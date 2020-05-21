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        Стратегия Торговля по тренду

        Стратегия для Binarium "Торговля по тренду"

        Тренд — это то направление, в котором движется цена. То есть он показывает текущее настроение рынка. Торговля по тренду считается базовой стратегией, которую используют в работе все трейдеры брокера Binarium, включая новичков.

        Почему стоит применять данную стратегию для Бинариум?

        Используя данную стратегию для Бинариум, трейдер всегда может найти удачный момент для открытия сделки. Для этого достаточно научиться определять восходящий и нисходящий тренды. То есть нужно понять, когда цены преимущественно направлены вверх или вниз соответственно. Такие тенденции характерны для всех бирж вне зависимости от типа торгуемых активов. В основе понятия тренда заложены техническая и фундаментальная основа. Поэтому, действуя в рамках рассматриваемой стратегии, необходимо внимательно анализировать график, торгуя бинарными опционами.

        Принципы торговли

        Прежде чем открывать сделки, необходимо в терминале брокера Binarium определить направление тренда. Для этого нужно провести прямую линию через точки минимумов и максимумов. Ее направление указывает, куда движения тренд. На приведенном изображении видно, что тенденция восходящая.

        Восходящий тренд

        Затем необходимо определить локальный максимум или минимум в зависимости от направления тренда. В рассматриваемом примере нужно выявить максимальное значение цены.

        Локальный максимум

        Применяя рассматриваемую стратегию для Бинариум, открывать сделку нужно после того, как ценовой график пробьет локальный максимум. Этот сигнал указывает на то, что тренд продолжит двигаться в прежнем направлении. 

        Пробой локального максимума

        На последнем изображении видно, что данная стратегия эффективна. После пробития локального максимума тренд продолжил двигаться вверх. 

        Торговать по данной стратегии рекомендуется опционами со сроком экспирации в 15 минут. В одну сделку можно вкладывать не более 2% от депозита.

        Также для успешной торговли не будут лишними дополнительные средства, которые можно получить с помощью промокодов для пополнения счета.

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        Не можете разобраться как работает эта стратегия или индикатор? Напишите об этом в комментариях к этой статье, а так же подпишитесь на наш YouTube канал WinOptionSignals, где мы обязательно разберем все ваши вопросы на видео.

        Бинариум

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        Комментарии

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        Богдан
        Богдан
        И здесь есть торговля по тренду.
        18 декабря 2023
        Ответить
        Артур
        Артур
        Я не уверен стратегия ли это. Обыкновенная торговля.
        Трейдер БО, Любое руководство к действию можно считать стратегией.
        13 декабря 2023
        Ответить
        tirant
        tirant
        Я не уверен стратегия ли это. Обыкновенная торговля.
        Трейдер БО, Это очень даже может быть стратегией.
        08 декабря 2023
        Ответить
        Трейдер БО
        Трейдер БО
        Я не уверен стратегия ли это. Обыкновенная торговля.
        08 декабря 2023
        Ответить
        Tom
        Tom
        Самая лучшая торговля!)))
        Игорь Игоревич, Как по мне, то по тренду торговать проще, но, чтобы набрать больше опыта, нужно пробовать и другие стратегии.
        10 марта 2021
        Ответить
        Beethoven Nakamoto
        Beethoven Nakamoto
        Самая распространенная стратегия, хочешь не хочешь а торговать по тренду надо и никак иначе. Конкретно в бинариуме со сроком экспирации в 15 минут лучше всего входить в сделку в статье так и написали и я это подтверждаю
        08 февраля 2021
        Ответить
        Макс Светлов
        Тренд - это основа основ в трейдинге и все надо начинать изучение именно с этого, а не то где какие активы и так далее))
        21 мая 2020
        Ответить
        Игорь Игоревич
        Игорь Игоревич
        Самая лучшая торговля!)))
        21 мая 2020
        Ответить
        Олег
        По тренду отлично можно торговать с машками, видно все коррекции и можно входить на них по тренду
        21 мая 2020
        Ответить
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