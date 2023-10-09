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        Как торговать с мобильных устройств на платформе PocketOption

        Мобильное приложение PocketOption для Android и iOS

        Активно развивающаяся сфера бинарных опционов не отстает от развития технологий и предлагает своим клиентам-трейдерам современные и удобные условия для трейдинга. Брокеры создают специальные приложения для торговли бинарными опционами, позволяя устанавливать их на планшеты и смартфоны под ОС Android и iOS. И поэтому вы можете быть в курсе изменений цен на рынках в любое время и в любом месте.

        appstore pocketgoogleplay

        Одним из таких приложений является мобильная торговая платформа Pocket Option на Android. В данном приложении есть почти весь функционал базовой платформы.

        Функционал мобильной торговой платформы Pocket Option

        Брокер бинарных опционов Pocket Option довольно молод и предоставляет услуги интернет-трейдинга лишь с 2017 года.

        В 2018 году данный брокер начал предоставлять свои услуги на российском рынке.

        Многофункциональная торговая платформа Pocket Option создавалась специалистами в сфере трейдинга и значительно отличается от конкурентов инновационностью и в тоже время простотой.

        Основные преимущества терминала:

        • Не требует стороннего программного обеспечения.
        • Торговый терминал есть как для ПК на ОС Windows, так и для мобильных устройств на OC Андроид и iOS.
        • Большой выбор инструментов для анализа рынков (трендовые линии, линии Фибоначчи, индикаторы).
        • Множество торговых инструментов, которых более 100 (валютные пары, криптовалюты, акции, индексы).
        • Экспирация контрактов от 1 минуты до 4 часов.
        • Наличие отложенных и экспресс-ордеров.
        • Торговые сигналы как от самого брокера, так и от других трейдеров.
        • Обучающие материалы.

        Мобильный терминал

        Установка и работа с мобильным терминалом Pocket Option на Андроид

        Терминал для мобильных устройств Pocket Option, как уже было сказано, сохранил почти все функции базового терминала. Вы можете зарегистрировать аккаунт через приложение и начать полноценную торговлю.

        Приложение на Андроид для Pocket Option загружается и устанавливается стандартно через Play Market. Желательно иметь устройство с 2 ГБ и больше оперативной памяти.

        Перейдя по этой ссылке, вы сразу попадете на страницу приложения в Play Market – Мобильный торговый терминал Pocket Option.

        Далее нажмите «установить» и ожидайте, пока приложение скачается и установится, после чего чего можно будет запустить:

        Установка Запуск Интерфейс

        Установка приложения

        Запуск приложения

        Интерфейс приложения

         

        Пользуясь мобильным приложением, вы сможете:

        • Масштабировать график.
        • Смотреть историю котировок.
        • Выбирать нужный торговый инструмент.
        • Видеть информацию о торговле с помощью социального трейдинга.
        • Торговать.

        В нижней части экрана находятся такие кнопки, как:

        • Смена типа графика (линии, свечи, бары).
        • Тайм фрейм.
        • Графические инструменты (индикаторы, трендовые линии).
        • История всех наших сделок.

        Меню в левом верхнем углу экрана позволяет пополнить счет и также скачать приложения для торговых сигналов, аналитики и стратегий.

        Доступ к приложениям можно получить без регистрации.

        В приложении Pocket Option «Аналитика» вы сможете найти разную информацию в зависимости от вашего стиля торговли либо интереса. В приложении вы можете посмотреть:

        • Технический анализ.
        • Фундаментальный анализ.
        • Видео аналитику.
        • Сигналы индикаторов.
        • Обзор рынка.
        • Экономический календарь.
        • Актуальные процентные ставки.

        И это не весь список доступных материалов.

        В приложении «Сигналы» вы найдете сигналы по каждой валютной паре на данный момент.

        В приложении «Торговых стратегий» имеется около 70 стратегий, которые можно применять на различных тайм фреймах и для различных типов трейдинга.

        Аналитика Pocket Option Сигналы Pocket Option Стратегии Pocket Option

        Pocket Option Аналитика

        Pocket Option Сигналы

        Pocket Option Стратегии

        Функционал, отсутствующий в мобильном приложении терминала Pocket Option

        К сожалению, не весь функционал доступен в мобильном приложении. В приложении отсутствуют:

        • Роботы-советники.
        • Турниры.
        • Социальный трейдинг.
        • Полноценные настройки для некоторых индикаторов.

        Мобильный торговый терминал Pocket Option для iOS

        Приложение на iOSТакже приложение существует и для устройств на базе iOS. Кроме разных ОС между ними нет никаких отличий и поэтому все что было описано для Android-приложения будет актуально и для iOS.

        Заключение

        Приложение Pocket Option для мобильных устройств является удобным инструментов для удаленного ведения торговли, но, к сожалению, не сможет заменить базовый терминал на ПК, который имеет больший функционал. Провести серьезный анализ тоже вряд ли получится на смартфоне. Но для сопровождения сделок и слежения за ценами мобильное приложение подойдет как нельзя кстати и в этом его основное преимущество.

        Открыть счет в PocketOption

        Скачать приложение PocketOption

        При открытии счета на платформе брокера Pocket Option вам будет полезно применить один из промокодов для пополнения счета.

         

        PO

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        Комментарии

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        Трейдер БО
        Трейдер БО
        На смартфоне я не торгую - глаза уже не те. Ну может на планшете, когда вне дома.
        24 января 2024
        Ответить
        Option Bull
        Option Bull
        Мобильным приложением пользуюсь только тогда, когда хочется, чтобы всегда под рукой была возможность торговать.
        22 ноября 2022
        Ответить
        Руслан
        Руслан
        Чуть ли не единственный брокер, у которого есть приложение для iOS)
        21 ноября 2022
        Ответить
        Олег
        Олег
        По своему опыту могу сказать, что на Покет Опшен много обучающих материалов , удобно торговать с мобильного или планшета, для начала работы не нужно дополнительное программное обеспечение. Все есть на одном сайте, а значит не нужно тратить больше времени на поиски дополнительной инфы.
        22 марта 2021
        Ответить
        козырь
        приложения удобные у них
        12 сентября 2020
        Ответить
        Мистер график
        Мистер график
        не часто пользуюсь приложением, но если надо уйти, а сделка висит, то интересно отслеживать, поэтому приложение по любому должно быть
        07 сентября 2020
        Ответить
        kupidon
        kupidon
        с телефона самый раз тем более что часто находишься где-то не дома с нашей жизнью
        03 сентября 2020
        Ответить
        крутой парень
        10+ оценка))
        28 августа 2020
        Ответить
        Пирожок
        покет по визуалу один из лучших и удобных
        21 августа 2020
        Ответить
        Герман
        все нравится, приложухи класс!)
        07 августа 2020
        Ответить
        Нина Алексеева
        Нина Алексеева
        удобное у них приложение, хоть и не сравнится с компом
        15 июля 2020
        Ответить
        Веталь
        Веталь
        приложения разные и удобные, если надо новости, заходишь в то что с новостями. если нужны сигналы. заходи на сигналы.
        05 июля 2020
        Ответить
        Царь
        Все по красоте!)
        26 июня 2020
        Ответить
        Милка
        Пользуюсь приложением у них аналитическим, хоть сама в покете и не торгую))
        28 мая 2020
        Ответить
        Карим
        Карим
        Нравится как они сделали приложения и аналитика, и сигналы, все короче по разному, так как не всем нужны сигналы или новости)
        13 апреля 2020
        Ответить
        Андрей Алексеев
        Андрей Алексеев
        Удобное приложение у покета, как и веб терминал)
        22 марта 2020
        Ответить
        Dollar
        С учетом того, что всегда надо где-то быть, с приложением удобно торговать или следить за сделками однозначно
        21 февраля 2020
        Ответить
        Торгаш
        Торгаш
        В нашем мире вообще без приложений никак, телефон то всегда с нами, и интернет сейчас не проблема в любом месте, торговать не выйдет, а вот следить как раз то что надо
        11 января 2020
        Ответить
        Карина Ким
        Карина Ким
        Пользуюсь приложениями по аналитике и стратегиям, при чем сама я не торгую в покет. хорошо, что можно и без регистрации использовать)
        11 января 2020
        Ответить
        Танкист
        Приложухи удобные, информационно богатые. чего стоит только аналитика, там тебе любой вид анализа, календари и все события, что только могут быть. 5 с +
        11 января 2020
        Ответить
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