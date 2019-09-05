Как вывести деньги от брокера Pocket Option

При выборе брокерской компании пользователи учитывают несколько параметров. Но самый главный среди — как выводятся деньги с торгового счета, не оставит ли их себе брокер или может он вовсе мошенник? Если компания не позволяет получить заработанные, то сотрудничать с такой организацией нельзя.

Мы подготовили обзор такого брокера бинарных опционов, как Pocket Option, уделив внимание особенностям снятия наличности со счета брокера. Дополнительно привели информацию о подводных камнях, с которыми пользователи могут столкнуться при выводе денег от брокера бинарных опционов PocketOption.

Варианты вывода денег со счета на Pocket Option

Pocket Option зарекомендовал себя как брокер, который всегда выводит деньги своих клиентов. Однако при выполнении подобных операций нужно учитывать несколько нюансов:

Выводить деньги можно только на тот счет, с которого был пополнен депозит на сайте брокера. Аналогичным образом поступают многие финансовые компании. Поэтому этот нюанс не кажется необычным для опытных трейдеров. Вывод денег на банковскую карту оформляется как возврат. В связи с этим снять в подобных случаях можно только ту сумму, которую трейдер перевел на депозит. Например, если пользователь отправил на счет 100 долларов, то только 100 долларов он сможет отправить на банковскую карту. Оставшуюся сумму можно перевести другими способами, которые необходимо предварительно обговорить со службой поддержки брокера. Стоит отметить, что подобной практики придерживаются и другие финансовые компании. Деньги выводятся со счета при условии, если трейдер прошел процедуру верификации аккаунта. В ряде случаев брокер запрашивает у трейдера фотографию, на которой запечатлены вместе лицо и развернутый паспорт пользователя. Данная процедура призвана защитить аккаунт от мошенников и саму компанию, которая таким образом оберегает себя, например, от несовершеннолетних клиентов.

Еще один важный нюанс, который следует учитывать — деньги с депозита на сайте брокера выводятся в течение нескольких дней. Точный срок зачисления средств предугадать невозможно. Бывает и так, что брокер переводит деньги в тот же день, когда была отправлена заявка.

Реальные примеры вывода денег с депозита Pocket Option

В качестве доказательства того, что Pocket Option действительно выводит деньги пользователей по их запросу, ниже приведены скриншоты снятия средств, которое проводилось с разных счетов.

Однако, несмотря на приведенные выше примеры, при работе с Pocket Option нужно учитывать некоторые подводные камни, список которых приведен далее. Обязательно ознакомьтесь с ними, что бы не считать брокера мошенником.

Возможные проблемы при выводе денег

Все условия сотрудничества (в том числе и порядок пополнения депозита и вывода денег со счета) приведены в клиентском соглашении.

При работе с Pocket Option (и с другими брокерами) не рекомендуется заниматься мошенничеством. В частности, не следует оформлять торговый счет на стороннего человека. Это позволит в любой момент подтвердить (верифицировать) аккаунт. Также не следует пополнять торговый счет с банковских карт или электронных кошельков, принадлежащих другим людям. Из-за этого брокер нередко блокирует аккаунт.

Ряд трейдеров при открытие счета на Pocket Option прибегают к одной хитрости, которая при определенных условиях может принести сравнительно большой доход. Для этого два пользователя одновременно открывают счета, получая дополнительный бонус в размере 100% от внесенного депозита. После этого оба трейдера начинают торговать в противоположные стороны. В итоге один из депозитов уходит в ноль, зато на другом появляется сумма, превышающая общие потери. Брокеры отслеживают подобные манипуляции и наказывают пользователей.

Кроме того, не рекомендуется оформлять бездепозитные бонусы на родственников. Брокеры это тоже отслеживают.

Итоги

Компания Pocket Option надежна в том плане, что всегда выплачивать деньги. Осталось только научиться их зарабатывать. При этом трейдеры должны соблюдать правила сотрудничества, иначе брокер PocketOption может применить санкции и заблокировать счет. В подобных случаях вывести заработанные деньги невозможно.

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