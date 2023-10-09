Мобильное приложение PocketOption для Android и iOS

Активно развивающаяся сфера бинарных опционов не отстает от развития технологий и предлагает своим клиентам-трейдерам современные и удобные условия для трейдинга. Брокеры создают специальные приложения для торговли бинарными опционами, позволяя устанавливать их на планшеты и смартфоны под ОС Android и iOS. И поэтому вы можете быть в курсе изменений цен на рынках в любое время и в любом месте.

Одним из таких приложений является мобильная торговая платформа Pocket Option на Android. В данном приложении есть почти весь функционал базовой платформы.

Функционал мобильной торговой платформы Pocket Option

Брокер бинарных опционов Pocket Option довольно молод и предоставляет услуги интернет-трейдинга лишь с 2017 года.

В 2018 году данный брокер начал предоставлять свои услуги на российском рынке.

Многофункциональная торговая платформа Pocket Option создавалась специалистами в сфере трейдинга и значительно отличается от конкурентов инновационностью и в тоже время простотой.

Основные преимущества терминала:

Не требует стороннего программного обеспечения.

Торговый терминал есть как для ПК на ОС Windows, так и для мобильных устройств на OC Андроид и iOS.

Большой выбор инструментов для анализа рынков (трендовые линии, линии Фибоначчи, индикаторы).

Множество торговых инструментов, которых более 100 (валютные пары, криптовалюты, акции, индексы).

Экспирация контрактов от 1 минуты до 4 часов.

Наличие отложенных и экспресс-ордеров.

Торговые сигналы как от самого брокера, так и от других трейдеров.

Обучающие материалы.

Установка и работа с мобильным терминалом Pocket Option на Андроид

Терминал для мобильных устройств Pocket Option, как уже было сказано, сохранил почти все функции базового терминала. Вы можете зарегистрировать аккаунт через приложение и начать полноценную торговлю.

Приложение на Андроид для Pocket Option загружается и устанавливается стандартно через Play Market. Желательно иметь устройство с 2 ГБ и больше оперативной памяти.

Перейдя по этой ссылке, вы сразу попадете на страницу приложения в Play Market – Мобильный торговый терминал Pocket Option.

Далее нажмите «установить» и ожидайте, пока приложение скачается и установится, после чего чего можно будет запустить:

Установка Запуск Интерфейс

Пользуясь мобильным приложением, вы сможете:

Масштабировать график.

Смотреть историю котировок.

Выбирать нужный торговый инструмент.

Видеть информацию о торговле с помощью социального трейдинга.

Торговать.

В нижней части экрана находятся такие кнопки, как:

Смена типа графика (линии, свечи, бары).

Тайм фрейм.

Графические инструменты (индикаторы, трендовые линии).

История всех наших сделок.

Меню в левом верхнем углу экрана позволяет пополнить счет и также скачать приложения для торговых сигналов, аналитики и стратегий.

Доступ к приложениям можно получить без регистрации.

В приложении Pocket Option «Аналитика» вы сможете найти разную информацию в зависимости от вашего стиля торговли либо интереса. В приложении вы можете посмотреть:

Технический анализ.

Фундаментальный анализ.

Видео аналитику.

Сигналы индикаторов.

Обзор рынка.

Экономический календарь.

Актуальные процентные ставки.

И это не весь список доступных материалов.

В приложении «Сигналы» вы найдете сигналы по каждой валютной паре на данный момент.

В приложении «Торговых стратегий» имеется около 70 стратегий, которые можно применять на различных тайм фреймах и для различных типов трейдинга.

Аналитика Pocket Option Сигналы Pocket Option Стратегии Pocket Option

Функционал, отсутствующий в мобильном приложении терминала Pocket Option

К сожалению, не весь функционал доступен в мобильном приложении. В приложении отсутствуют:

Роботы-советники.

Турниры.

Социальный трейдинг.

Полноценные настройки для некоторых индикаторов.

Мобильный торговый терминал Pocket Option для iOS

Также приложение существует и для устройств на базе iOS. Кроме разных ОС между ними нет никаких отличий и поэтому все что было описано для Android-приложения будет актуально и для iOS.

Заключение

Приложение Pocket Option для мобильных устройств является удобным инструментов для удаленного ведения торговли, но, к сожалению, не сможет заменить базовый терминал на ПК, который имеет больший функционал. Провести серьезный анализ тоже вряд ли получится на смартфоне. Но для сопровождения сделок и слежения за ценами мобильное приложение подойдет как нельзя кстати и в этом его основное преимущество.

Открыть счет в PocketOption

Скачать приложение PocketOption

При открытии счета на платформе брокера Pocket Option вам будет полезно применить один из промокодов для пополнения счета.

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