита записей осуществляется с помощью цифровых подписей:

Использование криптовалюты

Еще несколько лет назад Bitcoin не был столь популярным. Эта валюта практически не использовалась физическими лицами. Сегодня объем сделок растет невероятными темпами. Биткоином пользуются следующие организации:

Онлайн-сервисы.

Агентства недвижимости.

Юридические компании.

Рестораны.

Строительные компании.

На данный момент капитализация Биткоина находится в районе одного триллиона долларов:

Прибрести криптовалюту может любой желающий. Продается она на криптовалютных биржах, где и формируется ее цена благодаря трейдерам и инвесторам. Одной из крупнейших таких бирж является Binance. Помимо названых организаций еще ряд заведений начали принимать Биткоины к оплате за свои услуги.

Преимущества торговли криптовалютой на бинарных опционах

Криптовалюта благодаря высокой волатильности позволяет за сравнительно короткий срок получить высокую прибыль. Торговля бинарными опционами, основанными на этом активе, отличается следующими преимуществами:

торговать можно в любое время и день недели, так как биржи работают без перерыва;

при составлении прогнозов можно использовать инструменты технического анализа;

прибыль от торговли криптовалютой можно выводить на банковские карты.

Кроме того, получить большую прибыль при торговле биткоином можно, если изначально вложить крупную сумму. Но бинарные опционы предлагают зарабатывать на этом активе, начиная с 5-10 долларов. А благодаря возможности разгона депозита эту сумму можно увеличить за короткий срок.

Надежных брокеров бинарных опционов много. Поэтому, соблюдая правила подбора компании, риск натолкнуться на мошенников сведен к минимуму. На рынке криптовалют число злоумышленников существенно больше из-за высокой популярности этого торгового инструмента.

Торговля криптовалютой через брокеров бинарных опционов

На сегодняшний день уже почти все брокеры дают возможность торговать криптовалютами. Оставшаяся часть только наблюдает за тем, как растет объем сделок по этому инструменту.

Криптовалюты, как и другие активы, могут быть использованы в сфере бинарных опционов для трейдинга. Как и в случаях с классическими торговыми активами, при торговле у брокеров бинарных опционов криптовалютами делаются ставки. Необходимо предсказать, повысится цена на данный актив за определенное время или понизится. Но не для всех участников торгов переход на торговлю криптовалютами представляется целесообразным. Если вам подходит данный актив, то найти его у большинства брокеров можно в дополнительном окне терминала, в котором собраны все доступные для торгов акции, криптовалюты, индексы и валютные пары:

Также некоторые брокеры позволяют открывать счета в криптовалюте и всем трейдерам предлагается использовать криптовалюты, как основную валюту своего счета. Также этой криптовалютой разрешается пополнять счет. Такой подход позволяет снизить размер комиссии, взимаемые биржами при совершении обмена. Вывод в криптовалютах лучше осуществлять, когда их цена растет. Подобным образом можно еще немного заработать и на обменном курсе.

Лучшие брокеры бинарных опционов с криптовалютой

Форекс-брокеры поставляют котировки криптовалют несколько активнее, чем представители бинарных опционов. Но несмотря на это, одними из лучших брокеров, позволяющих торговать монетами, являются следующие:

Брокер/Условия Прибыльность Криптовалюты Pocket Option до 50% BTC, ETH, LTC, DASH Quotex до 50% BTC, ETH Deriv более 100% BTC, ETH Binarium до 89% BTC, ETH, LTC, XRP Alpari до 55% BTC, ETH, LTC, DASH, XRP

Практически все брокеры, предоставляющие возможность торговать бинарными опционами с криптовалютой, поддерживают работу с Bitcoin. Однако нужно учитывать, что не все компании предлагают привлекательные условия. Работать можно только с надежными брокерами бинарных опционов. Практически все представленные выше и ниже брокеры поддерживают пополнение баланса за счет перевода криптомонет с кошелька. А некоторые компании позволяют даже открывать счета в криптовалюте.

Брокер Pocket Option и криптовалюты

Так, брокер Pocket Option поддерживает пополнение реального счета посредством множества криптовалют, а минимальный депозит в Покет Опшен составляет всего $5:

Торговать можно BTC, ETH, LTC и Dash.

ТОРГОВАТЬ КРИПТОВАЛЮТОЙ В POCKET OPTION

Брокер Quotex и криптовалюты

Quotex также не отстает и позволяет пополнять счет множеством криптомонет с минимальным депозитом в $10:

Для торговли доступны Биткоин и Эфириум.

ТОРГОВАТЬ КРИПТОВАЛЮТОЙ В QUOTEX

Брокер Deriv и криптовалюты

Deriv позволяет открывать счета клиентов не только в базовой валюте, а и в криптовалюте:

Пополнять счет можно также криптовалютами:

Для торговли доступны BTC и ETH.

ТОРГОВАТЬ КРИПТОВАЛЮТОЙ В DERIV

Брокер Binarium и криптовалюты

Binarium, как и предыдущая компания, дает возможность открыть счет своим клиентам в криптомонетах:

Реальный счет конечно же можно пополнять криптовалютами:

Торговать можно Биткоином, Эфириумом, Лайткоином и Риплом.

ТОРГОВАТЬ КРИПТОВАЛЮТОЙ В BINARIUM

Брокер Alpari и криптовалюты

Alpari позволяет отрывать счета только в стандартных валютах, но зато пополнять счет для торговли можно монетами:

Брокер Альпари выделяется тем, что через него есть возможность торговать не только криптовалютами к USD, а и к EUR, GBP и JPY. И для торговли, к примеру, доступны BTC/GBP, ETH/EUR и другие пары.

ТОРГОВАТЬ КРИПТОВАЛЮТОЙ В ALPARI

Доступные криптовалюты у брокеров бинарных опционов

Перечень криптовалют, на которые можно покупать бинарные опционы, меняется в зависимости от условий торговли, предлагаемых брокерами. Тип актива подбирается в основном с учетом популярности (или уровня спроса) конкретной цифровой монеты. Также оценивается капитализация криптовалюты.

Изменение этих параметров можно ежедневно отслеживать на специализированных площадках. Среди трейдеров большей популярностью пользуются платформа TradingView и Coinmarketcap:

Несмотря на разнообразие предложений, большинство брокеров поддерживает торговлю следующими криптовалютами:

Bitcoin (BTC). Эта первая криптовалюта, которая остается самой популярной среди инвесторов. Биткоин появился в 2009 году и с того времени несколько раз как рос в цене, так и быстро падал. Несмотря на это, BTC продолжает пользоваться спросом. Торговать Биткоином можно в паре с долларом. Как и другие криптовалюты, BTC отличается высокой волатильностью. Litecoin (LTC). Эта криптовалюта считается одной из самых популярных альтернатив Биткоину. Лайткоин проще добывать из-за менее сложного алгоритма. Но цена на LTC существенно ниже, чем стоимость BTC. Максимальная цена, установленная на LTC, превысила 300 долларов. Благодаря меньшей волатильности (в сравнении с BTC) курс на Лайткоин лучше поддается прогнозированию с помощью технического анализа. Брокеры бинарных опционов предлагают торговлю парами LTC/USD. Ethereum (ETH). Эта монета сегодня является второй по капитализации среди криптовалют. ETH торгуется в парах с USD. Как и в случае с биткоином, курс эфира сильно подвержен влиянию новостей.

Часть брокеров бинарных опционов поддерживает торговлю Ripple или Dash, которые тоже входят в список самых популярных монет.

Также зарабатывать можно, покупая цифровые контракты на крипто индекс. Последний основан на разных криптовалютах. Часть брокеров включает в состав крипто индекса Биткоин, другие рассчитывают его с использованием альтернативных монет (альткоинов).

Особенности торговли криптовалютой

Торговля криптовалютой отличается рядом важных нюансов, которые необходимо учитывать при работе с данным активом:

Брокеры бинарных опционов с криптовалютой работают без выходных. Доходность по бинарным опционам на криптовалюте варьируется от 10% до 80% в зависимости от времени заключения сделок и условий брокера. Курс криптовалют определяется соотношением спроса и предложения. Цены альткоинов также часто зависят от BTC. Курс каждой криптомонеты отличается высокой волатильностью. Поэтому направление движения тренда, как и стоимость актива, могут резко меняться в течение дня или недели.

Выпуск электронных монет не контролируется со стороны ниодного государства. Поэтому курс криптовалюты не зависит от событий, которые указаны в экономическом календаре. Однако новости оказывают влияние на волатильность цифровых монет, в том числе и следующие публикации:

проведение ICO (аналог IPO);

выход новых токенов и форков;

изменение кода у популярных криптомонет;

листинг и делистинг монет на популярных криптобиржах;

новые нормы закона, влияющие на обращение криптомонет;

события, связанные с работой криптобирж.

Опытные трейдеры не рекомендуют торговать криптовалютой, основываясь на результатах фундаментального анализа или используя новостную стратегию. Применительно к этим активам следует сочетать несколько подходов. В частности, оптимальным вариантом считается торговля, в рамках которой используются данные анализа недавних событий, касающихся криптомира, и технические инструменты.

Как торговать бинарными опционами на криптовалюту

Торговля бинарными опционами на криптовалюту сейчас считается менее популярным способом заработка, чем майнинг. Однако данный метод извлечения прибыли является менее рискованным в сравнении с традиционными инвестициями в цифровые монеты. Во втором случае трейдеры стремятся получить прибыль, дожидаясь момента, когда криптовалюта достигнет максимальной цены. И на этом этапе инвесторы продают купленные монеты.

Торговля бинарными опционами на криптовалюту сводится к следующему алгоритму:

Выбор криптовалюты у брокера бинарных опционов. Определение точной цены, которую актив достигнет за заданный временной интервал (срок экспирации). Покупка бинарного опциона Call (цена повышается) или Put (цена понижается).

В случае успешного прогноза трейдер получает прибыль из торговли криптовалютой. Долгосрочные инвестиции в цифровые монеты способны принести существенный доход. Но криптовалюта отличается высокой волатильностью. То есть цена может в любой момент измениться и резко упасть вниз. Торговля бинарными опционами, основанными на криптовалюте, может принести не менее большую прибыль.

Платформы брокеров бинарными опционами с криптовалютой позволяют торговать разными типами активов, а не только криптовалютой. Заработанные таким образом деньги можно выводить на банковские карты или электронные кошельки.

Анализ рынка криптовалют у брокеров бинарных опционов

Каждая валюта обладает рядом нюансов, которые стоит учитывать в процессе проведения анализа. Криптовалюты не исключение. Рассматривая данные инструменты, следует отметить наиболее значимые факторы:

Глобальные тренды. Если перейти на высокие таймфреймы, то можно увидеть, что на большинстве криптовалют наблюдаются глобальные бычьи тренды. Это связанно с тем, что монеты являются довольно молодыми торговыми активами. Но этот нюанс имеет большее значение именно для Forex, а не для БО, для которых свойственно удержание позиции на протяжении всего нескольких часов. Однако в процессе разработки торговой стратегии стоит учитывать тот факт, что большинство участников рынка покупает криптовалюты, а не продает.

Криптовалюты доступны для торговли круглые сутки. Это принципиально отличает монеты от других валют. Некоторые трейдеры советуют не торговать криптовалютой в выходные и праздничные дни, так как в это время вероятность возникновения ложных сигналов является максимально высокой из-за совершения большого числа спекулятивных операций.

Влияние фундаментальных факторов. Учитывая тот факт, что криптовалюты не зависят от политики и экономической ситуации в мире, иногда можно наблюдать влияние новостей на их курс. Следовательно, торговая стратегия должна разрабатываться с учетом фундаментального анализа. Например, серьезный скачок цен можно наблюдать в день, когда один из инвестиционных фондов принимает решение вложить крупную сумму своих денег в Биткоин. Также можно подобным образом сыграть и на понижение. Например, правительство какой-либо страны решает запретить криптовалюту или поступила информация о хакерской атаке на одну из онлайн-бирж, предоставляющих услуги по обмену валют.

Технический анализ . Предсказать направление движения криптовалют можно с помощью технического анализа, так как резкие скачки возможны только в момент выхода важных новостей. В большинстве случаев наблюдается четкий тренд, определяющийся с помощью обычной МА (Скользящей Средней). Однако использование инструментов исключительно технического анализа может оказаться недостаточным условием для получения прибыли.

. Предсказать направление движения криптовалют можно с помощью технического анализа, так как резкие скачки возможны только в момент выхода важных новостей. В большинстве случаев наблюдается четкий тренд, определяющийся с помощью обычной МА (Скользящей Средней). Однако использование инструментов исключительно технического анализа может оказаться недостаточным условием для получения прибыли. Частые ГЭПы . Даже несмотря на то, что на БО при торговле криптовалютами нет никаких ограничений по инвестированию и времени, очень часто появляются разрывы между котировками (ГЭПы). То есть цена открытия свечи (бара) значительно отличается от цены закрытия предыдущей. Иногда величина ГЭПа может достигать нескольких сотен пунктов. Чаще всего они образуются в момент выхода экономических новостей или при снижении ликвидности рынка.

. Даже несмотря на то, что на БО при торговле криптовалютами нет никаких ограничений по инвестированию и времени, очень часто появляются разрывы между котировками (ГЭПы). То есть цена открытия свечи (бара) значительно отличается от цены закрытия предыдущей. Иногда величина ГЭПа может достигать нескольких сотен пунктов. Чаще всего они образуются в момент выхода экономических новостей или при снижении ликвидности рынка. Активность круглые сутки. Например, для пар с евро период активности приходится на момент открытия биржи в Лондоне. В случае в Биткоином активность наблюдается все время вне зависимости от того, какая биржа в настоящий момент времени открыта. Поэтому от трейдеров требуется быть внимательными, так как цена может начать сильное движение в любой момент.

Стратегии для торговли у брокеров бинарных опционов с криптовалютами

Существует несколько торговых стратегий, позволяющих получать прибыть при торговле криптовалютой:

Трендовые стратегии. Торговля осуществляется на таймфрейме Н1. Все контракты открываются исключительно по направлению тренда. Данная стратегия требует нанесения на график линий поддержки/сопротивления, которые образуют ценовой коридор. Также применяются некоторые трендовые индикаторы. Пробойные стратегии. При такой торговле необходимо отслеживать цену возле важных уровней, ожидая их пробоя. Если цена пробивает такой уровень, то движение бывает довольно сильным. Индикаторные стратегии. Это стратегии, которые построены с использованием индикаторов для бинарных опционов.

Рассмотрим на примере использование нескольких стратегий.

Стратегия для торговли криптовалютами с использованием Moving Average и Stochastic Oscillator

Чтобы найти точку входа, нам понадобятся два индикатора: EMA (период «100») и Стохастик (основные параметры «14», «3», «3»):

Выбираем график Н1. Если в настоящий момент цена ниже EMA, то мы будем рассматривать сделки исключительно на продажу (Put), если выше – только на покупку (Call):

Открывать сделку нужно тогда, когда Стохастик находится ниже/выше зон «20» и «80». Если пробитие сверху вниз, то покупаем опцион Put. Если пробитие снизу вверх, то покупаем опцион Call:

Теперь немного коснемся вопроса выбора срока экспирации. При торговле на БО он будет фиксированным. Часть брокеров предоставляет возможность досрочного закрытия сделки. Определить оптимальный срок экспирации можно только путем проведения тестирования на основании разработанной стратегии. Для рассматриваемой стратегии экспирация должна быть в пределах 2-4 часов.

Стратегия для торговли криптовалютами с использованием RSI, MACD и Moving Average

При торговле опционами на криптовалюту можно использовать практически любую стратегию. При этом, разрабатывая метод, необходимо учитывать следующие обстоятельства:

Из-за того, что криптовалюты отличаются высокой волатильностью, торговать этими активами на коротких таймфреймах не стоит. В подобных условиях сложно составить правильный прогноз движения курса. Перед началом торгов рекомендуется проанализировать графики и определить направление глобального тренда (то есть в какую сторону движется основная масса криптомонет).

Торговать криптовалютой рекомендуется по направлению тренда. Для определения последнего применяются стратегия с использованием индикаторов RSI, MACD и SMA. Для первого индикатора рекомендуется устанавливать параметры выше «70» (зона перекупленности) и ниже «30» (зона перепроданности); для второго – «5», «10» и «9»; для третьего – периоды «5» и «10»:

Покупать опционы Call в рамках такой стратегии следует при возникновении следующих условий:

есть пересечение линий SMA «5» и SMA «10»;

быстрая линия MACD пробила медленную снизу вверх;

линия RSI находится рядом с уровнем «30» и продолжает движение вверх.

Покупать опцион Put в рамках описанной стратегии рекомендуется, когда:

есть пересечение линий SMA «5» и SMA «10»;

быстрая линия MACD пробила медленную сверху вниз;

линия RSI находится рядом с уровнем «70» и продолжает движение вниз.

Независимо от стратегии, в связи с тем, что новости, которые оказывают существенное влияние на котировки криптовалют, появляются редко, торговать прибыльно цифровыми монетами можно, ориентируясь только на линии поддержки/сопротивления и технический анализ.

График с курсом Биткоина

Если вам нужен онлайн график Биткоина, то вы можете найти его на нашем сайте, в разделе «курс Bitcoin». Как уже писалось ранее, Биткоин имеет обозначение BTC, то есть чтобы выбрать данную валюту на графике, нам нужно будет вписать в строке валют BTCUSD, после чего вы сможете увидеть всю динамику роста криптовалюты, а также нанести индикаторы и сделать свой анализ

Если вы хотите торговать Биткоином на бинарных опционах, то такой же график можно будет найти и у самих брокеров, которые предлагают торговлю BTC на своем сайте. Также, вы сможете найти график Bitcoin почти во всех торговых платформах, таких как MetaTreader 4.

Заключение

Криптовалюта является молодым и достаточно перспективным активом как для участников рынка Forex, так и для поклонников бинарных опционов. Однако не стоит забывать, что эта система, как и сама валюта, были созданы без следования мировым правилам. Аккаунты ее участников конфиденциальны, на счета не налагаются ограничения, а в некоторых странах и вовсе противоречит действующему законодательству.

Учитывая тот факт, что электронная валюта составляет серьезную конкуренцию национальной, правительства большинства стран не разрешает проводить операции по ее обмену. Оплата услуг Битоином на их территориях считается нелегальной. Курс ВТС не зависит от регулярных экономических кризисов, поэтому спрогнозировать его движение довольно сложно.

Если рассматривать вопросы, связанные с открытием позиций и анализом рынка Биткоин, то тут все очень просто: для этих целей могут использоваться любые индикаторы, которые принято применять для USD или любой другой валюты. Естественно, без смены настроек стабильно получать прибыль не получится. Нужно учитывать частые появления ГЭПов и высокую ликвидность рынка даже в нерабочие дни. Отмечается низкая корреляция ВТС с другими инструментами, что может быть использовано как аргумент для принятия решения добавления криптовалюты в инвестиционный портфель с целью диверсификации рисков.

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Живой график криптовалют

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Динамика криптовалют