Промокоды для брокера Quotex

Несмотря на то, что брокер Quotex появился совсем недавно, каждый новый пользователь может воспользоваться его бонусной программой и получить дополнительные средства для торговли бинарными опционами благодаря бонусам в 2024 году и даже отменить убыточную сделку по специальному промокоду.

Промокод на пополнение счета у брокера Quotex: W6H9c5ikGW . Промокод на отмену убыточной сделки (risk free) у брокера Quotex: ueOO8gHedo (дополнительный промокод можно получить по запросу с личного кабинета на нашем сайте или поискать в нашем обзоре брокера Quotex).

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Благодаря бонусам можно уменьшить риски в своей торговле, так как убытки будут распространяться и на бонусные деньги, а также получение бонуса дает возможность получать больше прибыли за счет увеличения торгового объема, а промокод на отмену убыточной сделки отменяет любую вашу минусовую сделку до 10$.

Для чего нужны промокоды у брокера Quotex

Так как брокер Quotex начал свою работу совсем недавно, его основной задачей стоит привлечение все большего и большего количества новых клиентов, а чтобы это сделать, необходимо прибегать к маркетинговым ходам, одними из которых и являются промокоды.

Промокоды позволяют отменять убыточные сделки и получать бонус от 10% до 80% на пополнение счета у брокера Квотекс, а после отработки могут быть выведены полностью, как реальные деньги.

Таким образом, полученные бонусные средства могут использоваться в торговле, что может в разы увеличить шансы на получение прибыли, а также увеличить и саму прибыль. Кроме того, бонусы могут использоваться как «подушка безопасности», так как эти средства в полном размере участвуют в торговле.

Плюсом бонусов от брокера Quotex является то, что их всегда можно отменить и они не помешают вывести свои средства или полученную прибыль, а значит даже у новичков не возникнет проблем с их использованием.

Welcome бонус брокера Quotex

Первый и самый популярный бонус среди всех трейдеров, который можно получить у брокера Квотекс – это Welcome бонус:

Такой бонус дается всего один раз и только новым пользователям, которые еще не пополняли свой торговый счет.

Чтобы получить приветственный бонус в 2024 году, можно нажать на баннер с предложением получения этого бонуса, после чего перейти к пополнению, или же ввести промокод «WELCOME» самостоятельно в специальное поле:

После чего в правом нижнем углу можно видеть сумму, которая будет зачислена на торговый счет.

Обратите внимание, что получить приветственный бонус (Welcome) можно только на сумму от $100 и выше.

Характеристики Welcome бонуса от брокера Quotex:

Можно получить на сумму депозита от $100 и выше.

Добавляет 80% к сумме пополнения.

Полученный бонус является отрабатываемым и по итогу его можно вывести.

Использовать Welcome бонус можно только один раз при первом пополнении счета.

Максимальный промокод к пополнению счета у брокера Quotex

Также тем клиентам брокера Quotex, кто уже получил приветственный бонус, но хочет снова пополнить счет, можно получить еще один бонус на пополнение в размере 60%.

Данный промокод можно использовать всего раз, и на него действует определенный лимит пополнений, поэтому стоит поспешить с использованием этого промокода.

Получение бонуса делается также при пополнении счета, и в поле для ввода необходимо ввести – W6H9c5ikGW :

По итогу в правом нижнем углу можно будет увидеть конечную сумму, которая будет зачислена на торговый счет.

Характеристики промокода « W6H9c5ikGW »:

Можно получить на сумму депозита от $50 и выше.

Промокод имеет лимит на количество активаций (100 активаций).

Использовать промокод можно только один раз.

Промокод добавляет до 60% к депозиту.

Полученный бонус является отрабатываемым и по итогу его можно вывести.

Условия использования бонусов у брокера Квотекс

Чтобы выводить бонусы, полученные при пополнении счета у брокера Квотекс, необходимо выполнить некоторые условия:

Стоит отметить, что для отработки бонуса нужно совершить оборот, равный сумме бонуса, умноженной на 100, что не всегда просто, поэтому при желании полученный бонус можно отменить в личном кабинете, или же он просто «сгорит» в момент вывода средств.

Следить за прогрессом отработки бонуса можно в личном кабинете, что является очень удобным, так как посчитать самому сумму совершенных сделок очень сложно, особенно если их довольно много.

Заключение

Как можно видеть, несмотря на молодой возраст брокера Quotex, трейдеры могут все равно получить бонусы ввиде отмены убыточной сделки на 10$ и бонуса на пополнение при помощи промокодов, после чего приступить к торговле, но всегда стоит учитывать, что полученные бонусы можно вывести только в случае их отработки, что потребует совершения большого количества сделок на платформе брокера.

Также стоит помнить, что получить некоторые бонусы можно всего один раз, а значит и использовать их стоит с умом и постараться «выжать» из них максимальную пользу.

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