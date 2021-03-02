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        Стратегия Maroon

        Стратегия для Quotex "Maroon"

        Индикатор Aroon сегодня можно найти в торговых платформах многих брокерских компаний, включая брокера Quotex, хотя сам индикатор является новым и еще не набрал такую же популярность, как другие распространенные индикаторы для бинарных опционов. Стратегия Maroon позволяет получить информацию о направленности тренда, состоянии флета и точках разворота цены актива.

        Торговать бинарными опционами можно и исключительно по Aroon, но для генерации более результативных сигналов рекомендуется использовать его с индикатором MA (Moving Average). В результате можно вести торговлю без использования терминала MetaTrader 4.

        Принцип работы индикатора Aroon

        Рассматриваемый индикатор для многих трейдеров до сих пор является непривычным, так как многие привыкли использовать в торговле стандартные осцилляторы по типу Stochastic Oscillator или RSI. Но если рассмотреть Aroon более подробно, то можно будет понять, что необходим он для определения движения рынка и расчета давления продаж и покупок, которые можно определять по высоким и низким значениям индикатора. Его создателем стал технический аналитик и автор книг Тушар Ченд, который известен множеством разработок для фьючерсного и фондового рынков.

        Арун представляет собой осциллятор из двух линий, которые всегда являются разнонаправленными и передвигаются в диапазоне от «0» до «100». Расчет осуществляется по принципу учета баров после достижения минимума или максимума значений цены. После того как бар достигает минимума или максимума, индикатор достигает значений «0» или «100»:

        Стратегия для Quotex Maroon

        Движения цены на разных рынках бывают как сильными, так и слабыми вне зависимости от таймфрейма, поэтому из-за быстрых ценовых изменений индикатор может не достигать своего максимума или минимума (значений «0» иди «100»), создавая впадины и пики в любых местах.

        Установка индикаторов на платформе Quotex

        Для успешного применения стратегии Maroon на платформе брокера Quotex нужно добавить на график необходимые индикаторы, найти которые можно на соответствующей панели:

        добавление индикаторов в стратегию

        Вносить какие-либо изменения в настройки Aroon не нужно. Рекомендуется оставить параметр «25» без изменений:

        период индикатора aroon

        В индикаторе Moving Average следует установить параметр «30», после чего изменить тип скользящей на EMA:

        период индикатора Moving Average

        Правила торговли по стратегии Maroon

        Торговля по рассматриваемой стратегии несложная и обращать внимание необходимо на сигналы от обоих индикаторов. Первым рассмотрим сигналы от индикатора Aroon.

        Поскольку Арун – осциллятор, состоящий из двух направленных линий, потребуется отслеживать пересечения этих линий: если зеленая линия проходит через красную снизу вверх, нужно покупать опцион Call, а если наоборот – Put:

        пересечение линий арун

        После того, как сигналы от индикатора Aroon были получены, стоит отслеживать показания индикатора EMA, и, если цена актива располагается под линией индикатора, необходимо покупать Put, а если над ней – Call.

        Также стоит учитывать, что наиболее качественные результаты стратегия Maroon демонстрирует по тренду, поскольку во флэте создается большое количество ложных сигналов. По этой причине необходимо разобраться в процессе определения тренда и торговли по нему, прежде чем использовать данный стратегию у брокера от Quotex.

        Покупка опционов в Quotex

        Приняв в учет все рассмотренное выше, для торговли будет использоваться такой алгоритм:

        1. Линии индикатора Арун должны пересечься снизу вверх или сверху вниз;
        2. Положение цены должно быть над линией EMA либо под ней;
        3. Использовать можно таймфреймы М1 и М5, а экспирация будет составлять 5 свечей.

        Рассмотрим пример покупки опциона Call в Quotex:

        сигналы для call от стратегии Maroon

        Цена была в ап-тренде и над линией EMA. Затем линии индикатора Aroon перекрестились, и возникла возможность покупки опциона Call с экспирацией в 5 свечей (5 минут).

        Рассмотрим пример покупки опциона Put в Quotex:

        сигналы для put от стратегии Maroon

        В данном случае сначала пересеклись линии Aroon, а уже после этого цена закрылась под EMA. Опцион Put покупается с аналогичной экспирацией в 5 свечей.

        Не стоит забывать, что сигналы по данной стратегии могут быть и убыточными, и чтобы снизить риски при торговле, рекомендуем использовать промокод на отмену убыточной сделки в Quotex, что позволит получить обратно на свой счет полученный убыток в полном размере.

        Подводим итоги

        Стратегия Marron отличается несколькими преимуществами от подобных стратегий:

        • Несложная и понятная в использовании;
        • Использовать ее могут и начинающие трейдеры;
        • Можно применять стратегию на платформе брокера Quotex, поскольку на ней уже реализованы все нужные индикаторы.

        Помимо этого, индикаторы из стратегии Maroon крайне легко читаются, а при желании можно настроить чувствительность индикаторов по своему усмотрению, изменив их значения.

        В то же время необходимо помнить об основных правилах и обязательно провести тестирование стратегии на демо-счете, отработав все вероятные случаи и ошибки, чтобы снизить риск потери денег, после чего можно будет пробовать начинать торговлю на реальном счете.

        ОТКРЫТЬ СЧЕТ В QUOTEX

        Не можете разобраться как работает эта стратегия или индикатор? Напишите об этом в комментариях к этой статье, а так же подпишитесь на наш YouTube канал WinOptionSignals, где мы обязательно разберем все ваши вопросы на видео.

        Quotex

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        Комментарии

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        Богдан
        Богдан
        Ну не знаю. Мне стохастик и rsi удобнее.
        Богдан, Статья 21-го года. Сейчас возможно они уже и не актуальны.
        tirant, Почему? Рынок тот же самый. Всё актуально.
        Артур, как сказать. Многие говорят, что рынок давно изменился. Работает все не как раньше.
        10 января 2024
        Ответить
        Артур
        Артур
        Ну не знаю. Мне стохастик и rsi удобнее.
        Богдан, Статья 21-го года. Сейчас возможно они уже и не актуальны.
        tirant, Почему? Рынок тот же самый. Всё актуально.
        09 января 2024
        Ответить
        tirant
        tirant
        Ну не знаю. Мне стохастик и rsi удобнее.
        Богдан, Статья 21-го года. Сейчас возможно они уже и не актуальны.
        11 декабря 2023
        Ответить
        Артур
        Артур
        Ну не знаю. Мне стохастик и rsi удобнее.
        Богдан, новое, это хорошо забытое старое.
        05 декабря 2023
        Ответить
        Богдан
        Богдан
        Ну не знаю. Мне стохастик и rsi удобнее.
        04 декабря 2023
        Ответить
        tirant
        tirant
        Обычный трендовый индикатор. Только по другому называется.
        01 декабря 2023
        Ответить
        Option Bull
        Option Bull
        Для каких активов она больше всего подходит?
        Руслан, абсолютно для любых, у этого индикатора нет подобных ограничений.
        27 февраля 2023
        Ответить
        Руслан
        Руслан
        я бы вместа одной машки добавил бы аллигатора
        Баходир, зачем излишне усложнять систему?)
        29 января 2023
        Ответить
        Руслан
        Руслан
        Для каких активов она больше всего подходит?
        29 января 2023
        Ответить
        Генчик
        Генчик
        как стратегия. есть смысл по ней в квотексе торговать?
        10 марта 2021
        Ответить
        Баходир
        Баходир
        я бы вместа одной машки добавил бы аллигатора
        10 марта 2021
        Ответить
        Макс
        Макс
        простейшая стратегия quotex как раз для новичков
        09 марта 2021
        Ответить
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