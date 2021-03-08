Регистрация у брокера бинарных опционов Quotex

Брокер бинарных опционов Quotex – современная брокерская компания, предлагающая инновационную торговую платформу с большим количеством высокодоходных активов. Но чтобы начать торговлю, необходимо пройти регистрацию Квотекс на платформе и открыть новый торговый счет. Это позволит торговать бинарными опционами, используя весь доступный функционал брокера.

В данной статье подробно рассмотрим:

Как пройти регистрацию Quotex и получить доступ к личному кабинету на официальном сайте компании;

Как войти в индивидуальный аккаунт, открытый на торговой платформе брокера бинарных опционов;

Какова сумма минимальных инвестиций, необходимых для начала торговли.

Информация, изложенная в статье, будет полезна всем, кто интересуется возможностью активного заработка на финансовых рынках через брокера Quotex, и поэтому мы уделим внимание как работе на реальных счетах, так и процессу совершения сделок на демо-счете.

Содержание:

Quotex: регистрация у брокера бинарных опционов

Процесс регистрации Quotex прост и интуитивно понятен и единственное условие – иметь действующий электронный почтовый ящик (E-mail). Он необходим как на первоначальном этапе, так и в последующих этапах. Переходим по ссылке https://quotex.com, кнопка «Регистрация» расположена как в правом верхнем углу, так и рядом с кнопкой «Открыть демо-счет». Для регистрации можно нажать на любую из этих кнопок:

После этого заполняем все поля в открывшемся окне. Для того, чтобы пройти регистрацию Квотекс и доступ к личному кабинету, необходимо:

Ввести активный E-mail;

Придумать пароль;

Выбрать основную валюту (на выбор есть рубли, евро, американские доллары, украинские гривны, а также другие валюты, включая Биткоин);

Изучить пользовательское соглашение, после чего поставить галочку, тем самым подтвердив свое совершеннолетие.

После прохождения авторизации базовую валюту торгового счета можно сменить в любой момент. Данная опция будет доступна в меню, наряду с другими действиями по управлению счетом:

Также некоторые могут подумать, что за изменение валюты счета взимается комиссия, но это не так:

Для начала торговли на платформе брокера бинарных опционов Quotex потребуется преодолеть еще две ступени:

Верифицировать торговый счет; Внести на него денежные средства.

Очевидно, что без пополнения счета не обойтись, если вы планирует вести торговлю и получать реальный доход. Разобраться с процедурой внесения депозита на счет у брокера Квотекс несложно, а сам процесс не займет много времени. В личном кабинете представлено множество вариантов пополнения счета, из которых пользователь сумеет выбрать наиболее подходящий для себя.

Не стоит забывать, что при пополнении счета вы можете использовать промокоды для Quotex как для получения бонуса на депозит, так и для отмены убыточных сделок на $10. Такие промокоды дают торговые преимущества и возможность снижения рисков в моменты реальной торговли.

Говоря о верификации аккаунта в Quotex, стоит отметить один важный момент – она не является обязательной и компания сама оповестит клиента о том, что ему необходимо пройти проверку данных. Но более правильно будет пройти ее сразу, так как это происходит довольно быстро и по итогу позволит без проблем использовать торговую платформу.

Также верификация аккаунтов пользователей платформы – одно из требований регулятора, который осуществляет контроль за работой компании. Брокер Quotex имеет лицензию на право заниматься брокерской деятельностью от регулятора ЦРОФР.

Сам по себе процесс верификации прежде всего необходим для того, чтобы обеспечить сохранность средств на счетах клиентов брокера и пресечь попытки «отмывания» денег. Данная процедура максимально упрощена и пользователю требуется подтвердить личные данные, отправив отсканированные копии паспорта и квитанции об оплате коммунальных услуг. Помимо этого, можно подтвердить личность и при помощи других документов, удостоверяющих личность.

Если же личный кабинет используется для ознакомления с платформой или для торговли на демо-счете, открытом у брокера Quotex, то верификация проходить нет смысла.

Регистрация на торговой платформе Quotex через социальные сети

Также обратите внимание, что пройти регистрацию Квотекс можно и при помощи социальных сетей. На выбор можно использовать:

ВКонтакте; Facebook; Google.

В этом случае процесс регистрации является более простым и более быстрым.

После выбора социальной сети и нажатия на нее необходимо будет дать подтверждение на обработку персональных данных, после чего произойдет автоматический вход в платформу:

При прохождении процедуры регистрации таким образом Квотекс получит сведения о личных данных, указанных в профиле выбранной социальной сети.

Вход на торговую платформу Quotex cо смартфона

Регистрация и вход в личный кабинет с мобильного телефона или планшета абсолютно аналогичны изложенному выше способу. Если же вы уже прошли регистрацию Quotex при помощи ПК, то останется лишь ввести ваши данные в браузере смартфона.

В данном случае немного поменяется внешний вид аккаунта, где элементы управления будут объединены в группы согласно функционалу:

Разобраться в интерфейсе крайне просто и поэтому с этим справится даже трейдер без наличия какого-либо опыта.

Проблемы при входе в аккаунт брокера бинарных опционов Quotex

При создании аккаунта новые клиенты могут столкнуться со следующими проблемами:

Использование неверных учетных данных (логина и пароля);

Попытка входа с ранее зарегистрированным в системе электронным ящиком;

Ввод адреса электронной почты, которого не существует;

Потеря пароля после первичной авторизации.

В случае неверного указания учетных данных необходимо достаточно внимательно проверить правильность введенных символов и найти ошибку. Также не помешает посмотреть, переключена ли раскладка клавиатуры на английский язык. После проверки лучше заново ввести логин и пароль, перепроверяя каждую цифру и букву. Как правило, после этого проблема исчезает. Если войти в аккаунт все-таки не получилось, придется восстановить пароль или пройти регистрацию Quotex повторно.

Другой частый случай, когда при новой регистрации Квотекс заключается в том, что пользователь вводит данные, которые уже существуют в системе. Такое может произойти по невнимательности или забывчивости. В этой ситуации появится соответствующее предупреждение, после чего нужно вернуться на страницу входа и вновь заполнить обязательные поля, указав другие данные.

Очень важно использовать правильный электронный адрес. На e-mail трейдера в процессе проведения операций приходят уведомления системы, некоторые из них могут быть очень важны для торговли. Несуществующий e-mail лишает трейдера возможности получать нужные сведения, поэтому по завершении авторизации следует войти в электронную почту и проверить поступление письма от Quotex. Если оно отсутствует – скорее всего, e-mail указан неверно. В этом случае необходимо вернуться на страницу регистрации и заполнить данные повторно или же поменять почту в личном кабинете.

Потеря пароля также является одной из наиболее частых проблем. При заполнении формы регистрации Quotex он указывается один раз, так как система не требует повторения, и поэтому могут возникнуть сложности с запоминанием. Для такого случая в нижней части окна ввода данных есть специальная подсказка «Забыли пароль?», нажав на которую можно запустить несложную процедуру восстановления пароля:

Для смены пароля нужно пройти два простых шага:

В открывшемся окне ввести e-mail, после чего нажать на кнопку «Подтвердить email»:

После этого зайти в указанную электронную почту и открыть письмо от брокера Квотекс, в котором будет ссылка на страницу изменения пароля.

Перейдя по ссылке, следует ввести новый пароль и подтвердить его, повторно указав те же символы в следующей строке. После нажатия кнопки «Изменить пароль» откроется доступ в персональный аккаунт Quotex с уже обновленными учетными данными.

Начало трейдинга через брокера бинарных опционов Quotex

Новичкам лучше всего изучать возможности платформы Квотекс, торгуя на демо-счете, либо открыть реальный счет с минимальным депозитом в $5. По мере совершения сделок трейдер сможет оценить открывающиеся возможности для заработка на бинарных опционах.

Также для понимания того, как работает платформа Квотекс, полезно будет ознакомиться с отзывами других пользователей, так как из них можно узнать обо всех плюсах и минусах компании.

Для освоения всех тонкостей самостоятельной торговли бинарными опционами понадобится время, поэтому торопиться не стоит. Поняв нюансы, вы сумеете подобрать наиболее подходящий для себя метод торговли бинарными опционами. После освоения методов можно совершенствовать торговлю, применяя простые стратегии для брокера Quotex и используя различные торговые активы и технические индикаторы прямо на платформе:

Покупка опционов Call и Put в Quotex

Изначально все трейдеры автоматически получают доступ к демо-счету на $10 000 и сразу могут начать тренироваться и изучать весь функционал торговой платформы брокера Квотекс. Покупка опционов проводятся на основе реальных цен, изменяющихся в настоящем времени.

Достоинство демо-счета в том, что можно изучить функционал и понять все технические особенности совершения сделок, не вкладывая ни копейки собственных средств. Это своеобразный тренажер реального трейдинга бинарными опционами. Виртуальный счет пригодится и опытному трейдеру для того, чтобы изучить торговые условия брокера Quotex и предлагаемые им инструменты, не рискуя собственным капиталом.

В окне терминала вы выбираете счет, на котором вам комфортнее торговать. Это, соответственно, либо реальный счет, либо демо:

При желании работать с реальным счетом его можно сразу пополнить. Как уже говорилось выше, минимальный депозит у брокера Квотекс – $5 (или 300 рублей). А для того, чтобы совершить первую сделку (купить опцион Call или Put) требуется всего $1 (или 60 рублей).

Список активов, с которыми можно совершать финансовые операции на демо-счет является полноценным, как и на реальном счету. Если в ходе обучения виртуальные деньги закончились, баланс можно восстановить в любой момент времени в опциях счета.

Заключение

Брокер Quotex – функциональная инновационная компания с хорошо продуманным торговым терминалом, который по достоинству оценит каждый опытный и не опытный трейдер.

Процесс регистрации Quotex, а также возможные проблемы и пути их решения рассмотрены выше максимально подробно, что позволит разобраться во всех тонкостях даже начинающему трейдеру, не открывавшему ранее торговые счета и не проходившему регистрацию ни в одной из брокерских компаний. Опытным трейдерам регистрация Квотекс может пригодиться для хеджирования рисков по сделкам, открытым в других торговых терминалах.

РЕГИСТРАЦИЯ В QUOTEX

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